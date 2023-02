–

De parte de Kurdistan America Latina February 28, 2023 231 puntos de vista

En todo el mundo se grita 鈥淢ujer, vida, libertad鈥 en solidaridad con el levantamiento de las mujeres en Ir谩n, y se le llama 鈥渓a primera revoluci贸n feminista del mundo鈥. No es as铆, afirma Rahila Gupta, que analiza su precursora: la revoluci贸n feminista kurda de Rojava.

El asesinato de Jina Mahsa Amini -una mujer kurda iran铆 que dej贸 escapar un mech贸n de pelo de los confines de su hiyab- a manos de la polic铆a de la moralidad, el 16 de septiembre de 2022, ha incendiado las calles de Ir谩n con una intensidad que amenaza con derribar el r茅gimen isl谩mico.

Feministas de todo el mundo han organizado protestas de solidaridad y rituales masivos de corte de pelo. Yo tambi茅n me cort茅 un mech贸n de pelo en la londinense Piccadilly Circus en un acto organizado por Maryam Namazie, activista iran铆, de la campa帽a 鈥淯na ley para todos鈥.

El inter茅s de los medios de comunicaci贸n ha sido m谩ximo. El apoyo occidental a las revueltas en Ir谩n ha sido descrito por la revista Jacobin como 鈥渦na especie de 鈥榠mperialismo interseccional禄 que pretende justificar la escalada militar y diplom谩tica con Ir谩n en nombre de la emancipaci贸n femenina de la 鈥榖arbarie鈥 isl谩mica鈥. Sin embargo, las activistas iran铆es sostienen que no se ha hecho lo suficiente para aislar al gobierno de Ir谩n.

En el entusiasmo exaltado por el levantamiento iran铆 se est谩n perdiendo algunas verdades vitales. En una entrevista en The Observer, la escritora iran铆 Shiva Akhavan Rad se refiere al lema Zan, Zindagi, Azadi (Mujer, Vida, Libertad) sin mencionar que, en realidad, se trata de una adaptaci贸n del original Jin, Jiyan, Azadi: un lema kurdo en protesta por la muerte de una mujer kurda, Jina Amini.

No se trata de un acto sectario, sino de reconocer que los kurdos son una minor铆a hist贸ricamente oprimida en Ir谩n y al otro lado de la frontera, en Siria, Irak y Turqu铆a, y que sus luchas no deben seguir siendo invisibilizadas.

Que esta causa haya sido abrazada por las iran铆es refuerza la oposici贸n al gobierno opresor del pa铆s. Pero son las regiones kurdas de Ir谩n, conocidas como Rojhilat -en kurdo-, las que se han llevado la peor parte de la brutalidad del r茅gimen.

Esto me lleva al segundo tropo: que el movimiento de protesta en Ir谩n es 鈥渓a primera revoluci贸n feminista del mundo鈥. En realidad, no. La primera revoluci贸n feminista del mundo est谩 en marcha en Rojava, al noreste de Siria, liderada por mujeres (y hombres) kurdas desde 2012. Es aqu铆 donde se populariz贸 por primera vez el lema Jin, Jiyan, Azadi.

Los principales medios de comunicaci贸n apenas se han hecho eco de la revoluci贸n de las mujeres de Rojava, tal vez por deferencia a Turqu铆a, aliada de la OTAN, que considera el movimiento por la autodeterminaci贸n kurda como 鈥渢errorismo鈥, y que est谩 bombardeando Rojava en el momento de escribir estas l铆neas. Mientras tanto, un movimiento de protesta con el potencial de derribar el r茅gimen isl谩mico de Ir谩n recibe una cobertura sin precedentes: porque Ir谩n es un enemigo implacable de Occidente.

Jin, Jiyan, Azadi

Un lema poco conocido antes de la muerte de Jina Amini, que se coreaba con entusiasmo en las reuniones pol铆ticas kurdas, resuena ahora en salas de reuniones y manifestaciones de todo el mundo. Una oportunidad para debatir sus or铆genes es una oportunidad para dar a conocer Rojava, por lo que la adopci贸n universal de este lema es un hecho positivo.

Sin embargo, las mujeres kurdas advierten del peligro de que las consignas se conviertan en palabras vac铆as. Como se帽al贸 Dilar Dirik, acad茅mica y activista kurda, en una conferencia organizada por mujeres kurdas en Berl铆n, en noviembre de 2022: 鈥淟as consignas y s铆mbolos radicales y revolucionarios se convierten cada vez m谩s en mercanc铆a, se producen en masa, se vac铆an de su significado y se vuelven a vender en pl谩stico a las mismas personas que dieron su vida creando estos valores鈥.

Jin, Jiyan, Azadi fue coreado por primera vez el 8 de marzo de 2006 en las manifestaciones del D铆a Internacional de la Mujer celebradas por mujeres kurdas en ciudades de toda Turqu铆a. Dentro del movimiento kurdo por la libertad, las palabras se atribuyen a Abdullah 脰calan, el l铆der encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK), que languidece en r茅gimen de aislamiento en una prisi贸n turca desde 1999. Las utiliz贸 en 1993, no como eslogan, sino como evocaci贸n concisa de los objetivos del movimiento.

