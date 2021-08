–

El 28 de febrero de 2021, miles de personas marcharon en Hait铆 desde el viaducto de la intersecci贸n de la Avenida Martin Luther King, Jr. con la Avenida de Delmas -tambi茅n conocido, en creole, como Kafou Rezistans-. Lo hicieron hacia los suburbios de P茅tion-Ville, en donde viven las 茅lites del pa铆s, incluidas aquellas de la llamada 鈥渃omunidad internacional鈥. Los manifestantes llevaban carteles que reflejaban la convergencia de una pluralidad de demandas en los distintos idiomas de las Am茅ricas: Aba enperialys, viv kominis; Stop de Bloodshed in Haiti; Jovenel Mo茂se is a dictator; Repekte konstitisyon 1987; Haitian Lives Matter; Viv yon tranzisyon popil猫.

Diferentes sectores de la sociedad haitiana se unieron para instar al presidente de facto Jovenel Mo茂se a dimitir, dando lugar a un gobierno de transici贸n que genere lo que muchos militantes radicales llaman chavire chody猫, es decir una ruptura total con el sistema de desigualdad, explotaci贸n, corrupci贸n e impunidad. En Hait铆, estos tres 煤ltimos a帽os de rebeli贸n expresan una continuidad del rechazo popular a la elecci贸n de Jovenel Mo茂se, y en general de su partido el PHTK, desde el a帽o 2011 en el poder por imposici贸n del Core Group. Este levantamiento es la respuesta del pueblo haitiano a casi dos d茅cadas de abandono estatal, ocupaci贸n militar, despojo de tierras y gangsterizacion de los barrios populares.

El presente texto intentar谩 contextualizar estas protestas, exponiendo el accionar del imperialismo norteamericano en este pa铆s caribe帽o, estableciendo conexiones entre las luchas en Hait铆 y en otras partes de las Am茅ricas -y el mundo-. Como tal, el art铆culo invita a despojar al pa铆s de su presunta excepcionalidad, para reinsertarlo dentro de una comprensi贸n m谩s amplia del capitalismo racial y el imperialismo, dando lugar as铆 a nuevas formas de solidaridad.

En 1969, el pr茅sident 脿 vie Fran莽ois Duvalier declar贸 que Hait铆 se convertir铆a en el 鈥淭aiw谩n del Caribe”. Para ello firm贸 una ley que habilit贸 el establecimiento de los primeros parques industriales en territorio nacional. Dicha ley se ver铆a reforzada por el decreto de 1974 de su hijo Jean-Claude Duvalier, que estimulaba la producci贸n de ropa para empresas estadounidenses. Un decreto posterior fund贸 en 1979 la Sociedad Nacional de Parques Industriales (SONAPI) a pocos kil贸metros del aeropuerto de Puerto Pr铆ncipe. Preparando el terreno para esta transformaci贸n de tipo neoliberal, los dos Duvalier, padre e hijo, construyeron proyectos de vivienda en el 谩rea metropolitana como forma de atraer a los habitantes de las zonas rurales. Al mismo tiempo otorgaron cientos de miles de hect谩reas de tierra de los departamentos del interior, para que las familias ricas establecieran grandes plantaciones de caf茅, vetiver y banano para su exportaci贸n en el Norte Global.

A principios de la d茅cada de 1980, Jean-Claude mand贸 a exterminar a los cerdos criollos, cuya reproducci贸n constitu铆a la base de la econom铆a del campesinado. Con este y otros mecanismos los Duvalier facilitaron la creaci贸n de una nueva oligarqu铆a dotada de conexiones estadounidenses. Tambi茅n procuraron mercantilizar la cultura haitiana para venderla a los turistas norteamericanos y europeos. Adem谩s, subvencionaron investigaciones realizadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas, para identificar en la regi贸n norte oro, cobre y otros minerales con miras a su explotaci贸n. Durante este per铆odo, de 29 a帽os de duraci贸n, el r茅gimen de facto mantuvo salarios m铆nimos mientras la clase pol铆tica y sus amigos m谩s cercanos saqueaban la arcas del Estado. Tambi茅n recibieron las generosas donaciones de los Estados Unidos en su lucha 鈥渁nticomunista鈥, as铆 como los pr茅stamos de las instituciones financieras internacionales encargadas de gestionar el 鈥渄esarrollo del mundo subdesarrollado鈥.

