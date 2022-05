–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) May 1, 2022

鈥隆Un d铆a de rebeli贸n, no de descanso! Un d铆a no ordenado por los voceros jactanciosos de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajador. Un d铆a en que el trabajador hace sus propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas! Todo sin el consentimiento ni aprobaci贸n de los que oprimen y gobiernan. Un d铆a en que con tremenda fuerza la unidad del ej茅rcito de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda naci贸n. Un d铆a de protesta contra la opresi贸n y la tiran铆a, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un d铆a en que comenzar a disfrutar 鈥榦cho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para lo que nos d茅 la gana鈥鈥 鈥 Circular convocando a la acci贸n el 1潞 de mayo de 1886.

Estados Unidos en el siglo XIX

Ya desde mediados del siglo XIX, con la consolidaci贸n de la revoluci贸n industrial en Estados Unidos, se ven铆an protagonizando numerosos enfrentamientos y huelgas alentadas desde Europa por el ejemplo revolucionario de la Comuna de Par铆s de 1871. Estos conflictos tuvieron su mayor virulencia en 1877, cuando el paro, el hambre y el descontento generalizado se extend铆an por todo el pa铆s, as铆 como los disturbios y revueltas obreras, que fueron salvajemente reprimidas por la polic铆a y la National Guard.

Todo esto llev贸 a un clima de desconfianza hacia el sistema por todo el pa铆s, principalmente en los n煤cleos urbanos plenamente industrializados de la costa este (Nueva York, Philadelphia, Boston y Chicago).

Chicago durante la d茅cada de 1880

Cincuenta a帽os antes de que el Chicago se hiciera famosa por su alta actividad de crimen organizado, esta ciudad se encontraba repleta de trabajadores/as inmigrantes organizados, fuertemente influenciados por las noticias llegadas de Europa, el anarquismo norteamericano y el movimiento antiesclavista (la Guerra Civil Americana, que hab铆a puesto fin a la esclavitud formal, hab铆a terminado en 1865). En este contexto, en el que obreros/as eran salvajemente reprimidos/as por los/as esbirros/as de la patronal y por la polic铆a, se formaron milicias obreras como la alemana Lehr und Wehr Vereins (Asociaciones de Estudio y Resistencia), el Club Ingl茅s y la checoslovaca Francotiradores de Bohemia.

Durante la d茅cada de 1880, entre el movimiento obrero de Chicago prevalec铆a el ideal anarquista que de forma particular se conoci贸 como La Idea de Chicago. Actos individuales violentos 鈥 incluidos el terror y el asesinato 鈥 buscando la agitaci贸n y el movimiento de masas eran frecuentes en estos tiempos.

La revuelta de Haymarket

El primero de Mayo de 1886 se producen los graves acontecimientos que dar铆an origen a la fiesta internacional de los trabajadores. Ese d铆a se realiz贸 en la Plaza Haymarket de Chicago una gran manifestaci贸n obrera contra la empresa McCormick 鈥 fabricante de maquinaria agr铆cola 鈥 y en demanda de la jornada de ocho horas de trabajo (en algunos casos la jornada laboral pod铆a llegar a ser de 18 horas). La polic铆a carg贸 contra los manifestantes y a ra铆z de los disturbios que se produjeron varias personas resultaron muertas y heridas.

Los siguientes d铆as se convocaron varias protestas, tanto en las puertas de las industrias McCormick, la 煤nica f谩brica que segu铆a funcionando gracias a esquiroles, como en otros puntos de la ciudad. El 2 de mayo, la polic铆a dispar贸 contra un grupo de huelguistas que hab铆a entrado en la f谩brica, matando a 2 personas e hiriendo a decenas. El 3 de mayo, 80.000 obreros/as segu铆an agitando Chicago.

Los m谩rtires de Chicago

En la demostraci贸n de protesta convocada para el 4 de mayo, la polic铆a volvi贸 a entrar en acci贸n, matando a un n煤mero indeterminado de personas e hiriendo a otras 200. Una bomba lanzada por alguien entre las filas de los/as huelguistas mat贸 a siete agentes. Las detenciones y torturas no tardaron en llegar. August Spies, Samuel Fielden, Oscar Neebe, Michael Schwab, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y Louis Lingg, obreros de filiaci贸n anarquista fueron detenidos y juzgados bajo el cargo de asesinato y conspiraci贸n para cometer asesinato. Todos fueron condenados a la horca, aunque finalmente solamente Fischer, Parsons, Engel y Spies fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1886. Lingg apareci贸 muerto en su celda y los tres restantes fueron perdonados en 1893 al no encontrarse pruebas contra ellos.

