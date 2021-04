–

Kurdistan America Latina

El siguiente art铆culo fue escrito por Xebat Andok, miembro del Consejo Ejecutivo de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK). En este an谩lisis se retoman las ideas y propuestas del l铆der kurdo Abdullah 脰calan, encarcelado desde 1999 en la isla-prisi贸n de Imrali, donde se encuentra en total aislamiento.

Andok escribe que el paradigma propuesta por 脰calan 鈥渧e el universo como vital y dirigido hacia la libertad. Ve el universo como esencialmente un organismo vivo, en el que hay solidaridad, ayuda mutua, complementariedad, unidad y equilibrio. Describe al Humano, una realizaci贸n del universo, como 鈥楽egunda Naturaleza鈥. Traza paralelismos entre la relaci贸n de la naturaleza humana y la madre-hijo鈥.

A continuaci贸n publicamos el art铆culo completo:

El 21 de marzo de 2005, R锚ber Apo (la palabra kurda 鈥淩锚ber鈥 significa alguien que gu铆a guiando, mostrando el camino) anunci贸 el KKK (Koma Komal锚n Kurdistan锚, KKK, pas贸 a llamarse KCK -Koma Civak锚n Kurdistan锚- en 2007. Ambos llevan el significado del Confederalismo Democr谩tico de Kurdist谩n). Como l铆der de este pueblo, intent贸 formarse una respuesta al problema del estado de vida de los kurdos, que estaban en las garras del genocidio colonial impulsado por la modernidad capitalista. Adem谩s de la participaci贸n de la poblaci贸n kurda en la Tercera Guerra Mundial en Medio Oriente en nombre de los pueblos de la regi贸n, el L铆der Apo tambi茅n introdujo una forma de organizaci贸n social no estatal que est谩 de acuerdo con la naturaleza plural de la sociedad. De esta manera, mostr贸 a la gente el camino de ambos, protegiendo su existencia y construyendo una vida libre en medio de la guerra en curso. En la guerra actual, al igual que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los kurdos podr铆an ser sometidos al genocidio como pueblo sin estatus, y los que resistan y reclamen libertad, igualdad y democracia podr铆an ser derrotados. La historia est谩 llena de ejemplos de 茅xitos que no se alcanzaron, a pesar de la gran resistencia del pueblo, y aunque la resistencia tuvo 茅xito se convirti贸 en su opuesto al poco tiempo.

En este caso, 驴qu茅 se debe hacer en nombre del pueblo kurdo y de otros pueblos en las condiciones de la Tercera Guerra Mundial, y en un entorno en el que los kurdos han estado bajo las garras del genocidio durante casi un siglo? 驴C贸mo podr铆a la lucha por la libertad de Kurdist谩n evitar la internalizaci贸n dentro del sistema, para que las fuerzas sociales ligadas a los valores de libertad e igualdad, y que luchan por ellos, como 茅l mismo, puedan vivir?

Como resultado de una intensa investigaci贸n, el L铆der Apo lleg贸 a la siguiente conclusi贸n: como todas las criaturas, la sociedad es una unidad de diferencias. Y, de nuevo, como todos los seres, la sociedad tambi茅n consta de esp铆ritu y cuerpo (la dualidad energ铆a-materia, significado-estructura). Por tanto, un ser es esp铆ritu y cuerpo, por lo que el alma de la sociedad es comunidad, solidaridad y libertad. El L铆der Apo defini贸 este esp铆ritu como naci贸n democr谩tica. Naci贸n democr谩tica significa la unidad de aquellos que comparten una mentalidad com煤n. Es una formaci贸n mental. Seg煤n esto, lo esencial no es la clase, el g茅nero, la etnia, la religi贸n ni la geograf铆a. Lo principal es existir seg煤n la naturaleza de la sociedad, es decir, compartir la mentalidad comunal democr谩tica. El punto al que lo llev贸 la b煤squeda de libertad del L铆der Apo fue la espiritualidad como una forma de establecer la conciencia.