Con el fin de disciplinar a la poblaci贸n, los Duvalier financiaron y organizaron a los llamados Tonton Macoutes, grupos paramilitares que vest铆an uniforme, operaban fuera de la ley y funcionaban como complemento de las fuerzas armadas oficiales. Aquellos violaron, masacraron y desmembraron de manera p煤blica a personas, familias y comunidades enteras. Los macoutes eran reclutados, por lo general, entre campesinos, desempleados y pobres urbanos, frustrados por su marginaci贸n hist贸rica y por la imposibilidad de replicar los modelos hegem贸nicos de masculinidad. Los Duvalier se apropiaron e instrumentalizaron esta violencia en favor del sistema. La dictadura descansaba, adem谩s de en el uso de la fuerza bruta por parte de estos grupos paramilitares, en la manipulaci贸n de la ley y el apoyo de la 鈥渃omunidad internacional鈥, con quien coincid铆a en el sostenimiento del capitalismo racial, que reduc铆a a la 鈥渃olonia鈥 haitiana al extractivismo y la exportaci贸n a trav茅s de las nuevas plantaciones, los parques industriales, la miner铆a y el turismo.

Mientras los Duvalier buscaban el control total sobre los cuerpos, las vidas, los medios de vida y el trabajo dentro de las fronteras del pa铆s, la comunidad haitiana en el propio territorio nacional y en la di谩spora, luchaban por la participaci贸n colectiva y la autodeterminaci贸n de Hait铆. No faltaron quienes intentaran derrocar a la dictadura, sea dentro del Ej茅rcito o desde el exilio en Am茅rica del Norte y del Sur. Hubo quienes utilizaron la fachada de la Iglesia Cat贸lica y los programas de alfabetizaci贸n para viajar por el pa铆s, compartiendo informaci贸n y trazando diversas estrategias. Dentro de las fronteras, algunas estaciones de radio llamadas 鈥減iratas鈥, as铆 como los programas radiales universitarios, fueron utilizados para exponer en el extranjero la realidad interna de la dictadura. Algunos marcharon por las calles de las principales ciudades, particularmente en la capital Puerto Pr铆ncipe, para expresar su resistencia y su deseo de transformaci贸n social.

Todos estos esfuerzos culminaron en lo que los militantes llaman la 鈥淩evoluci贸n de 1986″, cuando Jean-Claude Duvalier y sus socios fueron expulsados 鈥嬧媎el pa铆s con el concurso de sus antiguos aliados norteamericanos. Duvalier (h) y su familia escaparon a Francia para disfrutar de las riquezas seguras en sus cuentas bancarias en Suiza, mientras que muchos de sus partidarios de m谩s alto rango se fugaron hacia. Pero la mayor parte de los tonton macoutes se enfrent贸 a lo que se conoce como dechoukaj. Tras la ca铆da, una junta militar fue impuesta para gestionar la transici贸n hacia la democracia, reducida en su concepci贸n a la redacci贸n de un nuevo texto constitucional y a la celebraci贸n de elecciones.

