March 7, 2023

En diciembre de 2022, una ola de protestas populares lideradas por movimientos campesinos e ind铆genas se extendi贸 por Per煤 luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido tras un intento fallido de disolver la legislatura y su vicepresidenta, la conservadora Dina Boluarte, asumiera el Gobierno. El 14 de diciembre, el ministro de Defensa, Alberto Ot谩rola, declar贸 el estado de excepci贸n, suspendiendo la libertad de reuni贸n, la libertad de ir y venir, la inviolabilidad del domicilio y otros derechos. Sin embargo, las protestas solo crecieron en intensidad. El 18 de enero, movimientos populares del sur del Per煤 marcharon hacia la capital en una movilizaci贸n conocida como 鈥淭omada de Lima鈥. Estudiantes y sindicatos les dieron la bienvenida, sum谩ndose a las protestas para exigir nuevas elecciones presidenciales y legislativas. En respuesta, la polic铆a mat贸 a m谩s de 60 personas e hiri贸 a miles. Para una mirada directa a estos desarrollos, hablamos con anarquistas peruanos, con la esperanza de obtener una perspectiva sobre aspectos de este movimiento que van m谩s all谩 de la pol铆tica estatal (Por CrimethInc).

Per煤 tiene una larga historia de golpes de Estado en el poder y violencia estatal y paramilitar en el campo. Tras una crisis por la falta de la 煤ltima p谩gina de un contrato entre el gobierno peruano y la International Petroleum Company, el general Juan Velasco Alvarado derroc贸 al presidente electo Fernando Bela煤nde Terry en 1968. A partir de la d茅cada de 1980, el grupo armado mao铆sta Sendero Luminosollev贸 a cabo una guerra de guerrillas en el campo que cobr贸 decenas de miles de vidas. El presidente Alberto Fujimori disolvi贸 el Congreso en 1992 para obtener el poder absoluto, que mantuvo a trav茅s de una vasta red de actividades encubiertas coordinadas por el jefe de inteligencia de Per煤, Vladimiro Montesinos, hasta que fue derrocado en 2000 tras unas elecciones fraudulentas. En noviembre de 2020, las protestas generalizadas obligaron a renunciar al presidente interino Manuel Merino despu茅s de solo cinco d铆as en el cargo.

M谩s recientemente, el vecino Ecuador vio levantamientos en 2019 y 2022, en los que grupos de base vinculados a la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas de Ecuador (CONAIE) jugaron un papel central en la resistencia a las medidas de austeridad impuestas por el estado. Algo similar sucede hoy en Per煤, donde un movimiento compuesto principalmente por campesinos e ind铆genas ha trastocado el funcionamiento del capitalismo extractivo, afirmando sus propios intereses y estructuras organizativas fuera del marco del poder estatal.

A medida que se desarrolla una nueva serie de intentos de golpe en las Am茅ricas, desde el 6 de enero de 2021 en los Estados Unidos hasta el 8 de enero de 2023 en Brasil, es importante aprender c贸mo los movimientos populares pueden mantener la resistencia frente a la represi贸n policial, especialmente los movimientos sociales. .que involucra a los explotados y excluidos.

Hablamos con participantes de Periodico Libert谩ria, una publicaci贸n anarquista que surgi贸 como parte de la resistencia al r茅gimen peruano. Su objetivo, como dicen, es 鈥渓a liberaci贸n total de los Andes y de todo el territorio dominado por el estado asesino llamado 鈥楶er煤鈥欌.

En otros pa铆ses, la informaci贸n que recibimos sobre la revuelta que se vive actualmente en las calles peruanas es muy escasa. Los medios informan superficialmente que hay manifestaciones y huelgas, con una represi贸n policial que ya ha dejado decenas de muertos y miles de heridos. Aun as铆, poco se habla del contexto y cuando se habla queda el binario: apoyo a Pedro Castillo, presidente que intent贸 disolver el Congreso y dar un golpe de Estado, o la destituci贸n de Dina Boluarte, su vicepresidenta que asumi贸. despu茅s de la destituci贸n del presidente, y tambi茅n la demanda popular de una nueva elecci贸n. Pero sabemos que las revueltas siempre est谩n m谩s all谩 de estas simplificaciones y, por lo tanto, es necesario comprender el contexto y las luchas recientes en los territorios donde se desarrollan las insurrecciones. Siendo as铆,

