芦Libertad sin socialismo es privilegio e injusticia; Socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad禄

Bakunin

Mucho se ha escrito acerca de la revoluci贸n rusa, en especial a la encabezada por los bolcheviques; baste con citar a E.H.Carr, Orlando Figes, Anthony Beevor, Mira Milosevich, sin hablar de algunos de los propios protagonistas; obviamente unos a favor y otros a la contra. No es de recibo recurrir a la amalgama, ni en 茅ste ni en ning煤n caso, confundiendo las cr铆ticas desde la derecha y el capital a las vertidas por alguna visiones libertarias, consejistas, antiburocr谩ticas o dem贸cratas radicales que se帽alaron la usurpaci贸n del poder dicho sovi茅tico por un solo partido, apoder谩ndose de la representatividad de los 贸rganos de obreros, campesinos y soldados, y excluyendo a los pertenecientes a otros partidos como los mencheviques de izquierda o a los socialistas revolucionarios, sin obviar, naturalmente, a los anarquistas*; con el fin de no repetirme en exceso puede verse un art铆culo que escrib铆 con motivo del aniversario, cuyo enlace va al final de este art铆culo.

Sea como sea, lo que nadie podr谩 poner en duda es que en concreto la revoluci贸n de Octubre levant贸 olas de entusiasmo no solo entre los protagonistas de los hechos, que tambi茅n, sino a lo largo y ancho del mundo, de los explotados y oprimidos que vieron un rayo de esperanza acerca de las posibilidades de cambiar el mundo de base.

Cualquiera que haya pretendido acercarse al asunto desde una 贸ptica libertaria habr谩 topado con el nombre de Vs茅volod Mikha茂lovitch Eichembaum, m谩s conocido como Volin (en dos recomendables libros que tratan del tema que tengo a mano: el de Carlos Taibo, Anarquismo y revoluci贸n en Rusia. 1917-1921, editado por Catarata y el de Julio Vadillo Mu帽oz, Por el pan, la tierra y la libertad, editado en Volap眉k, ambos publicados en 2017, se cita a Volin en cantidad: en el segundo consta en el 铆ndice onosm谩stico 47 veces; en el primero se le cita una decena de veces) y su obra esencial que desde hace a帽os ya, unos cuarenta, la edici贸n de Campo Abierto, estaba agotada; ahora la Editorial Descontrol ha tenido el acierto de rescatar: 芦La revoluci贸n desconocida (1917-1921)禄.

Nacido en Voronej en 1882 y fallecido en Par铆s en 1945, el hombre tuvo un vida agitada desde temprana edad, ya que mientras cursaba sus estudios de Derecho particip贸 activamente en la revoluci贸n de 1905, siendo fundador del soviet de San Petersburgo, siendo detenido por la polic铆a y encarcelado; logrando huir de prisi贸n se va a Francia en 1907. El la capital del Sena se relaciona con los ambientes anarquistas, convirti茅ndose en 1913 en miembro destacado del Comit茅 de acci贸n internacional contra la guerra que se avecinaba; dos a帽os despu茅s se ve forzado a escapar, esta vez a Estados Unidos, ante las amenazas de detenci贸n por parte de la polic铆a francesa. Encuentro con Trotski y acogido por la Federaci贸n de Uniones obreras rusas en los USA y en Canad谩. Coincidiendo con el tratado de Brest-Litovks se planta en su pa铆s entreg谩ndose a la escritura en algunas revistas, a la vez que se encargaba de la educaci贸n de las masas populares. Intenta participar en un congreso anarquista, en el que hab铆a participado en su organizaci贸n, siendo detenido por orden de Trotski junto a sus compa帽eros que hab铆an luchado con Majno. Encarcelado y torturado fue liberado ante las protestas de organizaciones sindicales internacionales, lo que no quita para que se viese obligado a abandonar el pa铆s de los soviets para hallar refugio en Alemania; no volver铆a m谩s a su pa铆s. En el pa铆s germano milita en organizaciones obreras, denunciando la persecuci贸n que en la Rusia sovi茅tica sufren los anarquistas.

