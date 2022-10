–

De parte de Tejiendo Historia October 31, 2022 221 puntos de vista

Primer n煤mero del semanario izquierdista Nosotros. 13 de abril de 1935. Manacor. Fuente: Antoni Tugores.

El historiador manacor铆 Antoni Tugores acaba de publicar un luminoso libro sobre la prensa falangista en la Guerra Civil. Se titula Les plomes de Franco y analiza por primera vez la conversi贸n del periodismo en propaganda en aquellos a帽os dur铆simos. Revela que en Manacor hubo al menos cinco asesinatos de periodistas del semanario izquierdista Nosotros. Adem谩s, reproduce las m谩s extravagantes soflamas fascistas y las analiza en un texto cargado de opini贸n y s谩tira.

Conozco a Tugores desde hace 14 a帽os. Coincidimos un d铆a en una radio y desde entonces me ha ayudado y animado en mis investigaciones. Su car谩cter es tranquilo y afable. Tiene humildad y empat铆a. Siendo uno de los primeros (y mayores) defensores de la Memoria Democr谩tica, sabe reconocer los hechos de ambos bandos y no se ahorra calificativos en condenar los desmanes republicanos. No es un militante del guerracivilismo sino de la reconciliaci贸n, y eso ya es decir mucho en el panorama actual. Por ello, me alegro de que siga publicando.

Tugores investiga una ciudad, Manacor, que sufri贸 especialmente los horrores del fascismo por su cercan铆a al frente de la Batalla de Mallorca. Estos d铆as se le ha reconocido su papel como investigador de los asesinatos en el cementerio de Son Coletes, donde acaba de ser identificada la militante comunista Aurora Picornell. Sus libros Manacor La guerra a casa, La historia robada y Moriren dues vegades son referencias obligadas y nos han permitido llegar al lugar que estamos hoy de reconocimiento y dignificaci贸n de muchas v铆ctimas.

Ahora aborda un tema muy original. Salvo los trabajos de Arnau Company y Antonio Ruiz, apenas tenemos estudios hist贸ricos sobre la prensa balear. Con este libro, sabemos que la represi贸n contra el periodismo tambi茅n fue salvaje. Tugores nos cuenta que al inicio de la guerra fueron asesinados dos dibujantes y el director del semanario Nosotros. Tambi茅n ejecutaron al hermano del director y a uno de los repartidores de la publicaci贸n, Manuel P茅rez Ferrari. El caso de este 煤ltimo fue especialmente cruel porque despu茅s fusilaron a dos de sus hermanos y a su padre. 鈥淐uatro muertos en una sola casa鈥, recuerda Tugores. Muchos de los colaboradores del seminario fueron tambi茅n procesados.

La represi贸n fue tal que hoy es dif铆cil encontrar ejemplares de Nosotros. A partir del 18 de julio de 1936 solo circular铆a su competidor, Voz y Voto, que era de l铆nea conservadora y pas贸 a ser 鈥渕ilitarizado鈥 por los falangistas. Poco despu茅s cambiar铆a de nombre: primero Renacer y despu茅s Arriba, 鈥渄ejando clara la ideolog铆a fascista鈥. Aunque analiza sobre todo la prensa 鈥渘azional鈥, Tugores reconoce que 鈥渓a prensa del otro bando cay贸 en los mismos errores y manipulaciones, no caben manique铆smos鈥.

N煤mero controlado ya por Falange del semanario conservador Voz y Voto. 25 de julio de 1936. Manacor. Fuente: Antoni Tugores.

Tambi茅n habla de otros periodistas, como el corresponsal franc茅s Guy de Traversay, que fue fusilado por los fascistas y cuya historia se merece un art铆culo aparte. Sobre uno de los periodistas antifascistas m谩s conocidos, Jordi Mart铆 Rossell贸, alias el Mascle Ros, Tugores dice que es 鈥渦n verdadero enigma鈥 que el r茅gimen no le sancionara. Algunos creen que es porque ten铆a un hermano militar. Tambi茅n pudo influir que perdiera tres sobrinas en un bombardeo republicano en mayo de 1937.

Me ha sorprendido un error en el pr贸logo del escritor Sebasti脿 Alzamora. Dice que el PP sigue sin condenar el golpe militar de 1936. Solo hay que buscar en Google para saber que lo hizo en 2002. Una afirmaci贸n impropia de un libro de la talla de Tugores.

