–

De parte de In-Formacion CGT November 17, 2021 20 puntos de vista

El mero hecho de resolverse el contrato de arrendamiento a la expiraci贸n de las pr贸rrogas pactadas no es causa organizativa suficiente para justificar el despido objetivo.

La trabajadora, dependienta en una tienda ubicada en un centro comercial, es despedida por causas econ贸micas, organizativas y productivas, fundamentadas en el descenso continuado de las ventas, tanto a nivel de empresa en su conjunto como en el centro de trabajo de la trabajadora, y en la resoluci贸n del contrato de alquiler del local donde se ubicaba la tienda. El contrato de arrendamiento del local ten铆a una duraci贸n m谩xima hasta el 31-12- 2019, una vez agotadas todas las pr贸rrogas posibles, si bien las partes pactaron prorrogarlo un mes m谩s. Llegado ese momento, el propietario del local comunic贸 la finalizaci贸n de contrato de arrendamiento a la parte arrendataria.

El TSJ Santa Cruz de Tenerife se帽ala que no hay jurisprudencia que afirme que la extinci贸n del contrato de arrendamiento del local donde se ubica un centro de trabajo, constituye por s铆 solo una causa organizativa suficiente para justificar un despido objetivo. Al contrario, la doctrina del TS indica que la v谩lida extinci贸n del contrato de trabajo requiere que el desalojo del local ocupado responda a causas ajenas al empleador.

En este caso, el TSJ considera que la situaci贸n no es equiparable a la contemplada por el TS. La no renovaci贸n del contrato de alquiler, o la no suscripci贸n de uno nuevo, fue por falta de inter茅s del arrendatario en continuar explotando la tienda en el centro comercial. No se ha acreditado que el propietario del local no quisiera seguir alquil谩ndolo a la parte arrendataria. Tampoco consta que la arrendataria no tuviera inter茅s en continuar por haber encontrado otro local m谩s ventajoso econ贸micamente o porque las condiciones del arrendamiento resultaran inasumibles.

En el ejercicio de la libertad de empresa, la empleadora no est谩 obligada a renovar el alquiler a toda costa, ni a buscar un nuevo local en el que reubicar la tienda y puede abrir y cerrar las tiendas que quiera y cuando quiera. Sin embargo, el despido objetivo por causas econ贸micas, organizativas, t茅cnicas o de producci贸n no puede fundamentarse en meras decisiones de conveniencia empresarial, por muy l铆citas que sean las mismas, sino 煤nicamente en la existencia de verdaderas necesidades de supervivencia o de mejor funcionamiento de la empresa (ET art.51.1).

Por todo ello, el TSJ concluye que el despido objetivo debe declararse improcedente. No se ha probado el descenso continuado de las ventas, ni que la no continuidad del centro de trabajo se deba a una causa ajena a la empleadora.