Ahora era el momento de construir una encarnaci贸n adecuada para este esp铆ritu. Al alma hab铆a que darle forma f铆sica, materializarla; era necesario reunir el esp铆ritu con el cuerpo, la energ铆a con la materia, el significado con la estructura. De lo contrario, la liberaci贸n, de la nada, no ser铆a posible. En este camino hacia la encarnaci贸n, era importante no experimentar una incompatibilidad de tejidos, como ha sucedido con demasiada frecuencia en situaciones similares. En otras palabras, el cuerpo necesitaba ser adecuado para el esp铆ritu, la materia para la energ铆a y la estructura para el significado. De lo contrario, podr铆a surgir una monstruosidad. De hecho, muchos esp铆ritus democr谩ticos no pudieron alcanzar un cuerpo compatible y se materializaron como una monstruosidad, como el Estado, o se convirtieron en estados. El resultado fue decepcionante. Es por esta raz贸n que el L铆der Apo ha estado diciendo que 鈥渓os medios deben ser tan puros como el objetivo de la libertad鈥. Por tanto, el esp铆ritu y el cuerpo deben estar en armon铆a.

La comprensi贸n fue la siguiente: es imposible alcanzar las metas de una sociedad con los medios y m茅todos de los gobernantes. Esto no ha sucedido en ning煤n momento de la historia, ni es posible hoy. La humanidad no ha sido capaz de construir socialidad, comunalidad, complementarse, compartir y alcanzar el desarrollo mutuo con los m茅todos y la organizaci贸n de los ego铆stas perseguidores de poderes desiguales y estatistas. Muchos intentos terminaron mal, lamentablemente, ya que terminaron pareci茅ndose a los gobernantes y se produjo una degeneraci贸n espiritual. Su esp铆ritu no pod铆a formar una encarnaci贸n adecuada a su esencia. Por lo tanto, el L铆der Apo tom贸 las lecciones necesarias de nuestros predecesores y busc贸 el cuerpo m谩s adecuado para el esp铆ritu democr谩tico-comunitario, y lo encontr贸. La respuesta que encontr贸 fue poco ortodoxa: una invitaci贸n a la no estadidad.

Dado que la sociedad y los gobernantes eran diferentes entre s铆, su organizaci贸n tambi茅n ten铆a que ser diferente. A lo largo de la historia, la organizaci贸n desarrollada por los soberanos, de acuerdo con su propia esencia, fue el Estado. Entonces, 驴cu谩l deber铆a ser la organizaci贸n adecuada a la esencia de la sociedad? Si el Estado en sentido ontol贸gico no es de todos, sino de alguien, ya que el pueblo (la sociedad) no se ha convertido en un Estado del todo, 驴cu谩l deber铆a ser la organizaci贸n adecuada a la esencia de la sociedad? La respuesta fue la m谩s antigua, pero para nuestros d铆as era un camino nuevo. Este camino fue el camino del confederalismo democr谩tico. Era un camino muy diferente; sorprendi贸 y confundi贸 a todos, a todos los que hab铆an aprendido a fijarse en el Estado. De ah铆 que el alma de la naci贸n democr谩tica determinara su cuerpo, que era el confederalismo democr谩tico. Adem谩s, este camino presenta un modelo no solo para los kurdos sino para todas las sociedades. El confederalismo democr谩tico se convirti贸 en el sistema social no estatal, que ontol贸gicamente ya era no estatal. Ahora, en la era de los estados, se ha concluido la b煤squeda de la organizaci贸n social, encontr谩ndose una encarnaci贸n adecuada a la naturaleza social y que no experimentar铆a una incompatibilidad tisular. A saber, el confederalismo democr谩tico.

