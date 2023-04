La represión económica como método de gobierno; Solidaridad con Fraguas

–



La represi贸n econ贸mica como m茅todo de gobierno; Solidaridad con Fraguas

En 2013 nace el proyecto de Fraguas Revive en un pueblo de Guadalajara abandonado desde 1968, expropiado (forzosa y fraudulentamente) por el franquismo y destruido con pr谩cticas militares. El proyecto trata de reconstruir el pueblo de Fraguas en torno a valores como la autosuficiencia, la ecolog铆a, la recuperaci贸n del patrimonio y la vida en comunidad. Tras 10 a帽os de dura batalla judicial y 3 juicios, les habitantes de Fraguas deciden poner punto y final a vivir en este bello lugar que han cuidado y mejorado durante tanto tiempo. Para quienes no conozc谩is el caso, pod茅is buscar informaci贸n al respecto, entrar en el crowfunding que han abierto, informaros y, en consecuencia, apoyarles ;https://www.goteo.org/project/fraguas-libertad

En este escrito, nos centraremos en el macabro hecho que supone obligar a les 6 compa帽eres de Fraguas a pagar los gastos de la demolici贸n del propio pueblo que han contribuido a recuperar y del cu谩l son expulsades. Se enfrentan a una pena econ贸mica tan dura como supone los 110.000 euros de responsabilidad civil, que no prescribe, y que de no pagarse implica la pena de c谩rcel de 2 a帽os y 3 meses. En el caso de no pagarse e ir a la c谩rcel, despu茅s de cumplir la condena, quedar铆a pendiente la deuda de por vida.

Desde su entrada en vigor en julio de 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy, la ley de seguridad ciudadana, tambi茅n conocida por 鈥Ley mordaza鈥 comenz贸 una nueva etapa de persecuci贸n econ贸mica. En Cantabria, dos compa帽eros estuvieron ese a帽o dando charlas por distintos centros sociales para advertir a los colectivos de lo que se ven铆a encima. Hoy podemos decir que las consecuencias son claras. La Ley mordaza vino a sustituir la entonces para nada laxa ley Corcuera en forma de 芦instrumento creado para acallar las protestas y el ciclo de movilizaciones abierto en los a帽os 2010 y 2011 con la convocatoria de tres huelgas generales, el movimiento de vivienda y el estallido del movimiento 15-M..禄

Esta ley se caracteriza por ser una ley administrativa que permite sancionar econ贸micamente a las personas que se movilizan y se organizan en movimientos sociales. Como se refleja en el peri贸dico todoporhacer 芦se trata de la sanci贸n econ贸mica como castigo, ya que 茅sta se puede aplicar de manera masiva (no hace falta detener violentamente a todas las asistentes a una manifestaci贸n, sino que basta con pedirles el DNI y mandarles una multa unas semanas despu茅s), de manera r谩pida (en unos meses se resuelve el procedimiento sancionador) y con menos garant铆as para las represaliadas que un procedimiento penal (la imposici贸n de una multa no requiere la celebraci贸n de un juicio, ni otorga presunci贸n de inocencia a la denunciada, sino que la polic铆a cuenta con presunci贸n de veracidad). Como sabemos, esta ley sigue teniendo una aplicaci贸n activa en la actualidad sobre los movimientos, que, como el de vivienda, acumulan miles de euros de deuda en multas.禄

En los 煤ltimos a帽os las t茅cnicas represivas para acallar las protestas sociales se orientan especialmente en la extracci贸n de capital en dicho proceso. Una especie de acumulaci贸n por desposesi贸n adaptado al contexto represivo que obtiene beneficios del endeudamiento de todas las personas que cuestionan de una manera u otra el orden social, condicionando sus vidas a largo plazo y dando un toque de atenci贸n a quienes tienen cierta inquietud y descontento sobre los caminos que no se han de pisar. Se trata de la deuda y la industria sancionadora como m茅todo de gobierno.

De la burorrepresi贸n a la represi贸n econ贸mica

La burorrepresi贸n o represi贸n de baja intensidad es una forma de represi贸n basada en las sanciones administrativas indiscriminadas a personas por ejercer sus derechos fundamentales. Sin embargo, 芦la represi贸n econ贸mica conlleva unas consecuencias pr谩cticas que casi nunca derivan de la aplicaci贸n formal de una sanci贸n sino que resultan de elementos tradicionalmente accesorios al juicio penal, que sigue siendo su 煤nico factor desencadenante禄 En otras palabras, no es lo mismo que te metan una multa por haber participado en una movilizaci贸n, que te obliguen a pagar una cantidad desorbitada como complemento de un proceso penal.

En 鈥Desactivar el estado de excepci贸n permanente鈥 Carlo Gatti analiza la represi贸n al movimiento NO TAV y el NO MUOS en el contexto italiano 鈥La represi贸n econ贸mica de los movimientos sociales italianos:Un paradigma de las estrategias represivas en los tiempos de austeridad鈥. Sin pretender hacer paralelismos exactos entre el contexto italiano y el espa帽ol, ni entre estos movimientos y la represi贸n econ贸mica a les compa帽eres de Fraguas, si nos parece interesante encontrar algunos rasgos comunes que nos inviten a reflexionar sobre este asunto sin entrar en tecnicismos jur铆dicos sobre los que no tenemos conocimientos suficientes.