Jin es la palabra kurda para mujer y la ra铆z de Jineoloj卯 (o 鈥渃iencia de las mujeres鈥) propuesta por 脰calan. Su historia revolucionaria comenz贸 con el marxismo-leninismo y la reivindicaci贸n de un Estado-naci贸n independiente del Kurdist谩n en 1978, cuando cre贸 el PKK en Turqu铆a. Sin embargo, el pensamiento de 脰calan evolucion贸 en prisi贸n. Influido en parte por las ideas de Murray Bookchin sobre el municipalismo radical, 脰calan renunci贸 al Estado como instituci贸n intr铆nsecamente patriarcal, violenta y antidemocr谩tica en favor de un modelo de autoadministraci贸n participativa de base que denomin贸 鈥淐onfederalismo Democr谩tico鈥.

Junto con el antiestatismo, 脰calan lleg贸 a creer que las mujeres son la vanguardia de la revoluci贸n. La lista de lecturas de 脰calan en prisi贸n inclu铆a las obras feministas de Judith Butler y Maria Mies que, junto con sus largas conversaciones con revolucionarias feministas kurdas como Sakine Cansiz, se considera que influyeron en sus posiciones feministas.

Sin querer restar importancia a la contribuci贸n a la causa feminista de 脰calan y sus compatriotas kurdas, es importante reflexionar sobre si la evoluci贸n de 脰calan habr铆a sido posible sin las aportaciones te贸ricas y el amplio activismo del feminismo de la segunda ola. Se trata de una agradable fertilizaci贸n cruzada de ideas. La perspectiva internacionalista de las feministas kurdas se refleja en su conocimiento de una serie de pensadores occidentales, un cumplido que no se devuelve, t铆pico del orientalismo occidental que rara vez se enfrenta a las ideas y teor铆as que surgen en el Sur Global.

Para 脰calan, 鈥渓a libertad de las mujeres es m谩s valiosa que la libertad de la patria鈥.

Considera que, tras las revoluciones obreras y las luchas de liberaci贸n nacional de los siglos XIX y XX, el siglo XXI es el de la revoluci贸n de las mujeres. La preeminencia de las mujeres, el 茅nfasis en nuestra libertad como condici贸n previa para la libertad de toda la humanidad, es una idea que impulsa la revoluci贸n en Rojava y anima el movimiento kurdo por la autodeterminaci贸n.

El an谩lisis del patriarcado de este Nelson Mandela de los 煤ltimos tiempos est谩 a la altura del de cualquier feminista, y su posici贸n no tiene precedentes entre los l铆deres masculinos de las luchas de liberaci贸n.

鈥淟a diferencia biol贸gica de la mujer se utiliza como justificaci贸n de su esclavitud鈥, escribe. 鈥淭odo el trabajo que realiza se da por sentado y se califica de indigno 鈥榯rabajo de mujer鈥. Se afirma que su presencia en la esfera p煤blica est谩 prohibida por la religi贸n, que es moralmente vergonzosa; progresivamente, se la recluye de todas las actividades sociales importantes鈥 As铆, la idea de un 鈥榮exo d茅bil鈥 se convierte en una creencia compartida. De hecho, la sociedad trata a la mujer no s贸lo como un sexo biol贸gicamente separado, sino casi como una raza, naci贸n o clase separada; la raza, naci贸n o clase m谩s oprimida: ninguna raza, clase o naci贸n est谩 sometida a una esclavitud tan sistem谩tica como el ama de casa鈥.

脰calan consideraba que el t茅rmino feminismo era restrictivo: se centraba en la opresi贸n de la mujer por el hombre, por lo que no captaba todas las contribuciones de la mujer a la historia, la sociedad y la vida. 鈥淪ugiere el significado de que es simplemente la mujer oprimida del hombre dominante. Sin embargo, la realidad de la mujer es m谩s amplia que eso e incluye otros significados m谩s all谩 del g茅nero con dimensiones econ贸micas, sociales y pol铆ticas de gran alcance鈥.

En reuniones con activistas pol铆ticas kurdas en prisi贸n, en 2014, profundiz贸 en el tema: 鈥淓l feminismo necesita ser un movimiento m谩s radical contra el sistema y purificarse de los efectos del liberalismo. Jineoloj卯 contribuir谩 a ello鈥.

Las mujeres no s贸lo luchaban por la autodeterminaci贸n kurda en la lucha armada en las monta帽as, sino que tambi茅n se opon铆an a las actitudes patriarcales de sus compa帽eros varones en el movimiento guerrillero.

Elev贸 (Jineoloj卯) a la categor铆a de ciencia, una materia digna de estudio como cualquier otra, como la sociolog铆a o la pedagog铆a, una 鈥渓og铆a鈥. La 煤nica raz贸n, argumenta, por la que esta ciencia no existe es porque la producci贸n de conocimiento ha estado sesgada por la dominaci贸n masculina.

