November 14, 2021

GLOBAL: Traves铆a zapatista por la vida| Sierra Norte (Madrid) | Fotos: distintos momentos de la delegaci贸n zapatista, escuadr贸n 421, en el barco rumbo Europa (EZLN) | Extra铆do del cnt n潞 428.

Cuando tengamos este n煤mero del peri贸dico en las manos, habr谩 arribado la primera delegaci贸n zapatista a las costas europeas. Vigo y su gente recibir谩 a lxs siete primeras compas que forman el escuadr贸n 421. Habr谩n cruzado el Atl谩ntico surcando las olas, al contrario y al rev茅s de la historia. Cabalgando a lomos de la Monta帽a, ese barco que lxs trae poquito a poco, aupadxs por la brisa y cargadxs de utop铆as.

La informaci贸n que nos llega nos habla como siempre de relatos hinchados de simbolog铆a. Nos cuentan que con ellxs viaja un poliz贸n extraordinariamente parecido a un escarabajo. Que le intentan capturar pero que no lo han logrado y cuando consiguen acorralarlo, ese bichito les embruja con cuentos y leyendas de cosas terribles y maravillosas. De historias ocurridas y de otras por acontecer. Y desaf铆a a la Hydra con un mondadientes como lanza y una tapa de pl谩stico de alg煤n frasco como escudo.

芦M谩s que navegar, la Monta帽a parece bailar al mar禄, dicen. Y es que no puede entenderse el zapatismo sin Don Durito, ese caballero andante con forma de escarabajo que decide recorrer los caminos del mundo para deshacer entuertos, apoyar al d茅bil, humillar al poderoso. Ni sin que suene una cumbia de fondo.

El zapatismo bebe de la figura del Che Guevara, de las guerrillas latinoamericanas, pero no comparte su ideario. Alejado de los partidos pol铆ticos, todo su empe帽o est谩 puesto en sembrar semillas de resistencia y rebeld铆a cada vez m谩s lejos.

Este, es un viaje por la vida. As铆 de simple. As铆 de contundente. La insurgencia zapatista, el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional, el EZLN, se nutre de hermosas contradicciones, se dice antimilitarista, pero est谩 armado, y por eso defiende la consigna de 芦mandar obedeciendo禄. Una guerrilla que lucha por su propia inutilidad y que destruye todos los falsos lenguajes marxistas-leninistas en un contexto posterior a la ca铆da del muro de Berl铆n y donde los s铆mbolos importan m谩s que las armas y la palabra se convierte en una estrategia pol铆tico-po茅tica que huye de la dominaci贸n y del poder.

Empapado de indigenismo, a lomos del M茅xico revolucionario de Emiliano Zapata, de la mano de maestrxs, fil贸sofxs e intelectuales y tejiendo redes que no dejan de crecer en ese andar que viene de las monta帽as y se acerca a las ciudades. Bebe de la figura del Che Guevara, de las guerrillas latinoamericanas, pero no comparte su ideario. Alejado de los partidos pol铆ticos, todo su empe帽o est谩 puesto en sembrar semillas de resistencia y rebeld铆a cada vez m谩s lejos.

Su voz se construye con las voces m煤ltiples de las comunidades. Con la suma individual y colectiva de sus pobladores. Y sus caracoles, aut贸nomos, soberanos, conforman una suerte de estructura por abajo y a la izquierda. Les une un prop贸sito com煤n, la lucha 芦por un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo que sea uno y diverso禄. Esa dimensi贸n universal del zapatismo radica en su contenido ind铆gena, que lo lleva a construir un lenguaje fundamentado en la 茅tica y en los derechos humanos, que encuentra lo universal en lo particular. Que transita de lo grande a lo peque帽o.

Partiendo de la exigencia de 芦democracia, justicia, libertad, y m谩s a煤n: dignidad禄, el ideario zapatista no se conforma con una transformaci贸n local, ni regional, ni siquiera nacional del sistema. Hacen un replanteamiento de la cultura pol铆tica donde lxs representantes estar铆an al servicio de la base social, del pueblo. Quieren invertir la pir谩mide del poder. Hablan de democracia directa y aunque no se definen como anarquistas, no s贸lo comparten sus colores con los nuestros, sino que su ideario, su forma de organizarse y hasta los matices que van incorporando, como el se帽alamiento al patriarcado y al capitalismo, o su convicci贸n de que la transformaci贸n social no ser谩 posible si no es universal, nos identifican cada d铆a un poco m谩s.

En casi todos los territorios espa帽oles hay representaci贸n de sindicatos de la CNT coordinando y construyendo esta Gira por la Vida que supone recibir y acoger en nuestros pueblos y ciudades esa 芦invasi贸n consensuada禄 de lxs compa帽erxs zapatistas que pretende dar un pu帽etazo en el mal llamado primer mundo, comenzando por Europa.

