De parte de La Haine January 25, 2022 8 puntos de vista

M.H.: Quer铆as hablar de la pueblada del pueblo chubutense contra la megaminer铆a.

S.S.: M谩s que nada sobre lo que pas贸 el 15 de diciembre en Rawson. Requiere algunas reflexiones porque no es un caso aislado. El uso de la represi贸n contra los sectores populares se empieza a transformar en un hecho casi semanal, ya sea para desalojos de barrios populares, de gatillo f谩cil, para enfrentar a la gente que defiende la tierra y el agua.

Lo de Rawson violenta porque hace 19 a帽os que vienen resistiendo a los proyectos de la megaminer铆a contra la mina de oro en Esquel, despu茅s en Trelew y otros lugares de la provincia contra este plan de instalar en la llanura de Chubut las corporaciones de la megaminer铆a.

En la Patagonia hay escasez de agua y estas empresas lo que hacen es agotar ese recurso para exportar oro, plata, plomo, hierro y todo lo que puedan encontrar en el subsuelo. No sorprende por el accionar del gobernador Arcioni que desde que ha asumido viene en una actitud contraria a los intereses de la provincia, de sus habitantes. Mantuvo durante meses a los empleados p煤blicos y a los maestros sin cobrar el sueldo, con una actitud opuesta a lo que hab铆a propuesto en campa帽a, donde promet铆a que no iba a ceder a las presiones de la megaminer铆a cuando ya ten铆a todo arreglado.

En la Legislatura provincial aprobaron un proyecto a pesar de la opini贸n mayoritaria en contra del pueblo de Chubut, con un resultado que fue de 14 a favor y 11 en contra, en una sesi贸n que no estaba prevista para este tema, como sucedi贸 en muchas otras oportunidades en otras partes del pa铆s. M茅todos ma帽osos de esta democracia a favor de los poderosos que terminan improvisando sesiones que les permiten aprobar r谩pidamente proyectos que con planes de otro tipo y con otra agenda hubieran generado otra reacci贸n.

Aun as铆 la gente a altas horas de la noche se autoconvoc贸 frente a la Legislatura para repudiar la ley y fueron brutalmente reprimidos. Las fotos y los videos que logr茅 ver y que mandaron compa帽eros desde el lugar, son escalofriantes. La cantidad de cartuchos de bala que han recogido en el lugar y los sonidos de los disparos, compa帽eros y compa帽eras heridas, persecuci贸n implacable despu茅s de haber disuelto la manifestaci贸n.

Como siempre los 贸rganos represivos trabajan para la Casa grande, cuando se trata de pegarles palos a los pobres no escatiman ni en balas ni en nada. Hubo muchas organizaciones tomando diferentes medidas, por ejemplo, en Puerto Pir谩mides decidieron declarar como persona no grata a los 14 que votaron a favor, en Mendoza las Asambleas por el Agua decidieron marchar, hubo una movilizaci贸n en el centro de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a lo que sucedi贸 en Chubut; las organizaciones ambientalistas, los partidos pol铆ticos comprometidos con el medio ambiente y la naturaleza y repudiando tambi茅n la represi贸n, que insisto, se va transformando en un m茅todo regular, no hay semana que no tengamos noticia de un desalojo violento o de la utilizaci贸n del gatillo f谩cil, sin que haya ning煤n tipo de reacci贸n por parte de las autoridades, por el contrario, parece que cuentan con carta blanca para poder actuar de esa manera.

No se escuch贸 ninguna voz cr铆tica sobre lo ocurrido en Chubut por parte de los funcionarios del gobierno. De hecho Arcioni es un aliado de Sergio Massa que hizo campa帽a por 茅l, lo reconoci贸 como aliado pol铆tico y eso se expres贸 tambi茅n en la votaci贸n, porque algunos miembros del Frente de Todos y algunos peronistas votaron a favor del proyecto de la megaminer铆a, sin esos votos la ley no hubiese pasado.

Es un tema que atraviesa a nuestro pa铆s y a toda nuestra Am茅rica, la explotaci贸n de nuestros recursos naturales, de capitalizaci贸n por desposesi贸n y que nos condena en un mundo que est谩 al borde del colapso a nivel de una crisis a煤n mucho mayor.

