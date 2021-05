May 21, 2021

La Resistencia establece nuevas ecuaciones, sus facciones han demostrado una fuerza palestina unida que apoy贸 a Jerusal茅n y bombarde贸 a los colonos

Netanyahu cre铆a que el asunto relacionado con al Sheikh Jarrah [barrio de Jesusal茅n] lleg贸 en su debido momento y trat贸 de demostrar a los israel铆es que 茅l es el hombre que puede controlar las cosas, pero cay贸 en la trampa que 茅l mismo prepar贸.

Como parte de los c谩lculos regionales relacionadas con la lucha por el poder librada por Israel en la regi贸n tras la aprobaci贸n del 鈥淎cuerdo del Siglo鈥, mediante el cual EEUU reconoce a Jerusal茅n como la capital del ente sionista, los l铆deres del enemigo israel铆 pensaron que la escalada en Jerusal茅n conducir铆a al afianzamiento de las pol铆ticas de judaizaci贸n y de asentamientos en la ciudad.

A la luz de las conversaciones con Ir谩n lideradas por EEUU para volver al acuerdo nuclear, los israel铆es quer铆an barajar m谩s cartas en la regi贸n; los acontecimientos en Jerusal茅n parec铆an ser un mensaje israel铆 que se帽alaba que Israel puede incrementar la tensi贸n, dado que disfruta de una cobertura pol铆tica 谩rabe despu茅s de los acuerdos de normalizaci贸n que concluyeron con m谩s de un pa铆s 谩rabe.

El estallido de los enfrentamientos entre j贸venes palestinos y soldados israel铆es, despu茅s de que las fuerzas israel铆es asaltaran la explanada de la mezquita de al Aqsa, y el intento de parte de israel铆es de expulsar a familias palestinas de sus hogares en el barrio de al Shaikh Jarrah en la ciudad de Jerusal茅n en beneficio de los colonos, fue el importante detonador de la escalada de la tensi贸n que tuvo su escenario al comienzo en Jerusal茅n.

Las reacciones a las acciones israel铆es se limitaron a condenas emitidas por referencias 谩rabes e internacionales; asimismo, la Uni贸n Europea pidi贸 a las autoridades israel铆es que act煤en de manera 鈥渦rgente鈥 para detener la escalada en Jerusal茅n, considerando que los procedimientos de evacuaci贸n en el barrio de al Shaikh Jarrah son ilegales; en cuanto a Washington, esta se帽al贸, a trav茅s de la portavoz del departamento de Estado, que se encuentra profundamente preocupada 鈥減or la escalada de tensi贸n en Jerusal茅n y por los posibles desalojos de familias palestinas鈥 en barrios de Jerusal茅n Este.

Lo 煤ltimo que esperaba el presidente Joe Biden era verse obligado a intervenir en la gesti贸n del expediente del conflicto 谩rabe-israel铆; Biden no cambi贸 las decisiones tomadas por Trump, en cuanto al reconocimiento de Jerusal茅n como la capital de Israel y el reconocimiento de su soberan铆a sobre los Altos del Gol谩n sirio; m谩s bien, estaba esperando una mayor normalizaci贸n 谩rabe con Israel, adem谩s de los pa铆ses que ya hab铆an normalizado sus relaciones, que fueron cuatro, Emiratos 脕rabes Unidos, Bahr茅in, Sud谩n y Marruecos.

Y mientras hab铆a se帽alado al asumir el cargo que buscaba la soluci贸n de los dos estados, pero desde el inicio de su gesti贸n, su administraci贸n solo ha prestado atenci贸n a dos expedientes en la regi贸n del Medio Oriente: el expediente de negociaci贸n sobre el acuerdo nuclear con Ir谩n y la insistencia en detener la guerra en Yemen; Biden hab铆a ignorado el expediente del 鈥減roceso de paz鈥 y las relaciones con los palestinos.

Esta administraci贸n hizo hincapi茅 en una postura estadounidense tradicional y esperada, condenando el ataque con misiles con el que las facciones de la resistencia palestina respondieron a las violaciones israel铆es en Jerusal茅n; cabe se帽alar que Biden no nombr贸 a ninguna figura destacada para ocuparse del expediente del conflicto 谩rabe-israel铆, as铆 como no hab铆a nombrado a un embajador en Israel o a un c贸nsul general en Jerusal茅n que atienda los asuntos palestinos.

驴Podr铆a 茅l seguir ignorando lo que est谩 sucediendo en la Palestina ocupada y mantener una postura negativa a la luz del desarrollo de los acontecimientos en el lugar? 驴Podr铆a al menos enfrentarse al tema de la violaci贸n de los DDHH en Jerusal茅n? Su postura no se salv贸 del ataque de algunos l铆deres de la corriente progresista dentro del Partido Dem贸crata, como el senador Bernie Sanders, que pidi贸 a Israel salir de Jerusal茅n, y la senadora Ilhan Omar.