Antes incluso de su llegada, en ese intento de gritar al mundo para que despertemos y abandonemos la comodidad, los falsos miedos, la inacci贸n y la delegaci贸n, nos han empujado a tejer redes, a sumar, a ponernos cara en esa izquierda dividida y trasnochada que se ha quedado sin respuestas. Sin apropiarse la representaci贸n, sin juzgar, casi sin hacer nada, el EZLN enarbola la bandera contra el capitalismo con instrumentos innovadores.

La participaci贸n activa de las mujeres, de lxs j贸venes, con proyectos pedag贸gicos liberadores, cooperativas agrarias, desarrollando el principio de 芦para todxs, todo, para nosotrxs nada禄, retirando a sus cuadros pol铆tico militares de los gobiernos aut贸nomos, rotando los puestos de representaci贸n, poniendo en pr谩ctica lo de bajar y no subir, convencer y no vencer, asumiendo la dignidad como herramienta imprescindible y la 茅tica y la palabra como arma de lucha, este acontecimiento que se perfila para este verano del 2021, pudiera ser un antes y un despu茅s en la historia de la lucha revolucionaria por la transformaci贸n social de un planeta que agoniza.

Y lo curioso, lo llamativo, es que le falta el compromiso de la clase trabajadora, esa base sobre la que se construye la CNT con herramientas al margen del sistema, lo que supondr铆a poner sobre la mesa un ingrediente m谩s que interesante a esta revoluci贸n de las ideas. Esta locura maravillosa del ideario zapatista tiende a ser incomprendida como lo fue el 15M. Pol铆ticos y tecn贸cratas no pueden ver en las nuevas pol铆ticas de base horizontal y que hablan de decrecimiento m谩s que un atraso cultural y una causa del subdesarrollo. No comprenden que en Chiapas el amor por la tierra fue precisamente el motor del desarrollo y el principio de la construcci贸n de una nueva forma de organizarse al margen del Estado-Naci贸n.

Hablan de democracia directa y no se definen como anarquistas, pero su ideario, su forma de organizarse y hasta los matices que van incorporando, como el se帽alamiento al patriarcado y al capitalismo, nos identifican cada d铆a un poco m谩s.

Tambi茅n parec铆a suicida ese uno de enero de 1994 en que bajaron de las monta帽as desde el rinc贸n m谩s olvidado de la tierra hace ya un cuarto de siglo, y quiz谩s no fue que el mundo pusiera a Chiapas en el mapa, m谩s bien puso al mundo en Chiapas. De pronto la conciencia colectiva vino a darse cuenta de la absoluta insensatez econ贸mica que supon铆a el Tratado de Libre Comercio que ve铆a la luz esa misma madrugada.

Si para M茅xico fue un revulsivo y un rechazo contundente a la reforma agraria de 1992, para el mundo entero fue la primera movilizaci贸n universal contra la dictadura de los mercados, la primera grieta en el muro del sistema. De pronto, algo qued贸 demasiado claro y evidente: o acabamos con el capitalismo, o el capitalismo acabar谩 con nosotrxs.

Habr谩 quienes les tilden de ingenuos so帽adores, pero nadie dudar谩 de su audacia, esa que tan bien sabe plasmar el subcomandante Marcos en sus comunicados cargados de lirismo y de iron铆a. Marcos cambi贸 su nombre en homenaje a un compa帽ero ca铆do y se hace llamar en la actualidad subcomandante Galeano. Quiz谩s esta costumbre zapatista de adoptar nombres simb贸licos se sume al s铆mil de los espejos que tanto le gusta usar a Marcos.

Es la historia del viejo Antonio, el origen del pasamonta帽as, el puente que conecta el zapatismo con las comunidades ind铆genas, la de los dioses que se sacrifican para hacer el sol y la luna, el principio de ese nuevo lenguaje que conecta al mundo ind铆gena con el mundo urbano. El boom del zapatismo en los 90, cuando la asamblea se convierte en la m谩xima autoridad.

El espejo frente al espejo. La contradicci贸n, la realidad, la irrealidad. No vemos su rostro porque todxs somos Marcos. Ni l铆der, ni m谩rtir, dec铆a. 芦Marcos, el personaje tiene que morir, pero yo prefiero vivir. Las comunidades, lxs compa帽erxs, van a tener que decidir con 茅l禄.

Por eso, esta revoluci贸n no tiene rostro. En ella tienen cabida todxs lxs exclu铆dxs, todxs lxs explotadxs, todxs lxs sin voz. 芦Es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su m煤sica ni sus pasos, los del lamento y la resignaci贸n. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales. En el mundo que sentimos en nuestro coraz贸n colectivo, hay lugar para todas, todos, todoas. Simple y sencillamente porque ese mundo s贸lo es posible si todas, todos, todoas, luchamos por levantarlo禄.