Durante el juicio Lingg exclam贸: 鈥渞epito que soy enemigo del orden de hoy y repito que con todas mis fuerzas, mientras tenga aliento para respirar, lo combatir茅. Los desprecio. Desprecio su orden, sus leyes, su autoridad apuntalada por la fuerza. Ah贸rquenme por ello鈥.

Justo antes de morir, Albert Parsons 鈥 el m谩s conocido de los m谩rtires de Chicago antes de que se produjeran las revueltas 鈥 pronunci贸 su famosa frase 鈥let the voice of the people be heard!鈥 (dejad que se escuche la voz del pueblo).

Palabras del acusado George Engel ante el tribunal que lo conden贸 a muerte en 1886

Es la primera vez que comparezco ante un tribunal norteamericano, y en 茅l se me acusa de asesino. 驴Y por qu茅 raz贸n estoy aqu铆? 驴Por qu茅 raz贸n se me acusa de asesino? Por la misma que me hizo abandonar Alemania; por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Aqu铆 tambi茅n, en esta 芦Rep煤blica Libre禄, en el pa铆s m谩s rico de la tierra, hay muchos obreros que no tienen lugar en el banquete de la vida y que como parias sociales arrastran una vida miserable. Aqu铆 he visto a seres humanos buscando algo con que alimentarse en los montones de basura de las calles.

[鈥 Cuando en 1878 vine desde Philadelphia a esta ciudad cre铆 iba a hallar mas f谩cilmente medios de vida aqu铆, en Chicago, que en aquella ciudad, donde me resultaba imposible vivir por m谩s tiempo. Pero mi desilusi贸n fue completa. Entonces comprend铆a que para el obrero no hay diferencia entre Nueva York, Philadelphia y Chicago, as铆 como no la hay entre Alemania y esta tan ponderada Rep煤blica. Un compa帽ero de taller me hizo comprender, cient铆ficamente, la causa de que en este pa铆s rico no puede vivir decentemente el proletario. Compr茅 libros para ilustrarme m谩s y yo, que hab铆a sido pol铆tico de buena fe, abomin茅 de la pol铆tica y de las elecciones y comprend铆 que todos los partidos estaban degradados y que los mismos socialistas dem贸cratas ca铆an en la corrupci贸n m谩s completa.

Entonces entr茅 en la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores. Los miembros de esta Asociaci贸n estamos convencidos de que s贸lo por la fuerza podr谩n emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia ense帽a. En ella podemos aprender que la fuerza libert贸 a los primeros colonizadores de este pa铆s, que s贸lo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que, as铆 como fue ahorcado el primero que en este pa铆s agit贸 a la opini贸n contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros.

[鈥 驴En qu茅 consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonen millones [鈥, otros caen en la degradaci贸n y la miseria. As铆 como el agua y el aire son libres para todos, as铆 la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficios de todos. Vuestras leyes est谩n en oposici贸n con las de la naturaleza y mediante ellas rob谩is a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar [鈥 La noche en que fue arrojada la primera bomba en este pa铆s, yo estaba en mi casa y no sab铆a una palabra de la 鈥榗onspiraci贸n鈥 que pretende haber descubierto el ministerio p煤blico. Es cierto que tengo relaci贸n con mis compa帽eros de proceso, pero a algunos s贸lo los conozco por haberlos visto en las reuniones de trabajadores. No niego tampoco que he hablado en varios m铆tines ni niego haber afirmado que, si cada trabajador llevara una bomba en el bolsillo, pronto ser铆a derribado el sistema capitalista imperante. Esa es mi opini贸n y mi deseo, [pero] no combato individualmente a los capitalistas; combato al sistema que produce sus privilegios. Mi m谩s ardiente deseo es que los trabajadores sepan qui茅nes son sus enemigos y qui茅nes sus amigos. Todo lo dem谩s merece mi desprecio. Desprecio el poder de un gobierno inocuo. Desprecio a sus polic铆as y a sus esp铆as.

En cuanto a mi condena, que fue alentada y decidida por la influencia capitalista, nada mas tengo que decir.

El 1潞 de mayo

El Primero de Mayo fue proclamado como D铆a Internacional de los Trabajadores en 1890, y desde entonces se celebra en el mundo entero, en recuerdo de los m谩rtires de Chicago.

Fuente: Anibal Nazoa, Revista Contrahistoria.