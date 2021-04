La lucha argelina para liberarse del imperialismo franc茅s fue fundamental en el siglo XX. Debemos recordar su historia heroica y honrar su legado en la actualidad

Actualmente Argelia se presenta al mundo con un rostro cerrado y desconfiado. Aunque su Estado revolucionario ha sobrevivido a las tumultuosas rupturas de finales del siglo XX, ha estado plagado de conflictos fronterizos, insurgencias islamistas y, m谩s recientemente, protestas juveniles generalizadas. Sin embargo, el legado del pueblo argelino y su Estado de liberaci贸n es tan din谩mico, internacionalista y valiente como cualquier otro en el mundo, de igual orgullo en heroicidades revolucionarias que una Cuba o un Vietnam.

Hace un siglo Argelia estaba en el coraz贸n del imperio franc茅s, tan fundamental para el proyecto imperial franc茅s como la India lo era para los brit谩nicos. Argelia fue poblada en parte por colonos blancos, que la consideraban su patria y no se ve铆an a s铆 mismos como una casta de administradores imperiales. Francia mantuvo una ficci贸n legal de que Argelia era una parte integral de la naci贸n, al igual que cualquier otra provincia nacional, dividida del continente por el Mediterr谩neo como Par铆s est谩 dividida por el Sena.

La gran mayor铆a de la poblaci贸n 谩rabe ten铆a un estatus de segunda categor铆a y eran considerados s煤bditos, no ciudadanos. Aunque a una peque帽a minor铆a se le permiti贸 芦evolucionar禄 hacia la plena ciudadan铆a francesa al renunciar a la cultura 谩rabe, en particular a su fe musulmana, la mayor铆a no interesaba a los colonos franceses.

As铆, se les mantuvo lo m谩s segregados posible y no eran vistos ni o铆dos m谩s all谩 de su utilidad como sirvientes dom茅sticos, trabajadores agr铆colas o carne de ca帽贸n en tiempos de guerra.

Incluso la clase trabajadora industrial en la Argelia francesa estaba compuesta mayoritariamente por colonos blancos, lo que permiti贸 que el vigoroso movimiento obrero franc茅s se mantuviera alejado de la miseria econ贸mica que asolaba a la mayor铆a de la poblaci贸n musulmana.

Nacionalismo temprano

Los argelinos hab铆an librado una larga y furiosa lucha contra la colonizaci贸n desde su inicio en la d茅cada de 1830, pero a finales del siglo XIX se hab铆a anulado todo rastro de esta resistencia. Sin embargo, como en otras partes de los viejos imperios, tanto la experiencia de servir en los ej茅rcitos imperiales durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como la migraci贸n dentro y fuera de las zonas centrales industrializadas expuso a los argelinos a nuevas perspectivas ideol贸gicas. El liberalismo wilsoniano, el socialismo sovi茅tico y las corrientes reformistas dentro del Islam se combinaron para producir una renovada autoconciencia nacional argelina.

En la d茅cada de 1920 las corrientes liberales dentro de la pol铆tica argelina respondieron a las declaraciones anticoloniales de Woodrow Wilson y comenzaron a reclamar una ciudadan铆a igualitaria y una autonom铆a limitada. Sin embargo, r谩pidamente se vieron frustrados y perseguidos, sin poder encontrar al aliado esperado en los Estados Unidos. La autodeterminaci贸n 鈥渨ilsoniana鈥 estaba destinada 煤nicamente a los pueblos blancos de Europa. La resistencia a la participaci贸n musulmana en la vida democr谩tica fue particularmente fuerte entre los colonos, que no ten铆an la intenci贸n de permitir que los nativos conquistados coexistieran en igualdad de condiciones.

El 8 de mayo de 1945, D铆a de la Victoria en Europa, estall贸 una manifestaci贸n masiva en la ciudad de S茅tif. Con Francia ahora liberada, la expectativa era que seguir铆a la reforma colonial. Los colonos, que durante la guerra se hab铆an puesto decisivamente del lado de los fascistas de Vichy, aumentaron su resistencia a cualquier tipo de reformas y la manifestaci贸n fue recibida con una recriminaci贸n inmediata y brutal. Los soldados dispararon indiscriminadamente contra la multitud, lo que provoc贸 disturbios y cinco d铆as de intensa represi贸n, incluido el bombardeo a茅reo de pueblos cercanos y la organizaci贸n de pogromos de 鈥渃aza de ratas鈥 en los asentamientos musulmanes locales que dejaron hasta treinta mil muertos.