Como vemos, la situaci贸n por la que pasan las habitantes represaliadas de Fraguas contempla una posibilidad de no entrar en la c谩rcel. Sin embargo, no existe posibilidad alguna de no pagar la cantidad desorbitada que se les pide. La c谩rcel aparece como amenaza de estado que obliga al pago de la deuda. Lo 煤nico inevitable aqu铆 es pagar. Incluso si la pena de c谩rcel se materializara (esperamos no lo sea por el gran apoyo que tienen les compa帽eres en todo el estado, el gran esfuerzo de divulgaci贸n que llevan haciendo durante a帽os, y la amplia solidaridad existente), la deuda econ贸mica podr铆a seguir como una espada de Damocles permanente. Sin embargo, dicha espada es m谩s admisible socialmente y pasa mucho m谩s desapercibida que el encierro f铆sico, pero no por ello resulta menos violenta ni menos condicionante sobre la vida de las personas. Hagamos un ejercicio de memoria y recordemos la lucha contra las obras del pantano de Itoiz hace m谩s de 25 a帽os. En una entrevista que Martxelo D铆az hace a las personas que sufrieron la represi贸n por la acci贸n directa del corte de cables, ellas responden;

I.E.: Sufrimos represi贸n en su d铆a y seguimos sufri茅ndola hoy en d铆a con los embargos que tenemos. Tenemos una deuda con el Estado de dos millones de euros [por la responsabilidad civil]. Por ello, no podemos tener nada. Ni podemos trabajar en un trabajo que cobres m谩s del m铆nimo porque te lo embargan. Es una consecuencia muy dura, que quiz谩s en su momento ser铆a la que menos pens谩bamos. -P.L.: Despu茅s de 25 a帽os seguimos siendo represaliados pol铆ticos. Tenemos las n贸minas embargadas. I.E.: Sufrimos represi贸n en su d铆a y seguimos sufri茅ndola hoy en d铆a con los embargos que tenemos. Tenemos una deuda con el Estado de dos millones de euros [por la responsabilidad civil]. Por ello, no podemos tener nada. Ni podemos trabajar en un trabajo que cobres m谩s del m铆nimo porque te lo embargan. Es una consecuencia muy dura, que quiz谩s en su momento ser铆a la que menos pens谩bamos. -P.L.: Despu茅s de 25 a帽os seguimos siendo represaliados pol铆ticos. Tenemos las n贸minas embargadas.

Uno de los aspectos que Gatti se帽ala es que la represi贸n econ贸mica producen un vaciamiento de la carga emotiva y una banalizaci贸n de la experiencia represiva. 芦el chantaje de la deuda impone una sumisi贸n anodina que no necesita protocolos de aislamiento ni formas de control f铆sicamente perceptibles.禄

Otra cuesti贸n a la que alude y esta resulta muy oportuna con el proyecto de Fraguas y su compromiso con una forma de vida autogestionada, la cu谩l conlleva objetivos de autosuficiencia energ茅tica, autonom铆a alimentaria y b煤squeda de una vida comunitaria, es la siguiente. 芦La articulaci贸n jur铆dico-penal de esa estrategia de governance securitaria basada en imponer una pasividad econ贸mica鈥 o su constante amenaza – como forma fisiol贸gica de vivencia. Lo que se busca no es predeterminar las conductas mediante t茅cnicas disciplinarias sino obligando a los individuos a replantear su autogesti贸n de la existencia desde la condici贸n de endeudados y asumir la categor铆a capitalista de la 鈥渞entabilidad de la inversi贸n鈥 como br煤jula de toda acci贸n vital (Biagini & Fern谩ndez Peychaux 2013,18; Lazzarato 2015, 107). De esa forma, el capital busca tambi茅n en el control penal una objetivaci贸n del futuro necesaria para disponer preventivamente de 茅l (Lazzarato 2013, 53) y de los marcos de dominaci贸n existentes.禄

En este sentido, es innegable que la represi贸n ha actuado sobre Fraguas obligando al cese de un proyecto de experimentaci贸n comunitaria, as铆 como un referente en la repoblaci贸n rural del estado espa帽ol. Podr铆amos decir que la represi贸n marca un claro aviso a quienes, viviendo en Guadalajara, Cantabria o cualquier lugar, decidan actuar por s铆 mismes sin delegar en ninguna instituci贸n y repueblen con sus propios cuerpos lugares abandonados en el medio rural. Sin embargo, nos parece m谩s interesante quedarnos con dos hechos. El primero es que les pobladores consideran que Fraguas ha sido una victoria, pues ha servido para exponer el tema de la despoblaci贸n en la opini贸n p煤blica y como trampol铆n para personas y proyectos de vuelta al mundo rural. El segundo es que todo apunta a que la solidaridad que se extiende por distintos colectivos, centros sociales y espacios pol铆ticos, va a conseguir que las personas represaliadas de Fraguas consigan los objetivos que se han propuesto en su defensa ante la ofensiva de este sistema que se lleva la vida por delante. Ambos hechos son alicientes para no desistir en nuestras inquietudes, apoyarles y seguir construyendo.

Art铆culo publicado en el Bolet铆n Briega en papel n潞42 del mes de Abril de 2023