En el ruso Club Valdai -respuesta oriental a Davos-, intelectuales y personalidades influyentes se reunieron para plantear la evoluci贸n actual y futura de Asia Occidental.

Por Pepe Escobar para The Cradle (Beirut, L铆bano).

La 12陋 鈥淐onferencia sobre Oriente Medio鈥 celebrada en el Club Valdai de Mosc煤 ofreci贸 una m谩s que bienvenida cornucopia de puntos de vista sobre los problemas y tribulaciones interconectados que afectan a la regi贸n.

Pero antes, una palabra importante sobre terminolog铆a 鈥 como s贸lo uno de los invitados de Valdai se tom贸 la molestia de subrayar. Esto no es 鈥淥riente Medio鈥, una noci贸n reduccionista y orientalista ideada por los antiguos colonizadores: en The Cradle insistimos en que la regi贸n debe describirse correctamente como Asia Occidental.

Algunas de las pruebas y tribulaciones de la regi贸n han sido trazadas por el informe oficial Valdai, The Middle East and The Future of Polycentric World (Oriente Medio y el futuro del mundo polic茅ntrico). Pero el peso intelectual y pol铆tico de los asistentes tambi茅n puede aportar valiosas perspectivas. He aqu铆 algunas de las principales l铆neas que los participantes destacaron sobre la evoluci贸n regional, actual y futura:

El Viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, prepar贸 el terreno subrayando que la pol铆tica del Kremlin fomenta la formaci贸n de un 鈥渟istema de seguridad regional inclusivo鈥. Eso es exactamente lo que los estadounidenses se negaron a discutir con los rusos en diciembre de 2021, y que luego implementaron sobre Europa y el espacio postsovi茅tico. El resultado fue una guerra proxy, por delegaci贸n.

Kayhan Barzegar, de la Universidad Isl谩mica Azad de Ir谩n, matiz贸 los dos principales acontecimientos estrat茅gicos que afectan a Asia Occidental: una posible retirada estadounidense y un mensaje a los aliados regionales: 鈥淣o pueden contar con nuestras garant铆as de seguridad鈥.

Todos los vectores -desde la rivalidad en el C谩ucaso Sur hasta la normalizaci贸n israel铆 con el Golfo P茅rsico- est谩n subordinados a esta l贸gica, se帽ala Barzegar, y bastantes actores 谩rabes comprenden por fin que ahora existe un margen de maniobra para elegir entre el bloque occidental o el no occidental.

Barzegar no identifica los lazos Ir谩n-Rusia como una alianza estrat茅gica, sino m谩s bien como un bloque geopol铆tico y econ贸mico basado en la tecnolog铆a y las cadenas de suministro regionales -un 鈥渘uevo algoritmo en pol铆tica鈥- que abarca desde acuerdos armament铆sticos hasta la cooperaci贸n nuclear y energ茅tica, impulsado por las renovadas orientaciones al sur y al este de Mosc煤. Y en cuanto a las relaciones entre Ir谩n y Occidente, Barzegar sigue creyendo que el Plan Integral de Acci贸n Conjunta (JCPOA, por sus siglas en ingl茅s), o acuerdo nuclear iran铆, no est谩 muerto. Al menos todav铆a no.

鈥淣adie sabe cu谩les son estas reglas鈥

El egipcio Ramzy Ramzy, hasta 2019 enviado especial adjunto de la ONU para Siria, considera que la reactivaci贸n de las relaciones entre Egipto, Arabia Saud铆 y los Emiratos 脕rabes Unidos (EAU) con Siria es el realineamiento m谩s importante que se est谩 produciendo en la regi贸n. Por no hablar de las perspectivas de una reconciliaci贸n Damasco-Ankara. 鈥溌縋or qu茅 ocurre esto? Por la insatisfacci贸n regional con el sistema de seguridad presente鈥, explica Ramzy.

Sin embargo, aunque Estados Unidos se est茅 alejando, 鈥渘i Rusia ni China est谩n dispuestas a asumir un papel de liderazgo鈥, afirma. Al mismo tiempo, Siria 鈥渘o puede ser presa de intervenciones exteriores鈥. El terremoto al menos aceler贸 estos acercamientos鈥.