Invitado por los anarquistas franceses, m谩s en concreto por S茅bastien Faure, acude a Francia en donde colabora en la redacci贸n de la Enciclopedia anarquista, escribiendo al tiempo numerosos estudios en especial para la CNT espa帽ola, para la que tradujo al franc茅s el diario Espa帽a antifranquista. Iniciada la guerra e instalado en Marsella, finaliza la redacci贸n de la obra que provoca estas l铆neas, siendo escrita originalmente en franc茅s. Viviendo en la clandestinidad con las privaciones que ello suponen, ver谩 su salud quebrada, falleciendo a causa de la tuberculosis鈥u restos fueron incinerados en el m铆tico cementerio parisino de P猫re-Lachaise. En las primeras p谩ginas del volumen se ofrecen unos apuntes biogr谩ficos, y un pr贸logo de Rudolf Rocker Crompord, fechado en Nueva Yok en mayo de 1953,

La edici贸n que ahora se presenta supera las setecientas p谩ginas y concluye con una, digamos que, plegaria-homenaje: 芦este libro se acab贸 de imprimir a m谩s de 100 a帽os de la lucha majnovista. Hoy, reductos de viejos fantasmas bolcheviques, amenazan con empujar la lucha hacia la dictadura del proletariado. Que esta obra sea un recordatorio de los caminos que no hay que volver a transitar jam谩s. Barcelona, noviembre de 2022禄, no entrar茅 en mayores acerca de estas l铆nea transcritas que van en la onda de aquello que dijese Kropotkin de que los bolcheviques hab铆a mostrado c贸mo no se debe hacer la revoluci贸n...s铆 que me llama la atenci贸n, no obstante, la referencia a la actualidad en la que ciertamente puede haber, los hay qu茅 duda cabe, algunos perlados que empujan hacia鈥ero que suponen posturas que desde luego no est谩n en ning煤n orden del d铆a, s贸lido, . de la pretendida emancipaci贸n.

A pesar de los a帽os que constan en el t铆tulo de la obra, cuya primera edici贸n vio la luz en 1947, el autor toma impulso en los a帽os anteriores, retrocediendo hasta 1825. El volumen recoge los tres libros de que constaba la publicaci贸n original: 1) Nacimiento, crecimiento y triunfo de la Revoluci贸n (1825-1917), 2) El bolchevismo y la anarqu铆a, y 3) Las luchas por la verdadera revoluci贸n social. El libro es una detallada cr贸nica que avanza, podr铆amos decir que se desliza desde los tiempos del zarismo y los primeros pinitos revolucionarios, la rebeli贸n de los oficiales decembristas, las reformas que promueve el poder con el fin de frenar los brotes de revuelta, Volin da cuenta de los primeros pasos del marxismo en tierras rusas que se mov铆an a la par que el crecimiento industrial. La situaci贸n pol铆tica, econ贸mica y social de la poblaci贸n es presentada, vi茅ndose la ebullici贸n de las movilizaciones callejeras que son reprimidas con furia por el zarismo. La fuerza de los anarquistas y la fuerza de los socialdem贸cratas y de los socialistas revolucionarios, eseristas, que iban acompa帽ada, en el caso de los 煤ltimos, por la pr谩ctica de numerosos atentados por los grupos populistas, nar贸dniks, mientras que el poder zarista trataba de canalizar a los obreros en sus organizaciones amariilas, por no decir marrones, poerel color de鈥

El pope Gapon muestra su capacidad de arrastre en aquellos a帽os, por plazas y f谩bricas, en que se da la primera huelga obrera en san Petersburgo, y en que tuvo lugar el llamado Domingo Rojo; estamos en 1905 y el descr茅dito del zarismo cabalga cuesta abajo. Es entonces tambi茅n cuando surge la singular forma de organizaci贸n, los soviets. Los desastres de la guerra son el terreno propicio para la primera huelga general revolucionaria que anuncia los tiempos m谩s calientes que vendr铆an a no mucho tardar.

