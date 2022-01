–

El cine libertario. Cuando las pel铆culas hacen historia es un excelente documental escrito y dirigido por Jos茅 Mar铆a Almela y Ver贸nica Vigil. Aunque existe una versi贸n de 16 minutos, la cual fue nominada en su momento a los premios Goya, el aut茅ntico trabajo audiovisual es el largometraje de 1 hora, que se proyect贸 en algunos festivales y fue emitido en el Canal Historia.

El caso de la producci贸n cinematogr谩fica anarquista, realizada durante la Revoluci贸n espa帽ola, es una experiencia 煤nica no suficientemente conocida. La llegada de la II Rep煤blica en Espa帽a coincide con la eclosi贸n del s茅ptimo arte como medio de masas y se intuye muy pronto su potencial cultural y propagand铆stico. Como nos recuerda Rom谩n Gubern, historiador cinematogr谩fico, es una 茅poca dorada para el cine espa帽ol en el que se produce por primera y 煤nica vez una completa sinton铆a entre el medio y la cultura de masas. El m谩s poderoso sindicato del momento, la anarquista CNT, supo ver desde el primer momento el potencial art铆stico y propagand铆stico del cine. Por su propia naturaleza, el anarquismo est谩 abierto a toda innovaci贸n en cualquier 谩mbito de la vida, por lo que no extra帽a en absoluto el inter茅s mostrado en el s茅ptimo arte como campo de experimentaci贸n. Al tener un progresivo aumento de afiliados pertenecientes a la producci贸n, distribuci贸n y exhibici贸n cinematogr谩ficas, la CNT crea en 1930 el SUEP (Sindicato 脷nico de Espect谩culos P煤blicos) el cual aglutina a todos los trabajadores del mundo del espect谩culo. Entre los realizadores cinematogr谩ficos anarquistas, merece mencionarse a Armand Guerra (seud贸nimo de Jos茅 Estivalis), personalidad excepcional a la que merece dedicarse todo un art铆culo. Es este hombre el que comienza, solo unos d铆as antes del alzamiento militar de julio de 1936, el rodaje de Carne de fieras pel铆cula a la pertenece la imagen del cartel de El cine libertario. Aunque este film no puede catalogarse estrictamente de producci贸n anarquista, s铆 contiene algunos rasgos tem谩ticos de lo que ser谩n los posteriores trabajos, ya con la industria en manos de los trabajadores. Carne de fieras, t铆tulo de obvio sentido ambivalente, muestra a una humilde pareja que adopta a un chaval a煤n m谩s miserable, formando una familia no unida por lazos sangu铆neos, sino por la solidaridad y el apoyo mutuo. A pesar de la interrupci贸n que produce el conflicto b茅lico, Guerra decide acabar la pel铆cula e incluso en alguna escena colectiva puede verse a milicianos armados como parte del contexto. Entre las influencia de este film, pueden mencionarse el expresionismo alem谩n y la gran La parada de los monstruos, de Tod Browning, que sin duda conoc铆a muy bien el realizador. Desgraciadamente, Carne de fieras no ser铆a estrenada hasta 56 a帽os despu茅s.

La primera producci贸n de la industria colectivizada ser谩 Reportaje del movimiento revolucionario, realizada en Barcelona por Mateo Santos. Es el SUEP el que aporta el material t茅cnico para este trabajo y la CNT lo sostiene administrativamente, se trata de un documento excepcional que recoge los primeros momentos de acci贸n revolucionaria en una Barcelona en manos de los trabajadores en el que el Estado ya no existe, transmitidos al espectador de una forma v铆vida y emocionalmente intensa. A principios de agosto de 1936, la industria cinematogr谩fica est谩 ya en manos de la CNT y de los trabajadores en Barcelona, incluidas la distribuci贸n y la exhibici贸n. Es la organizaci贸n sindical anarquista la que encarga de nuevo a Mateo Santos otro trabajo documental con buenos resultados, Barcelona trabaja para el frente, en el que se explica la organizaci贸n de la retaguardia y se puede ver c贸mo los lugares enblem谩ticos de la burgues铆a ahora est谩n gestionados por la clase obrera. En otra gran ciudad, Madrid, no exist铆a una fuerza pol铆tica hegem贸nica. En la capital espa帽ola, los anarquistas crear谩n la productora Spartacus films y el informativo Momentos de Espa帽a, noticiario de retaguardia de gran valor.

