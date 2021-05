Protestas en Colombia. MARINA SARDI脩A

El s谩bado, cuando las protestas en Colombia cumplieron 18 d铆as ininterrumpidos, la indignaci贸n de la juventud irrumpi贸 con un grito masivo dif铆cil de silenciar: 鈥溌縋or qu茅 nos asesinan si somos la esperanza de Am茅rica Latina?鈥. En Bogot谩, bajo la estatua ecuestre de Sim贸n Bol铆var, al que ahora acompa帽a un grafiti de una guerrera ind铆gena, m谩s de 10.000 j贸venes han resignificado el hist贸rico monumento de h茅roes, epicentro de las manifestaciones en la capital. La multitud bloque贸 las v铆as y autopistas con c谩nticos de 鈥渞esistencia, carajo鈥, demostrando que su indignaci贸n es pac铆fica y crece con cada denuncia de abusos policiales y vulneraci贸n de sus derechos.

鈥淎hora se est谩 visibilizando la violencia porque se metieron con la gente de la ciudad, que es la que mueve medios y opini贸n, pero no te imaginas la gente del campo c贸mo ha sufrido esto. La columna vertebral de la historia de Colombia es la violencia, la vulneraci贸n de los derechos humanos. Eso tiene que acabar鈥, explica a lamarea.com entre l谩grimas la documentalista Sandra Molano, en una concentraci贸n feminista frente a una CAI o Centro de Atenci贸n Inmediata de la Polic铆a.

El viernes, cientos de mujeres con pa帽oletas moradas, pancartas y velas se reunieron frente a varias comisar铆as de la Polic铆a en Bogot谩 y otras ciudades del pa铆s, en honor a la menor de edad que se suicid贸 en la localidad meridional de Popay谩n tras ser detenida y sufrir presuntos abusos sexuales por parte de cuatro agentes durante las protestas. 鈥淐ada vez que mi hija sale de casa me da susto que la maltraten, la desaparezcan o la maten. 隆Ya me hart茅! Por mi hija, por m铆, por todas las mujeres que mataron por culpa de este machismo maldito. No es justo鈥, gritaba desconsolada Jenifer, cuyo 煤nico refugio era el abrazo de su hija tambi茅n presente.

En el transcurso de las protestas sociales, la ONG independiente Temblores ha documentado al menos 16 casos de abusos sexuales contra mujeres, pero afirman que podr铆an ser muchos m谩s. 鈥淐incuenta y cinco ni帽as como yo son violadas al d铆a en Colombia鈥, rezaba el cartel que una menor sostuvo durante horas.

La violencia contra las mujeres es un problema end茅mico y sistem谩tico en Colombia, como denuncian los colectivos feministas. M谩s de 130 mujeres han sido v铆ctimas de feminicidios este a帽o. Una violencia que, para la feminista Luz 脕ngela G贸mez, no es m谩s que una consecuencia del patriarcado 鈥渄e un Estado opresor禄: 芦Todav铆a nos ve como territorios de guerra, como botines. No nos cree incapaces de salir a ocupar el espacio p煤blico y por ello nos agrede con mayor intensidad鈥.

Mujeres denuncian abusos policiales en las protestas en Colombia. Foto: Marina Sardi帽a

Al finalizar el d铆a, la comisar铆a de Polic铆a de Teusquillo, barrio de clase media de la capital, qued贸 empapelada con carteles y pintadas que rezaban 鈥渢ombo (polic铆a) violador鈥 o 鈥渘i olvido ni perd贸n鈥. En Popay谩n, las manifestaciones se tornaron violentas y durante la noche se conoci贸 la muerte de otro joven por la represi贸n policial del ESMAD, o Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios, creado en 1999, durante los a帽os m谩s intensos del conflicto con las guerrillas, e institucionalizado bajo el liderazgo del expresidente 脕lvaro Uribe.

Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril, la brutalidad policial ha dejado al menos 42 muertos, entre ellos un miembro de las fuerzas de seguridad, seg煤n las cifras oficiales de la Defensor铆a del Pueblo. La organizaci贸n Temblores y otros organismos de derechos humanos denuncian m谩s de 2.100 casos de abuso excesivo de la fuerza por parte de la Polic铆a, denuncias que han suscitado la condena internacional y han puesto en el punto de mira al Ejecutivo de Iv谩n Duque.

Para Rodrigo Uprimny, investigador del Centro de Pensamiento DeJusticia, 鈥渆l Gobierno debe condenar todos los abusos y dar mensajes inequ铆vocos de que no ser谩n tolerados. As铆 como desescalar la violencia poniendo en el centro de la crisis los derechos humanos鈥.

Los constantes abusos contra los manifestantes han sido ampliamente difundidos en las redes sociales a trav茅s de v铆deos grabados por los propios participantes en las marchas y se han convertido en la mecha que ha prendido nuevas convocatorias masivas. Como se帽ala a lamarea.com Uprimny, es una de las problem谩ticas que se han puesto en evidencia con esta crisis en Colombia: 鈥淟a naci贸n carece de una Polic铆a capaz de cumplir su funci贸n democr谩tica de garantizar la protesta鈥.

