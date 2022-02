–

De parte de Acracia February 22, 2022

Hay quien ha definido la creencia como una especie de mapa, que llevar铆amos grabado en nuestro interior (en mi opini贸n, y en nombre de la libertad, m谩s producto del ambiente que de la gen茅tica), que nos conduce en el mundo para hallar una mejor satisfacci贸n de nuestras necesidades.

As铆, dicho mapa no nos dice necesariamente c贸mo son las cosas, sino que nos muestra formas de conducta adaptadas a esas necesidades personales en el 谩mbito de una realidad percibida por la experiencia. Habr铆a que objetar, frente a todo determinismo, que dicha definici贸n es posible que sea muy correcta, pero que dicho mapa es, o deber铆a ser, modificable en funci贸n del conocimiento, desarrollo, experiencias, etc. Es decir, si de alguna manera nos vemos condicionados por nuestra necesidades, algo muy humano, estas deber铆an cambiar y ser revisadas constantemente si de verdad creemos en el cambio y la evoluci贸n. Si recuerdan ustedes aquella campa帽a atea de hace unos a帽os, que invitaba al creyente a olvidarse de la gran deidad y a relajarse, es un ejemplo perfecto. Si se esfuerzan en inscribir en nuestro mapa interno, de la forma que sea, una idea absurda, nuestros deseos y satisfacciones, toda nuestra vida, se ven condicionados por ello con toda suerte de dificultades que nos hacen caer, precisamente, en fuentes externas. La respuesta primera es, tal vez, 芦relajarse禄 para observar un horizonte amplio en la vida exento de creencias inamovibles (que siempre, tengan o no un origen sobrenatural, resultan perniciosas).

Como es sabido, es una tendencia muy humana el querer confirmar constantemente la creencia, a pesar de todas las evidencias que puedan refutarla. As铆, apartamos lo que no nos interesa, seleccionamos lo que s铆 (a veces, sencillamente faltando a la verdad, aunque sea de modo inconsciente), denigramos a quien realiza la cr铆tica (a veces con furor expl铆cito, lo cual indica seguro el grado de irracionalidad de la creencia), racionalizamos, etc. Hay que insistir en que esto le pasa a todos los mortales, aunque tantas veces nos produzca tanto placer ridiculizar la creencia ajena. Si la religi贸n, por su car谩cter m铆stico y abstruso, suscita todo un debate (aunque la absurdidad sobrevuele permanentemente la creencia religiosa), otro tipo de creencias opuestas al m铆nimo rigor cient铆fico causan no poca perplejidad. La sensatez deber铆a decirnos que con los m铆nimos conocimientos del cuerpo humano, de f铆sica o de qu铆mica, no deber铆amos atender, ni mucho menos creer a pies juntillas, ciertas teor铆as y terapias alternativas. Por otra parte, la realidad nos dice que no siempre la creencia tiene su base en la mera ignorancia, aunque no est茅 de m谩s insistir siempre en el conocimiento cient铆fico (es decir, que se ha demostrado v谩lido, aunque la ciencia no conozca de dogmas y deba ser permanentemente revisada).

La creencia, con seguridad, tiene dos tipos de fuentes: la externa, que suele ser muy condicionante y que resulta en explicaciones culturales que recibimos para comprender e interpretar la realidad (los fen贸menos, las ideas, etc.); la interna, que surgir铆a del propio individuo, de sus experiencias, pensamientos, convicciones, etc. En el primer caso, seguramente con mayor peso, al menos en nuestras sociedades 芦avanzadas禄, llegamos a un grave problema de papanatismo; las personas suelen interiorizar sus creencias, basadas en influencias externas (familia, escuela, entorno鈥) e incluso asociarlas con una visi贸n racional (es decir, lo que se llama racionalizar). Hay que decir que la fuente interna, como base para la creencia, tampoco es siempre garant铆a del librepensamiento y la racionalidad, ya que los mecanismos tambi茅n pueden actuar de manera dogm谩tica (aunque, sin ser consciente de ello, hay quien presuma de autonom铆a en nombre de su individualidad). Ustedes dir谩n que, seg煤n todos estos argumentos, estamos abocadas a la creencia inmovilista. No es as铆. Lo que se quiere dejar claro es que la creencia es inherente al ser humano, pero existen ciertas actitudes que nos mantienen a salvo del pernicioso dogmatismo, en nombre del cual acabamos enfrentados tantas veces a otras personas (los herejes, seg煤n el punto de vista del creyente).

Hay muchos seres humanos que son incapaces de cuestionar sus creencias, por temor a que todo su edificio se venga abajo (cuando eso ocurre, hay una especie de temor a divagar perdido por el mundo, si me permiten la met谩fora). 驴Por qu茅 ese miedo? 驴No es suficiente con la maravilla del conocimiento y la experiencia en el mundo para vivir plenamente nuestras vidas? Se me dir谩 que para eso hay que proporcionar a las personas esa base para una buena vida, para tan ricas experiencias y para un conocimiento amplio. Desgraciadamente, hemos construido un mundo donde ello no est谩 al alcance de todos, y ah铆 puede radicar, en gran medida, la explicaci贸n de tanta necesidad para las creencias (principalmente, de car谩cter religioso). Es un motivo m谩s para luchar por un mundo m谩s justo para todos. En cualquier caso, y tambi茅n en sociedades que denominamos 芦avanzadas禄 (tan plurales, como fr铆volas e intelectualmente pobres), se producen igualmente las creencias dogm谩ticas, viejas y nuevas, sobrenaturales, pseudocient铆ficas, pero tambi茅n pol铆ticas e ideol贸gicas. 驴C贸mo podemos combatir esto? Al margen de los numerosos intereses que empujan a los seres humanos a mantenerse en esa posici贸n dogm谩tica, veamos unas cuantas actitudes individuales (siempre sanas de llevar a cabo). Trabajar para potenciar nuestra individualidad y, en la medida de lo posible, nuestra autonom铆a; examinar constantemente si caemos en el m谩s pobre colectivismo, en el respeto a la tradici贸n, en los prejuicios, en la sumisi贸n a la autoridad o al entorno social鈥 No se trata de desembocar en el m谩s feroz nihilismo, pero s铆 una peque帽a dosis del mismo, junto con con cierta actitud c铆nica (en el sentido cl谩sico, de cuestionamiento permanente de la convenciones), junto a un sano anarquismo intelectual (lo cual no supone que no se reconozca cierta autoridad del conocimiento y de la moralidad, pero no coercitiva), que nos lleva a nuevos principios y convicciones (creencias, en suma, pero no inamovibles, sino moldeadas por la cr铆tica y la racionalidad). Por otra parte, puede haber personas que piensen que ya tiene esa autonom铆a e individualidad; comprender tambi茅n que nunca se produce de forma absoluta, por lo que es muy importante revisar permanentemente las creencias, ser muy autocr铆ticos, aunque enarbolemos la bandera del librepensamiento (o, especialmente, por ello).

Capi Vidal