Hay una parte de la sociedad que no lo ve, tal vez les resulta lejano, y en realidad es una pol铆tica que nos afecta a todos, el cuidado de la Tierra no puede ser el producto de un n煤cleo decidido y comprometido sino que tiene que ser una tarea, por lo menos de las grandes mayor铆as que no lucran con esto.

M.H.: En diciembre tambi茅n se cumpli贸 un nuevo aniversario de la Asamblea de Andalgal谩.

S.S.: Que tambi茅n fue v铆ctima de represi贸n.

M.H.: Cumpli贸 12 a帽os de resistencia y lucha, el 14 de diciembre, la Asamblea El Algarrobo de Andalgal谩, Catamarca. Emitieron un comunicado planteando entre otras cosas: “Otro 14 de diciembre, d铆a del nacimiento de la Asamblea El Algarrobo y aqu铆 estamos, nos quieren cercar, reprimir, judicializar, encerrar, contaminar, matar… Siguen la corrupci贸n, las coimas, las intrigas, la extorsi贸n, las capacitaciones del aparato represivo y genocida, la contrataci贸n de mercenarios…”.

S.S.: S铆. Una nueva estrategia, como se aplica en otros lugares de Am茅rica Latina, como se hace en Honduras. El sicariato. Hubo represi贸n a los mapuches con un grupo armado que no respond铆a a las fuerzas de seguridad sino a los intereses de las corporaciones y los estancieros de la regi贸n. Y despu茅s el tema de la militarizaci贸n de sus territorios, es algo que est谩 avanzando.

La idea de que el FMI ya est谩 poniendo condiciones para negociar es evidente. Adem谩s de los casos de corrupci贸n que corresponden a la degradaci贸n de la pol铆tica en Argentina. Esta manera de dar la espalda a la voluntad mayoritaria de la gente no es solamente un tema de Chubut. Hace poco convers谩bamos c贸mo en la propia Ciudad de Buenos Aires le pasaron por encima a las opiniones de las audiencias p煤blicas, tanto de Costa Salguero como de la ex Ciudad deportiva para en una jornada expr茅s aprobarle los proyectos tanto a Irsa como la rezonificaci贸n y privatizaci贸n de Costa Salguero.

A pesar que hubo 7.000 inscriptos en la audiencia p煤blica y un 98% repudiaron los proyectos. Es un momento para replantearse estas formas de la representaci贸n que en realidad no lo son, porque los que est谩n ah铆 representan intereses muy minoritarios. Una de las chicas detenidas en Chubut era una periodista que hab铆a denunciado, porque hab铆a logrado una escucha en un audio de un diputado del oficialismo de Chubut negociando con el gerente de una empresa minera. La democracia representativa ha sido siempre, pero m谩s que nunca ahora, una ficci贸n de representaci贸n y de democracia tambi茅n.

Honduras

M.H.: Tambi茅n quer铆as hablar de Honduras 驴por qu茅?

S.S.: Por varias razones, primero porque me parece que todo lo que sucede en Am茅rica Latina tiene que ser de nuestro inter茅s. Noto que hay una especie de abandono por parte de muchos sectores progresistas y de izquierda de la preocupaci贸n de lo que pasa en el mundo. Algo as铆 como una encerrona en la pol铆tica local, que cada vez absorbe m谩s la atenci贸n y a veces en una navegaci贸n de superficie sin profundizar fen贸menos de car谩cter mundial que condicionan lo que est谩 pasando en nuestro pa铆s.

En segundo lugar porque tengo una situaci贸n particularmente de afecto por todo lo que ha significado Berta C谩ceres en la historia m谩s reciente de nuestro continente, la lucha de la COPINH, la resistencia del pueblo lenca a las corporaciones, en este caso a la construcci贸n de las grandes represas hidroel茅ctricas, de los negocios del empresariado hondure帽o junto con las multinacionales y me parece que hay que prestarle atenci贸n porque puede ser un punto de inflexi贸n para la historia de Honduras.

