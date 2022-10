–

De parte de Kurdistan America Latina October 25, 2022 83 puntos de vista

Agir, es un combatiente internacionalista de las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG), nacido en Am├ęrica. Agir habl├│ con la agencia de noticias ANF sobre el impacto de la Revoluci├│n de Rojava, la actualidad en esa regi├│n atacada por el Estado turco, y la vigencia del pensamiento de Abdullah ├ľcalan.

-┬┐C├│mo supo de Rojava?

-La primera vez que o├ş hablar de Rojava fue durante la guerra de Koban├¬ y segu├ş en las noticias el desarrollo de la lucha contra ISIS. As├ş, poco a poco, fui comprendiendo lo que ocurr├şa y por qu├ę luchaban las YPG y las YPJ (Unidades de Defensa de las Mujeres).

-¿Cuáles son sus impresiones de Rojava?

-Durante el tiempo que llevo aqu├ş, he ido comprendiendo mejor la situaci├│n sobre el terreno, concretamente c├│mo vive la gente y qu├ę significa estar aqu├ş, algo que es muy dif├şcil de entender desde fuera.

Hay muchos problemas, especialmente en lo que se refiere a todas las necesidades y condiciones impuestas por la guerra, que se interponen en el camino del desarrollo. La mayor parte del presupuesto de la Administraci├│n Aut├│noma (AANES) se destina al esfuerzo b├ęlico. Y este es un problema que debe ser afrontado por la comunidad internacional. El reconocimiento oficial de la AANES, el cese de los atentados y amenazas terroristas, y la declaraci├│n de toda la regi├│n como una zona de exclusi├│n a├ęrea pueden contribuir a la estabilidad y la paz. Tambi├ęn es hora de que todos los pa├şses recuperen a los combatientes extranjeros del ISIS que est├ín encarcelados para que puedan ser juzgados y condenados.

Y a pesar de todo esto, a pesar de que el cambio lleva tiempo, en s├│lo 10 a├▒os la sociedad del norte y el este de Siria ha alcanzado un punto de no retorno. Estamos acostumbrados a ver a Oriente Medio consumido por las divisiones internas entre tribus, grupos ├ętnicos y religiones, pero aqu├ş la tendencia va en la direcci├│n contraria, y estamos viendo que la tolerancia y la inclusi├│n se pueden conseguir, si se quiere. Estamos muy acostumbrados a escuchar terribles estad├şsticas sobre la violencia y la desigualdad contra las mujeres, pero aqu├ş, a pesar de que la cuesti├│n de g├ęnero est├í lejos de estar definitivamente superada, cada d├şa hay m├ís mujeres que ocupan el lugar que desean en la sociedad: en la cultura, en la pol├ştica, en el ej├ęrcito, en la econom├şa, en la ciencia, en la medicina, en el deporte, etc. Y cuando digo ocupar un lugar, no me refiero a integrarse en un sistema masculino existente, sino a crear sus propias estructuras. Y esto tiene una enorme diferencia y un impacto inimaginable, no s├│lo para las mujeres, sino tambi├ęn para los hombres. Si perdemos el miedo a la autonom├şa y a la libertad de las mujeres, tambi├ęn puede aumentar nuestra propia posibilidad de libertad.

-┬┐Qu├ę opina sobre la ideolog├şa de Rojava?

-Creo que las ideas de Rojava son necesarias e importantes en este momento para Oriente Medio, pero tambi├ęn en un sentido m├ís general para todo el mundo. Perseguir un verdadero sistema democr├ítico que parta de la base del pueblo, con la inclusi├│n de todas las etnias y religiones, y no de la asimilaci├│n bajo la falsa bandera del multiculturalismo; la liberaci├│n y la autonom├şa de las mujeres, as├ş como la b├║squeda de otro tipo de masculinidad; y la necesidad de buscar el equilibrio ecol├│gico con la tierra, es algo que siento profundamente y que habla a mis tierras y a m├ş mismo.

