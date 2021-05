Enmarca toda movilizaci贸n social en una guerra civil en la que “delincuentes” est谩n tratando de tomar el poder y los militares deben velar por ese orden que est谩 en riesgo

En medio de las protestas y movilizaciones que ocurren a lo largo del pa铆s, el expresidente 脕lvaro Uribe trin贸 ayer cuatro recomendaciones para enfrentarlas. La cuarta caus贸 gran revuelo, pues alude a la teor铆a difundida por un neonazi chileno, llamado Alexis L贸pez, que mira la protesta social 鈥攁s铆 sea pac铆fica鈥 como una de las m煤ltiples caras de una guerra que libra la “delincuencia” contra la institucionalidad para tomarse el poder y acabar con la democracia.

1.Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas,La Habana y JEP [Jurisdicci贸n Especial para la Paz]. Y con narrativa para anular su accionar leg铆timo;

2. Reconocer: Terrorismo m谩s grande de lo imaginado;

4. Acelerar lo social;

5. Resistir Revoluci贸n Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa

M谩s all谩 del riesgo de que el l铆der del partido de Gobierno, y padrino pol铆tico del presidente Iv谩n Duque, estigmatice de esta manera a unas movilizaciones que en su mayor铆a han sido pac铆ficas, La Silla pudo establecer que en el Ej茅rcito y la polic铆a utilizan esa teor铆a de la 鈥渞evoluci贸n molecular disipada鈥 para entender la movilizaci贸n social en el siglo XXI.

En la polic铆a hay una visi贸n de la protesta social que justifica los episodios de brutalidad. Ahora se suma esta teor铆a poco sustentada, a un escenario donde la represi贸n de las protestas es cada vez m谩s violenta. Seg煤n la Defensor铆a, en seis d铆as de manifestaciones, han muerto 19 personas y hay 89 desaparecidos,

La 鈥渞evoluci贸n molecular disipada鈥 en el pensamiento militar

En menos de un a帽o Alexis L贸pez ha sido invitado dos veces a la Universidad Militar Nueva Granada, por su rector el General Luis Fernando Puentes, a dar charlas sobre su teor铆a de la revoluci贸n molecular disipada. Se trata de la universidad donde se forman acad茅micamente muchos de los militares del pa铆s.

Lo que hace L贸pez es una tergiversaci贸n de varios fil贸sofos franceses del siglo XX para concluir que las movilizaciones recientes en todo el mundo hacen parte de un plan de la izquierda radical para acabar con la democracia. Echa mano de las teor铆as de Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y F茅lix Guattari (autor del texto seminal 鈥淟a revoluci贸n molecular鈥). Y mete en ese contexto las protestas del 2019 en Colombia y Chile y las que ocurrieron el a帽o pasado en Estados Unidos del movimiento Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd.

Lop茅z alega que detr谩s de las protestas hay una intenci贸n de desestabilizar al r茅gimen a trav茅s de manifestaciones simult谩neas y dispersas, sin una cabeza aparente. Es una revoluci贸n sin l铆der que act煤a de manera horizontal y, por lo tanto, es m谩s dif铆cil de controlar en su intento de derrocar a la democracia y sus instituciones.

鈥淣o existe estructura jer谩rquica. Hay anarqu铆a funcional. Como ya mencionamos, los mandos y tropa son irregulares, no identificables. Los objetivos t谩cticos est谩ticos son din谩micos. Las unidades m贸viles son estrat茅gicas. 驴Por qu茅? Porque capturan 谩rea de influencia. Hay guerra de guerrillas con emboscadas, asedio, incursi贸n y sabotaje. Hay batallas鈥, dice L贸pez en esta intervenci贸n en la Universidad Militar en julio del a帽o pasado.

Alexis L贸pez este a帽o en la Universidad Militar.

Esta teor铆a fue recientemente recogida en una columna en El Espectador por el exconsejero presidencial de Duque y cu帽ado del expresidente Uribe, Carlos Enrique Moreno, un empresario reconocido con mucha influencia en sectores empresariales.

鈥淓l modus operandi se basa en acciones revolucionarias horizontales para generar de forma gradual y cotidiana conductas que alteren el estado de la normalidad social del sistema dominante, y as铆 derogarlo. El objetivo es generar caos y el cese de la normalidad diaria, para crear un estado de crispaci贸n y crisis permanente”, escribe Moreno.