Durante este per铆odo, el cura salesiano Jean-Bertrand Aristide emergi贸 como el l铆der mesi谩nico de las grandes mayor铆as populares, ganando las elecciones de 1990 por abrumadora mayor铆a. Pero la victoria popular de Aristide dur贸 poco, dado que en apenas 7 meses fue depuesto por jefes militares y policiales formados en la Escuela de las Am茅ricas de los Estados Unidos. Aristide pasar铆a los siguientes 3 a帽os en aquel mismo pa铆s, defendiendo sus derechos pol铆ticos y promoviendo el desmantelameinto de los paramilitares que persegu铆an por ese a sus simpatizantes y partidarios. Si bien supo sostener una posici贸n antiimperialista, Aristide regresar铆a a Hait铆 con una misi贸n de las Naciones Unidas dirigida por los Estados Unidos, y con la intermediaci贸n de una serie de organizaciones internacionales no gubernamentales. En su retorno al poder, nombrar铆a a varios ex-duvalieristas en su gabinete, incluida Leslie Delatour, economista formada de la Escuela de Chicago quien hab铆a redactado lo que el mismo Aristide supo llamar el 鈥淧lan de la muerte鈥, que llev贸 a la privatizaci贸n de muchas instituciones estatales, la liberalizaci贸n del mercado que indujo el colapso de la producci贸n nacional de arroz, y dio un asiento permanente en el aparato estatal haitiano a instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El giro democr谩tico de la d茅cada de 1990 no fue suficiente para producir una visi贸n decolonial del desarrollo, que no redujera a la tierra y a los trabajadores de Hait铆 a bienes pasibles de ser explotados. En 2002, el Parlamento haitiano, controlado entonces por el partido Fanmi Lavalas del presidente Aristide, aprob贸 una Ley de Zonas Francas que otorgaba, en sus art铆culo 21 y 23, 15 a帽os de exenci贸n impositiva a las empresas manufactureras y 10 a los inversores. En sinton铆a con aquella, la Ley de Inversiones del 2002, en su cap铆tulo segundo, vino a considerar de la misma manera a las entidades nacionales y extranjeras, otorg谩ndoles las mismas ventajas y prerrogativas. Al a帽o siguiente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el BM y el Fondo de Desarrollo Econ贸mico de George Soros, invirtieron junto al Grupo M, una empresa dominicana fabricante de ropa, en la construcci贸n de la Compa帽铆a de Desarrollo Industrial S.A. (CODEVI, por sus siglas en franc茅s) en Ouanaminthe, ciudad fronteriza entre Hait铆 y la Rep煤blica Dominicana. Durante este mismo per铆odo, Aristide presion贸 para lograr un aumento gradual del salario m铆nimo, denunciando a la burgues铆a industrial por sus m谩s de 30 a帽os de brutal explotaci贸n de la mano de obra haitiana.

En v铆speras del bicentenario de la Revoluci贸n Haitiana de 1804, Aristide exigi贸 a Francia que reembolsara la deuda que le impuso a Hait铆 a cambio del reconocimiento de su independencia, deuda que el pa铆s no saldar铆a hasta 1947, ya no con Francia sino con los bancos estadounidenses que la compraron durante la ocupaci贸n del pa铆s caribe帽o entre 1915 y 1934. En enero de 2004, el industrial de nacionalidad estadounidense y miembro de la oligarqu铆a local Andr茅 Apaid, quien dirig铆a entonces el 鈥淕rupo de las 184鈥 (una coalici贸n de organizaciones y personalidades de las clases dominantes), usurp贸 la direcci贸n de una movilizaci贸n estudiantil que solicitaba la reforma del sistema universitario p煤blico, y denunciaba entonces la respuesta violenta de la polic铆a contra las manifestaciones que exig铆an la dimisi贸n del presidente democr谩ticamente electo. En ese contexto, ex militares y polic铆as exiliados en la Rep煤blica Dominicana tomaron el control de Gona茂ves, la ciudad cuna de la independencia, amenazando con invadir desde all铆 Puerto Pr铆ncipe. Todas estas maniobras culminaron con un segundo golpe de estado contra Aristide.

El 鈥淕rupo de los 184鈥 tambi茅n hab铆a sido politizado por una intervenci贸n de las Naciones Unidas (ONU) organizada para aplastar a los partidarios armados de Aristide. Brasil y Chile atendieron al llamado proporcionando m谩s de 5.000 soldados que allanaron barrios perif茅ricos de Puerto Pr铆ncipe y violaron a mujeres, ni帽as y ni帽os. Organizaciones no gubernamentales internacionales tambi茅n acompa帽aron la misi贸n, dando empleo a algunos miembros de la peque帽a burgues铆a y distanci谩ndolos a煤n m谩s de los desocupados y los trabajadores pobres. Adem谩s, el Core Group, que incluye a representantes de la ONU, la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA), Brasil, Estados Unidos, Canad谩, la Uni贸n Europea (UE), Francia, Espa帽a y Alemania, se estableci贸 en la embajada norteamericana en Hait铆 para monitorear el pa铆s.