Los par谩metros b谩sicos de la revoluci贸n mental

Este sistema social, al que ciertamente no se puede llegar de forma autom谩tica o sencilla, se basa en un gran poder de pensamiento y un nuevo paradigma. S铆, el L铆der Apo alcanz贸 todos estos pensamientos dentro del sistema de tortura y aislamiento de 陌mrali, que se estableci贸 para neutralizar y aniquilar las capacidades mentales. El 鈥淪istema 陌mrali鈥, que fue desarrollado por las fuerzas hegem贸nicas centralizadas junto con la conspiraci贸n internacional el 15 de febrero de 1999 para liquidar al L铆der Apo y el Movimiento de Libertad Kurdo, se convirti贸 en un gran campo de batalla debido a la postura libertaria del L铆der Apo. El L铆der Apo, que hizo de la libertad su principal caracter铆stica, libr贸 esta gran guerra sobre la base de esfuerzos te贸ricos y pr谩cticos. La cuesti贸n de c贸mo preservar la existencia de los kurdos, que han estado en las garras del genocidio, y c贸mo establecer sus vidas libres, se convirti贸 en su principal enfoque. Dentro de esta gran b煤squeda, las b煤squedas del L铆der Apo cobraron forma, y 鈥嬧媏n 2003 sus secuelas se convirtieron en la era del Nuevo Paradigma en el Movimiento de Libertad Kurdo. Este paradigma, etiquetado como el 鈥淧aradigma de la Sociedad Libertaria Democr谩tica-Ecol贸gica y de Mujeres鈥, rompi贸 con el estatismo. El n煤cleo de este nuevo paradigma estaba formado por un 鈥渞omper con la vida orientada al Estado en general y con la vida moderna capitalista en particular鈥. Basado en la autonom铆a democr谩tica, el sistema de confederalismo democr谩tico, cuyo curso de desarrollo hemos discutido anteriormente, ha surgido dentro de este marco.

Seg煤n el nuevo nivel de mentalidad, no es posible resolver los problemas sociales con una mentalidad estatista o convirti茅ndose en un Estado. Esto se debe a que el Estado es resultado de la mentalidad de los soberanos y es su instituci贸n mejor organizada. No hay ning煤n Estado que pertenezca a la sociedad en su conjunto; nunca ha existido y nunca podr谩 existir. En consecuencia, la relaci贸n entre el Estado y la sociedad se puede expresar en la siguiente formulaci贸n: 鈥渃uanto m谩s hay de la sociedad, menos hay del Estado, cuanto m谩s hay del Estado, menos hay de la sociedad鈥. Este paradigma ve al Estado como una 鈥渃茅lula cancerosa鈥. El papel que juega el Estado en una sociedad es como una c茅lula cancerosa: no es normal; entra al organismo desde el exterior y luego devora otras c茅lulas normales. Cuando el Estado crece, la sociedad se encoge; a medida que el Estado se fortalece, la sociedad se debilita. Esta es la esencia del fen贸meno del Estado y es el punto m谩s fundamental que se aplica a todos los estados, independientemente de su t铆tulo, tiempo o lugar. Por esta raz贸n, es incorrecto pensar que las demandas y metas de todos los segmentos sociales oprimidos se realizar谩n a trav茅s de un Estado; no es posible debido a estas razones esenciales. Por tanto, desde el punto de vista de los oprimidos, lo que se necesita es resolver sus problemas organiz谩ndose de acuerdo con la naturaleza social democr谩tica y comunal, resistiendo contra el Estado, en lugar de intentar resolver los problemas convirti茅ndose en Estado. En el marco de todas estas evaluaciones, desde 2003, el PKK, independientemente de si tiene el poder de establecer un Estado o no, ha considerado que convertirse en un Estado es una trampa y lo ha eliminado de sus objetivos. Ha previsto esto no solo para los kurdos, sino para todos los pueblos.

Este tipo de mentalidad ve la incapacidad de liberarnos del sistema estatista como la raz贸n de la disoluci贸n de todas las oposiciones antisistema de la historia, aquellas que defendieron los valores comunales democr谩ticos y lucharon contra los soberanos dentro del sistema estatista jer谩rquico. Las resistencias 茅tnicas, que definimos como movimientos de liberaci贸n nacional del pasado, los estallidos prof茅ticos, que definimos como movimientos socialdem贸cratas del pasado, los levantamientos de las clases oprimidas de todo tipo, las realizaciones marxistas (el sistema socialista real o en otras palabras, socialismo de Estado, movimientos de liberaci贸n nacional y socialdem贸cratas), y muchos m谩s, se disolvieron en el sistema debido a su trabajo incompleto y al bajo precio que pagaron por su lucha. Se disolvieron porque su mentalidad era significativamente estatista y vieron el modelo de Estado como la clave para la soluci贸n de todos los problemas sociales. Es decir, el Estado, que asumieron como herramienta, se trag贸 la libertad, la igualdad, la justicia y otros valores democr谩ticos comunales, que asumieron como meta. Esto era inevitable, porque la disposici贸n y la esencia del Estado eran defectuosas. Como se dice en el tao铆smo, fue un 鈥渕al inevitable鈥.

