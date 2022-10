–

Marineros de la expedici贸n de Bayo, posiblemente de la Guardia Negra, en el Almirante Antequera el 31 de julio de 1936. Foto: Vidal Corella.

Entre las historias incre铆bles de la Batalla de Mallorca, destaca la del marinero republicano Domingo L贸pez. Sobrevivi贸 de milagro a un fusilamiento en Manacor y recorri贸 kil贸metros de campo enemigo en plena noche hasta reencontrarse con las columnas antifascistas en Punta Amer. Su testimonio se public贸 por primera vez en el diario El Liberal el 3 de septiembre de 1936. Luego apareci贸 tambi茅n en las memorias del capit谩n Bayo y en los libros de los historiadores Miguel Dur谩n y Josep Massot i Muntaner.

Domingo L贸pez pertenec铆a a la llamada Guardia Negra, un grupo de 50 marineros de la base del Prat del Llobregat conocidos por su arrojo en la conquista de Ibiza. Bayo dice que eran 鈥渉eroicos鈥 y 鈥渄e una valent铆a rayana casi en la inconsciencia鈥. El 16 de agosto de 1936 fueron de los primeros en desembarcar en Porto Cristo y comenzaron a avanzar hacia el interior sin apoyos de ning煤n tipo. Quer铆an alcanzar el pueblo que ten铆an a la vista: Son Carri贸, en Sant Lloren莽 des Cardassar. All铆 los sublevados mallorquines hab铆an montado una l铆nea de defensa y les tendieron una emboscada. Seg煤n el propio Domingo, comenz贸 un tiroteo mientras unos gritaban 鈥溌iva Espa帽a!鈥 y los otros 鈥溌iva la Rep煤blica!鈥.

El historiador Josep Cort茅s recoge el testimonio de un vecino de Son Carri贸 sobre este hecho. Afirma que sobre el mediod铆a apareci贸 un hombre muy asustado: 鈥溌apit谩n, los rojos est谩n a un kil贸metro de aqu铆!鈥. Los carabineros y falangistas salieron corriendo hacia el Puig de Son Manxo, la monta帽a que domina Son Carri贸, y all铆 intercambiaron gritos ambos bandos: 鈥溌rriba Espa帽a!鈥, 鈥榁iva el comunismo y la libertad鈥. Y empez贸 un fuerte tiroteo en el que los rojos tuvieron muchas bajas鈥.

Uno de los marineros supervivientes relat贸 la emboscada en una carta que despu茅s publicar铆a una revista falangista. En ella, reconoc铆a que iban totalmente confiados: 鈥淔uimos avanzando por el campo la mar de tranquilos, sin ametralladoras ni nada. Como si con 40 marineros se fuera a rendir toda Mallorca. Ellos, como entienden de guerra, no quisieron disparar hasta que nos tuvieron a cinco pasos鈥.

Domingo dice que fueron abatidos casi todos: 鈥淟os fascistas eran m谩s de 300, as铆 que era imposible abrirnos paso. Al llegar la noche, qued谩bamos muy pocos en pie y algunos pudieron huir鈥. Por la ma帽ana solo quedaban cuatro marineros vivos que fueron hechos prisioneros y dio la casualidad de que el jefe de los captores era un capit谩n que conoc铆a a Domingo de la base naval de Cartagena.

鈥斅縀s este el uso que haces de mis ense帽anzas? 驴No te acuerdas de la promesa que hiciste al ingresar en filas? 鈥攄ijo el capit谩n.

鈥擲铆, la de servir a la Rep煤blica 鈥攃ontest贸 Domingo.

鈥擡res un canalla. Sigue andando.

Fueron llevados a Manacor y fusilados contra una pared de la Escola Graduada. Domingo dice que solo sinti贸 una herida en el cuello y oy贸 a un cura rezar: 鈥淪obre m铆 ca铆a la sangre de los compa帽eros muertos鈥, afirma. Cargaron todos los cuerpos en un cami贸n y los abandonaron en plena noche en el cementerio de Son Coletes. 鈥淎ll铆 permanec铆 hasta que se hizo de d铆a y, cuando me convenc铆 de que no hab铆a nadie, me cur茅 con un botiqu铆n que ten铆a. Luego beb铆 agua de un pozo鈥.

Esper贸 escondido hasta la noche y, con ayuda de un campesino, consigui贸 recorrer los m谩s de 10 kil贸metros que hab铆a hasta Punta Amer. Despu茅s se recuper贸 en Ma贸 y Barcelona. Como premio a su valent铆a, Bayo lo convertir铆a en miembro de su guardia personal. Aqu铆 perdemos su pista pero es muy posible que sobreviviera a la guerra.