Un ciudadano estadounidense de ascendencia haitiana, G茅rard Latortue, fue nombrado Primer Ministro para gobernar y organizar nuevas elecciones, consideradas como la m谩xima expresi贸n de la democracia occidental. Mientras tanto, la Asociaci贸n de Industriales de Hait铆 (ADIH, por sus siglas en franc茅s) presion贸 y finalmente asegur贸 la aprobaci贸n de las leyes conocidas como 鈥淗OPE I鈥 y 鈥淗OPE II鈥, en los a帽os 2006 y 2008, para permitir una reducci贸n arancelaria especial para las prendas de vestir confeccionadas con telas estadounidenses procedentes de las maquilas de Hait铆.

En suma, esta ocupaci贸n militar, multilateral e inconstitucional, abrir铆a las puertas a una recolonizaci贸n en clave multicultural de la primera 鈥渞ep煤blica negra鈥 del mundo.

Ren茅 Pr茅val, ex Primer Ministro de Aristide durante su primera presidencia, gan贸 las elecciones de 2006. Casi de inmediato firm贸 el acuerdo de ingreso a la plataforma Petrocaribe con el mandatario venezolano Hugo Ch谩vez, cuya visita a Hait铆 fue aclamada por el pueblo. Pr茅val tambi茅n inst贸 a un aumento del salario m铆nimo en 2009. Ese mismo a帽o, el Parlamento haitiano, influido por su propio partido, vot贸 para enmendar la Constituci贸n de 1987, haciendo obligatoria la inclusi贸n pol铆tica de las mujeres a trav茅s de un cupo m铆nimo del 30%; relaj贸 los requisitos de obtenci贸n de ciudadan铆a para los ciudadanos con pasaportes extranjeros; elimin贸 los art铆culos que prohib铆an la participaci贸n pol铆tica de los partidarios de la familia Duvalier en la estructura del Estado; y suspendi贸 la protecci贸n de ciertas tierras agr铆colas, s贸lo por nombrar algunos de los principales cambios introducidos. El gobierno de Pr茅val expres贸 las mismas contradicciones entre progresismo y neoliberalismo que el resto de la regi贸n latinoamericana y caribe帽a. Finalmente, el terremoto de 2010 present贸 una oportunidad para que la llamada 鈥渃omunidad internacional鈥 reconciliara esas contradicciones y asegurara el nuevo ciclo de rapi帽a en torno a Hait铆. Para ello se estableci贸 la Comisi贸n Interina de Reconstrucci贸n de Hait铆 (CIRH, por sus siglas en franc茅s) para supervisar la pol铆tica estatal. Tambi茅n se manipularon las elecciones para instalar el Parti Haitien T猫t Kale (PHTK), que disfrut贸 del apoyo de buena parte de la comunidad haitiana residente en Estados Unidos y, ciertamente, de un gran contingente de peque帽os y grandes burgueses residentes en Hait铆.

El PHTK articul贸 claramente un modelo de desarrollo orientado a la exportaci贸n a trav茅s de los cuatros pilares de la miner铆a, el turismo, la agroindustria y los parques industriales. Por lo tanto, se produjo un nuevo ciclo de lucha entre el pueblo de Hait铆, su Estado colonial y las potencias imperialistas. El primer presidente del PHTK, Michel Martelly, canaliz贸 fondos de la reconstrucci贸n post-terremoto para apoyar la creaci贸n en 2012 del Parque Industrial Caracol (PIC). En ese mismo a帽o, su gobierno tambi茅n desaloj贸 violentamente a campesinos del valle de Seguin para dar lugar a un parque tur铆stico. Los supervivientes de la masacre resultante erigieron una tumba colectiva en memoria de las v铆ctimas.