Con un lenguaje b茅lico, lo que termina haciendo Alexis L贸pez es enmarcar toda movilizaci贸n social en una guerra civil en la que un grupo est谩 tratando de tomarse el poder y las fuerzas militares tienen la funci贸n de velar por ese orden que est谩 en riesgo. 鈥淪e produce un estado de guerra civil horizontal, molecular y disipado鈥, dice en las conclusiones de su intervenci贸n en la Universidad militar.

鈥淓llos (los comandantes del Ej茅rcito) estudian esa teor铆a para tratar de entender lo que est谩 pasando y lo que pas贸 en Chile. La utilizan en sus an谩lisis, porque les permite entender este nuevo tipo de movilizaci贸n鈥, le dijo a La Silla una persona que ha estudiado a las fuerzas militares y que nos pidi贸 no revelar su nombre por temor a alguna represalia.

La teor铆a tambi茅n se mueve entre altos mandos de la polic铆a. En la p谩gina del Colegio de Coroneles de la polic铆a Nacional, hay publicado un art铆culo, escrito por la intendente Luz Carina P茅rez Castillo, en el que retoma la revoluci贸n molecular disipada para argumentar que en Colombia no hay estallido social, sino una guerra de guerrillas camuflada.

鈥淟o que estamos viviendo es un proceso, no el producto de un proceso, no es un estallido se trata de un eufemismo que no tiene nada que ver con las demandas leg铆timas de una sociedad producto de determinadas condiciones estructurales, econ贸micas u otras, no tiene que ver con el aburrimiento de la gente鈥, dice.

La consecuencia pr谩ctica de esto es que la protesta, lejos de ser interpretada como una manifestaci贸n leg铆tima de indignaci贸n y disenso, es vista como ileg铆tima, como una fachada de una revoluci贸n ilegal que hay que extirpar. En otras palabras, el “enemigo interno” para las Fuerzas Militares ya no ser铆a el guerrillero sino tambi茅n el manifestante.

Esta teor铆a contradice estudios, como los que ha hecho la soci贸loga turca Zeynep Tufekci, que muestran c贸mo esta falta de una cabeza visible en la movilizaci贸n social del siglo XXI no hace parte de un plan orquestado para tomarse el poder, sino que es consecuencia del funcionamiento de las redes sociales. Es una consecuencia del hecho de que las protestas actualmente nacen por invitaciones en redes sociales que los usuarios van compartiendo.

De hecho, en La Silla hemos contado c贸mo las movilizaciones del pasado nueve de septiembre, que terminaron con varios estudiantes muertos, se originaron por grupos de WhatsApp en los que estaban muchos de los j贸venes que salieron a protestar ese d铆a.

Aun as铆, en el Ej茅rcito y la polic铆a estudian la teor铆a de Alexis L贸pez, al parecer sin importarles o sin saber que es el fundador de un movimiento neonazi.

El ex-narcopresidente Uribe, el exComandante del Ejercito, Gral. Eduardo Zapateiro y el nazi chileno Alexis L贸pez en su juventud.

Qui茅n es Alexis L贸pez

El chileno Alexis L贸pez es un entom贸logo y carism谩tico publicista. Neonazi. L贸pez se conoci贸 ampliamente en su pa铆s en abril de 2000, cuando fue capturado unos d铆as antes de celebrar el Primer Encuentro Ideol贸gico Internacional del Nacional Socialismo en Conc贸n, Chile, al que asistieron partidarios del nazismo de todo el continente.

L贸pez, como lo relat贸 El Pa铆s de Espa帽a a ra铆z del suceso, fue detenido pocas horas antes del encuentro acusado de girar cheques sin fondos 鈥攗na excusa, m谩s que otra cosa鈥 para evitar la celebraci贸n del encuentro que ten铆a a la dirigencia chilena, y en particular al gobierno de Lagos, con los pelos parados de punta. A los pocos d铆as, despu茅s de celebrado el evento, fue dejado en libertad.

