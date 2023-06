–

Turqu铆a se encamina hacia tiempos duros. Recep Tayyip Erdo臒an ha sido reelegido para un tercer mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 28 de mayo, en las que obtuvo el 52 por 100 de los votos, mientras el candidato de la oposici贸n, Kemal K谋l谋莽daro臒lu, se hac铆a con el 48 por 100 de los sufragios. Aunque las empresas demosc贸picas m谩s respetables predijeron que la coalici贸n gobernante nacionalista-islamista perder铆a la mayor铆a, lo cierto es que 茅sta ahora cuenta m谩s de 320 esca帽os, de un total de 600, habiendo perdido no obstante 24. Y aunque K谋l谋莽daro臒lu recibi贸 m谩s votos presidenciales que los anteriores contrincantes de Erdo臒an, su partido qued贸 por debajo de las expectativas al obtener el 25 por 100 del voto parlamentario, lo cual se halla significativamente por debajo del 30 por 100 de los sufragios obtenido en las elecciones locales de 2019. La oposici贸n estaba convencida de que el momento de los comicios le favorecer铆a, dado que las elecciones ten铆a lugar despu茅s un periodo de inflaci贸n inusualmente alta y de los desastrosos trabajos de asistencia efectuados tras el terremoto del pasado mes de febrero. 驴Por qu茅 se desvanecieron sus esperanzas?

Hay razones institucionales evidentes que explican la resiliencia del erdoganismo. El gobierno lleva a帽os monopolizando los principales medios de comunicaci贸n y el Poder Judicial. Las c谩rceles rebosan de activistas, periodistas y pol铆ticos. La oposici贸n kurda, la 煤nica fuerza no derechista realmente organizada del pa铆s, ha visto c贸mo sus alcaldes elegidos democr谩ticamente eran sustituidos por funcionarios nombrados por el Estado, que han consolidado el dominio del gobierno sobre las provincias orientales y sudorientales. Pero esto es s贸lo la punta del iceberg. La resistencia del r茅gimen no es simplemente el resultado de su autoritarismo; su popularidad es mucho m谩s profunda que eso. Para entenderlo, debemos comprender tres factores principales que la mayor铆a de los comentaristas y pol铆ticos de la oposici贸n se niegan a reconocer.

El primero es econ贸mico. Adem谩s de utilizar planes de bienestar para generar confianza entre los sectores m谩s pobres de la poblaci贸n, el gobierno de Erdo臒an integr贸 herramientas capitalistas de Estado en su programa neoliberal. Esta combinaci贸n ha mantenido a Turqu铆a en una senda de desarrollo poco convencional pero, en cierto modo, sostenible. El r茅gimen moviliz贸 sus fondos soberanos, la sustituci贸n de importaciones e introdujo incentivos selectivos para determinados sectores, como la seguridad y la defensa. Tambi茅n baj贸 los tipos de inter茅s e impuls贸 la producci贸n en sectores de baja tecnolog铆a, como la construcci贸n. Estas medidas, aunque sembraron la desconfianza entre los economistas ortodoxos y las clases profesionales, fortalecieron el control del AKP sobre las peque帽as y medianas empresas y los capitalistas dependientes del Estado, lo cual inclu铆a a sus trabajadores.

El segundo factor es geopol铆tico. La pol铆tica exterior del gobierno, que pretende establecer a Turqu铆a como una gran potencia independiente capaz de mediar entre Oriente y Occidente, complementa su nacionalismo econ贸mico. Por supuesto, Turqu铆a carece, en realidad, de la base material para cambiar el equilibrio mundial de fuerzas. Sin embargo, los partidarios de Erdo臒an lo presentan como un poderoso hacedor de reyes y los ide贸logos m谩s delirantes lo consideran como el profeta de un imperio isl谩mico venidero, lo cual ha contribuido a mantener su aura y a fortalecer su legitimidad, especialmente entre la base derechista del AKP.

El tercer pilar de la fuerza del r茅gimen es sociopol铆tico: su capacidad de organizaci贸n de masas. El AKP tiene s贸lidas secciones locales y engloba una gran cantidad de asociaciones c铆vicas: organizaciones ben茅ficas, sindicatos profesionales, clubes juveniles, sindicatos. Tambi茅n se beneficia de su alianza con el ultraderechista Partido de Acci贸n Nacionalista (MHP), cuya rama paramilitar, los Corazones Idealistas, cuenta con puntos de apoyo en el ej茅rcito, entre los profesionales de la ense帽anza superior y en los barrios sun铆es de clase trabajadora. Estos grupos dan a las clases populares una sensaci贸n de poder, de estabilidad, de fuerza y, a menudo, de ventajas materiales, incluso en tiempos de penuria econ贸mica. S贸lo tienen parang贸n en las organizaciones de masas kurdas (reforzadas por sus aliados socialistas en las regiones no kurdas). Sin embargo, la prevalencia del sentimiento anti-kurdo ha impedido hasta ahora la formaci贸n de un bloque contra hegem贸nico, que incluya tanto a turcos como a kurdos.