Bouthaina Shaaban, asesora especial del Presidente sirio Bashar al-Assad, es una mujer extraordinaria, fogosa y sincera. Su presencia en Valdai fue electrizante. Subray贸 que 鈥渄esde la guerra de Estados Unidos en Vietnam, hemos perdido lo que consider谩bamos medios de comunicaci贸n libres. La prensa libre ha muerto鈥. Al mismo tiempo, 鈥渆l Occidente colonial cambi贸 sus m茅todos鈥, subcontratando guerras y apoy谩ndose en quintacolumnistas locales.

Shaaban ofreci贸 la mejor definici贸n sint茅tica que existe del 鈥渙rden internacional basado en normas鈥: 鈥淣adie sabe cu谩les son estas reglas ni qu茅 es este orden鈥.

Volvi贸 a insistir en que en este periodo postglobalizaci贸n que est谩 dando paso a bloques regionales, los habituales entrometidos occidentales prefieren utilizar a actores no estatales -como en Siria e Ir谩n- 鈥渕andando a los locales a hacer lo que a Estados Unidos le gustar铆a鈥.

Un ejemplo crucial es la base militar estadounidense de al-Tanf, que ocupa territorio sirio soberano en dos fronteras cr铆ticas. Shaaban califica el establecimiento de esta base de 鈥渆strat茅gico, para que EEUU impida la cooperaci贸n regional, en la encrucijada de Irak, Jordania y Siria鈥. Washington sabe muy bien lo que est谩 haciendo: el comercio y el transporte sin trabas en la frontera entre Siria e Irak es un importante salvavidas para la econom铆a siria.

Recordando a todos una vez m谩s que 鈥渢odas las cuestiones pol铆ticas est谩n conectadas con Palestina鈥, Shaaban ofreci贸 tambi茅n una saludable dosis de sombr铆o realismo: 鈥淓l bloque oriental no ha sido capaz de igualar la narrativa occidental鈥.

Una 鈥済uerra por delegaci贸n de dos niveles鈥

Cagri Erhan, rector de la Universidad Altinbas de Turqu铆a, ofreci贸 una definici贸n bastante pr谩ctica de un Hegem贸n: es el que controla la lengua franca, la moneda, el marco jur铆dico y las rutas comerciales.

Erhan califica la actual situaci贸n hegem贸nica occidental de 鈥済uerra por delegaci贸n de dos niveles鈥 contra, por supuesto, Rusia y China. Estados Unidos ha definido a los rusos como un 鈥渆nemigo abierto鈥, una gran amenaza. Y cuando se trata de Asia Occidental, la guerra por delegaci贸n sigue siendo la norma: 鈥淓stados Unidos no se retira鈥, afirma Erhan. Washington siempre considerar谩 utilizar la zona 鈥渆strat茅gicamente contra las potencias emergentes鈥.

Entonces, 驴qu茅 pasa con las prioridades en pol铆tica exterior de los principales actores de Asia Occidental y el Norte de 脕frica?

El periodista pol铆tico argelino Akram Kharief, editor de la publicaci贸n online MenaDefense, insiste en que Rusia deber铆a acercarse a Argelia, 鈥渜ue sigue estando en la esfera de influencia francesa鈥, y desconfiar de c贸mo los estadounidenses intentan presentar a Mosc煤 como 鈥渦na nueva amenaza imperial para 脕frica鈥.

El profesor Hasan Unal, de la Universidad de Maltepe, en Turkiye (Turqu铆a en turco), dej贸 bastante claro c贸mo Ankara finalmente 鈥渟e deshizo de sus enredos en Oriente Medio [Asia Occidental]鈥, cuando antes 鈥渟e opon铆a contra todos鈥.

Potencias medianas como Turkiye, Ir谩n y Arabia Saud铆 pasan ahora a la primera l铆nea del escenario pol铆tico de la regi贸n. Unal se帽ala que 鈥淭urqu铆a y Estados Unidos no se ponen de acuerdo en ning煤n asunto importante para Ankara鈥. Lo que sin duda explica el fortalecimiento de los lazos turco-rusos, y su inter茅s mutuo en introducir 鈥渟oluciones multifac茅ticas鈥 a los problemas de la regi贸n.

