A prop贸sito de “Los jacobinos negros”, de C. L. R. James

Los libros hist贸ricos rara vez tienen una vida media larga. Las perspectivas de la historia cambian constantemente, no solo por el transcurso de la evoluci贸n cultural, social y pol铆tica de las sociedades en las que se escriben. A煤n es m谩s destacable cuando un libro se sigue utilizando como referencia despu茅s de casi cien a帽os. “The Black Jacobins – Toussaint Louverture and the Haitian Revolution”, del historiador y activista trinitense C. L. R. James (1901-1989), es una de esas pocas obras. Publicado por primera vez en 1938, el libro ha sido retomado continuamente a lo largo del tiempo por nuevos movimientos: como correctivo a la historia euroc茅ntrica del progreso, como an谩lisis del capitalismo colonial y como teor铆a de la revoluci贸n. Los historiadores especializados en el tema tambi茅n lo han redescubierto una y otra vez.

“Los grandes hombres hacen historia, pero solo la que les es posible hacer. Su libertad de lograr algo est谩 limitada por las necesidades de su entorno. Exponer los l铆mites de 茅stas y la realizaci贸n -plena o parcial- de todas las posibilidades es la verdadera tarea del historiador”, escribi贸 James en el prefacio de su libro m谩s influyente. Es esta delimitaci贸n hist贸rico- materialista de la obsesi贸n contempor谩nea por los “grandes hombres” lo que hace que su historia de la revoluci贸n siga siendo tan actual e importante hoy en d铆a. Ahora ha sido publicada por las editoriales Karl Dietz y B_books en una nueva edici贸n de la traducci贸n alemana de 1984.

Los l铆mites de los DDHH

“Los jacobinos negros” es la historia de la revoluci贸n haitiana de 1791 a 1804, la 煤nica revoluci贸n de esclavos que condujo a la creaci贸n de un Estado independiente. Tambi茅n es la historia de la econom铆a de las plantaciones de esclavos, su papel en el desarrollo de la econom铆a y la burgues铆a francesas, los l铆mites de la declaraci贸n universal de los DDHH bajo las condiciones del capitalismo colonial, y adem谩s es un estudio de las estrategias revolucionarias que se帽ala al presente y al futuro de las luchas anticoloniales y anticapitalistas.

James describe la revoluci贸n en Hait铆 como resultado de la sociedad esclavista racializada de la colonia francesa, la cual se divid铆a en tres clases: los esclavos, sus amos blancos y propietarios de las plantaciones, y los negros libres as铆 como los “gens de couleur” (hijos de matrimonios blancos y negros). Esta sociedad se encontraba estabilizada por una econom铆a colonial totalmente orientada a la exportaci贸n de materias primas -sobre todo la ca帽a de az煤car- para su transformaci贸n en Francia y viceversa, como mercado de consumo de las mercanc铆as de la “madre patria”. La sociedad libre de Hait铆 (incluyendo a las “gens de couleur” nacidos libres) era pr贸spera, pero la creciente burgues铆a francesa se beneficiaba a煤n m谩s del comercio de esclavos. James mantiene: “El comercio de esclavos y la esclavitud constituyeron la base econ贸mica de la revoluci贸n francesa”.

Al mismo tiempo, la idea de los DDHH universales tambi茅n provoc贸 una revoluci贸n en Hait铆, que a su vez suscit贸 fuertes debates entre los revolucionarios franceses sobre la abolici贸n de la esclavitud. En Hait铆, las tres clases luchaban entre s铆 y formaron diferentes alianzas. En 1794, los revolucionarios haitianos consiguieron finalmente que la Asamblea Nacional francesa suprimiera la esclavitud en los territorios de soberan铆a francesa. Los propietarios de las plantaciones blancas pidieron ayuda a Estados Unidos y a Gran Breta帽a, por lo que los acontecimientos en Hait铆 adquirieron r谩pidamente una dimensi贸n global.

Toussaint Louverture (1743-1803), el famoso l铆der del levantamiento, se ali贸 con el ej茅rcito revolucionario franc茅s que deb铆a imponer la abolici贸n de la esclavitud y defender la isla de los invasores brit谩nicos. Pero al hacerlo, tambi茅n se subordin贸 a una relaci贸n colonial con Francia. Esto y la oposici贸n autoritaria de Francia a las demandas m谩s radicales de la izquierda (como la reforma agraria y la reforma del sistema de plantaciones) lo convirtieron para James en la figura tr谩gica de la revoluci贸n. Los radicales respondieron a la reintroducci贸n de la esclavitud por parte de Napole贸n y a la detenci贸n y deportaci贸n de Toussaint con la declaraci贸n de independencia y otra exitosa guerra de independencia.

Momento comprimido

El n煤cleo del libro es el an谩lisis de esta din谩mica revolucionaria. En la primera versi贸n, escrita en 1938, James situaba a Toussaint Louverture en el centro; en la segunda edici贸n de 1963, y a煤n m谩s en una conferencia pronunciada en 1971, acot贸 su importancia, afirmando que si volv铆a a escribir el libro, adoptar铆a m谩s la perspectiva de las “masas”.

Uno de los pasajes centrales del libro es el comentario del general franc茅s Leclerc tras la detenci贸n de Toussaint: “No basta con apartar a Toussaint; hay 2.000 dirigentes que tambi茅n deben ser eliminados”. Esos 2.000 l铆deres, dijo James en 1971, pertenec铆an al centro de la historia. Pero ya en 1938, James se hab铆a interesado por Toussaint no como el “gran hombre” de la historia, como el actor y dirigente genial, sino como la expresi贸n y compresi贸n de un momento hist贸rico hegeliano. Los actores de la narraci贸n fueron siempre las “masas” de Hait铆, por cuya din谩mica revolucionaria se vio superado el propio Toussaint.