Por fortuna, la ley de miner铆a patrocinada por el Banco Mundial en 2013, fue enterrada por la oposici贸n al PHTK en el Parlamento. Adem谩s, el campesinado, con el apoyo de organizaciones progresistas, logr贸 frustrar los planes para privatizar la Isla de la Vaca, que ten铆a el objetivo de convertirla en un resort exclusivo. En 2014, el gobierno de Martelly inaugur贸 la primera zona franca agr铆cola en Trou-du-Nord, bajo la supervisi贸n del futuro presidente del PHTK, Jovenel Mo茂se. En 2015 inici贸 sus operaciones una nueva zona franca en Puerto Lafito, uno de los tres puertos en el Caribe capaces de recibir los barcos de gran porte que cruzan el Canal de Panam谩 hacia el Asia. Durante su presidencia, Martelly retras贸 sistem谩ticamente las elecciones parlamentarias para poder gobernar por decreto. En ese tiempo 茅l, su familia -muchos con altos cargos de gobierno- y sus socios, dilapidaron m谩s de dos tercios de los fondos de Petrocaribe.

Las elecciones de 2015 estuvieron marcadas por el fraude y otras irregularidades, cuyos resultados beneficiaron al candidato del PHTK. La sociedad civil organizada y la oposici贸n pol铆tica bloquearon el pa铆s, obligando a Martelly y al Core Group a ceder ante un gobierno interino y la organizaci贸n de nuevas elecciones. A pesar de los devastadores efectos del hurac谩n Matthew en la infraestructura electoral, se celebraron nuevos comicios en el a帽o 2016, esta vez con m谩s del 40 por ciento de los votos directamente emitidos por “zombis” y por personas inexistentes, lo que result贸 en el ascenso de Jovenel Mo茂se a la presidencia en 2017. Inmediatamente, la oposici贸n inici贸 una primera investigaci贸n sobre el uso de los fondos de Petrocaribe. En enero de 2018 Mo茂se se retir贸 de la plataforma. El decreto de aumento a los precios del combustible, tal como lo hab铆a dictado el Fondo Monetario Internacional (FMI), empuj贸 a todo el pa铆s a organizar el primer peyi l貌k, una huelga general que bloquear铆a todas las rutas comerciales durante tres d铆as. En agosto de 2018, el movimiento juvenil de los Petrochallengers irrumpi贸 bajo el hashtag KotK貌bPetwoKaribeA? -驴d贸nde est谩 el dinero de Petrocaribe?-. Durante los meses siguientes miles de personas protestaron al menos una vez al mes en la principales ciudades del pa铆s. En noviembre de 2018, bajo la atenta mirada de las fuerzas policiales de Hait铆, bandas armadas ejecutaron a 71 personas y violaron colectivamente a 11 mujeres, ni帽as y ni帽os en el barrio La Saline de Puerto Pr铆ncipe, conocido por su capacidad e movilizaci贸n y su militancia hist贸rica.

Los movimientos sociales continuaron aumentando la presi贸n hasta que la Corte Superior de Cuentas hizo p煤blico un informe preliminar, en enero de 2019, sobre el destino de los fondos de Petrocaribe. All铆 se expondr铆a a Mo茂se y a muchos otros partidarios del PHTK, part铆cipes en un millonario esquema de malversaci贸n de fondos. Ese mismo mes, Mo茂se vot贸 en la OEA en contra del reconocimiento de Nicol谩s Maduro como presidente leg铆timo de Venezuela, lo que dar铆a m谩s impulso a la guerra de los Estados Unidos contra la Rep煤blica bolivariana. En febrero de 2019, militantes organizados exigieron la renuncia de Mo茂se y su sometimiento a los tribunales de justicia. Con el apoyo del Core Group, que continu贸 aplaudiendo el presunto profesionalismo de los agentes de la Polic铆a Nacional de Hait铆 que hab铆an asesinado y herido a decenas de manifestantes, Mo茂se permaneci贸 en el poder, decidiendo entonces removilizar a las Fuerzas Armadas del pa铆s, disueltas en 1995 por el ex presidente Aristide.

