–

De parte de SAS Madrid December 27, 2022 179 puntos de vista

El centro Los Frailes, p煤blico pero de gesti贸n privada, incumple los pliegos sistem谩ticamente ante la falta de sanciones.

Hace ya m谩s de dos a帽os que las residencias de la Comunidad de Madrid se convirtieron en el epicentro del horror sanitario debido a la pol铆tica de abandono de los mayores en los centros de la regi贸n llevada a cabo por el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso durante los peores meses de la pandemia. Sin embargo, en diciembre de 2022, vuelve a ser noticia la gesti贸n en los geri谩tricos de la comunidad, donde hay mayores intoxicados, medicamentos caducados o trabajadoras sin cobrar.

Esto es precisamente lo que ocurre en la Residencia Los Frailes, en el municipio madrile帽o de Legan茅s, donde la falta de sistema de emergencias, el mal estado de las instalaciones o el incumplimiento de los pliegos es una m谩xima. Todo bajo las acusaciones de maltrato a los mayores por parte de las familias de los pacientes y con la connivencia de la Administraci贸n, que rechaza sancionar a la empresa gestora tras sendas inspecciones que ponen de manifiesto las continuas faltas.

Continuas irregularidades

La Residencia de Mayores Parque de los Frailes es un centro p煤blico de gesti贸n privada con 220 plazas que ha sufrido un cambio de gesti贸n en el 煤ltimo a帽o, pasando de estar en manos de Aralia al grupo Centenari Salud, encargado actualmente de su direcci贸n. Este cambio, sin embargo, no ha borrado los problemas, que vienen incluso desde su anterior etapa. Y es que, tras ser uno de los centros m谩s criticados por la gesti贸n de los mayores durante la pandemia, ahora vuelve a ser noticia por la falta de suministros, problemas de salud derivadas del agua o la situaci贸n del personal.

Son muchas las inspecciones a las que han sido sometidas estas instalaciones -al menos unas diez desde enero de 2020 a septiembre de este mismo a帽o- y que han puesto de manifiesto las malas condiciones tanto del centro como de los empleados y los residentes. Entre lo que los inspectores encontraron en todo este periodo, tal y como se recoge en las actas, es el no funcionamiento del sistema de aviso de emergencia desde los dormitorios de los usuarios cuando la mayor铆a son personas dependientes y con movilidad reducida, as铆 como un uso inadecuado de las sujeciones.

En los dos a帽os de inspecciones tampoco se ha registrado una administraci贸n de ox铆geno adecuada a los pacientes o los debidos cambios de postura para aquellos que no se pueden mover mientras la lencer铆a y ropa de cama est谩 deteriorada o sucia de forma constante y las instalaciones muestran un deterioro grave, con persianas rotas, mobiliario desgastado, puertas bloqueadas, la calefacci贸n averiada o los ascensores estropeados.

Trabajadoras sin cobrar

Sin embargo, dos de los puntos m谩s preocupantes se relacionan con la atenci贸n personal y sanitaria. En concreto, se trata de la presencia de medicamentos caducados, fuera del bl铆ster sin posibilidad de conocer caducidad o incluso identificarlo, y la falta de plantilla, que no cumple con 5% de la capacidad del centro. Y es que, en una inspecci贸n que se realiz贸 de noche, solo hab铆a nueve profesionales -ocho auxiliares y un enfermero- para atender a m谩s de 200 personas dependientes.

Una complicada situaci贸n que se suma a la precariedad del personal, que denuncian estar trabajando sin cobrar. De hecho, algunas auxiliares y enfermeras se han colgado un cartel en el pecho o la espalda con el mensaje 鈥測o trabajo pero no cobro鈥 o 鈥測o trabajo pero no me pagan鈥. Y es que, casi a finales de diciembre, el personal todav铆a no ha cobrado la paga extra de Navidad, una cantidad que marca la diferencia para muchas familias y va en contra de lo establecido en los pliegos, que marca que los pagos se deben aportar en tiempo y forma.