Reforma policial

En las calles, la exigencia m谩s contundente es una reforma policial inmediata. La Polic铆a colombiana pertenece al Ministerio de Defensa, pese a ser un 贸rgano civil seg煤n la Constituci贸n. Esto se debe, seg煤n explica Uprimny, a los m谩s de cincuenta a帽os de conflicto armado contra la guerrilla de las FARC.

Tanto analistas, pol铆ticos de la oposici贸n como organizaciones internacionales de derechos humanos coinciden en que para llegar a un consenso y apaciguar a las masas es necesario desmilitarizar las ciudades. Una demanda que el mandatario colombiano est谩 ignorando. Hasta la fecha, Duque no ha reaccionado ante los abusos policiales ni ha decretado el luto por las v铆ctimas, por lo que muchos pronostican que las v铆ctimas del paro quedar谩n en la impunidad.

鈥淎ntes, el Gobierno justificaba estas violaciones de derechos humanos diciendo que en las protestas hab铆a infiltrados de grupos armados ilegales. Ahora eso ya no les funciona鈥, apunta por tel茅fono Ariel 脕vila, analista y subdirector del centro de estudios Paz y Conflicto. Una pr谩ctica com煤n desde la institucionalidad y los medios de comunicaci贸n tradicionales en las 煤ltimas semanas ha sido acusar de 鈥渧谩ndalos鈥 a los manifestantes, pero las im谩genes de las protestas, a las que acuden diversos sectores de la sociedad, desde madres con sus hijas hasta jubilados, muestran lo contrario.

鈥淓se cuerpo militarizado de la Polic铆a lleva a que nosotros tengamos unas distorsiones, una anomal铆a. Por ello, la reforma policial consistir铆a en cinco puntos鈥, dice a trav茅s del tel茅fono 脕vila, que incluye quitarle el fuero militar en cuestiones de derechos humanos, que hace que los agentes que cometen abusos sean juzgados por tribunales militares en lugar de civiles. Otras son desligar a la Polic铆a del Ministerio de Defensa, educar a los agentes en derechos fundamentales y modificar los manuales de instrucci贸n y las doctrinas de reclutamiento, de forma que se exijan ex谩menes psicol贸gicos para entrar en el cuerpo.

Violencia del ESMAD

En las 煤ltimas jornadas de protestas, la presencia policial ha disminuido durante el d铆a, pero cuando cae la noche el ESMAD sofoca las manifestaciones con aturdidoras, gases lacrim贸genos y ca帽ones de agua. 鈥淪iempre hemos denunciado el desmonte del ESMAD, la brutalidad, el maltrato. Hoy en Cali lo viven nuestros chicos, los que hemos educado. Los maestros se los entregamos a la sociedad para que puedan progresar no para que nos los maten鈥, criticaba el mi茅rcoles, durante un nuevo paro nacional, la sindicalista y profesora Aydris Perillas.

Cali, la tercera ciudad m谩s grande del pa铆s, ha sido el escenario de los enfrentamientos m谩s violentos durante las tres semanas de protestas. En los barrios populares, los j贸venes de la llamada primera l铆nea, que responden ante las agresiones policiales, han levantado barricadas y emprendido una fuerte resistencia con el apoyo de la Minga ind铆gena, que ya ha regresado a las zonas rurales tras haber sido atacados por grupos de civiles armados o paramilitares que dispararon munici贸n real 鈥損ese a la presencia policial鈥 contra la denominada Guardia Ind铆gena del Cauca, dejando m谩s de 10 ind铆genas heridos.

La Representante a la C谩mara y miembro de la coalici贸n Decentes, Mar铆a Jos茅 Pizarro, estuvo los 煤ltimos d铆as en Cali acompa帽ando el di谩logo con los j贸venes que lideran las marchas. 鈥淗e visto que no solo es una movilizaci贸n de j贸venes, detr谩s est谩n las madres, la comunidad. Hay un gran sentido de la solidaridad, pero tambi茅n existe una indignaci贸n que es colectiva y la necesidad urgente de cambiar el futuro de la juventud鈥, cuenta.

Respecto a los casos de racismo y violencia contra las comunidades ind铆genas, la pol铆tica se帽ala que es un problema de clasismo muy fuerte que permea en la sociedad colombiana: 鈥淪e da no solo contra las comunidades, sino contra los afrocolombianos o las clases m谩s populares鈥.

