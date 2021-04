–

De parte de Kurdistan America Latina April 15, 2021 57 puntos de vista

En esta ocasi贸n, entrevistamos a la profesora Ulrike Ziemer, compiladora y editora del libro Women鈥檚 Everyday Lives in War and Peace in the South Caucasus, publicado en 2020 por Palgrave Macmillan. Los intereses de investigaci贸n de Ulrike se enfocan en la sociolog铆a de g茅nero, la migraci贸n y las di谩sporas, con un enfoque particular en el transnacionalismo y el cosmopolitismo en Rusia y el C谩ucaso Meridional. Su investigaci贸n m谩s reciente explora los procesos de transformaci贸n social en la antigua Uni贸n Sovi茅tica. Ulrike est谩 llevando a cabo actualmente investigaciones sobre mujeres y transformaciones pol铆ticas en Armenia y Nagorno-Karabaj.

-En Am茅rica Latina no sabemos mucho sobre la regi贸n del C谩ucaso y menos a煤n sobre la situaci贸n de las mujeres en esa regi贸n. 驴Por qu茅 el libro es importante leer desde el contexto latinoamericano? Cu茅ntanos sobre lo que te motiv贸 a editar el libro.

-Este volumen editado es el resultado de muchos a帽os de la investigaci贸n etnogr谩fica que he realizado en el C谩ucaso Sur, espec铆ficamente en Armenia y Nagorno Karabaj. Si bien ha habido algunas publicaciones importantes sobre seguridad y pol铆tica en el C谩ucaso Sur, hay una falta de publicaciones sobre las mujeres en esta regi贸n, especialmente con respecto a las publicaciones en ingl茅s. Dados los acontecimientos pol铆ticos actuales, no es de extra帽ar que los temas relativos al C谩ucaso Sur que tengan prioridad en el debate p煤blico enfocado y preocupado por la geopol铆tica, la pol铆tica de transiciones a la democracia, la seguridad y el autoritarismo. Sin embargo, la vida cotidiana de las mujeres del C谩ucaso ha sido ignorada en gran medida. Por eso, pens茅 que era hora de publicar un libro sobre la vida cotidiana de las mujeres y sus luchas y resistencias del d铆a a d铆a.

El libro resulta interesante para cualquier persona que est茅 interesada en la vida de las mujeres en esta parte del mundo, y adem谩s la obra aborda muchos desaf铆os y desigualdades con los que las mujeres en Am茅rica Latina tambi茅n est谩n muy familiarizadas.

-El libro consta de tres partes, por favor expl铆canos el enfoque de cada una de esas partes. 驴Por qu茅 es importante estudiar la vida cotidiana de las mujeres en el C谩ucaso?

-Este volumen es un intento expl铆cito de alejarse de un enfoque centrado exclusivamente en las preocupaciones geopol铆ticas y de seguridad en el C谩ucaso Sur, poniendo en primer plano el tema, generalmente marginado, de las experiencias vividas por mujeres y destacando su contribuci贸n al cambio social en el C谩ucaso Sur. El libro toma un enfoque feminista, que transita desde el pasado hasta las din谩micas regionales actuales. De esta manera, trata de resaltar c贸mo la vida de las mujeres en el C谩ucaso est谩 determinada y condicionada por una tensi贸n constante entre la tradici贸n y el cambio social. Esta tensi贸n entre tradici贸n y cambio social es un tema importante del libro que, particularmente, es discutido en la primera parte de la obra. Los cap铆tulos de la primera parte desaf铆an la dicotom铆a superficial de los roles tradicionales de g茅nero arraigados localmente frente a una modernidad centrada en Occidente. Destacan la complejidad del libre albedr铆o femenino, incluidas las formas en que las mujeres del C谩ucaso negocian su posici贸n social de maneras creativas y subversivas, por ejemplo a trav茅s de pr谩cticas de hospitalidad en la Georgia post Revoluci贸n de las Rosas, o las estrategias de protesta durante la Revoluci贸n de Terciopelo en Armenia 2018, que es uno de los cap铆tulos que escrib铆 yo.