Las resoluciones de las inspecciones puntualizaron de forma consecutiva la necesidad de subsanar los fallos localizados en cada auditor铆a tanto en lo relativo a las condiciones de las instalaciones como de atenci贸n a los residentes bajo la advertencia de sanci贸n si no se les daba soluci贸n. Sin embargo, aunque meses despu茅s la situaci贸n contin煤a igual, no se ha solventado los problemas. Tampoco se ha sancionado a la empresa y la Comunidad de Madrid -m谩xima responsable de la gesti贸n al tratarse de un centro p煤blico a pesar de estar en manos privadas- rechaza hacerlo.

Denuncias de “maltrato”

En los 煤ltimos meses, esta coyuntura se ha visto intensificada debido a un brote de gastroenteritis que ha puesto en las cuerdas a profesionales y residentes. Todo debido a un mal estado del agua ya que cuenta con una alta presencia de hierro, tal y como recogen los 煤ltimos an谩lisis. Esto ha provocado que no se pueda beber pero tampoco usar para los ba帽os, por lo que tienen que duchar a los internos con agua en garrafas, lo que conlleva riesgo de infecciones.

As铆 lo han asegurado algunas familias, que han denunciado un maltrato por parte de la Administraci贸n no solo durante la pandemia sino en la actualidad, que han llevado incluso a manifestaciones por la localidad, tal y como recogi贸 el pasado mes de junio la plataforma Verdad y Justicia en las residencias de Madrid en sus redes sociales.

La pol茅mica que rodea a esta residencia ha llevado al PSOE de Madrid a investigar la situaci贸n y trasladarse hasta ella para comprobar los motivos de las denuncias y cr铆ticas. As铆 lo ha hecho este jueves Lorena Morales Porro, secretaria de Pol铆ticas Sociales del PSOE de Madrid, junto a otros miembros de la formaci贸n junto al alcalde de Legan茅s, Santiago Lorente.

El PSOE critica la situaci贸n tras visitar el centro

En conversaciones con ElPlural.com, Morales explica que -tras solicitar en varias ocasiones una visita al centro- han podido corroborar la antig眉edad del mobiliario, la presencia de un 鈥渙lor fuerte a tuber铆a鈥 en los ba帽os o que, tres a帽os despu茅s, el servicio de emergencia sigue sin funcionar. 鈥淣os dicen que en 2023 la Comunidad va a sacar a concurso el sistema de emergencia. Los pacientes no pueden esperar, se pueden indisponer, caer o tener sed… cu谩nta gente se habr谩 ca铆do o habr谩 pedido ayuda y no habr谩n sido atendidos鈥, denuncia la secretaria, quien apunta a que 鈥渘o hay prisa porque no hay sanci贸n鈥, lo cual es 鈥渕uy grave鈥.

A su juicio, esta coyuntura responde a que la Comunidad de Madrid est谩 鈥渕alvendiendo las residencias p煤blicas鈥 y exige que, ya que se da esta situaci贸n mientras existen inspecciones que est谩n alertando de la gravedad, la Administraci贸n deber铆a estar atento de las denuncias. 鈥Qu茅 menos que haya una sanci贸n por los incumplimientos de los pliegos de la propia comunidad鈥, afirma Morales.

鈥淓s muy grave la situaci贸n de las residencias, pero sobre todo de las mal llamadas de gesti贸n indirecta鈥, critica. Por eso, reclama a Ayuso que 鈥渓o revierta鈥 para que vuelvan a formar parte de las competencias directas de Sol y avisa: 鈥淰amos a registrar una bater铆a de iniciativas sobre los Frailes鈥. Y es que, seg煤n cuenta, siguen ba帽ando a los mayores a garrafazos a pesar de que ya han acabado las obras de las tuber铆as o las empleadas siguen sin cobrar la paga. 鈥淟a Comunidad de Madrid hace una dejaci贸n de los pliegos muy muy peligrosa鈥, denuncia Morales ante la inacci贸n del Gobierno madrile帽o.

Enlace relacionado ElPlural.com 26/12/2022.