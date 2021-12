La revuelta popular argentina de 2001 y su impacto en América Latina

La revuelta popular argentina de 2001 y su impacto en Am茅rica Latina

Por Pedro Brieger

Veinte a帽os despu茅s del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Argentina vale la pena recordar el impacto que tuvo la revuelta popular en Am茅rica Latina y el Caribe. Hoy soplan otros vientos en la regi贸n, pero el estallido social fue clave para dar vuelta a la p谩gina de la d茅cada del noventa con su impronta de gobiernos neoliberales y el famoso 鈥渃onsenso de Washington鈥 impulsado desde Estados Unidos.

El primer gran estallido social del siglo XXI se sum贸 a la lista de gobiernos que cayeron por diferentes motivos en la 煤ltima d茅cada del siglo XX. Antes hab铆an sido destituidos Fernando Collor de Mello en Brasil (1992), Carlos Andr茅s P茅rez en Venezuela (1993), Abdala Bucaram en Ecuador (1997), Cubas Grau en Paraguay (1999), Jamil Mahuad en Ecuador (2000) y Alberto Fujimori en Per煤 (2000). Salvo en el caso de Ecuador lo econ贸mico no fue el eje de las crisis que provocaron la salida de los otros presidentes. Pero la conmoci贸n por la renuncia del presidente argentino Fernando de la R煤a fue mayor porque -a diferencia de las anteriores- fue percibida como una consecuencia directa de una revuelta popular contra las pol铆ticas neoliberales. Argentina, por historia y peso espec铆fico, es una de las potencias de Am茅rica Latina y hab铆a sido tomada como 鈥渃aso testigo鈥 del dec谩logo de reformas neoliberales aplicadas en la d茅cada del noventa. Por otra parte, en ese entonces a nadie se le escapaba la responsabilidad que hab铆a tenido el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la crisis. El diario La Jornada de M茅xico incluso titul贸 鈥渜uiebra soberana: experimenta el FMI en Argentina鈥.

Varios gobiernos manifestaron su preocupaci贸n por el 鈥渆fecto contagio鈥 de la revuelta popular en pa铆ses que estaban aplicando las mismas recetas. Cuando el presidente de M茅xico Vicente Fox discuti贸 el presupuesto del 2002 trat贸 de calmar los 谩nimos y sentenciando: 鈥淎qu铆 no pasar谩 lo que en Argentina鈥. En Per煤, su ministro de econom铆a del Per煤 鈥 y luego presidente- Pedro Pablo Kuczynski, intent贸 explicar que 鈥淎rgentina no cay贸 por este modelo pues no hab铆a nada de neoliberal en la pol铆tica de ese pa铆s鈥. Como ha sucedido en tant铆simas oportunidades en que las pol铆ticas neoliberales fracasan, se dice que no eran neoliberales. M谩s all谩 del debate te贸rico que pueda existir sobre el liberalismo, o el llamado neoliberalismo en sus diferentes vertientes, Argentina, M茅xico y Per煤 eran tomados como 鈥渕odelo鈥 de 鈥渓o que hay que hacer鈥 por los organismos financieros internacionales.

La revuelta popular abri贸 un nuevo ciclo pol铆tico en la Argentina y la regi贸n. Veinte a帽os despu茅s, en los tres pa铆ses hay gobiernos que rechazan el neoliberalismo, aunque los llamados 鈥渢茅cnicos鈥 del Fondo Monetario Internacional siguen recomendando las mismas recetas.