La visi贸n de 脰calan del feminismo como la rebeli贸n de la colonia m谩s antigua aporta radicalidad a Jineoloj卯 como instrumento para descolonizar el curr铆culo desde una perspectiva de g茅nero, una perspectiva que no es com煤n en Gran Breta帽a, donde la descolonizaci贸n tiene que ver principalmente con la raza.

Aunque hay que atribuir a 脰calan la formulaci贸n de los principios originales de Jineoloj卯, son las mujeres kurdas las que han seguido desarroll谩ndolo y a帽adi茅ndole matices, bas谩ndose en parte en los conocimientos pr谩cticos adquiridos gracias a su activismo y a la experiencia de establecer la revoluci贸n de las mujeres en Rojava, en 2012. Los debates comenzaron entre las guerrilleras de las monta帽as del Kurdist谩n antes de extenderse por el resto de la sociedad.

Hay comit茅s de Jineoloj卯 en las cuatro partes del Kurdist谩n, Europa y Rusia. Tambi茅n se han celebrado varias conferencias internacionales para desarrollar sus teor铆as. Dilar Dirik s贸lo dedic贸 unas p谩ginas a la Jineoloj卯 en su reciente libro sobre el Movimiento de Mujeres Kurdas porque se trata de 鈥渦n proceso en constante evoluci贸n y definirlo demasiado puede ser limitante para su evoluci贸n鈥.

Autodeterminaci贸n y lucha armada

Ya en el tercer Congreso del PKK, celebrado en 1986, se anunci贸 la creaci贸n de una organizaci贸n aut贸noma de mujeres. En 1987, se fund贸 la Uni贸n de Mujeres Patri贸ticas de Kurdist谩n (YJWK). Este grupo acogi贸 los primeros debates te贸ricos del movimiento sobre la explotaci贸n patriarcal, la liberaci贸n de la mujer y la construcci贸n social de la mujer y su papel en la familia.

Estas ideas fueron contextualizadas por 脰calan en su libro 鈥淟a mujer y la cuesti贸n familiar en Kurdist谩n鈥 (no disponible en ingl茅s ni espa帽ol).

La fundaci贸n del brazo armado femenino en 1993, en un intento de organizaci贸n aut贸noma en todos los 谩mbitos de la actividad pol铆tica, gener贸 nuevos entendimientos y conocimientos.

Las mujeres no s贸lo luchaban por la autodeterminaci贸n kurda en la lucha armada en las monta帽as, sino que tambi茅n se resist铆an a las actitudes patriarcales de sus compa帽eros varones en el movimiento guerrillero.

Esto les hizo comprender la importancia de luchar por la liberaci贸n de la mujer junto con las luchas de clase y de liberaci贸n nacional.

Dado el 茅nfasis que 脰calan pon铆a en la libertad de las mujeres, no era un asunto que debiera posponerse hasta despu茅s de la soluci贸n de la cuesti贸n kurda. Esta fue una importante lecci贸n extra铆da de anteriores luchas de liberaci贸n nacional contra las potencias coloniales, sobre todo en Asia y 脕frica, donde se pidi贸 a las mujeres que pospusieran sus luchas propias hasta despu茅s de conseguir la independencia. Las mujeres empezaron a organizarse tambi茅n en las ciudades, donde llegaron a comprender las estructuras patriarcales de la modernidad capitalista.

La teor铆a del 鈥淒ivorcio Eterno鈥, que pretend铆a hacer visible la cuesti贸n de la libertad tanto para la mujer como para el hombre, se convirti贸 en un paso importante 鈥減ara que ambos g茅neros tomaran conciencia de su propia realidad鈥, como explica el folleto sobre Jineoloj卯. La teor铆a de 脰calan sobre 鈥渕atar al macho dominante鈥 -que trata de la masculinidad t贸xica- se basa en la lucha de las mujeres por liberarse de la opresi贸n de los hombres.

El primer partido de mujeres (PJKK) se cre贸 en marzo de 1999, poco despu茅s de la detenci贸n de 脰calan, para expresar su pesar por no haber formado ninguno hasta entonces. Al a帽o siguiente, el partido abandon贸 la referencia a Kurdist谩n y pas贸 a llamarse PJA (Partido de las Mujeres Libres), para se帽alar que todas las mujeres de todas las nacionalidades y or铆genes eran bienvenidas a afiliarse, una inclusividad que trasciende los estrechos nacionalismos basados en la identidad 茅tnica.

El dinamismo del movimiento se refleja en el n煤mero de organizaciones diferentes que se han creado en los 煤ltimos 20 a帽os, con varios cambios de nombre para reflejar los matices de las posiciones pol铆ticas. Sin embargo, se trata de una verdadera sopa de letras que s贸lo pueden descifrar los m谩s fervientes estudiosos del movimiento.