La oposici贸n pol铆tica y los movimientos sociales orquestaron varios bloqueos del pa铆s durante ese a帽o. M谩s sectores de la poblaci贸n se sumaron entonces a la lucha, entre ellos periodistas, abogados y trabajadores de la salud. Sin embargo, para enero de 2020, Mo茂se comenz贸 a gobernar por decreto, habida cuenta de la no realizaci贸n de las elecciones parlamentarias, lo que llev贸 al vencimiento del mandato del conjunto de los diputados y de dos tercios de los senadores del pa铆s. En mayo de 2020, 13 l铆deres de diferentes pandillas formaron una federaci贸n conocida como el G9 para coordinar sus ataques en el 谩rea metropolitana de Puerto Pr铆ncipe. Al fin de ese mismo a帽o, Mo茂se decret贸 la creaci贸n de laAgencia Nacional de Inteligencia (ANI), que tendr铆a por objetivo recopilar informaci贸n sobre militantes y criminalizar las acciones de protesta. Mientras tanto, las pandillas hac铆an p煤blicas sus actividades en las redes sociales sin ning煤n tipo de obst谩culo, entre las que cabe contar numerosos secuestros, masacres y violaciones. El Core Group atribuy贸 entonces una presunta disminuci贸n de los asesinatos cotidianos a la organizaci贸n y los acuerdos entre estas pandillas.

En enero de 2021, Mo茂se anunci贸 un refer茅ndum para aprobar una nueva constituci贸n en la primavera, as铆 como la organizaci贸n de elecciones para el oto帽o. Redactada por las Naciones Unidas, la nueva carta magna que se pretende imponer al pa铆s, limita el poder del legislativo al tiempo que aumenta las prerrogativas del ejecutivo, permite per铆odos presidenciales consecutivos y otorga a los haitianos y haitianas en la di谩spora el derecho a votar y ocupar cargos p煤blicos. Adem谩s, el 7 de febrero Mo茂se se convirti贸 en presidente de facto de Hait铆, habiendo excedido los 5 a帽os estipulados por la Constituci贸n desde el d铆a de las elecciones que lo llevaron al poder. Al d铆a siguiente, emiti贸 un decreto que desplazaba a jueces de la Corte Suprema y a polic铆as de alto rango, funcionarios que, seg煤n 茅l, hab铆an organizado un golpe de estado en su contra. Este mismo decreto transform贸 m谩s de 25.000 hect谩reas de tierras agr铆colas protegidas de Savane Diane, en la regi贸n central del pa铆s, en una zona franca gestionada por Apaid, el mismo promotor del 鈥淕rupo de los 184鈥, para establecer all铆 una plantaci贸n de un cultivo no comestible, la stevia, para la producci贸n de edulcorantes para Coca-Cola. A finales de mes, las iglesias protestantes convocaron a una movilizaci贸n, a la que acudi贸 en masa el conjunto de la sociedad haitiana.

Luego de una ola de protestas de tres a帽os contra el gobierno de Mo茂se y PHTK, s铆mbolos de la explotaci贸n, corrupci贸n e impunidad, los verdaderos amigos y amigas internacionales de Hait铆 organizaron acciones en todo el hemisferio para hacerse eco de las demandas del pueblo, para proteger la Constituci贸n de 1987 enmendada en 2011, para condenar el r茅gimen dictatorial de Mo茂se y la gangsterizaci贸n del territorio, para contrarrestar los proyectos de desarrollo de PHTK y para denunciar la complicidad de la comunidad internacional en la consolidaci贸n de la dictadura. All铆 pudo verse, en un hecho casi sin parang贸n, la acci贸n combinada de la sociedad haitiana y de sus aliados en pa铆ses tan diversos como Canad谩, Estados Unidos, Puerto Rico, Rep煤blica Dominicana, Brasil, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Uruguay y Francia, lo que redund贸 en el aplazamiento del pretendido refer茅ndum.

Mamyrah Doug茅-Prosper es la coordinadora internacional de la Red Panafricana de Solidaridad Community Movement Builders con sede en los Estados Unidos. Se desempe帽a tambi茅n como coordinadora de la coalici贸n internacional Leve Kanpe Av猫k Ayiti, que trabaja para apoyar y amplificar las luchas del pueblo haitiano. Es integrante y fundadora de Black Radical, un colectivo multiling眉e de medios panafricanos. Tambi茅n es profesora asistente de Estudios Globales e Internacionales en la Universidad de California, Irvine. Su docencia y sus investigaciones se centran en los movimientos sociales de Hait铆.