La masacre de S茅tif impact贸 en todo el pa铆s y radicaliz贸 el movimiento independentista liberal. Pronto surgi贸 una nueva generaci贸n de l铆deres independentistas de las filas de los soldados musulmanes desmovilizados del Ej茅rcito Franc茅s Libre, muchos de los cuales hab铆an servido a Francia con distinci贸n y no ten铆an intenci贸n de volver a una vida de subyugaci贸n violenta en su propia tierra.

Celebraci贸n con motivo de la independencia de Argelia en el verano de 1962

Una guerra en dos frentes

El Frente de Liberaci贸n Nacional Argelino (FLN) que surgi贸 entonces era una organizaci贸n que valoraba la acci贸n por encima de los matices te贸ricos y la unidad por encima del car谩cter distintivo. El 1 de noviembre de 1954 el FLN declar贸 unilateralmente la guerra a Francia. La guerra comenz贸 antes de que el FLN hubiera adoptado una forma pol铆tica concreta y el liderazgo central apost贸 por atraer el apoyo popular inmediato para la lucha. Fue una apuesta basada en los deseos de los l铆deres del FLN, en su mayor铆a soldados en lugar de eruditos, de convertir la ret贸rica ineficaz en acci贸n decisiva, y funcion贸.

Los franceses reaccionaron al desaf铆o como siempre hab铆an hecho en el pasado: con una represi贸n r谩pida y brutal. Sin embargo, en el nuevo contexto internacional los m茅todos antiguos produjeron resultados diametralmente opuestos. Sintiendo los vientos de cambio que soplaban en el mundo colonizado, los argelinos acudieron en masa a la bandera del FLN, primero por miles y luego por millones. Los franceses respondieron con una intensificada campa帽a contra la insurgencia en la que el uso de la tortura, los campos de concentraci贸n y el asesinato de civiles se convirtieron en nada menos que la pol铆tica oficial.

El FLN reconoci贸 r谩pidamente la importancia de la nueva din谩mica internacional y abri贸 una guerra en dos frentes. Sobre el terreno adoptaron una organizaci贸n de partido leninista-mao铆sta adecuada para librar una guerra de guerrillas prolongada. Hicieron uso del asesinato y el terror, destinado a los administradores franceses y a los colaboradores musulmanes en particular, los que profundiz贸 deliberadamente la polaridad del conflicto y forz贸 a la poblaci贸n a elegir entre uno de los dos bandos.

Tambi茅n hicieron un uso intenso de la agitaci贸n pol铆tica, especialmente entre las poblaciones rurales de las que depend铆an para obtener refugio y apoyo. Los comisarios pol铆ticos del FLN enfatizaron el aspecto social revolucionario de la guerra y establecieron el movimiento como un Estado en la sombra ante las narices de los franceses. Al igual que el Viet Cong, de quien se inspiraron, el FLN se dedic贸 a proporcionar servicios de salud, bienestar y educaci贸n a una poblaci贸n rural de campesinos de subsistencia.

El segundo frente era internacional, con un cuadro diplom谩tico encabezado por revolucionarios carism谩ticos como Ahmed Ben Bella. La lucha se traspuso de la sangre abierta a las salas de debate de las Naciones Unidas. A pesar de no representar todav铆a un Estado propio, el FLN hab铆a enviado delegaciones a reuniones de importancia internacional, incluida la Conferencia de Bandung en Indonesia. En las Naciones Unidas, en Bandung y en otros lugares llevaron su caso a las superpotencias, as铆 como a los grandes y buenos l铆deres emergentes del Tercer Mundo, incluidos Jawaharlal Nehru de la India, Zhou Enlai de China y Gamal Abdel Nasser de Egipto.

En el centro del mundo

Nasser, un panarabista que se autodenomin贸 la figura pol铆tica de todo el mundo 谩rabe, estaba particularmente interesado en mostrar su apoyo al FLN. A su vez, era muy respetado por los argelinos, que lo ve铆an como una prueba viviente de que la autoliberaci贸n revolucionaria era posible en el mundo 谩rabe. La radio con sede en El Cairo 鈥淰oces de los 脕rabes鈥 amplific贸 la propaganda del FLN en Oriente Medio y el norte de 脕frica, les dio una presencia mundial enorme y reforz贸 la legitimidad de su revoluci贸n a ojos de los 谩rabes y africanos de todo el mundo.

El expresidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser

Los egipcios tambi茅n actuaron como intermediarios para la venta de armas al FLN y canalizaron la mercanc铆a checa, yugoslava y china a los muyahidines argelinos. Estas armas se utilizaron junto con las t谩cticas militares de guerrilla aprendidas de los comunistas chinos y norvietnamitas, con quienes los argelinos mantuvieron un estrecho contacto. Marruecos y T煤nez, vecinos de Argelia al oeste y al este, permitieron al FLN utilizar su territorio como base de operaciones para su alto mando militar.