El hecho de que el libro no haya perdido nada de su actualidad hasta el d铆a de hoy se debe tambi茅n a su poder narrativo: James, autor vers谩til, hab铆a tratado primero el tema como una obra de teatro. Pero lo m谩s importante es que su proyecto ha sido retomado una y otra vez: por un lado, para fundamentar las teor铆as de las luchas anticoloniales y antirracistas en t茅rminos marxistas, y por otro, para mantener que un an谩lisis hist贸rico-materialista del capitalismo debe incluir la esclavitud y la econom铆a colonial. Con ello, la obra tambi茅n resiste las lecturas postcoloniales de James como “m谩s cr铆ticas del marxismo que propias de un marxista”, tal y como fueron conocidas desde la d茅cada de 1980.

Hoy, como muestra no solo la nueva edici贸n alemana, sino tambi茅n una serie de escritos de James y de obras sobre 茅l publicadas por Duke University Press, se vuelve a hacer hincapi茅 en el materialismo de James y en su m茅todo hist贸rico, formado en Hegel, Lenin y Trotsky, un 茅nfasis totalmente acorde con el James-autor. Este m茅todo hist贸rico permiti贸 a James demostrar, en contra de las ideas predominantes del progreso lineal de la historia, incluso entre los marxistas, que sociedades como la haitiana en v铆speras de la revoluci贸n no eran en absoluto “atrasadas” o “primitivas”, sino que combinaban elementos de estructuras sociales precapitalistas con elementos genuinamente modernos, cada uno de ellos de forma espec铆fica, parecido a lo que Trotsky hab铆a descrito de la sociedad rusa en v铆speras de la revoluci贸n, o Gramsci para la italiana.

“Texto activo”

Este an谩lisis, como bien sab铆a James, es importante no solo por su investigaci贸n hist贸rica, sino tambi茅n para la pol铆tica contempor谩nea anticolonial y revolucionaria. En la nueva edici贸n, Philipp Dorestal se帽ala este detalle importante. Stuart Hall calific贸 el libro de “texto activo” por su significado pr谩ctico para la pol铆tica revolucionaria contempor谩nea, que se lee, pero tambi茅n al que se recurre una y otra vez en nuevos contextos.

La historia de los “jacobinos negros” est谩, pues, estrechamente ligada a las coyunturas de los movimientos sociales e intelectuales de izquierda del siglo pasado. Escrito en el contexto del ascenso del fascismo en Europa, la movilizaci贸n panafricana contra la invasi贸n italiana de Etiop铆a en 1935 y los primeros grandes levantamientos de trabajadores en las colonias, incluida la Trinidad natal de James en 1937. El libro fue retomado primero por activistas anticoloniales y trotskistas brit谩nicos, y luego redescubierto por una nueva generaci贸n de antirracistas estadounidenses y brit谩nicos despu茅s de la Segunda Guerra Mundial.

Influy贸 en los fundadores de la “historia desde abajo” y de los Cultural Studies en Gran Breta帽a, as铆 como en los de la antropolog铆a marxista en Estados Unidos. Hab铆a un ejemplar en la biblioteca de Frantz Fanon, y Martin Luther King le pidi贸 directamente a James una copia. En Sud谩frica, los miembros del Congreso Panafricano mecanografiaron fragmentos del libro y los redistribuyeron.

Era una lectura recomendada en las conferencias panafricanas. Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta y el historiador y posterior primer ministro de Trinidad y Tobago Eric Williams – autor de un libro igualmente influyente sobre el v铆nculo entre la esclavitud y el capitalismo y todav铆a muy amigo de James e influenciado por 茅l en aquella 茅poca – fueron los primeros lectores.

James los criticar铆a luego a los tres como descendientes de Toussaint, es decir, por luchar finalmente contra las revoluciones que 茅stos hab铆an liderado en un principio. Al igual que Frantz Fanon, James ve铆a el problema de la pertenencia de clase de aquellos que dirig铆an los movimientos de liberaci贸n nacional: “Fanon dec铆a: cuando se hace una revoluci贸n en un pa铆s subdesarrollado, los que la hacen son algunos intelectuales y dirigentes pol铆ticos. Pero cuando triunfa la revoluci贸n, entonces hay que dirigir la lucha contra los que hicieron la revoluci贸n”.

La investigaci贸n de James de la revoluci贸n haitiana se nutre de su activismo pol铆tico en la izquierda trotskista, del movimiento anticolonial internacional y de la cuesti贸n del potencial de las revoluciones contempor谩neas y futuras. No es casualidad que “Los jacobinos negros” empiece y termine en 脕frica. Aqu铆, para James, se encuentra una de las semillas de una situaci贸n revolucionaria renovada.

Pero no redujo sus an谩lisis a esto. Simult谩neamente a su historia de la revoluci贸n en Hait铆, James escribi贸 no solo una de las primeras historias de la Internacional Comunista (“World Revolution, 1917-1936”), sino tambi茅n una historia global de la resistencia negra (“A History of Pan-African Revolt”). La revoluci贸n haitiana forma parte, pues, de una historia universal: geogr谩ficamente global por su impacto contempor谩neo, hist贸ricamente universal como parte de una historia de las revoluciones, como un momento hist贸rico cuya compresi贸n y din谩micas deben ser estudiadas.

jungewelt.de. Traducci贸n: Jaume Ravent贸s para Sinpermiso