En el centro del proyecto de Jineoloj卯 est谩 el intento de lograr una transformaci贸n de las ciencias sociales, que pretenden ser una producci贸n sistematizada de conocimiento de la realidad vivida, un estudio objetivo, racional y cient铆fico del comportamiento humano y las relaciones sociales. 鈥淟a Jineoloj卯 es una ciencia nacida de las objeciones a la ciencia convencional鈥, dice el folleto.

Enumera los 谩mbitos en los que la mujer desempe帽贸 un papel central, pero que han quedado relegados al horizonte de la historia, insistiendo en que 鈥渓a mujer no es el sedimento de la sociedad, sino su n煤cleo鈥. Su funci贸n es sentar las bases ideol贸gicas de un sistema centrado en la mujer y aborda nueve 谩reas tem谩ticas: historia, 茅tica y est茅tica, demograf铆a, salud, educaci贸n, autodefensa, econom铆a, pol铆tica y ecolog铆a.

Y lo que es m谩s importante: la Jineoloj卯 es un modelo para la acci贸n, un enfoque basado en soluciones que postula el establecimiento de un confederalismo democr谩tico, con las mujeres en el centro, como 煤nica forma de luchar contra la opresi贸n capitalista y patriarcal.

El positivismo en el banquillo de los acusados

El positivismo es duramente criticado por Jineoloj卯. Critica la miop铆a de Occidente, que conf铆a en las verdades objetivas basadas en pruebas y en los principios cient铆ficos, en lo que es demostrable, y que niega la relevancia de otras formas de aprendizaje y de las sabidur铆as tradicionales. Jineoloj卯 examina c贸mo la ciencia, aparentemente tan libre de emociones y racional, se ha visto corrompida por el poder, el racismo y el sexismo.

Aunque reconoce los valores patriarcales negativos que encierran temas como la mitolog铆a, la religi贸n y la filosof铆a, Jineoloj卯 cree que contienen verdades que no deber铆an haber sido desechadas por el positivismo, tal y como se desarroll贸 en la Europa del siglo XVII.

En esa misma 茅poca, la sabidur铆a tradicional de las mujeres como curanderas se consider贸 una amenaza para la sociedad y el comportamiento de las mujeres se disciplin贸 mediante la quema masiva de 鈥渂rujas鈥, una historia que ahora es reivindicada y refundida por escritoras como Silvia Federici en 鈥淐alib谩n y la bruja鈥 como parte del viaje del feudalismo al capitalismo.

Jineoloj卯 cuestiona las grandes reivindicaciones de la Ilustraci贸n, criticando los principios del positivismo que le dieron forma. Cuestiona la fragmentaci贸n de las ciencias sociales y el valor de especialidades como la econom铆a, la sociolog铆a, la historia y la filosof铆a, cuando el conocimiento deber铆a ser total e indivisible.

El 鈥渄uro materialismo鈥 del positivismo se considera m谩s regresivo que la metaf铆sica y la religi贸n. Sin embargo, en la teor铆a de las 鈥渢res rupturas鈥 de 脰calan, el papel que desempe帽a la religi贸n en el apuntalamiento del patriarcado es objeto de una cr铆tica exhaustiva. En su panfleto sobre la revoluci贸n de las mujeres, 鈥淟iberar la vida鈥, 脰calan presenta su teor铆a de las 鈥渢res rupturas sexuales鈥 sobre la esclavitud de las mujeres y su posterior liberaci贸n.

La primera ruptura, o punto de inflexi贸n, fue el surgimiento del patriarcado cuando termin贸 el Neol铆tico y surgi贸 la 鈥渃ivilizaci贸n estatista鈥; la segunda ruptura sexual fue la intensificaci贸n del patriarcado a trav茅s de la ideolog铆a religiosa. Como dice 脰calan: 鈥淭ratar a las mujeres como inferiores se convirti贸 ahora en el mandato sagrado de Dios鈥. La tercera ruptura est谩 a煤n por llegar, el fin del patriarcado o, como dice 脰calan, 鈥渕atar al macho dominante鈥, que consiste en remodelar la masculinidad para que deje de definirse en relaci贸n con su poder sobre las mujeres.

Reivindicaciones de excepcionalidad

El folleto sobre Jineoloj卯 pretende aclarar en qu茅 鈥渄ifiere el enfoque de la Jineoloj卯 de las dem谩s corrientes de pensamiento鈥.

Aqu铆 es donde empiezan los problemas: lanza un guante a las feministas para que respondan, con ejemplos de teorizaci贸n feminista que cubren el mismo terreno que Jineoloj卯. Muchas de nosotras, que somos aliadas del movimiento, nos hemos sentido interpeladas por esta afirmaci贸n, sobre todo porque hay tantas corrientes de feminismo en Occidente que todos los planteamientos te贸ricos de la Jineoloj卯 ya han sido articulados por mujeres en alg煤n momento.

Al reivindicar el excepcionalismo, la Jineoloj卯 parece homogeneizar el feminismo occidental como principalmente liberal, sin reconocer las corrientes m谩s radicales.