Los saud铆es, que detestaban a Nasser, al que consideraban un socialista imp铆o y una amenaza directa a sus propias pretensiones de liderazgo en el mundo 谩rabe, compitieron para ofrecer apoyo financiero. Tambi茅n ofrecieron el uso de pasaportes saud铆es con los que viajar libremente por el mundo, incluso a Nueva York para asistir a las cumbres de las Naciones Unidas, donde el FLN instal贸 una oficina permanente desde la que presionar en su reclamo por la condici贸n de Estado independiente.

A medida que el salvajismo de la guerra segu铆a aumentando, el equipo diplom谩tico de alto perfil del FLN hac铆a todo lo posible para mantener los ojos del mundo firmemente centrados en el conflicto. A pesar de que la situaci贸n militar en el pa铆s empeoraba, la presi贸n diplom谩tica sobre Francia se intensific贸 y, como resultado, el FLN comenz贸 a depositar sus esperanzas en un fin del conflicto mediado pol铆ticamente.

Abane Ramdane, comandante de la secci贸n argelina del frente y uno de los principales ide贸logos del FLN, intent贸 resolver la guerra en dos frentes lanzando una insurrecci贸n espectacular y total en la capital. La batalla de Argel, aunque muy mitificada despu茅s, no tuvo el efecto deseado y tuvo como resultado la destrucci贸n casi total de la organizaci贸n clandestina en la ciudad. Ramdane, que huy贸 a Marruecos poco despu茅s, fue asesinado por sus propios compa帽eros de alto mando.

Incluso cuando la fascinaci贸n mundial por la lucha argelina alcanz贸 su punto culminante, las tensiones aumentaban dentro de la secreta direcci贸n del FLN. Los comandantes de la secci贸n rural, acampados en las profundidades de la sangre, estaban resentidos por las grandes p茅rdidas que soportaban mientras la campa帽a diplom谩tica la llevaban a cabo sus camaradas m谩s lujosamente acomodados.

Cuando Francia fortific贸 las fronteras de Marruecos y T煤nez, y comenz贸 a acorralar a la poblaci贸n rural en campos de reasentamiento, la capacidad de los ej茅rcitos en el campo para acceder a refuerzos y reabastecimiento se redujo dr谩sticamente. Sin embargo, incluso cuando los franceses comenzaron a obtener ventajas militares de estas t谩cticas, su violencia indiscriminada, incluido el bombardeo de pueblos tunecinos al otro lado de la frontera, aviv贸 una nueva indignaci贸n en el escenario mundial.

Los m茅todos terroristas empleados por el FLN recibieron a cambio una justificaci贸n te贸rica en los escritos de Frantz Fanon. Fanon era un m茅dico psiquiatra de la Martinica francesa que, mientras trabajaba en Argelia, se hab铆a unido a las filas de las fuerzas de liberaci贸n. Fanon enmarc贸 elocuentemente al imperialismo en t茅rminos de racismo absoluto, describi贸 la deshumanizaci贸n del pueblo conquistado y abog贸 firmemente por la violencia revolucionaria como forma de redenci贸n masiva. Los puntos de vista de Fanon se cruzaron con las corrientes socialistas y nacionalistas predominantes del movimiento de liberaci贸n para ayudar a definir el campo ideol贸gico de todo el proyecto del Tercer Mundo.

Revolucionarios de todo el continente africano [y muchos latinoamericanos], incluido Nelson Mandela, recibieron entrenamiento militar y pol铆tico en los campamentos del FLN en Marruecos, T煤nez y Mali. Antes incluso de haber liberado su propia patria, los argelinos ya se hab铆an colocado en el centro de la pol铆tica panafricana y global del Tercer Mundo.

Tabula Rasa

En Francia la opini贸n p煤blica estaba cansada de la guerra. Al franc茅s medio, que atravesaba una era de dram谩tico progreso econ贸mico interno, le interesaba cada vez menos el engrandecimiento colonial de la clase dominante. Los incondicionales pied noirs (el nombre con el que a menudo se hac铆a referencia a los colonos) se hab铆an convertido en una fuerza embarazosa y desestabilizadora en la pol铆tica interna e incluso intentaron un golpe de Estado contra el presidente Charles de Gaulle, que fue elegido con un mandato democr谩tico para poner fin a la guerra.