Si hasta aqu铆 abarca el primer libro, el segundo, como queda dicho se centra en la Revoluci贸n de 1917, ofreci茅ndose un panorama acerca de las diferentes, dos, maneras de concebir la revoluci贸n. Al final se impondr谩 el camino bolchevique /leninista, del que se muestran las abismales diferencias con respecto al anarquismo. La centralizaci贸n, la monopolizazi贸n de los 贸rganos del poder, las organizaciones de masas convertidas en meras comparsas, y la creciente represi贸n que ahoga todas las voces que discrepan del camino emprendido, que no cuenta con las masas sino que recurre a la imposici贸n y a acallar las voces que reclaman pluralidad鈥 lo largo de las p谩ginas va vi茅ndose la postura voliniana, a la que el tiempo dar铆a la raz贸n, de que no se podr铆a establecer una ruptura entre el estalinismo y el leninismo, ya que el segundo no era m谩s que el humus del que brotar铆a, llegando a su m谩xima expresi贸n con, el segundo鈥limentad el bicho que al final os comer谩, vendr铆a a decir el cronista; 芦el estalinismo no es m谩s que la consecuencia de una evoluci贸n previsible y preparatoria, resultado de una desviaci贸n nefasta de la Revoluci贸n. Fueron Lenin y Trotski 鈥搒u sistema- quienes prepararon el terreno y engendraron a Stalin. Aviso a todos los que han sostenido a Lenin, Trotski y consortes que hoy embisten contra Stalin: recogen lo que ellos han sembrado禄 (de Revoluci贸n traicionada hablaba Trotski el verdugo de los amotinados de Kronstadt). Da cuenta de algunos casos destacados de furia represiva: el de Lev Chorni y Fania Baron y el de Lefevre, Vergear y Lepetit. Queda claramente expuesta la pol铆tica de usurpaci贸n por parte del bolchevismo mostr谩ndose su concepci贸n de la justicia, sometiendo a un pormenorizado an谩lisis el car谩cter y funcionamiento del Estado bolchevique, que dista de las proclamas expuestas por el propio Lenin en su Estado y la revoluci贸n, abocando a una creciente burocratizaci贸n y un cada vez mayor poder del partido, dentro de 茅l del comit茅 central, y al final del secretario general. Volin lo hab铆a anunciado al poco de que la revoluci贸n proletaria comenzase su andadura: 芦una vez su poder consolidado y legalizado, los bolcheviques comenzar谩n a conducir la vida del pa铆s y del pueblo con medios gubernamentales dictatoriales. Vuestros soviets se convertir谩n en simples 贸rganos ejecutivos de la voluntad del gobierno central. Se asistir谩 a la puesta en marcha de un aparato autoritario pol铆tico y estatal, que actuar谩 desde arriba y se dispondr谩 a aplastar todo con pu帽o de hierro. Desgracia a quien no est茅 de acuerdo con el poder central!禄

El tercer libro presenta dos de los casos en los que la revoluci贸n social alcanzaba altas cotas de participaci贸n directa de las masas, el funcionamiento asambleario en que se o铆an todas las voces sin cortapisas a la hora de tomar decisiones, empujando para ampliar los l铆mites de la libertad y de las conquistas sociales: Kronstadt, en 1921, y la revuelta en Ucrania, entre 1918 y 1921 que un铆a las amplias movilizaciones de las masas con la puesta en pie del ej茅rcito insurreccional majnovista, ofreci茅ndose ejemplos del comportamiento de 茅stos en las zonas liberadas, comportamiento que nada ten铆a que ver al adoptado por sus represores que adem谩s de a las armas recurr铆an a la amalgama de hacer creer que los movilizados eran contrarrevolucionarios asimilables a las tropas blancas; ambas revueltas fueron ahogadas en sangre por el partido bolchevique. 鈥oncluyendo Volin, donde las dan, las toman, que 芦el socialismo estatal ha demostrado plenamente que 茅l tambi茅n se enrola con sus enemigos禄.

Otra mirada de la revoluci贸n rusa, de sus usurpaci贸n y degeneraci贸n, visi贸n que fue silenciada, torpedeada, ocultada, pasando a resultar desconocida, ante el karaoke dominante con respecto a ella. Los aspectos oscuros, nos son desvelados, reforzando sus posturas con los hechos que como es sabido son tozudos鈥l relato de los hechos es contundente y su lectura resulta deslumbrante en su claridad, y..aunque amarga la verdad Volin quiere echar la de boca, y lo hace con creces.

Daniel Gu茅rin escrib铆a en su L麓Anarchisme: de la doctrine 脿 l麓 action, editado por Gallimard en 1965: que para Volin cualquier proyecto que tomase el ejemplo bolchevique como modelo, acabar铆a en 芦un capitalismo de Estado basado en una odiosa explotaci贸n de las masas鈥o teniendo nada que ver con la marcha de la humanidad hacia la sociedad socialista鈥l conducir a la dictadura de un partido que llevar谩 fatalmente a la Represi贸n de toda libertad de expresi贸n, de prensa, de organizaci贸n y de acci贸n, incluso para con las organizaciones revolucionarias, salvo para el partido en el poder鈥β, ideas que el marxista libertario refrendaba en su necesaria antolog铆a del anarquismo, Ni Dieu ni Ma卯tre, editado por Maspero en 1970, d谩ndole los hechos la raz贸n.

(*)Enlace que conduce al art铆culo de aniversario que he se帽alado l铆neas arriba:

Derivas a partir de la revoluci贸n de octubre 鈥 Kaos en la red

Por Iñaki Urdanibia para Kaosenlared