Dilar Dirik critica el enfoque individualista y legalista del feminismo liberal como 鈥渇ormas de asimilaci贸n ideol贸gica que pacifican los movimientos en lugar de transformar el sistema鈥. Esta cr铆tica tambi茅n la formulan las mujeres que se adhieren a ideolog铆as radicales, socialistas o marxistas.

No podemos hacer la revoluci贸n cambiando el sistema y luego esperar que el sistema cambie a la gente. La historia nos ense帽a que eso no basta. Pero, como se帽alan con raz贸n las feministas kurdas, esta pl茅tora de perspectivas ha provocado una fragmentaci贸n del feminismo transnacional, mientras que la Jineoloj卯 ha sido capaz de aglutinar elementos de estos diversos sistemas de pensamiento en un 煤nico marco tras el que se han unido las mujeres kurdas. Su posici贸n antiestatal, por ejemplo, ha atra铆do a la causa a muchas anarquistas.

Otras se han sentido atra铆das por el 茅nfasis que se pone en cambiar el sistema y el yo, cada uno en una relaci贸n simbi贸tica con el otro, y la teor铆a del xweb没n, o ser y convertirse en uno mismo, a diferencia del marxismo cl谩sico que propon铆a que el individuo estaba moldeado por las relaciones de clase y que una vez que el sistema cambiara, moldear铆a el car谩cter humano de una forma m谩s progresista.

El folleto sobre la Educaci贸n Revolucionaria argumenta: 鈥淣o podemos hacer la revoluci贸n para cambiar el sistema y esperar que el propio sistema cambie a las personas que lo componen. La historia nos ense帽a que eso no basta鈥.

La parte de 鈥淟ibertad鈥 del lema Jin, Jiyan, Azadi es tambi茅n una referencia al cambio de mentalidad tanto en hombres como en mujeres. 鈥淭ransformar al hombre es esencial para una vida libre鈥, afirma 脰calan. Dilar Dirik nos cuenta que la ideolog铆a de la liberaci贸n femenina no es un marco reservado a las mujeres. Tambi茅n se ense帽a a los cuadros masculinos, cuya militancia se eval煤a por su enfoque de la liberaci贸n de la mujer y por su compromiso con el 鈥減roblema de la libertad del hombre鈥.

En un correo electr贸nico, la Academia de Jineoloj卯 explicaba que uno de sus principales temas de investigaci贸n en la actualidad es el an谩lisis de la 鈥渧ida en com煤n鈥 (hevjiyana azad) y la masculinidad dominante. C贸mo construir el potencial de libertad en lugar del potencial de esclavitud en todo, incluidas las relaciones sexuales entre mujeres y hombres.

Como se帽ala Havin Guneser, traductora de las obras de 脰calan al ingl茅s, en su libro El arte de la libertad: 鈥淟o que estamos viendo es que la relaci贸n entre hombres y mujeres se considera un 谩mbito privado; pero es, de hecho, el primer y principal centro neur谩lgico del proceso de colonizaci贸n鈥.

Aunque las feministas occidentales han analizado la masculinidad t贸xica, la labor de cambiar a los hombres y su mentalidad patriarcal se considera m谩s a menudo un trabajo de hombres y no una responsabilidad de las mujeres. Hay algunas organizaciones de mujeres que han creado programas para agresores, como los de control de la ira, dirigidos a hombres que han sido violentos con sus parejas.

La importancia de la transformaci贸n personal, tanto para hombres como para mujeres, al mismo tiempo que se lucha por cambiar el sistema con su enfoque anticapitalista, antiestatal y ecol贸gico, es una tradici贸n pol铆tica sincr茅tica como no hab铆amos visto antes. 鈥淪e niega a elegir entre un materialismo, que toma el objeto como absoluto, o un idealismo, que toma el sujeto como absoluto鈥.

El 茅nfasis en la 茅tica y la est茅tica como base fundamental de la perspectiva y las pr谩cticas de la Jineoloj卯 tambi茅n es inusual para una lucha de liberaci贸n. Sus defensores consideran que esta es la principal diferencia que distingue a la Jineoloj卯 del cientificismo y de las concepciones dominantes de las ciencias sociales. La belleza no consiste en parecer atractiva a los hombres, sino que se reconceptualiza como sin贸nimo de libertad y de valores culturales y 茅ticos.

As铆 lo expresa 脰calan (originalmente una frase de Heval Beritan): 鈥淓l que lucha se hace libre, el que se hace libre se hace bello, el que es bello es amado鈥. La est茅tica debe basarse en el compromiso con la justicia, la autonom铆a, la verdad y la liberaci贸n.