Por ello, para no disolverse en el sistema capitalista y lograr las aspiraciones de todas las fuerzas opositoras al sistema, la ruptura con el sistema de civilizaci贸n centralizada y su versi贸n actual, la modernidad capitalista, es un asunto de m谩xima prioridad. En este sentido, este paradigma ve la liberaci贸n real de las fuerzas sociales opuestas al sistema en su ruptura con el sistema de civilizaci贸n centralizado y su actual modernidad representativa, capitalista.

Seg煤n esta lectura, cada era del sistema de civilizaci贸n centralizada es una era de esclavitud. Mientras que el marxismo aprieta la era de la esclavitud solo entre la sociedad natural pre-estatal y el per铆odo feudal, seg煤n la nueva mentalidad alcanzada por el L铆der Apo, el sistema estatista jer谩rquico es un sistema de esclavitud en general, incluyendo todos sus per铆odos. En este marco, el per铆odo entre la sociedad natural y el surgimiento del Estado se define como la 鈥渇ase jer谩rquica鈥. Aunque en ese per铆odo a煤n no exist铆a la esclavitud en el sentido habitual de la palabra, el per铆odo se puede conceptualizar como el 鈥淣acimiento de la Sociedad de Esclavos鈥, ya que esta fue la tendencia de los geront贸cratas (la coalici贸n de sabios ancianos, chamanes, y cazadores fuertes), y la primera ruptura con la estructura org谩nica de la sociedad se desarroll贸 en ese per铆odo.

Seg煤n esta lectura de la historia, la historia y la sociedad no siempre avanzan. La perspectiva que se basa en el paradigma newtoniano del 鈥渕ovimiento lineal suave鈥 y asume que la historia siempre fluye hacia adelante, ha demostrado ser falsa en los tiempos actuales, tanto sobre la base de los nuevos datos revelados por la f铆sica cu谩ntica como por la evidencia de la vida actual, mostrando bastante bien que la historia y la sociedad no siempre fluyen hacia adelante. Todos los problemas sociales que experimentamos, la destrucci贸n del ecosistema, las guerras implacables provocadas por los estados-naci贸n, la profunda esclavitud que experimentan las personas, los enormes problemas creados por el individualismo desenfrenado鈥 Todo esto revela que la historia y la humanidad no han progresado, como se supon铆a, y que en cambio estamos experimentando una regresi贸n. Aunque las fuerzas de la civilizaci贸n centralizada conforman la historia y se imaginan la historia real como propia, y aunque existe un monopolio real en este sentido, el sistema gobernante-estatista que llamamos el sistema de civilizaci贸n centralizada es, de hecho, una desviaci贸n; un estado de deshumanizaci贸n. Es anormal en el sentido de que no es adecuado para la naturaleza social. Por eso, no es posible que la humanidad viva con este sistema y bajo las condiciones del capitalismo para siempre. La humanidad se erradicar谩 a s铆 misma destruyendo su propia socialidad como condici贸n de su existencia, o superar谩 este sistema anormal.