Por un lado, Rusia est谩 mediando activamente en el acercamiento entre Turqu铆a y Siria. Unal confirm贸 que los ministros de Asuntos Exteriores de Siria y Turqu铆a se reunir谩n pronto en persona -en Mosc煤-, lo que representar谩 el compromiso directo de m谩s alto rango entre ambas naciones desde el inicio de la guerra siria. Y eso allanar谩 el camino para una cumbre tripartita entre Assad, el presidente ruso Vladimir Putin y su hom贸logo turco Recep Tayyip Erdogan.

Obs茅rvese que las grandes reconciliaciones regionales se est谩n celebrando -una vez m谩s- en Mosc煤 o con la participaci贸n de Mosc煤, que con raz贸n puede describirse como la capital del mundo multipolar del siglo XXI.

En cuanto a Chipre, Unal se帽ala c贸mo 鈥淩usia no estar铆a interesada en un Estado unificado que fuera territorio de la UE y de la OTAN鈥. As铆 que es hora de 鈥渋deas creativas: igual que Turqu铆a est谩 cambiando su pol铆tica sobre Siria, Rusia deber铆a cambiar su pol铆tica sobre Chipre鈥.

El Dr. Gong Jiong, del campus israel铆 de la Universidad de Negocios Internacionales y Econom铆a de China, propuso un neologismo pegadizo: la 鈥渃oalici贸n de los que no quieren鈥, describiendo c贸mo 鈥渃asi todo el Sur Global no apoya las sanciones a Rusia鈥, y desde luego ninguno de los actores de Asia Occidental.

Gong se帽al贸 que, en la medida en que el comercio entre China y Rusia est谩 aumentando r谩pidamente -en parte como consecuencia directa de las sanciones occidentales-, los estadounidenses tendr铆an que pens谩rselo dos veces antes de imponer sanciones a China. Al fin y al cabo, el comercio entre Rusia y China asciende a 200 mil millones de d贸lares al a帽o, mientras que el comercio entre Estados Unidos y China asciende a la friolera de 700 mil millones de d贸lares anuales.

De todos modos, la presi贸n sobre el 鈥渂ando de la neutralidad鈥 no ceder谩. Lo que necesita la 鈥渕ayor铆a silenciosa鈥 del mundo, como la define Gong, es 鈥渦na alianza鈥. Describe el plan de paz chino de 12 puntos para Ucrania como 鈥渦n conjunto de principios鈥, la base de Pek铆n para unas negociaciones serias: 鈥淓ste es el primer paso鈥.

No habr谩 un nuevo Yalta

Lo que los debates de Valdai dejaron meridianamente claro, una vez m谩s, es c贸mo Rusia es el 煤nico actor capaz de acercarse a todos los actores de Asia Occidental y ser escuchado con atenci贸n y respeto.

Correspondi贸 a Anwar Abdul-Hadi, director del departamento pol铆tico de la Organizaci贸n para la Liberaci贸n de Palestina (OLP) y enviado oficial de esta 煤ltima a Damasco, resumir posiblemente lo que ha conducido al actual predicamento geopol铆tico mundial: 鈥溌縐n nuevo Yalta o una nueva guerra mundial? Ellos [Occidente] eligieron la guerra鈥.

Y a煤n as铆, a medida que siguen surgiendo nuevas grietas geopol铆ticas y geoecon贸micas, es como si Asia Occidental estuviera anticipando algo 鈥済rande鈥 que se avecina. Esa sensaci贸n se palpaba en el aire de Valdai.

Parafraseando a Yeats, y actualiz谩ndolo al joven y turbulento siglo XXI, 鈥溌縬u茅 谩spera bestia, llegada por fin su hora, se arrastra hacia la cuna [de la civilizaci贸n] para nacer?鈥

Traducci贸n: Indymedia Argentina

Fuente: https://thecradle.co/article-view/22167/the-valdai-meeting-where-west-asia-meets-multipolarity