Zozan Sima, de la Academia de Jineoloj卯 de Rojava, ampl铆a la afirmaci贸n anterior: 鈥淟as mujeres que democratizan la pol铆tica, las mujeres que arriesgan su vida para proteger a sus comunidades y a otras mujeres, las mujeres que se educan a s铆 mismas y a quienes las rodean, las mujeres que viven en comunidad, las mujeres que salvan el equilibrio ecol贸gico, las mujeres que luchan por criar a sus hijos en territorios libres, con su propia identidad, y muchas otras, son todas ellas mujeres que se vuelven bellas a trav茅s de la lucha鈥.

En el mundo actual, lleno de fealdad, injusticia y maldad, no son las formas f铆sicas y aumentadas de la est茅tica las que constituyen la belleza; s贸lo las mujeres que defienden la vida mediante la lucha pueden crear belleza. En este sentido, 驴hay algo m谩s bello que las j贸venes que luchan contra el fascismo de Daesh?

Pero estas pretensiones de excepcionalidad no convencen a Nadje Al-Ali e Isabel K盲ser, acad茅micas feministas.

En su ensayo 驴M谩s all谩 del feminismo? Jineoloj卯 y el Movimiento de Liberaci贸n de las Mujeres Kurdas, sit煤an a la Jineoloj卯 dentro de la teor铆a del punto de vista, una perspectiva que empodera a los grupos marginados al validar el conocimiento producido desde sus posiciones subjetivas.

Tambi茅n se帽alan a las feministas transnacionales que cuestionan el binarismo entre secularismo y espiritualidad com煤n en el pensamiento occidental y relatan el n煤mero de feministas que han criticado las ciencias sociales y se han dedicado a desenterrar las historias de las mujeres.

En un nivel, esto es acad茅mico.

Si la Jineoloj卯 proporciona el modelo de la primera y 煤nica revoluci贸n femenina del mundo, su pretensi贸n de excepcionalidad est谩 totalmente justificada. 驴Por qu茅 deber铆a importar si hay o no coincidencia con otras corrientes del pensamiento feminista? Es sin duda la ciencia de la revoluci贸n de las mujeres lo que la distingue de otras teor铆as feministas.

Al-Ali y K盲ser se ponen innecesariamente a la defensiva ante la cr铆tica de sus entrevistadas kurdas de que el feminismo global est谩 dividido y es incapaz de traducir sus perspectivas cr铆ticas en acci贸n pol铆tica, al se帽alar 鈥渓a larga historia de la movilizaci贸n feminista a nivel mundial, que, a pesar de muchos reveses y desigualdades sin resolver, ha sido fundamental para desafiar las desigualdades estructurales y mejorar la vida cotidiana de las mujeres en muchos contextos鈥.

La fragmentaci贸n de las luchas de las mujeres, las diferentes vertientes -feminismo radical, anarcofeminismo, feminismo marxista, ecofeminismo- nos ha frenado innegablemente. El folleto de Jineoloj卯 describe el feminismo occidental como 鈥渕ovimientos de esperanza鈥 sin potencial revolucionario.

En Liberando la vida, 脰calan sostiene que el feminismo nunca puede tener un 茅xito total en un sistema capitalista, que se nutre de la divisi贸n; que la igualdad de clase y de raza en un sistema democr谩tico laico forma parte de la lucha por la liberaci贸n de la mujer. Muchas feministas, como el Colectivo Combahee River de feministas negras, estar铆an de acuerdo con este an谩lisis, pero son incapaces de poner en pr谩ctica las ideas de igualdad de raza y clase en un sistema capitalista.

No es de extra帽ar que el feminismo transnacional sea a menudo ridiculizado como un asunto de clase media, que excluye a las mujeres de la clase trabajadora y de las minor铆as.

La respuesta del Comit茅 de Jineoloj卯 de Europa al art铆culo de Al-Ali y K盲ser tambi茅n fue innecesariamente defensiva, lo que resulta sorprendente, dado el valor que el movimiento de mujeres kurdas concede a la cr铆tica y la autocr铆tica.

El Comit茅 critic贸 la metodolog铆a de las autoras, consider贸 que se hab铆a citado a las entrevistadas fuera de contexto y se帽al贸 el hecho de que no hab铆an le铆do ninguno de los trabajos disponibles en kurdo o turco, una cr铆tica que tambi茅n podr铆a hacerse a este art铆culo.

Criticar a las autoras por 鈥渢ratar con condescendencia y trivializar nuestro trabajo鈥 es una cr铆tica injusta, ya que el art铆culo intentaba abordar seriamente el tema de la Jineoloj卯 y valorarlo desde una posici贸n de solidaridad con las mujeres kurdas.

Como reconocen Al-Ali y K盲ser, 鈥渆l potencial transformador de Jineoloj卯 no ha sido realizado por ninguna otra pol铆tica feminista鈥.

Problemas con la sexualidad

Podr铆a decirse que Al-Ali y K盲ser tienen raz贸n cuando afirman que existe una tendencia a esencializar a la mujer, como se aprecia en las frecuentes referencias a la inteligencia emocional inherente a la mujer.