Seg煤n esta lectura de la historia, vemos que a pesar de todas las diferencias locales, existen esencialmente dos mentalidades, estilos de vida y paradigmas b谩sicos. El primero de ellos es la mentalidad vital, que tiene su origen en la sociedad primordial y es adecuada para la naturaleza de la sociedad. Esta mentalidad, que ve todo como vivo e integral, y por lo tanto no crea ning煤n problema social o ecol贸gico, es la mentalidad de los primeros seres humanos, la sociedad primordial y, por tanto, de naturaleza social en general. Miles de a帽os despu茅s, cuando los f铆sicos cu谩nticos dec铆an que todo estaba vivo, la humanidad entendi贸 mejor c贸mo esto era compatible con la realidad social esta mentalidad (que tambi茅n se puede leer como animismo). El rasgo m谩s fundamental de esta mentalidad es que tambi茅n materializ贸 vitalidad e integridad. A saber, hay integridad mental y material. Todas las caracter铆sticas de la declaraci贸n de que 鈥渓a realidad es integral鈥 se viven como en ese per铆odo. La sociedad es un todo con todos sus componentes. Los sexos son un todo. La naturaleza humana es un todo. El humano mismo es un todo. Lo que una persona piensa y hace es igual a lo que hace y lo que debe hacer. Hay equilibrio en ambos tipos de inteligencia. Existe una relaci贸n simbi贸tica que pasa de la naturaleza a la sociedad humana. Esto tambi茅n explica por qu茅 vemos la naturaleza social como la fuente de todas las realidades. Lo que una persona piensa y hace es igual a lo que hace y lo que debe hacer. Hay equilibrio en ambos tipos de inteligencia.

En el polo opuesto de esta mentalidad se encuentra la mentalidad objetivante y que de ella surge el paradigma estatista. Esta mentalidad se puede llamar m谩s generalmente la 鈥渕entalidad sujeto-objeto鈥. Desde el primer d铆a de su formaci贸n, esta mentalidad se ha comprometido a desmantelar la vida y todos los aspectos de la sociedad. Activar uno de los binarios necesarios para la existencia pacifica al otro; agrandar uno de ellos hace que el otro sea m谩s peque帽o; fortalecer uno debilita al otro; esencialmente, subjetivar uno significa objetivar al otro. Esto ha sido teorizado de manera muy sistem谩tica, aplic谩ndolo a las relaciones entre el humano soberano (dios-rey) y el humano oprimido (esclavo, sirviente), hombre y mujer, y humano (hombre) y la naturaleza. Es posible ver esto en lo mitol贸gico, religioso, filos贸fico, y en las eras metodol贸gicas 鈥渃ient铆ficas鈥 de la Ilustraci贸n. Todas las mitolog铆as estatistas, desde la mitolog铆a sumeria, hasta (especialmente) religiones monote铆stas, y m谩s expl铆citamente el brahmanismo en el sur de Asia; fil贸sofos famosos como Pit谩goras, Plat贸n y Arist贸teles; los cient铆ficos que sentaron las bases del paradigma modernista, como Galileo, F. Bacon, J. Locke, Descartes y Newton, han tejido a la perfecci贸n esta mentalidad sujeto-objeto de acuerdo con sus propios modos de pensar.

Desde el d铆a en que se form贸 la mentalidad sujeto-objeto hasta la actualidad, sus representantes han creado (1) los problemas de la democracia al desmantelar la sociedad y crear clases; (2) sexismo al equiparar la relaci贸n hombre-mujer con la relaci贸n entre hombre dominante y mujer esclava; y (3) problemas ecol贸gicos al alterar la unidad e integridad de la naturaleza humana en el 鈥渓ado鈥 del ser humano (el hombre). De esta manera, han jugado con la gen茅tica de la vida social, que consiste en las relaciones humano-humano, masculino-femenino, y humano-naturaleza, y el modo de existencia de la especie humana. El sistema dominado por hombres en realidad crea los problemas de democracia, g茅nero y ecolog铆a en estas dicotom铆as naturales, y elimina las condiciones para la existencia y supervivencia humanas.

El nuevo paradigma contra el paradigma estatista

El Nuevo Paradigma, definido como 鈥渄emocr谩tico, ecol贸gico y mujer-libertario鈥, prev茅 la abolici贸n de esos tres pilares establecidos por el sistema estatista seg煤n 茅l mismo, y en su lugar reconstruir la vida de nuevo, de acuerdo con su esencia. En este sentido, ninguno de los tres temas -democracia, ecolog铆a y liberaci贸n de la mujer- son hechos irrelevantes. Los tres pilares definitivamente deben reconstruirse de acuerdo con la esencia, es decir, la naturaleza social. 脡sta es la 煤nica manera de que las luchas de liberaci贸n real e igualdad-libertad tengan 茅xito tanto a nivel personal como organizativo.