Adem谩s de que se da un hecho muy particular, porque tanto el legado de Berta C谩ceres, como la elecci贸n de Xiomara Castro, significan una ruptura de una historia de machismo muy fuerte en los pa铆ses latinoamericanos y en particular de Honduras. Es la primera vez que una mujer es elegida presidente en un pa铆s que como sabemos, ha vivido permanentemente bajo la 茅gida de las corporaciones de la fruta y el control militar de los EE UU, gobernado por el Partido Liberal y el Partido Nacional que se suced铆an alternativamente en el poder con flagrante corrupci贸n.

Pareciera que la figura de Xiomara podr铆a romper esta tendencia, pero creo que, sobre todo, como lo ha expresado el comunicado de la COPINH, primero abre un camino para sacarse de encima al dictador Orlando Hern谩ndez y abrir la posibilidad de que los sectores populares mantengan el estado de lucha y transformen el resultado electoral en un camino que se pueda abrir paso a reformulaciones. El discurso de Xiomara y quienes participaron en la campa帽a electoral, es una especie de refundaci贸n de Honduras, terminar con ese pasado ominoso, de entrega.

En los 80 Honduras fue el portaviones norteamericano para agredir a la Nicaragua sandinista, de ah铆 sal铆a la contra, la base principal de la regi贸n para reprimir no solamente a los sandinistas, sino tambi茅n a los salvadore帽os, guatemaltecos, y tambi茅n porque est谩 presente un acontecimiento que tuvo mucha prensa y que no solamente impact贸 la conciencia de los hondure帽os sino de todos los que seguimos lo que pasa en nuestro continente cuando las Fuerzas armadas de Honduras sacaron en mitad de la noche y en pijama al presidente Mel Zelaya. Con un mecanismo institucional que luego se replic贸 en otros pa铆ses como Paraguay con Lugo, en Brasil don Dilma Rousseff y el utilizar el Parlamento para dar golpes institucionales y despu茅s apoyarse en las FF AA.

Antes fue lo de Aristide en Hait铆, pero lo de Zelaya marc贸 un camino que despu茅s sigui贸 con lo de Evo. Ese tipo de golpes institucionales pasaron a ser una forma “novedosa” de c贸mo los sectores del poder concentrado econ贸mico y financiero utilizaban las instituciones para destituir a quienes lo enfrentaban.

Zelaya hist贸ricamente corresponde a una familia de hacendados del Partido Liberal, de hecho a 茅l lo eligen presidente a trav茅s de ese partido, pero a lo largo de su presidencia, y tambi茅n producto de las constantes luchas que se estaban dando en Honduras, da un viraje copernicano y empieza a enfrentar algunos intereses de los m谩s poderosos que formaron siempre parte del poder en Honduras, tanto de los pol铆ticos locales, los empresarios, las frut铆colas y tambi茅n la idea de que era tiempo de desarmar la base de Palo Alto que EE UU no iba a permitir alegremente.

Si bien formalmente Obama dijo que no estaba de acuerdo con el golpe, no hizo ning煤n esfuerzo para que Zelaya no fuera destituido. El propio Noam Chomsky reconoci贸 que es imposible que las FF AA norteamericanas no estuvieran al tanto del golpe porque todas las fuerzas hondure帽as siempre consultan con las norteamericanas antes de hacer nada, as铆 fue que despu茅s aparecieron hace poco los documentos secretos que demostraban que el Departamento de Estado y el Pent谩gono sab铆an que se estaba preparando el golpe y no hicieron nada.

Y tambi茅n el propio Obama que dijo una cosa e hizo otra porque nunca lo quiso recibir a Mel Zelaya ni tampoco jug贸 ning煤n papel de presi贸n para que fuera restituido en el gobierno. Eso pas贸 hace 12 a帽os, pero para los hondure帽os es algo que est谩 fresco, porque cuando lo detienen la gente sali贸 a la calle, hubo una cantidad muy importante de muertos, que se repite cada vez que hay una elecci贸n, el sicariato act煤a, las fuerzas represivas act煤an, golpeando a los actores, a los luchadores sociales. El asesinato de Berta C谩ceres fue una especie de magnicidio social de una luchadora que hab铆a trascendido las fronteras de Honduras. Una figura de la resistencia de los pueblos originarios en toda Am茅rica Latina y el mundo.