Durante m谩s de un a帽o, la campa帽a electoral turca ha puesto de relieve, e incluso exacerbado, los problemas m谩s acuciantes a los que se enfrenta el pa铆s. La oposici贸n mayoritaria est谩 formada por partidos laicos y de centro-derecha, conocidos com煤nmente como la Mesa de los Seis. Conjuntamente, est谩n liderados por el Partido Republicano del Pueblo (CHP) de K谋l谋莽daro臒lu: el partido fundador de la Rep煤blica turca. Aunque el CHP se escor贸 a la izquierda durante la d茅cada de 1960, desde mediados de la de 1990 se ha inclinado a la derecha tanto en su pol铆tica econ贸mica como en su postura sobre la cuesti贸n kurda. El segundo mayor partido de la coalici贸n es 陌yip, una rama laica del MHP, que se enorgullece de ser igual de nacionalista, pero se resiste a utilizar la violencia pol铆tica del mismo modo. Dos de los partidos m谩s peque帽os de la coalici贸n son escisiones del AKP, lideradas respectivamente por el ex viceprimer ministro Ali Babacan y el ex primer ministro Ahmet Davuto臒lu. A pesar de sus min煤sculas bases de votantes, han tenido una influencia significativa en la agenda de la oposici贸n.

Durante la campa帽a electoral, la Mesa de los Seis se neg贸 a debatir el impacto social y ecol贸gico de las reformas turcas de libre mercado implementadas durante los 煤ltimos cuarenta a帽os; ignor贸 los costes de la dependencia de las potencias occidentales (que apenas ha cambiado con la mayor proximidad de Erdo臒an a Rusia); y guard贸 un silencio pr谩cticamente total sobre la cuesti贸n kurda. Dado que pas贸 por alto cada una de estas cuestiones candentes, prometi贸 en su lugar protagonizar una gran 鈥渞estauraci贸n鈥, que supuestamente curar铆a todos los males de Turqu铆a. Las partes m谩s expl铆citas de este programa se refer铆an a la vuelta al estado de derecho y postulaban la renovaci贸n de las instituciones estatales mediante la contrataci贸n de administradores competentes, que deber铆an sustituir a los 鈥渉ombres aquiescentes鈥 de Erdo臒an.

Sin embargo, el objetivo impl铆cito de la oposici贸n era volver a la estrategia de desarrollo del pa铆s anterior a 2010 y restablecer unas buenas relaciones con Occidente. El modelo econ贸mico de la d茅cada de 2000, ideado por Babacan cuando era una figura destacada del AKP, se bas贸 en una r谩pida sucesi贸n de privatizaciones, en la entrada de flujos de capital extranjero y en el crecimiento de la deuda p煤blica. Aunque K谋l谋莽daro臒lu salpicaba sus discursos con vagas promesas de redistribuci贸n, este era el n煤cleo de su oferta dom茅stica.

Sus propuestas de pol铆tica exterior eran igual de d茅biles. La Mesa de los Seis adopt贸 una l铆nea ampliamente prooccidental y anti-rusa, que equival铆a en la pr谩ctica a un respaldo a la hegemon铆a estadounidense sobre Oriente Pr贸ximo. Al mismo tiempo, desatendi贸 las cuestiones regionales m谩s urgentes, como las incursiones de Turqu铆a en Iraq y Siria. Cuando se le pregunt贸 por estas cuestiones, K谋l谋莽daro臒lu afirm贸 que instituciones estatales como el ej茅rcito eran totalmente independientes, por lo que no pod铆a hacer promesas en su nombre. La coalici贸n nacionalista-islamista, por el contrario, apel贸 a los sentimientos antioccidentales y prometi贸 proyectar la influencia turca en el escenario mundial. Su campa帽a se bas贸 en cultivar las ilusiones nacionales de un renacimiento otomano.

La oposici贸n esperaba que la elevada inflaci贸n y la mala gesti贸n del Estado, incluido la efectuada tras el terremoto, destruyeran la credibilidad del gobierno. Pero al final, la frustraci贸n por estos problemas no bast贸 para derrocar al gobierno en funciones. Para ello se necesitaba una visi贸n alternativa sustantiva, popular y concreta. La Mesa de los Seis no la ten铆a. Su programa, cojo y poco estimulante, sell贸 su destino.

Otra espina clavada en el costado de la oposici贸n fue el movimiento kurdo. Los kurdos fueron excluidos de la Mesa de los Seis desde el principio, aunque era obvio que K谋l谋莽daro臒lu no podr铆a ganar sin sus votos. Aunque el CHP y sus aliados apoyaban las incursiones militares de Erdo臒an en Siria e Iraq, la mayor铆a de los kurdos segu铆an consider谩ndolas un mal menor. De ah铆 que el partido kurdo YSP y sus aliados socialistas declararan su apoyo a K谋l谋莽daro臒lu unas semanas antes de las elecciones. Sin embargo, las negociaciones con los kurdos crearon fracturas dentro de la oposici贸n. (La l铆der de 陌yip, Meral Ak艧ener, abandon贸 la Mesa de los Seis poco antes del anuncio del YSP para volver al redil unos d铆as despu茅s). Cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta, con Erdo臒an a la cabeza de la votaci贸n presidencial por un margen del 5 por 100, muchos comentaristas se帽alaron que los intentos de K谋l谋莽daro臒lu de cortejar a los kurdos le hab铆an costado el electorado nacionalista. De hecho, los datos suger铆an que un gran n煤mero de votantes de 陌yip hab铆an apoyado a su partido en las elecciones parlamentarias, pero se hab铆an negado a respaldar a K谋l谋莽daro臒lu para presidente.