T铆picamente, los medios masivos de comunicaci贸n cubren las protestas en el extranjero como aisladas y localizadas, incluso si lo que est谩 sucediendo est谩 a solo unos kil贸metros de distancia. En los medios existe el temor de exponer los problemas estructurales y analizarlos en profundidad. Es sabido que en el Per煤 estamos viviendo un proceso antiautoritario que podr铆a darse en cualquier pa铆s de Am茅rica Latina, sobre todo considerando la coincidencia y el origen de los problemas: racismo estructural, pobreza extrema, corrupci贸n institucionalizada y democracia neoliberal violenta.

En este caso, la represi贸n del actual gobierno se ha caracterizado por un racismo desenfrenado. Hubo masacres en ciudades de los Andes y el Altiplano [las monta帽as y mesetas del Per煤]. Evidentemente, la despreciable prensa amarilla no ha venido presentando una representaci贸n fiel de la realidad. Mientras contin煤a la militarizaci贸n en varias ciudades -como Ica, en la costa, y Puno, en la sierra-, el 煤ltimo asesinado en Lima (28/01/23) fue calificado por los medios de comunicaci贸n como un mero delincuente cuando su muerte fue transmitida por un canal de cable en el pa铆s. Hay un constante enfrentamiento asim茅trico entre las armas del Estado y las luchas de los pueblos en busca de la libertad.

En cuanto a las conexiones con otros hechos, sin olvidar la problem谩tica espec铆fica de este territorio y el car谩cter campesino de la revuelta peruana, las referencias m谩s cercanas son las experiencias antiautoritarias de octubre de 2019 de la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador (CONAIE). La diferencia radica en la ausencia de grandes organizaciones ind铆genas, ya que la Confederaci贸n Campesina del Per煤 (la Confederaci贸n Campesina del Per煤 fundada en 1947) sufri贸 el acoso violento de Sendero Luminoso (grupo marxista) y tambi茅n la persecuci贸n del dictador Alberto Fujimori, resultando en su actual desintegraci贸n. Para suplir esta ausencia existen organizaciones campesinas de base, tanto provinciales como distritales.

Esto tambi茅n explica el fracaso de la izquierda pol铆tica en orientar las protestas hacia sus intereses. Hemos visto enfrentamientos abiertos con parlamentarios en las calles e incluso acciones directas contra sus propiedades.

驴Puede hablar sobre la participaci贸n de campesinos e ind铆genas en las manifestaciones?

Hay que decir abiertamente que los grupos campesinos est谩n al frente de los levantamientos en este territorio. Existen diferentes etnias en el Per煤 que han resistido la maquinaria colonial (en todas sus formas) y mantienen una larga tradici贸n antiautoritaria. En estas circunstancias, distintas etnias o naciones se unieron para enfrentarse directamente a la carnicera Dina Boluarte.

Si bien algunos de los partidos pol铆ticos han contribuido a organizar las protestas a trav茅s de sus filas, est谩n tratando de posicionarse como vanguardia; esto ya no es sostenible ya que la gente ya no acepta los llamados a la no violencia de estos partidos. Por eso la gente quem贸 edificios estatales, incluidas las comisar铆as.

Por otro lado, estas acciones tambi茅n nacen de una justa sed de venganza contra la capital Lima, porque dirige toda la maquinaria legal colonialista que, a trav茅s del extractivismo y otras actividades econ贸micas, aplasta a las poblaciones de las provincias, utilizando la violencia estatal y fuerza privada, para expulsarlos, encarcelarlos e incluso matarlos cada vez que se opongan a un proyecto, o simplemente cuando exijan el cumplimiento de los t茅rminos que han pactado como condiciones para aceptar un proyecto estatal o privado.