El principio de ser democr谩tico

La visi贸n del Nuevo Paradigma de lo humano y la sociedad es org谩nica. Seg煤n este entendimiento, el ser humano, como 鈥渓a suma de las realidades que se han extendido por todo el universo desde el Big Bang鈥, es un movimiento c贸smico. El ser humano es un microcosmos, ya que contiene todo el universo antes que 茅l. Por tanto, el ser humano es existencialmente poderoso. La objetivaci贸n de lo humano, ontol贸gicamente tan poderoso, es una construcci贸n esclavizante de los soberanos y debe ser rechazada.

Lo humano como segunda naturaleza que surgi贸 del seno de la primera naturaleza es existencialmente social, y todo lo relacionado con lo humano tambi茅n debe ser social. Por lo tanto, existencialmente, todas las personas trabajan, buscan y encuentran el desarrollo y la belleza de la sociedad. Todos estos actos son 鈥減ol铆tica鈥. Adem谩s, las pr谩cticas y aplicaciones de los pol铆ticos de lo que se entiende como 鈥渟ocial鈥 tambi茅n deben verse como claramente 鈥渕orales鈥. As铆, podemos definir ontol贸gicamente al ser humano como 鈥渟ocial鈥, y 鈥渕oral y pol铆tica鈥 como la gen茅tica y esencia de la especie humana. En este caso, unimos la dimensi贸n pol铆tica con vitalidad y la dimensi贸n moral con socialidad. De esta manera, todas las personas pueden encontrar la oportunidad de practicar de acuerdo con su potencial, y tambi茅n est谩n conectadas entre s铆 con un v铆nculo simbi贸tico. En una sociedad tan sana, donde todos son sujetos activos, democr谩ticos en el mismo sentido de la palabra, y conectados con todos en el marco de relaciones simbi贸ticas, es imposible experimentar ning煤n problema de democracia. En este sistema de democracia directa que le da a la sociedad el poder de expresi贸n, discusi贸n y decisi贸n, no hay lugar para divisiones sociales, jerarqu铆as y estratificaci贸n de clases. Cada individuo, cada comunidad, esencialmente cada entidad de diferencia, construye una vida social libre e igualitaria dentro de su singularidad. Obviamente, en una sociedad as铆 donde nadie es superior a nadie y donde todos son tratados con respeto a su propia singularidad, experimentar los problemas comunes de la democracia no ser谩 un problema, mientras que los problemas que surjan se resolver谩n.

El principio de ser ecol贸gico

El nuevo paradigma es ecol贸gico. Trata la conciencia ecol贸gica como la conciencia ideol贸gica m谩s fundamental. Este paradigma distingue la ecolog铆a del ambientalismo estrecho. Eval煤a los enfoques que se ocupan de la ecolog铆a en formas limitadas al ambientalismo como reformando el sistema capitalista-modernista y extendiendo la vida de este sistema. Dado que el paradigma ve la realidad social distorsionada como la fuente de todos los problemas ecol贸gicos, conceptualiza la comprensi贸n de la ecolog铆a como 鈥渆colog铆a social鈥.

Este paradigma ve a la sociedad como una realidad que tiene un ecosistema y que en el estado actual ha perdido su integridad, y eval煤a que todos los problemas ecol贸gicos se resolver谩n recuperando la ecolog铆a de la sociedad (eliminando la fragmentaci贸n y complet谩ndose entre s铆). En la medida en que las personas recreen la relaci贸n simbi贸tica (nutrici贸n mutua), se resolver谩n todo tipo de problemas sociales y ecol贸gicos.

La comprensi贸n del cosmos en este paradigma es animista. Este paradigma considera que el universo es vital y que busca la libertad. Ve el universo como esencialmente un organismo vivo en el que hay solidaridad, ayuda mutua, complementariedad, unidad y equilibrio. Describe al Humano, una realizaci贸n del universo, como 鈥淪egunda Naturaleza鈥. Traza paralelismos entre la relaci贸n de la naturaleza humana y la madre-hijo. En la etapa definida como 鈥淭ercera Naturaleza鈥, este paradigma apunta a reconstruir con conciencia esta relaci贸n, que ha perdido su integridad con el sistema estatista jer谩rquico.