-┬┐Cu├íl es el valor de la ideolog├şa de Abdullah ├ľcalan para el mundo?

-Abdullah ├ľcalan dijo una vez que el Kurdist├ín podr├şa ser como el horno del cambio global. Y esto es realmente cierto, especialmente cuando pensamos en todos los miles de personas que pasaron por Rojava procedentes de todos los continentes.

Hasta ahora, hemos visto cómo Rojava defendió al mundo contra ISIS y cómo el mundo vino a ver Rojava. Ahora es el momento de que esta experiencia se expanda y se extienda por todo el mundo, y creo que estamos ganando más madurez para entender cómo realizar este proceso y que poco a poco pueda ser más fuerte y consistente.

As├ş que el valor del paradigma de ├ľcalan, creo, radica en este patr├│n de seguir avanzando por el camino que nos est├í mostrando, para cruzarlo con otros caminos que van en paralelo ampliando sus ideas, no como si fuera un intelectual hablando con otros, sino para ponerlo dentro de una dimensi├│n colectiva.

-┬┐Qu├ę puede hacer la gente de su pa├şs ante la conspiraci├│n internacional contra ├ľcalan?

-Creo que no hay mucho que podamos hacer para presionar y conseguir la libertad de ├ľcalan y apoyar un proceso de paz en el Kurdist├ín. Estamos muy lejos en sentido geogr├ífico, pero tambi├ęn en la periferia de la geopol├ştica.

Si quieren silenciar la voz de ├ľcalan y de los kurdos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que hacer todo lo posible para multiplicar esta voz, con el fin de hacer fracasar la raz├│n estructural de su encarcelamiento.

-¿Cuál es el significado del 9 de octubre?

-El 9 de octubre marca el d├şa en que el Che Guevara fue asesinado. Este d├şa, tambi├ęn marca el comienzo de la conspiraci├│n internacional contra Abdullah ├ľcalan. En este sentido, es importante no olvidar nunca que todo est├í globalmente ligado. Pero tambi├ęn hay que relacionar estos acontecimientos con lo que hoy es el creciente impacto del pensamiento de ├ľcalan en muchos lugares del mundo, donde crece el sentimiento de la necesidad de una alternativa a un mundo que parece que se va a acabar en las pr├│ximas d├ęcadas. As├ş que esta fecha es como un llamado a todo el mundo para que no s├│lo trate de entender y aprender las ideas de ├ľcalan y otros, como Murray Bookchin, sino tambi├ęn para hacer m├ís y desarrollar su paradigma para un mundo nuevo y sostenible.

Adem├ís, en este mismo d├şa, en 2019, hubo una ofensiva contra Ser├¬kaniye y Gire Sp├« que result├│ en una corta pero pesada guerra de 10 d├şas. En ese momento, los internacionalistas marcaron su compromiso y solidaridad en el campo, haciendo trabajo m├ędico y dando m├írtires.

-¿Hay algo más que quiera añadir?

-Quiero enviar un gran abrazo a todos los que est├ín leyendo esto. Tambi├ęn quiero honrar la memoria de todas las personas que sacrificaron sus vidas para construir un mundo mejor.

Vivimos en una ├ępoca en la que parece que la guerra es nuestra realidad y destino constantes, que la guerra es nuestra realidad ineludible. La guerra es un gran desperdicio. Un desperdicio de vidas, de recursos, de inteligencia, de tiempoÔÇŽ un desperdicio de todo. Y hemos llegado a un momento en el que la humanidad no podr├í seguir viviendo en este mundo si no hay un cambio profundo en el rumbo que hemos tomado en los ├║ltimos milenios. As├ş que perdamos el miedo y al menos intentemos hacer algo, juntos.

FUENTE: Dilxwaz Cekdar / ANF / Edici├│n: Kurdist├ín Am├ęrica Latina

<!–

–>