El caldo de cultivo de la desigualdad en Colombia

Dentro de Colombia existen muchas peque帽as naciones conformadas por una pluralidad de culturas, tradiciones y herencias hist贸ricas. Pero todas ellas comparten el sufrir la principal problem谩tica del pa铆s, la desigualdad extrema, 鈥渓a ra铆z de las debilidades de la democracia colombiana鈥, alega el investigador Uprimny. Seg煤n 茅l, esa desigualdad estuvo silenciada durante a帽os por la persistencia del conflicto armado, pero se ha visto agravada en gran medida por la pandemia, que afect贸 econ贸micamente con mayor dureza a las clases m谩s empobrecidas y a los j贸venes, en especial a las mujeres. Con tasas de desempleo juvenil del 25%, se ha convertido en el caldo de cultivo del movimiento de protesta.

El movimiento de protesta tiene una multiplicidad de causas y de actores movilizados, tan amplios como sus reivindicaciones. Los principales son el reparto de la riqueza, una renta b谩sica y mejores oportunidades para los estudiantes y la juventud del pa铆s. Pero los colombianos tambi茅n est谩n saliendo a la calle para expresar su descontento por las instituciones y los pol铆ticos gobernantes.

鈥淓se descontento pol铆tico atrae a las causas de las protestas鈥, comenta el economista Jorge Restrepo. 鈥淗ay una causa pr贸xima y es la del descontento social鈥, que seg煤n Restrepo es fruto de la ca铆da en picado de los ingresos, ya que el PIB descendi贸 6,8 puntos el 煤ltimo a帽o, y la destrucci贸n de miles de empleos.

Son tambi茅n los j贸venes los que est谩n manteniendo la fuerza de las protestas, 鈥渃on su necesidad justa de expresar ese descontento masivo por la falta de oportunidades, de empleo, de trabajo e incluso de estudio. Esta 煤ltima causa es la que m谩s ha movilizado a la juventud de desafectos sobre todo en el sur del pa铆s鈥, se帽ala Restrepo.

Seg煤n Jennifer Pedraza, l铆der estudiantil y miembro del Comit茅 Nacional del Paro, organizaci贸n que engloba distintos sindicatos y agrupaciones y que lleva la batuta en el di谩logo con el presidente Duque, las reivindicaciones son muy generales, pero el movimiento social ha obtenido sus logros. El derrocamiento de la reforma tributaria que suscit贸 en un principio las protestas; la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de la ministra de Exteriores, Claudia Blum; la p茅rdida de apoyo en el Congreso de la reforma de sanidad o el anuncio de la matr铆cula cero para los estudiantes de los clases bajas y medias son algunas de las victorias del movimiento.

鈥淓l llamado es a que nos organicemos en nuestros barrios, en organizaciones juveniles. Nadie nos va a reglar la organizaci贸n, la organizaci贸n nos la ponemos nosotros y el movimiento organiza al propio movimiento, eso ser铆a una gran ganancia de este paro si logramos consolidar un espacio de coordinaci贸n de todos los sectores sociales organizados鈥, se帽ala Pedraza.

Negociaciones estancadas

Con las negociaciones entre el Gobierno y del Comit茅 del Paro en curso, muchos claman por una soluci贸n r谩pida que calme el descontento social y levante los bloqueos que est谩n afectando a la maltrecha econom铆a colombiana. Mientras tanto, el futuro de las protestas en las calles es un enigma. Ariel 脕vila habla del efecto electrocardiograma y afirma que el movimiento 鈥渟e va a tranquilizar un poco en estos d铆as, porque ya hay mucho desgaste, y en un mes vuelve y estalla鈥 como consecuencia de la falta de soluciones efectivas y de un mandatario que gobierna de espaldas al pueblo. 鈥Duque es un presidente que ha naufragado, ahora solo trata de no hundirse, pero no tienen ning煤n manejo del pa铆s鈥, concluye 脕vila.

Para Pizarro, el problema es que el Gobierno no ha tenido voluntad de dialogar 鈥渘i con los sectores estudiantiles ni con los sectores que moviliz贸 el paro ni con la Minga ind铆gena (鈥), lo que hay es una serie de desconfianzas que contin煤an sintiendo los diferentes actores sociales en contra de un Gobierno que por la ma帽ana propone di谩logo y por la tarde reprime a la gente de manera brutal鈥.

Muchos temen que el di谩logo resulte tan fallido como el que se produjo tras las movilizaciones de 2019. Restrepo opina que no hay una disposici贸n para el acuerdo por parte de ning煤n lado: 芦El Gobierno no ha logrado reconocer que tiene que cambiar los mecanismos para afrontar la protesta y quienes est谩n en el paro no han reconocido que tienen que cambiar su car谩cter antisistema. Si no hay ese cambio, esa negociaci贸n ser谩 una frustraci贸n m谩s鈥.

En Colombia, los avances en las negociaciones o su fracaso parecen no amainar el sonido de los pitos, las cacerolas, los escudos de la primera l铆nea golpeando el suelo, los tambores de las batucadas entre coloridas pancartas y banderas de la naci贸n. Y una consigna al un铆sono de miles de ciudadanos: 鈥淎 parar para avanzar, viva el paro nacional鈥.