Si bien considera al ser humano como un 鈥渕icrocosmos鈥, este paradigma ve al humano no como el amo del universo, sino como el que alberga todo el pasado c贸smico y es responsable de las otras realizaciones de la naturaleza. Una persona que se ha liberado de la personalidad cadav茅rica creada por el sistema estatista jer谩rquico y ha logrado su integridad interior, actuando con la conciencia de acercarse a todo el universo con sensibilidad y sensatez, y comprende que vive en un universo vital.

El principio relacionado con el sistema de mujeres

El Nuevo Paradigma trata a la mujer como una colecci贸n de valores, un estilo de vida y un sistema, m谩s que como un g茅nero como tal. Considera a la sociedad primaria, definida como 鈥渘atural鈥, 鈥渙rg谩nica鈥, 鈥渃omunal鈥 o 鈥渟ociedad moral-pol铆tica鈥, como una sociedad formada alrededor de una madre-mujer. Trata al sistema estatista jer谩rquico como un golpe contra la sociedad comunal dirigida por madres y mujeres. Mientras que el sistema estatista se basa en la mentalidad de dominaci贸n masculina del 鈥渉ombre astuto poderoso鈥, la sociedad primaria, que se corresponde con la realidad de la sociedad, se basa en la mentalidad comunitaria de la 鈥渕adre-mujer鈥. El Paradigma dice que las luchas contra el sistema de dominaci贸n masculina, en busca de libertad, igualdad y democracia, buscan un retorno a la mujer, como en el ejemplo de 鈥渁margi鈥 ( amargi es una palabra sumeria que significa tanto 鈥渓ibertad鈥 como 鈥渞etorno a la madre鈥). Afirma que todos los problemas sociales se experimentan debido a la ruptura con el sistema liderado por mujeres, y que las soluciones solo se pueden encontrar con la inteligencia emocional de las mujeres.

El Paradigma ve la alienaci贸n de la mujer como una alienaci贸n de la vida, y el distanciamiento de la mujer como un alejamiento de la vida. Ve a la vida y la mujer como id茅nticas. Interioriza la ecuaci贸n de Jin-jiyan (las palabras kurdas para 鈥渕ujer鈥 y 鈥渧ida鈥 provienen de la misma ra铆z) y se adapta a ella coloc谩ndola en la base del ser humano. Para lograrlo, es necesario superar la Primera Ruptura Sexual que se desarroll贸 contra las mujeres (el primer per铆odo en el que las mujeres perdieron su antiguo poder con el desarrollo e institucionalizaci贸n del Estado, simbolizado en la Epopeya Babil贸nica de la Creaci贸n, Enuma Elish), y la Segunda Ruptura Sexual (el estado de ser, experimentado por las mujeres en las religiones monote铆stas), y experimentar una Tercera Ruptura Cultural contra la masculinidad dominante. Seg煤n el Paradigma, la verdad m谩s fundamental es que las personas, los movimientos y los levantamientos, que no logran asegurar la igualdad de g茅nero o posponerla, no pueden escapar de ser derrotados y pasar a formar parte del sistema.

Dentro de este paradigma, la esclavitud de la mujer se considera primordial a la esclavitud de clases y naciones. Por eso, el Paradigma sit煤a la eliminaci贸n de esta esclavitud originaria en la base de todas las libertades. En otras palabras, sostiene que con la liberaci贸n de la mujer, tambi茅n se liberar谩 toda la sociedad. Mide el nivel de libertad de una sociedad de acuerdo con el nivel de libertad de las mujeres en esa sociedad. Conceptualiza la armon铆a entre ambos sexos y su realizaci贸n mutua como 鈥(co-) vida libre-igual鈥 (鈥 枚zg眉r-e艧 (it) ya艧am鈥). Con esta conceptualizaci贸n, el Paradigma no habla de ninguna forma de vida, sino de s铆 mismo. Dentro de este paradigma, la vida se comprende, se construye y se vive as铆. Si bien considera que ambos g茅neros son existencialmente sociales, estima que la vida se forma alrededor de la mujer y que la vida debe definirse con la mujer en su centro, al contrario del sistema dominado por los hombres.