En la segunda parte, la discusi贸n contin煤a para examinar las experiencias de guerra, conflicto y desplazamiento de las mujeres. Sin embargo, en lugar de discutir simplemente c贸mo los conflictos, la guerra y el desplazamiento afectan la vida cotidiana de las mujeres, los cap铆tulos analizan qu茅 pr谩cticas adoptan las mujeres y que, eventualmente, fomentan el cambio social en estas circunstancias. De esta manera, los cap铆tulos de esta secci贸n toman el libre albedr铆o femenino como el enfoque central. Por ejemplo, en uno de mis cap铆tulos incluidos en esta segunda parte, se aborda el tema muy descuidado de la viudez en Nagorno Karabaj. La viudez es generalmente un aspecto poco reconocido, aunque significativo de vivir en todas las partes del mundo.

La tercera parte del libro incluye cap铆tulos sobre el activismo de las mujeres, que es un buen ejemplo para descubrir c贸mo las viejas estructuras y desaf铆os han persistido en la vida de las mujeres. En toda la regi贸n, las organizaciones de mujeres siguen enfrent谩ndose a muchos obst谩culos, en parte debido a su tendencia a posicionarse de alguna manera como 鈥渞etadoras鈥 a la familia patriarcal tradicional. Como consecuencia, estas organizaciones de mujeres y su personal a menudo se convierten en blanco de discursos p煤blicos hostiles. Adem谩s, el activismo LGBTQI + en el C谩ucaso ha sido objeto de hostilidad sostenida en los 煤ltimos a帽os, lo que lo ha marcado como una gran preocupaci贸n de derechos humanos en la regi贸n. Por lo tanto, esta parte del volumen editado trata de proporcionar una visi贸n de estos desaf铆os discutiendo espec铆ficamente el caso del activismo LGBTI en Georgia.

-Las mujeres que participaron en el libro proceden de diferentes pa铆ses y cuentan con diferentes antecedentes acad茅micos lo que hace que el libro sea muy especial. 驴C贸mo fue el proceso de selecci贸n de los temas y colaboradoras?

-El proceso de selecci贸n de temas y colaboradoras fue muy dif铆cil, especialmente porque hay tantos aspectos en la vida cotidiana de las mujeres que se discuten, lo que realmente hac铆a imposible incluir todos esos aspectos en un solo volumen editado. Muchas de las colaboradoras son de mi red personal o personas con las que me reun铆 a trav茅s de conferencias o conoc铆 a lo largo de mi trabajo de campo en el C谩ucaso. Desde el comienzo de la redacci贸n de este volumen editado, mi objetivo era incluir una mezcla interdisciplinaria de acad茅micas y activistas desde dentro del C谩ucaso as铆 como m谩s all谩 de sus fronteras lo que considero es una de las cualidades m谩s importantes del libro.

-En la introducci贸n del libro hablas sobre los acontecimientos registrados en el C谩ucaso en los 煤ltimos a帽os en los cuales los conflictos 茅tnicos, el desplazamiento forzado y la seguridad nacional son elementos centrales en el estudio acad茅mico. 驴Por qu茅 no han sido visibles las experiencias de vida, la experiencia personal del pueblo del C谩ucaso, incluidas las mujeres del C谩ucaso?

-Como ya se ha indicado, el C谩ucaso a menudo se considera una regi贸n plagada de conflictos y, por lo tanto, las experiencias ordinarias de sus habitantes se vuelven secundarias en las discusiones acad茅micas sobre geopol铆tica y seguridad en la regi贸n. Esta tendencia se refleja en la literatura acad茅mica donde la mayor铆a de las publicaciones se centran en 鈥渓os grandes temas鈥 de la geopol铆tica en lugar de la vida de los habitantes de carne y hueso, comunes y corrientes que sufren y viven los conflictos. Lo anterior incluye a las mujeres que son invisibilizadas en la reflexi贸n.

-En t茅rminos generales, 驴c贸mo describir铆as para nuestros lectores la situaci贸n de las mujeres en el C谩ucaso? 驴Cu谩les son los desaf铆os m谩s importantes para ellas en esta regi贸n?