Es a mediados de octubre de 1936, cuando se crea el primer comit茅 de producci贸n cinematogr谩fica en el que deciden hacerse films aut茅nticamente sociales. El modelo primigenio para este tipo de cine estar谩 en la producci贸n sovi茅tica y en el de la alemania previa al nazismo. El primer gui贸n elegido para convertirse en pel铆cula es Aurora de esperanza, de Antonio Sau, de indudable tem谩tica obrerista. La idea central del film es que la clase obrera pasa un momento oscuro de domino de la burgues铆a, pero con la esperanza de que alg煤n d铆a llegar谩 la nueva sociedad, la cual es la aurora del t铆tulo con la que se concluye la historia. Ese deseo de que los trabajadores sean conscientes de que las cosas pueden ser de otra manera, as铆 como la dignidad inherente al ser humano, est谩n muy bien plasmados en el film; representa el primer ejemplo de cine revolucionario en Espa帽a y puede considerarse como un precedente claro del neorrealismo. Otro hecho notable es que durante la Revoluci贸n espa帽ola y Guerra Civil, el documental b茅lico tiene una importancia primordial, siendo otro importante laboratorio de experimentaci贸n. Los expertos consideran estas producciones la antesala de lo que luego ser谩 el cine en la Segunda Guerra Mundial. Las andaduras de la Columna Durruti, todo el proceso revolucionario en el que las tierras eran entregadas a los campesinos, fueron plasmados en importantes trabajos audiovisuales.

En 1937, otra producci贸n de la CNT es 隆Nosotros somos as铆!, una original pel铆cula musical protagonizada por ni帽os de una escuela de danza barcelonesa. La influencia de este film parece ser esta vez el cine americano, la intenciones eran realizar una obra que gustara al gran p煤blico sin estar exenta de carga ideol贸gica sobre la lucha de clases y de mensaje social. 隆Nosotros somos as铆! cuenta la historia de un ni帽o rico, cuyo padre es condenado por esp铆a al estallar la Guerra Civil siendo los hijos de la clase trabajadora los que finalmente interceden para salvar la vida de ese hombre. El 2 de agosto de ese mismo a帽o, se crea el Consejo Superior de Cinematograf铆a (o segundo comit茅) y se producen las pel铆culas Criminales y Alas negras en las que se denunciaba por primera vez los estragos producidos por los bombardeos sobre la poblaci贸n civil, la intenci贸n es crear conciencia sobre esos hechos cruentos, algo que se consigui贸 a nivel internacional gener谩ndose una importante campa帽a de solidaridad. Rom谩n Gubern nos introduce en unos hechos indignantes, si bien la mayor铆a del mundo art铆stico de Hollywood era partidario de la Rep煤blica espa帽ola, la c煤pula de magnates propietarios, intuyendo la victoria de Franco y para no perder un futuro mercado, prohibieron toda pel铆cula de denuncia.

Otra importante pel铆cula anarquista fue Barrios bajos, de Pedro Puche, follet铆n social de ambiente prostibulario muy influenciado por el cine franc茅s de la 茅poca. Este film es un claro alegato contra la prostituci贸n, lo que era la visi贸n anarquista del momento, integrada por mujeres de las clases m谩s humildes, y contra todo aquello que envilece al ser humano. Es un discurso que los anarquistas, poco amigos de meras teorizaciones, estaban llevando a la pr谩ctica en la acci贸n revolucionaria. De nuevo nos encontramos ante una tem谩tica innovadora abord谩ndose por primera vez las cuestiones de las drogas, algo sorprendente e in茅dito, o de la prostituci贸n desde el punto de vista de la mujer. Sin embargo, tal vez la pel铆cula m谩s brillante de la industria colectivizada sea la comedia musical Nuestro culpable, dirigida por Fernando Mignoni, en la que el protagonista acaba en la c谩rcel despu茅s de robar a un banquero. De nuevo se realiza una pel铆cula al estilo de Hollywood, con af谩n de entretener y divertir, pero en la que se muestra al mismo tiempo una cr铆tica devastadora a la sociedad. Este film fue una de las 煤ltimas pel铆culas anarquistas estrenadas en 1938. Con la victoria franquista, multitud de trabajadores de la industria cinematogr谩ficas partieron hacia el exilio dejando tras de s铆 un legado 煤nico. Este importante cine realizado fue ocultado, relegado al olvido, y cuatro d茅cadas de dictadura sumieron al pa铆s en las tinieblas, algo que todav铆a sigue constituyendo un lastre para el avance social. Como se帽ala el historiador y compa帽ero Juan Pablo Calero, viendo lo que se realiz贸 con tan pocos medios nos queda la duda de lo que habr铆a podido hacerse al cabo del tiempo. Que ello nos haga, adem谩s de continuar trabajando por la sociedad que nos gustar铆a, seguir so帽ando con ella.

Capi Vidal