He aqu铆 un ejemplo del folleto sobre Jineoloj卯: 鈥淛ineoloj卯 determinar谩 sus m茅todos refiri茅ndose a la flexibilidad de la naturaleza de la mujer, a su energ铆a fluida que no se ajusta a formas est谩ticas, a la capacidad de transformaci贸n dentro de la biolog铆a de la mujer y a la inteligencia emocional de la mujer鈥.

En Liberando la vida, 脰calan afirma algo parecido: 鈥淒ado que la jerarqu铆a y el estatismo no son f谩cilmente compatibles con la naturaleza de la mujer, un movimiento por la libertad de la mujer debe esforzarse por conseguir formaciones pol铆ticas anti-jer谩rquicas y no estatistas鈥.

Aunque 脰calan atribuye la inteligencia emocional de las mujeres a influencias externas como la biolog铆a de los diferentes f铆sicos y su socializaci贸n, la impresi贸n predominante que nos queda es la de la superioridad esencial del car谩cter de las mujeres.

C贸mo abordar el deseo y la sexualidad tambi茅n ha sido un tal贸n de Aquiles en el pensamiento de las mujeres kurdas. Lo descubr铆 durante mi visita a Rojava, en 2016, cuando intent茅 evaluar las actitudes hacia las relaciones l茅sbicas y homosexuales. La respuesta m谩s com煤n fue que no era una prioridad para la lucha en ese momento. En las entrevistas de Al-Ali y K盲ser con mujeres kurdas tambi茅n se constat贸 una reticencia a abordar las cuestiones de la sexualidad, que a menudo se consideraban vergonzosas y no aptas para el debate p煤blico.

Las identidades LGBTQI+ se consideraban parte de la cultura del consumo y de la mercantilizaci贸n capitalista de la sexualidad. Constataron que, aunque exist铆an diferentes puntos de vista sobre c贸mo el deseo determina la vida cotidiana, hab铆a un consenso general 鈥渆n que en este clima pol铆tico hay que centrarse en la lucha y no en la realizaci贸n personal o las identidades sexuales鈥.

Una de las entrevistadas, Kejal, de JIN TV, expres贸 su incomodidad con las relaciones entre personas del mismo sexo: 鈥淩ealmente no lo veo como algo natural鈥.

En parte, es un reflejo de las normas sociales m谩s conservadoras de la sociedad kurda, pero la prohibici贸n de 脰calan de las relaciones entre hombres y mujeres en los cuadros del PKK tiene una l贸gica feminista dif铆cil de discutir. Argumenta que, bajo el patriarcado, no es posible establecer una relaci贸n de igualdad.

La respuesta del Comit茅 de Jineoloj卯 a esta cuesti贸n tambi茅n es convincente: mientras que en Occidente la asexualidad se acepta como una identidad queer, mientras que feministas respetadas como Adrienne Rich hablaban de 鈥渉eterosexualidad obligatoria鈥, mientras que feministas negras como Audre Lorde abrieron camino al hablar de erotismos al margen de la sexualidad, 驴por qu茅 Al-Ali y K盲ser consideran que la elecci贸n pol铆tica del Movimiento de Mujeres del Kurdist谩n de optar por la asexualidad en condiciones patriarcales, y su lucha por conceptualizar el significado filos贸fico del amor en relaci贸n con las nociones de libertad, naturaleza, vida y humanidad, son formas de supresi贸n del deseo? 驴Por qu茅?

Una solidaridad dividida

Uno de los aspectos m谩s energizantes del movimiento de mujeres kurdas es su b煤squeda activa de alianzas con el feminismo transnacional y su abrazo a otras luchas. En medio de su batalla existencial contra Daesh (ISIS), el movimiento encontr贸 el espacio y el tiempo para lanzar una campa帽a en las redes sociales en solidaridad con #BlackLivesMatter, y no con la consigna m谩s autorreferencial, #KurdishLivesMatter, que podr铆an haber adoptado, como hicieron otras minor铆as, a rebufo de la campa帽a antirracista en Estados Unidos.

Cuando estuve en Rojava, pregunt茅 a todas las personas que conoc铆 c贸mo pod铆amos ser solidarios aqu铆 en el Reino Unido. Casi todo el mundo dijo que la verdadera solidaridad ser铆a que las feministas de todo el mundo adaptaran y adoptaran su modelo de confederalismo democr谩tico en sus contextos locales.

Uno de los problemas de que ellas busquen solidaridad y nosotras la ofrezcamos es que las mujeres kurdas cargan con las divisiones a las que se enfrentan las feministas en todas partes y se les exige impl铆cita y expl铆citamente que se pronuncien sobre de qu茅 lado est谩n.

Desde una perspectiva brit谩nica, se enfrentan a cuestiones que pueden estar desgarrando el movimiento feminista aqu铆, pero que a煤n no se han planteado en su contexto local. Esto me llam贸 especialmente la atenci贸n cuando moder茅 una sesi贸n sobre la revoluci贸n de las mujeres en Rojava en la primera conferencia internacional de mujeres kurdas en Fr谩ncfort, en 2018. Una joven alemana pregunt贸 por la opini贸n del panel sobre la identidad de g茅nero no binaria. Las mujeres del panel, que hab铆an viajado directamente desde Rojava, no abordaron la cuesti贸n: parec铆a tan fuera de su realidad.