-Esta es una pregunta dif铆cil de responder en pocas palabras. En este momento, y en t茅rminos generales, la mayor铆a de los desaf铆os a los que se enfrentan las mujeres en el C谩ucaso Sur provienen de la pandemia de Covid-19. Al igual que en otras partes del mundo, la pobreza, el desempleo y la participaci贸n en el mercado laboral en el C谩ucaso muestran fuertes patrones de g茅nero. La violencia dom茅stica tambi茅n es un tema extremadamente apremiante en la zona cauc谩sica que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Un gran desaf铆o que destaca en este momento es la m谩s reciente guerra entre Azerbaiy谩n y Armenia por la disputada regi贸n de Nagorno Karabaj. El derramamiento de sangre termin贸 hasta noviembre de 2020, cuando los gobiernos de Armenia, Rusia y Azerbaiy谩n firmaron un acuerdo de alto el fuego. La tragedia humana de esta guerra ha sido devastadora, m谩s de 5.000 soldados murieron y m谩s de 100.000 personas fueron desplazadas. Aunque la guerra ha terminado oficialmente, muchas familias todav铆a viven en alojamientos temporales. Seg煤n un 煤ltimo informe de noticias de marzo de 2021, unos 25.000 residentes desplazados de Nagorno Karabaj residen actualmente en Armenia, muchos de los cuales son mujeres y ni帽os. Azerbaiy谩n todav铆a no ha liberado a todos los prisioneros de guerra, por lo que todav铆a hay muchos temas que resolver y que afectan a las mujeres y sus familias.

-Las guerras constantes y los desplazamientos forzados han sido durante mucho tiempo parte de las din谩micas del C谩ucaso 驴C贸mo se ve afectada la identidad, la memoria colectiva e individual y el sentido de pertenencia de las mujeres del C谩ucaso?

-Esta situaci贸n ha afectado a las mujeres de muchas maneras diferentes, pero un aspecto importante que tal vez se destaca es la forma en que se construye la feminidad y en particular la maternidad. Ser mujer en sociedades tan militarizadas como Armenia o Nagorno Karabaj significa llevar la doble carga de la maternidad y la victimizaci贸n que se puede ver a trav茅s del concepto de ej茅rcito nacional adoptado por el gobierno armenio en 2017. Este concepto 鈥渘aci贸n-ej茅rcito鈥 promueve un estrecho v铆nculo entre el ej茅rcito y la sociedad de Armenia. B谩sicamente, los militares definen muchos de los aspectos de la vida cotidiana en la sociedad armenia. En este contexto, las mujeres son elegidas como v铆ctimas que necesitan protecci贸n de los hombres. Convertirse en una mujer respetada en la sociedad significa dar a luz, en particular, a un soldado masculino que entonces ser谩 capaz de proteger a su naci贸n en su edad adulta. En resumen, se espera que las mujeres asuman roles de g茅nero como madres sacrificadas, esposas sumisas y v铆ctimas que necesitan protecci贸n. Este discurso es muy dif铆cil de cambiar y s贸lo est谩 cambiando lentamente por la acci贸n de las propias mujeres. Tengamos en cuenta que la guerra m谩s reciente sobre Nagorno Karabaj no ha ayudado a esta situaci贸n, sino que ha ralentizado cualquier cambio social que se haya logrado a este respecto. De hecho, la guerra ha fortalecido las estructuras patriarcales de la sociedad armenia.

-La resiliencia y en especial la resiliencia de las mujeres del C谩ucaso es algo que destaca mucho en el libro. Cu茅ntanos un poco sobre lo que ibas descubriendo al editar el libro sobre esta capacidad de resiliencia y resistencia.