Este paradigma, que hemos tratado de resumir brevemente, proporciona un marco para las relaciones y acciones requeridas para los individuos, organizaciones, identidades sociales, sociedades, etc., que desean romper con la vida orientada al Estado en general, y la vida capitalista-modernista en particular. Un problema en cualquiera de estos tres pilares enfermar谩 la vida social. Son un todo que no se puede separar. Los tres deben realizarse juntos de manera adecuada.

Como el paradigma es una perspectiva universal y se define como 鈥渘uevo鈥, es evidente que rompe con el paradigma estatista dado en todos sus aspectos. Adem谩s, se diferencia de aquellos que, a pesar de actuar en nombre de los oprimidos, no pueden escapar de la disoluci贸n en el sistema debido a su paradigma estatista.

Este punto de vista no solo se diferencia de los dem谩s, sino que tambi茅n se define como una nueva escuela de ciencias sociales. Seg煤n el L铆der Apo, 鈥渆s posible definir la escuela de las ciencias sociales, que asume la investigaci贸n del estado de existencia y desarrollo de la naturaleza social sobre las bases de la sociedad moral y pol铆tica, como el Sistema de Civilizaci贸n Democr谩tica鈥.

Descrito de esta manera, esta 茅cole de las ciencias sociales abarca todo el marco de mentalidad del L铆der Apo. Conceptualizaciones como 鈥渟istema de civilizaci贸n democr谩tica鈥, 鈥渢eor铆a de la modernidad democr谩tica鈥, 鈥渕entalidad de naci贸n democr谩tica鈥, 鈥渓a materializaci贸n del confederalismo democr谩tico鈥 y 鈥渆l paradigma democr谩tico-ecol贸gico-de la sociedad de la libertad de las mujeres鈥, presentan el marco de mentalidad necesario para producir soluciones a todos los problemas sociales vividos por la humanidad, las fuerzas sociales y las mujeres, en las condiciones de la modernidad capitalista, donde la socialidad como naturaleza humana y condici贸n de existencia est谩 sujeta al mayor ataque. Esta es precisamente la raz贸n del aislamiento absoluto desarrollado por las fuerzas hegem贸nicas de la modernidad capitalista a trav茅s del 鈥淪istema 陌mrali鈥. A pesar del aislamiento del L铆der Apo, estos pensamientos que la humanidad necesita est谩n llegando cada vez m谩s a la humanidad cada d铆a.

En este sentido, el l铆der Apo, que fue llevado cautivo como jefe del PKK y l铆der del pueblo kurdo, se fortaleci贸 en el sistema de tortura y aislamiento de 陌mrali, que se cre贸 con el objetivo de liquidaci贸n, al convertirse en l铆der del pueblo debido a sus pensamientos te贸ricos, que se pueden poner en pr谩ctica. Hoy, tanto el Movimiento de Liberaci贸n Kurdo como el L铆der Apo son cada vez m谩s abrazados y adoptados por el p煤blico internacional, a pesar de todos los obst谩culos del sistema de modernidad capitalista. Todos estos desarrollos se realizaron en el Sistema de Aislamiento y Tortura de 陌mrali, en el que no encajaba el esp铆ritu libertario del L铆der Apo. Por lo tanto, el L铆der Apo ha convertido el sistema de tortura y aislamiento de 陌mrali en un lugar de gran iluminaci贸n; se ilumin贸 m谩s 茅l mismo, e ilumin贸 a los dem谩s, y mostr贸 a todas las fuerzas sociales el camino desde el principio hasta el final en nombre de los valores comunales democr谩ticos. Todos los indicios muestran que el L铆der Apo se convertir谩 cada vez m谩s en el l铆der de quienes buscan alternativas a la modernidad capitalista. Mientras esto suceda, todos los planes de quienes llevaron a cabo la maldita conspiraci贸n del 15 de febrero se pondr谩n patas arriba y los ganadores ser谩n los pueblos.

FUENTE: Xebat Andok / Este art铆culo fue publicado por primera vez en turco en la agencia de noticias ANF el 15 de febrero de 2021 / Komun Academy / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