En 1962, a pesar de la abrumadora superioridad militar en el interior del Sahara, la posici贸n francesa se derrumb贸. Los franceses se vieron atrapados entre el implacable asalto diplom谩tico del FLN, que hab铆a logrado crear continuos disturbios urbanos tanto en Argelia como en Francia, y un ej茅rcito argelino bien equipado bajo el mando del coronel Houari Boum茅di猫ne, reunido detr谩s de las vallas fronterizas [Cuba envi贸 en su apoyo un barco con armas, municiones y tanques].

Reci茅n liberado de una prisi贸n francesa, Ahmed Ben Bella lleg贸 r谩pidamente a ser un l铆der nacional popular y en茅rgico apoyado por Boum茅di猫ne y el estamento militar. La guerra hab铆a arrasado el antiguo Estado colonial franc茅s junto con el estilo de vida tradicional argelino, por lo que Ben Bella y el FLN se pusieron a trabajar para traducir su revoluci贸n en un nuevo Estado nacional.

Ahmed Ben Bella, primer presidente de Argelia

Ben Bella encajaba perfectamente en el molde de un hombre de Estado revolucionario del Tercer Mundo. Personalmente carism谩tico e ideol贸gicamente 谩gil, Ben Bella comprometi贸 a Argelia con la revoluci贸n social en casa y con una pol铆tica activista en el extranjero. Cuando los pied noirs salieron del pa铆s en masa, sus vastas propiedades agr铆colas, f谩bricas y negocios fueron ocupadas por la poblaci贸n 谩rabe.

Al reconocer que el control de los trabajadores se estaba estableciendo de facto en gran parte de los sectores agr铆colas e industriales, Ben Bella mantuvo al FLN en la cresta de la ola revolucionaria al reconocer y respaldar formalmente estas adquisiciones populares.

La r谩pida transici贸n a una econom铆a totalmente socializada deleit贸 a los sovi茅ticos, que ve铆an a Argelia seguir los pasos de Cuba en un camino de desarrollo que pasaba por alto el capitalismo. Tambi茅n caus贸 un gran entusiasmo entre la izquierda intelectual en general, que vio el reconocimiento y el fomento del control popular de la industria por parte de Ben Bella como una realizaci贸n de las aspiraciones m谩s democr谩ticas del socialismo.

Argel tambi茅n se estaba convirtiendo r谩pidamente en un pr贸spero centro diplom谩tico para todas las corrientes revolucionarias del resto del mundo. Las estrechas relaciones que el FLN hab铆a fomentado con otros movimientos de liberaci贸n durante sus a帽os de lucha se formalizaron con grupos como el Viet Cong, el Congreso Nacional Africano e incluso los Panteras Negras abriendo oficinas y embajadas. Los argelinos no ocultaron nada sobre la ayuda a las fuerzas subversivas en 脕frica y facilitaron todo tipo de intercambios, desde ideas hasta armamento.

Argel en la d茅cada de 1960 era un lugar donde los nacionalistas 谩rabes, las guerrillas angole帽as, los enviados cubanos, los trotskistas franceses y los diplom谩ticos yugoslavos paseaban por las calles, se codeaban en los caf茅s y realizaban asignaciones encubiertas en los bares de los hoteles.

Fin del juego

El 19 de junio de 1965 la poblaci贸n libre de Argelia se despert贸 con la visi贸n de los tanques en las calles. Durante las 煤ltimas semanas la ciudad se hab铆a estado preparando para albergar una conferencia de jefes de Estado afroasi谩ticos del m谩s alto perfil. Anunciada como Bandung 2, la cumbre marcar铆a el tono para la pr贸xima fase de la revoluci贸n mundial en el Sur Global. A solo unos d铆as del evento, incluso cuando estaban llegando los dignatarios extranjeros, Boum茅di猫ne atac贸 a su antiguo aliado Ben Bella.

La reacci贸n de la poblaci贸n fue d茅bil. El golpe lleg贸 como un hecho consumado, con Ben Bella secuestrado de su humilde residencia en la ciudad cuando dorm铆a. La presencia militar fue muy visible en las calles y disuadi贸 cualquier intento de protesta espont谩nea.

Pero 驴qu茅 hab铆a pasado exactamente? A pesar de la exuberancia de la revoluci贸n argelina, como en el caso de todas las revoluciones, bajo la superficie yac铆a un hervidero de contradicciones. Las ambiciones de Ben Bella de fomentar un verdadero control popular de la industria se hab铆an tambaleado frente a las demandas de la modernizaci贸n impulsadas por el Estado.