-Por supuesto, la resiliencia de las mujeres en el C谩ucaso Sur es un aspecto que me llama poderosamente la atenci贸n. En mi caso, s贸lo puedo hablar de mi experiencia con las mujeres armenias, pero en el libro hay cap铆tulos sobre la resiliencia de las mujeres abjasas desplazadas y que ahora viven en Georgia, lo que presenta un excelente ejemplo de la forma en que las mujeres son muy resistentes en esta parte del mundo. Si no fuera por las muchas mujeres y activistas, y sus constantes esfuerzos a pesar de todas las amenazas que reciben por intentar cambiar la vida de las mujeres para mejor, la situaci贸n de las mujeres en el C谩ucaso ser铆a a煤n peor. En general, si no fuera por las organizaciones de mujeres en Armenia y sus constantes esfuerzos por mejorar la situaci贸n de la mujer a pesar de la enorme oposici贸n, dif铆cilmente habr铆a una ley contra la violencia dom茅stica en Armenia. En 2017, Armenia aprob贸 una nueva ley sobre violencia dom茅stica. El proceso de aprobaci贸n de la ley por la Asamblea Nacional de Armenia estuvo marcado por acaloradas disputas entre defensores de los derechos de las mujeres y partidarios de la llamada 鈥渇amilia tradicional鈥. A煤n queda mucho trabajo por hacer. En Armenia, el abuso dom茅stico a煤n no ha sido criminalizado, a pesar de que se ha aprobado la legislaci贸n apropiada. Por lo tanto, las organizaciones de mujeres, como por ejemplo, Women鈥檚 Resource Center en Erev谩n, la Coalici贸n Armenia para detener la violencia contra las mujeres o el Centro de Apoyo a la Mujer, y muchas otras, contin煤an su trabajo incluso para que a menudo experimenten una oposici贸n significativa a su trabajo, a veces esta situaci贸n pone a estas mujeres en situaciones peligrosas por su trabajo, pero no ceden, lo que en general muestra resiliencia.

-Como latinoamericano, al leer los cap铆tulos del libro encontr茅 muchas similitudes con la lucha de las mujeres latinoamericanas 驴Cu谩les consideras que son las similitudes de la lucha de las mujeres del C谩ucaso con otras partes del mundo?

-Yo dir铆a que, como en la mayor铆a de las sociedades de todo el mundo, la mayor铆a de las similitudes provienen de las desigualdades estructurales. Las desigualdades estructurales son producidas y reproducidas por sistemas de poder legitimados e institucionalizados. Como las sociedades del C谩ucaso son a煤n muy patriarcales, incorporan la desigualdad que promueve una visi贸n del mundo hetero-normativa y justifica el dominio masculino.

-El libro fue publicado en 2020. 驴C贸mo ha sido la recepci贸n del libro en el C谩ucaso y en los pa铆ses europeos? 驴Qu茅 consejo dar铆a a las mujeres acad茅micas y estudiantes universitarias de Am茅rica Latina para que se acerquen al C谩ucaso y sus din谩micas, incluida la situaci贸n de g茅nero?

-Esta es una pregunta dif铆cil de responder, por supuesto. Tal vez un peque帽o 茅xito es que mi volumen editado ha sido clasificado entre las principales publicaciones m谩s citadas en SpringerLink, que se refieren a los objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas en los rubros de Paz, Justicia e Instituciones Fuertes. Todav铆a es demasiado pronto para decir c贸mo ha sido la recepci贸n.

Un consejo que podr铆a dar a aquellas personas interesadas en estos temas en Am茅rica Latina es ser de mente abierta y flexible, evitando las ideas preconcebidas y ciertamente no acercarse al campo con la mentalidad de ver a las mujeres del C谩ucaso como v铆ctimas. Las mujeres de Armenia y Nagorno Karabaj, con las que he conocido y hablado, tienen mucho m谩s de qu茅 hablar de lo que uno esperar铆a.

*Ulrike es profesora Titular de Sociolog铆a en el Departamento de Ciencias Sociales Aplicadas, Forense y Pol铆tica de la Universidad de Winchester. Ha impartido c谩tedra en la Escuela de Estudios Eslavos y de Europa del Este (SSEES) y en el University College London, donde fue Investigadora Postdoctoral (2009-2011) en Migraci贸n y Ciudadan铆a Di谩spora en Rusia y Europa del Este en el Centro de Estudios del 脕rea Basada en la Lengua de Europa Oriental (CEELBAS). Ulrike recibi贸 su doctorado del Centro de Estudios Rusos, Europeos y Euroasi谩ticos (CREES) en el Instituto Europeo de Investigaci贸n de la Universidad de Birmingham en 2008. Pueden contactar a la profesora Ziemer en el siguiente correo: Ulrike.Ziemer@winchester.ac.uk

FUENTE: Manuel Ferez Gil / Informe Oriente Medio

<!–

–>