–

De parte de Nodo50 February 1, 2023 207 puntos de vista





Por Lehbib Abdelhay

Madrid (ECS).- La agencia oficial noticias de Marruecos (MAP) emiti贸 hoy unas declaraciones del ministro de Exteriores marroqu铆, Nasser Bourita, en las que desvel贸 la intenci贸n de Marruecos de expulsar a la Rep煤blica 脕rabe Saharaui Democr谩tica (RASD) de la Uni贸n Africana (UA). Para el Gobierno Saharaui, las declaraciones del titular de Exteriores marroqu铆, confirman el fracaso monumental de Marruecos de da帽ar el estatus de la Rep煤blica Saharaui (RASD) en el organismo continental.

Despu茅s de 30 a帽os de ausencia, Marruecos ingres贸 en la Uni贸n Africana en 2017 con el objetivo declarado de expulsar a la RASD de la organizaci贸n continental. Pero cinco a帽os despu茅s de su incorporaci贸n, Rabat ha fracasado en todos sus repetidos intentos de aislar a la RASD en la organizaci贸n panafricana.

Durante una reuni贸n con ex primeros ministros y exministros africanos que abogan por la expulsi贸n de la RASD de la Uni贸n Africana, Bourita consider贸 que la existencia de la Rep煤blica Saharaui “es una aberraci贸n jur铆dica porque no corresponde a los elementos constitutivos de un Estado a nivel internacional”.

“El ministro marroqu铆, que representa a un pa铆s expansionista que no reconoce fronteras internacionales reconocidas, expuso argumentos falsos que considera como argumentos jur铆dicos para legitimar la ocupaci贸n por su pa铆s de partes del territorio de un pa铆s vecino, la Rep煤blica Saharaui”, explic贸 el gobierno saharaui en un comunicado oficial.

Y a帽ade: “El ocupante marroqu铆, que viola continuamente lo dispuesto en los art铆culos 3 y 4 del Acta Constitutiva de la Uni贸n Africana sobre el respeto de las fronteras existentes en el momento de la independencia, la no adquisici贸n de territorios por la fuerza y 鈥嬧媗a resoluci贸n de disputas territoriales por medios pac铆ficos, es consciente de que su plan expansionista no tiene futuro y que la comunidad internacional no le reconocer谩 la soberan铆a sobre el S谩hara Occidental”.

El gobierno de la Rep煤blica Saharaui subraya que no hay duda de que 脕frica, como organizaci贸n y pueblo, nunca aceptar谩 el regreso de la era de la esclavitud, el apartheid y el colonialismo, que ha luchado muchos a帽os por erradicar.