Los campesinos, que apenas hab铆an comenzado a ejercer una autonom铆a genuina, se vieron empujados por la demanda de implementar una r谩pida mecanizaci贸n de la producci贸n y arrastrados a producir grandes cantidades de excedentes para reinvertir en el desarrollo industrial, particularmente en el sector del petr贸leo y el gas.

Adem谩s, elementos conservadores de la sociedad argelina, incluso dentro de la propia coalici贸n del FLN ve铆an cada vez con m谩s hostilidad el cosmopolitismo del gobierno de Ben Bella. Aunque este abraz贸 un tipo de nacionalismo revolucionario que pretend铆a armonizar la identidad 谩rabe con el socialismo, estaba bastante claro que el modernismo del r茅gimen consideraba al islamismo una fuerza reaccionaria que deb铆a ser reprimida.

Se calificaba a los extranjeros que aflu铆an al pa铆s, ya fueran compa帽eros de viaje ideol贸gicos, periodistas o representantes de gobiernos fraternos, de forma despectiva como 鈥減ied rouges鈥, primero a puerta cerrada pero luego m谩s abiertamente en las secciones conservadoras de la prensa. Y lo que es m谩s significativo, el nacionalismo estaba adquiriendo un car谩cter cada vez m谩s xen贸fobo dentro de las filas del ej茅rcito.

La programada cumbre afroasi谩tica llev贸 estas tensiones subyacentes a un cl铆max dentro del sistema de poder argelino. Desde el punto de vista de Ben Bella la conferencia solidificar铆a su posici贸n como l铆der internacional y le permitir铆a imprimir su autoridad tanto sobre la revoluci贸n argelina como sobre sus oponentes dentro de ella. Para Boum茅di猫ne, el segundo al mando de facto de Argelia, supon铆a el 煤ltimo momento en que se pod铆a desafiar a Ben Bella antes de que adquiriera un estatus de liderazgo similar al de Castro.

El mismo a帽o que Ben Bella fue derrocado, Kwame Nkrumah fue destituido de su cargo en Ghana y varios golpes de Estado tambi茅n derribaron gobiernos en Nigeria, Congo y varias otras naciones africanas. Poco despu茅s Nasser fue humillado en la desastrosa guerra de 1967 contra Israel, que anunci贸 el fin de la era m谩s idealista y pluralista del Tercer Mundo.

Aunque muchas personas en el Tercer Mundo tem铆an que el golpe militar de Boum茅di猫ne representara un giro dram谩tico hacia la contrarrevoluci贸n y el alineamiento occidental, no ocurri贸. La socializaci贸n de la econom铆a continu贸, pero el 茅nfasis se desplaz贸 hacia la planificaci贸n central al estilo sovi茅tico, orientada al desarrollo de las enormes reservas de hidrocarburos del pa铆s. En el 谩mbito internacional Argelia sigui贸 comprometida con el No Alineamiento y defendi贸 en茅rgicamente ante las Naciones Unidas una reconfiguraci贸n econ贸mica mundial a favor del mundo en desarrollo.

Sin embargo, incluso este internacionalismo adquiri贸 formas cada vez m谩s estatistas, que culminaron con la participaci贸n de Argelia en la formaci贸n de la Organizaci贸n de Pa铆ses Exportadores de Petr贸leo (OPEP). El c谩rtel de la OPEP logr贸 paralizar la econom铆a global mediante la suba de los precios del petr贸leo crudo [mantenidos artificialmente bajos por Occidente], lo que desencaden贸 sin querer la expansi贸n del neoliberalismo en el repentinamente desindustrializado Occidente, pero que se extendi贸 r谩pidamente al Tercer Mundo y al bloque comunista.

La revoluci贸n argelina fue absolutamente clave en el panorama pol铆tico de mediados del siglo XX, en el que tuvieron lugar la din谩mica de la descolonizaci贸n y la Guerra Fr铆a. Geogr谩ficamente en la encrucijada de Europa, 脕frica y Medio Oriente, y resistiendo pol铆ticamente, el estatus internacional de Argelia super贸 con creces lo que cualquiera esperaba de un pa铆s devastado por la guerra con una poblaci贸n tan peque帽a y empobrecida.

Aunque en las 煤ltimas d茅cadas Argelia se ha desvanecido del centro de atenci贸n mundial, sigue siendo uno de los Estados m谩s modernos del mundo 谩rabe, tanto en t茅rminos de infraestructura como de cultura. La lucha de Argelia ha sido larga y l煤gubre, pero no por ello menos heroica.

jacobinmag.com. Traducido del ingl茅s para Rebeli贸n por Marwan Perez. Revisado por La Haine.