Xiomara gan贸 con m谩s del 50% de los votos, es una cifra importante para un pa铆s donde en general hasta ahora no hab铆a ganado nadie que se opusiera a la oligarqu铆a de los liberales y nacionales. Es una cifra importante en un pa铆s donde la participaci贸n adem谩s siempre era muy baja porque obviamente era m谩s de lo mismo cualquier alternativa. Habr谩 que ver las condiciones. Xiomara asume en un gobierno de coalici贸n, el vicepresidente es un locutor de TV que se hizo muy conocido porque cuestion贸 mucho la corrupci贸n del gobierno, que es una corrupci贸n a nivel flagrante. El hermano del Presidente est谩 detenido en EE UU por narcotr谩fico y era tan ominosa la forma en la que actuaba que les hab铆a puesto sus iniciales a los paquetes de coca铆na. Tambi茅n la entrega de gran parte de sus territorios, la desestructuraci贸n de conquistas laborales que ven铆an de la gran huelga de 1956 y a trav茅s de lo que ellos llaman los Zede (Zonas de Empleo) que son distintos enclaves extranjeros y corporativos en distintos puntos de Honduras y la idea de Zelaya de terminar con la base militar estadounidense, acercarse a Cuba y a la Venezuela de Ch谩vez, fue algo que el imperio no quiso tolerar.

Habr谩 que ver si ahora esta idea de la refundaci贸n se pone en marcha. Es una tarea cicl贸pea. Si uno analiza los niveles de vida de Honduras encuentra una enorme pobreza, las fuerzas paramilitares y represivas incrustadas en toda la sociedad tambi茅n es enorme. Tegucigalpa es una de las ciudades donde m谩s homicidios se cometen en el mundo y habr谩 que ver si hay voluntad para enfrentar eso y salir de esta trama tan compleja. Habr谩 que ver d贸nde se apoya.

El Vicepresidente, si bien ha manifestado su pol铆tica de anticorrupci贸n no se muestra muy decidido con la idea de una Constituyente y refundar el pa铆s. El detonante que justific贸 el golpe fue justamente que Zelaya hab铆a llamado a una Constituyente.

Chile

M.H.: Me gustar铆a escuchar tu reflexi贸n sobre las elecciones en Chile.

S.S.: Boric gan贸, pero hay varias cosas que se帽alar. Primero recordar que todo esto es el fruto de alguna manera, aunque sea institucionalizado, de todo un per铆odo de lucha que el pueblo de Chile viene librando hace muchos a帽os, que tuvo picos enormes hace dos a帽os atr谩s, que llev贸 a la convocatoria de la Asamblea Constituyente en curso, de que una mapuche estuviera a la cabeza de la Asamblea Constituyente, etc.

Y se llega a esta elecci贸n con una polarizaci贸n que expresa lo que pasa en la sociedad, el candidato protofascista desembozado que ya ni era la figura de la derecha m谩s formal, como lo era la gente de Pi帽era, sino que es un hombre que se mostr贸 claramente admirador de Pinochet, con un padre con una historia nazi, que cuando le preguntaban sobre las manifestaciones dec铆a que habr铆a que crear 谩mbitos especiales para poner presos a todos los que participaran en una manifestaci贸n. Y cuando el periodista le pregunt贸: ‘驴Usted est谩 hablando del Estadio Nacional?, respondi贸 que s铆.

Ese es el nivel de radicalizaci贸n de la pol铆tica chilena. Una persona que puede ser candidato y cosechar una importante cantidad de votos con un discurso claramente pro fascista. Esperemos que el triunfo de Boric, sin que eso signifique que todo cambie a partir de la elecci贸n, teniendo en cuenta que hay una Asamblea Constituyente, que hay una mayor铆a que podr铆amos llamar progresista, con una pol铆tica de alianzas interesante, con un gobierno que no es fascista, que no reprime, depender谩 mucho del nivel de organizaci贸n y movilizaci贸n popular para empujar en una direcci贸n de cambio. La situaci贸n est谩 muy radicalizada y polarizada, no va a ser tranquilo el tr谩nsito de Chile, va a haber mucha confrontaci贸n y no creo que lo logre encausar institucionalmente solamente este tipo de cosas.