Seis a帽os despu茅s, en 2006, un grupo de parlamentarios del Movilh y la Juventud Jud铆a pidieron al Tribunal Constitucional chileno declarar inconstitucional el movimiento de Alexis L贸pez, Patria Nueva Sociedad (PNS). Argumentaron, seg煤n relata esta historia del diario chileno La Tercera 鈥渜ue este y otros grupos habr铆an incitado diversos ataques neonazis registrados entre 2002 y 2006.鈥

Sin embargo, en 2010 el Tribunal Constitucional no les dio la raz贸n: 鈥淣o se logr贸 acreditar la existencia de objetivos, actos o conductas, imputables a dicha organizaci贸n pol铆tica, que no respeten los principios b谩sicos del r茅gimen democr谩tico y constitucional”, se帽ala el dictamen que declar贸 la legalidad del PNS, citado en la misma historia de La Tercera.

Despu茅s de eso, L贸pez se ha convertido en un personaje marginal en Chile. Pero durante la 茅poca en que la atenci贸n se centr贸 en 茅l quedaron claras sus simpat铆as con el nazismo.

En una cr贸nica del 2005, el reconocido periodista chileno Juan Pablo Figueroa describe as铆 su casa, la misma donde lo entrevist贸:

鈥淎lrededor de la mesa 鈥搇a misma que sirvi贸 la noche anterior como estudio radial鈥 hay dos estantes negros, de cinco pisos cada uno, llenos de libros y revistas. Entre ellos se pueden notar textos como Mi Lucha, Neonazis en Espa帽a, Cachorros del fascismo, Derrota Mundial, Semitismo y antisemitismo, El jud铆o internacional, La escritura y la psicolog铆a de los pueblos, El Bestiario de Tolkien, Plantas altoandinas, y dos tomos de la Revista Chilena de Entomolog铆a. Sobre uno de esos estantes hay cuatro fotos en blanco y negro y muy bien enmarcadas. Son l铆deres nacionalistas, como Jorge Prat. La principal corresponde al f眉hrer original, a Hitler.鈥

Y cuenta que cuando ten铆a ocho a帽os, Alexis ya 鈥 hab铆a recibido de las manos de su padre, Osvaldo L贸pez, el libro escrito por el f眉hrer alem谩n, Adolf Hitler, Mein Kampf (Mi lucha) y a los once a帽os recibi贸 de quien fuera en ese entonces el secretario para Am茅rica latina de la Uni贸n Mundial Nacional Socialista el archivo completo del Partido Nacional Socialista Obrero (PNSO) de Franz Pfeiffer, de los a帽os 鈥60.鈥

Quiz谩s por eso cuando estaba en bachillerato sus compa帽eros le dec铆an 鈥榚l nazi鈥. 鈥溍塴 dice que no significaba nada, ya que solamente dibujaba sv谩sticas y soldados, 鈥減ero sin entender realmente, como todo cabro chico鈥. El tiempo ser铆a el encargado de transformar las burlas de sus compa帽eros en una premonici贸n nefasta para muchos, divina para otros.鈥, dice el relato del periodista.

Alexis L贸pez no se declara nazi, pero comparte el revisionismo del Holocausto. Cuando Figueroa le pregunta sobre la existencia del Holocausto nazi de los a帽os 鈥40 dijo: 鈥淭engo tantos elementos para decirte que s铆 鈥揹ice- como para decirte que no, porque si los pones en una balanza鈥 (hace un gesto de equilibrio con las manos)鈥.

En esa misma l铆nea, en una entrevista que sac贸 el corresponsal en Chile de El Tiempo colombiano en el 2000, a ra铆z del congreso nazi que estaba organizando, le preguntan a L贸pez si justifica los cr铆menes del nazismo.

Responde: 鈥溌緾贸mo voy a estar de acuerdo con los cr铆menes de los nazis? Es algo que no me cabe en la cabeza. Pero tambi茅n soy capaz de encontrar valores en el nazismo y en el nacionalsocialismo. Un viejo profesor jesuita me ense帽贸 que en todo error hay algo de verdad, y en toda verdad hay algo de error . Nuestra misi贸n consiste en encontrar la verdad en el error y el error en la verdad.鈥

Este es el personaje que inspira al l铆der del partido oficial y a jefes de las Fuerzas Militares para enfrentar el desaf铆o que plantea la movilizaci贸n en las calles.

lasillavacia.com / La Haine