Los grupos de solidaridad feminista est谩n profundamente divididos sobre la cuesti贸n de la identidad de g茅nero. Los grupos de ambos lados de este debate se inspiran en la revoluci贸n de las mujeres en Rojava, pero trabajar a trav茅s de la divisi贸n, sin perder de vista el objetivo final de la solidaridad para Rojava, es dif铆cil, especialmente si un lado considera que el otro es transf贸bico.

Las conversaciones con mujeres kurdas sugieren que ellas tambi茅n pueden estar divididas, sobre todo las de la di谩spora, que han estado expuestas a tradiciones y debates pol铆ticos diferentes. Ha habido muy pocos pronunciamientos p煤blicos sobre esta cuesti贸n, aparte de declaraciones como la citada anteriormente sobre que las identidades LGBT son la expresi贸n de la mercantilizaci贸n de la sexualidad.

El manifiesto de 2015 del HDP, partido pol铆tico pro-kurdo de Turqu铆a, garantizaba expl铆citamente la eliminaci贸n de 鈥渓a discriminaci贸n y la opresi贸n basadas en la orientaci贸n sexual y la identidad de g茅nero鈥. En sus conferencias la puerta est谩 abierta a todos.

鈥淓ducaci贸n Revolucionaria鈥, el folleto elaborado por el Instituto Andrea Wolf de Jineoloj卯, con sede en Rojava, se refiere a 鈥渕ujeres y personas de sexo femenino鈥, y habla en t茅rminos de personas de todos los g茅neros. Dado que el Instituto Andrea Wolf es principalmente internacional, esto es muy posiblemente una prueba de la influencia de los internacionalistas en la redacci贸n de este tipo de literatura.

En su segunda conferencia, celebrada en Berl铆n en noviembre de 2022, las mujeres kurdas, con una ambici贸n pasmosa, hicieron un llamamiento a las mujeres para que establecieran un modelo Confederalista Democr谩tico Mundial Femenino, el sistema que funciona en Rojava, una forma de democracia de base que es laica, de mentalidad ecol贸gica, multi茅tnica y anticapitalista, con las mujeres en el asiento del conductor.

Creen que ha llegado el momento de que las mujeres tomen las riendas del destino humano, dada la crisis del capitalismo a la que estamos asistiendo, aunque inicialmente se trate de estructuras paralelas dentro de los estados-naci贸n existentes, similares a la existencia de Rojava dentro de Siria.

Si las mujeres de Ir谩n buscan estructuras que encarnen su esp铆ritu revolucionario, no tienen m谩s que mirar los modelos que se utilizan al otro lado de la frontera, en la revolucionaria Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES), tambi茅n conocida como Rojava.

Notas y referencias

*Abdullah 脰calan, Liberando la vida: La revoluci贸n de las mujeres, edici贸n de la Iniciativa Internacional, 2013

*Abdullah 脰calan, Sociolog铆a de la libertad: Manifiesto de la Civilizaci贸n Democr谩tica: Volumen III, Edici贸n Iniciativa Internacional / Kairos / PM Press, 2020 (en proceso de traducci贸n al castellano).

*Dilar Dirik, The Kurdish Women鈥檚 Movement History, Theory, Practice, Pluto Press, 2022

*Silvia Federici, Calib谩n y la bruja: Las mujeres, el cuerpo y la acumulaci贸n primitiva, Traficantes de Sue帽os, 2010

*Educaci贸n revolucionaria: Notas del primer trimestre del Instituto Andrea Wolf de Jineoloj卯 en Rojava, Instituto Andrea Wolf, 2020 (original en ingl茅s)

*Havin Guneser, El arte de la libertad: Breve historia de la lucha de liberaci贸n kurda, Kairos / PM Press, 2021

*Nadje Al-Ali e Isabel K盲ser, 驴M谩s all谩 del feminismo? Jineoloj卯 and the Kurdish Women鈥檚 Freedom Movement, en Politics & Gender, Vol 18, No 1, marzo 2022

**Jineoloj卯 tiene sus ra铆ces en la lucha por la libertad de las mujeres kurdas. Gran parte de mis conocimientos sobre Jineoloj卯 se basan en las obras disponibles, a menudo en ingl茅s mal traducido, ya que no hablo ni turco ni kurdo en los que, seg煤n me han dicho activistas kurdas, los debates son m谩s ricos y matizados. Estoy en deuda con un folleto sobre Jineoloj卯 por la historia de su desarrollo y sus principios centrales.

***Gracias a Dilar Dirik y a la Academia Jineoloj卯 de Rojava por ayudarme a acceder a parte del material publicado en turco.

FUENTE: Rahila Gupta / The New Internationalist / Rojava Azadi Madrid