El primer ministro del r茅gimen israel铆, Benjam铆n Netanyahu, se opuso a la presi贸n cuyo fin era impedir que Israel construyera asentamientos en Jerusal茅n y el jefe de inteligencia rechaz贸 las solicitudes de EEUU que ped铆an dar detalles sobre lo que estaba sucediendo; Netanyahu cre铆a que el asunto del barrio de al Sheikh Jarrah hab铆a llegado en un momento apropiado para 茅l, ya que el hombre intenta afirmar su posici贸n y mantenerse en el cargo, especialmente despu茅s de que fracas贸 en sus esfuerzos para formar el gobierno israel铆 y en momentos en el que enfrenta cargos de corrupci贸n, que probablemente lo env铆en a prisi贸n.

Se esfuerza haciendo todo lo posible para demostrarles a los israel铆es que es el hombre fuerte que puede controlar las cosas, pero cay贸 en la trampa que 茅l mismo prepar贸, ya que los sucesos se convirtieron repentinamente en lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza contra Israel, despu茅s de que los aviones de combate israel铆es atacaron a los l铆deres de 鈥淗amas鈥 y la 鈥淵ihad Isl谩mica鈥, y bombardearon zonas residenciales, edificios y civiles; asimismo, se iniciaron protestas en toda Cisjordania.

Esta es una tercera intifada y una bofetada al 鈥淎cuerdo del Siglo鈥 y a los pa铆ses 谩rabes que hab铆an normalizado sus relaciones y que sufrieron un gran rev茅s al confiar en el 鈥淚srael tecnol贸gicamente avanzado y en su seguridad” que se supone deb铆a protegerlos de enemigos imaginarios que fueron inventados para justificar su entrega a los brazos del ocupante israel铆. La resistencia en Palestina establece nuevas ecuaciones, sus facciones han demostrado una fuerza palestina unida que apoy贸 a Jerusal茅n oriental y bombardearon los asentamientos de Otef Gaza (Otef Aza), hecho que provoc贸 el p谩nico entre los colonos.

La velocidad con la que se lanzaron los misiles hacia la ciudad, no se produjo solo para exigir que se levantara la mano de la mezquita de al Aqsa y del barrio de al Shaikh Jarrah, m谩s bien, confirm贸 que 鈥淗amas鈥 y las facciones eran los principales responsables de la toma de decisiones despu茅s de hacer acto de presencia en Jerusal茅n, utilizando misiles efectivos que pudieron eludir el sistema de interceptaci贸n de misiles, y mostraron el alcance del desarrollo tecnol贸gico de la resistencia, el papel que desempe帽贸 Ir谩n en la transferencia de conocimientos y armas, as铆 como el autodesarrollo de los cuadros de la resistencia palestina y la precisi贸n en el lanzamiento, lo que supuso un gran desaf铆o para Israel y mostr贸 la incapacidad de su inteligencia en anticipar lo que suceder铆a.

En cuanto a los 谩rabes de la normalizaci贸n, estos vivieron hasta el momento de producirse los enfrentamientos la ilusi贸n de la superioridad de la maquinaria militar sionista, que prevaleci贸 en el momento de la derrota de 1967, la retirada de Egipto del Consejo Conjunto de Defensa a principios de la d茅cada los ochenta del siglo pasado, y no pudieron darle lectura al cambio en la ecuaci贸n de equilibrio de poder. No vieron los misiles bal铆sticos de Ir谩n lanzados desde la Franja de Gaza, y se negaron a ver las victorias de la resistencia en el L铆bano en 2000 y 2006, y la retirada del ej茅rcito israel铆 de la Franja de Gaza en 2005 sin condiciones previas, y no tomaron nota de lo sucedido en las guerras de 2012 y 2014.

Los enfrentamientos dentro de Jerusal茅n, y la llegada de los misiles palestinos a casi todo Israel, hicieron que el 鈥淎cuerdo del Siglo鈥 y la declaraci贸n de Jerusal茅n como la capital unificada del r茅gimen de Israel dejara de ser un asunto dado por sentado en el contexto del conflicto 谩rabe-sionista; el enfrentamiento reinante en los asentamientos, la agresi贸n contra Gaza y la respuesta palestina confirmaron que la esencia del conflicto en la regi贸n sigue siendo la cuesti贸n palestina, y que resolver este conflicto es una cuesti贸n fundamental, lo cual significa que el intento de marginar el tema palestino no procede.

Los enfrentamientos tambi茅n revelaron que los pa铆ses 谩rabes de la normalizaci贸n consideran que aferrarse a la relaci贸n con Israel y reconocerla es para ellos una prioridad por encima de la cuesti贸n de al Aqsa, los lugares santos o los derechos palestinos; asimismo estos colocan a la resistencia isl谩mica en la lista de las fuerzas terroristas y la combaten en el interior, y no consideran al extremismo israel铆 como una amenaza.

La ecuaci贸n sobre la que el estado profundo estadounidense hab铆a construido su estrategia durante los diez a帽os desde la 鈥淧rimavera 脕rabe鈥 se ha derrumbado; cre铆a que podr铆a atacar a la Resistencia isl谩mica y a Palestina desde su interior despu茅s de agotarla con guerras intestinas; hoy, la Resistencia palestina est谩 trazando nuevas l铆neas y ecuaciones que entrelazan lo que fue dividido por Oslo, y afirman que es un elemento dif铆cil de roer en el futuro de la regi贸n.