En respuesta a ello, la oposici贸n vir贸 hacia la extrema derecha durante el intervalo de las dos semanas que mediaron entre la primera vuelta y la segunda, con la esperanza de atraer a los votantes anti-sirios y anti-kurdos y, de alguna manera, mantener a los kurdos de su lado. Esta estrategia se basaba en captar el 5 por 100 que hab铆a ido a parar al candidato anti-inmigraci贸n partidario de la l铆nea dura Sinan O臒an, antiguo miembro del MHP y 煤nico otro aspirante a la presidencia en la primera vuelta. Incapaz de conseguir el apoyo del propio O臒an, K谋l谋莽daro臒lu firm贸 un pacto con su partidario m谩s destacado, 脺mit 脰zda臒, que promet铆a deportar a todos los inmigrantes no deseados 鈥揔谋l谋莽daro臒lu cifr贸 su n煤mero en 10 millones鈥 y mantener las pol铆ticas anti-kurdas de Erdo臒an. Los liberales afirmaron que se trataba de una t谩ctica electoral m谩s que de un compromiso genuino; en cualquier caso, no dio los resultados esperados. S贸lo la mitad del voto de extrema derecha fue a parar a K谋l谋莽daro臒lu en la segunda vuelta, mientras que su acercamiento al ultranacionalismo pareci贸 desmovilizar a los kurdos, ya que la participaci贸n cay贸 en las provincias del este y el sureste.

Ahora, tras su derrota, la oposici贸n mayoritaria se encuentra atrapada entre un liberalismo que ya no es sostenible y un nacionalismo que no puede controlar. El primero se basa en una serie de perspectivas ilusorias: la adhesi贸n de Turqu铆a a la UE, una Pax Americana para Oriente Pr贸ximo y un modelo econ贸mico nacional que depende del cr茅dito barato. La d茅cada m谩s pr贸spera de Turqu铆a, la de 2000, se bas贸 en el dinero caliente occidental y en los altos niveles de deuda p煤blica y privada existentes durante ese periodo. Este modelo se hizo insostenible, cuando los flujos monetarios mundiales se ralentizaron considerablemente tras las subidas de los tipos de inter茅s en Occidente. El giro nacionalista del AKP en la d茅cada de 2010 fue una respuesta a estos cambios. Sus industrias b茅licas y sus pol铆ticas de sustituci贸n de importaciones proporcionaron la base material para sus invectivas p煤blicas contra Occidente, por un lado, y contra los kurdos, por otro. Sin una base material similar, el nacionalismo de la oposici贸n mayoritaria suena hueco. Antes de la segunda vuelta, la coalici贸n dirigida por K谋l谋莽daro臒lu se dio cuenta de que era incapaz de igualar la ret贸rica anti-kurda del gobierno y, en su lugar, intent贸 capitalizar el sentimiento anti-sirio. Sin embargo, sin las credenciales nacionalistas del r茅gimen, esta t谩ctica nunca iba a tener 茅xito. Su 煤nico efecto fue naturalizar a煤n m谩s el sentimiento de extrema derecha y fortalecer los cimientos ideol贸gicos del erdoganismo.

La cuesti贸n para Turqu铆a es si hay alguna esperanza de construir una alternativa no liberal y no nacionalista, orientada hacia el futuro y no hacia el pasado. Durante su tercer mandato, el nacionalismo econ贸mico orientado a la exportaci贸n de Erdo臒an depender谩 de la intensificaci贸n de la explotaci贸n de la mano de obra barata. En teor铆a, esto crea la oportunidad de organizar a las clases subalternas que han sido ignoradas durante mucho tiempo por la totalidad de los principales partidos turcos. En lugar de imitar la pol铆tica excluyente del gobierno, las fuerzas contrarias a Erdo臒an podr铆an esforzarse por integrar tanto a los trabajadores como a los kurdos en su coalici贸n. La oposici贸n, una vez que ha entendido que no puede flanquear al gobierno en materia de nacionalismo, podr铆a tratar de llevar al movimiento kurdo al 谩mbito de la pol铆tica 鈥渁ceptable鈥. Hasta ahora, han confiado demasiado en las clases medias, los bur贸cratas y los 鈥渆xpertos鈥 en su lucha contra el populismo autoritario de Erdo臒an. La hist贸rica derrota de 2023 indica que cualquier oposici贸n viable tendr谩 que construir una base m谩s amplia.