A esto se suman los recuerdos del comportamiento de muchas personas lime帽as que alquilaban cuartos, departamentos o casas a personas del interior y que no quer铆an rebajar el alquiler (o rebajarlo o aplazarlo) durante la primera fase de la pandemia, e incluso comenzaron a expulsarlos de sus hogares, provocando un 茅xodo de personas de los Andes y la selva de regreso a sus lugares de origen a causa de la cuarentena. Asimismo, algunas personas fueron obligadas a salir de sus casas 鈥減or miedo al contagio鈥, porque la prensa (irresponsablemente como siempre) difundi贸 el miedo sobre el COVID-19. Adem谩s, como viajaban en grandes grupos a pie porque el transporte estaba prohibido por miedo al contagio 鈥搚 ni siquiera pod铆an usar su propio medio de transporte鈥, la polic铆a comenz贸 a reprimirlos en todos los controles de carretera. Asimismo, los habitantes de algunas localidades,

Es peligroso generalizar este odio a todos los que viven en Lima, algo de lo que no se ha hablado en las redes sociales, quiz谩s porque muchas personas ya tienen familiares, amigos o vivienda en provincias a donde pueden acudir si esta situaci贸n se agudiza y las provincias toman la decisi贸n de bloquear el env铆o de alimentos a Lima. Lima casi no produce alimentos frescos, solo alimentos procesados, pero sin materias primas importadas del exterior, ni siquiera eso ser铆a posible.

Por eso, hace unos d铆as circul贸 un video de la caminata desde Anc贸n hasta el centro de Lima (que se dice que son 20 kil贸metros) en el que una mujer del sur agradec铆a a los lxs desactivadorxs [grupos que se organizan para neutralizar armas qu铆micas policiales] por el esfuerzo y dijo (aunque creo que en broma) que tendr谩n un lugar en la Gran Rep煤blica del Sur. Parece que esta idea de dividir el Per煤 en dos rep煤blicas, que surgi贸 durante las elecciones presidenciales (primero entre la derecha, cuando vieron que gran parte del Sur votar铆a por Pedro Castillo, y luego entre la izquierda, que creen esto es en inter茅s de su gobierno), gan贸 terreno como resultado de los asesinatos de ciudadanos. Esto lo pueden aprovechar los izquierdistas que -con Evo Morales al frente y el apoyo de China a trav茅s de su Cumbre de la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os]- aspiran a regir los nuevos pactos comerciales extractivos con China, especialmente del litio. presente en la ciudad de Puno, en el sur del Per煤 y en la frontera con Bolivia. Incluso Estados Unidos pretende hacerse con el control de esta zona, por lo que apoya el modelo exportador de minerales para esa regi贸n, no solo con la presencia de su embajador, sino tambi茅n apoyando militar y t谩cticamente al gobierno peruano y sus fuerzas armadas y policiales. . Por eso enviaron fuerzas militarizadas a Puno.

Ante varias propuestas de 鈥渋ndependencia鈥 o salida de esta crisis, es necesario analizar cada una de ellas, porque detr谩s de cada una hay aspirantes a opresores que quieren mover los hilos en beneficio propio. Los hermanos y hermanas de Chile ya nos advierten sobre los peligros o la ilusi贸n de una Asamblea Constituyente, incluso del proceso mismo. [Para m谩s contexto, vea nuestra cobertura de c贸mo el movimiento en Chile se perdi贸 en el intento de introducir una nueva constituci贸n a trav茅s de medios institucionales.] La izquierda, con sus partidos pol铆ticos y parlamentarios, est谩 tratando de hacerse pasar por un aliado de estas protestas en un esfuerzo que solo puede ser descrito como oportunismo pol铆tico; en algunos lugares, los manifestantes los echaron a patadas o los abuchearon. La izquierda trata de fingir que se preocupa por sus hermanos y hermanas en las provincias, pero solo los ven y los tratan como posibles votos a su favor.

En conclusi贸n, fueron los campesinos quienes pusieron en riesgo sus cuerpos en estas protestas, quienes con sus huaracas artesanales intercambiaron proyectiles con la tomber铆a, repeliendo a las cobardes fuerzas represivas del sangriento r茅gimen de Dina Boluarte. Saben que es cuesti贸n de victoria o muerte; la democracia nunca les resolvi贸 nada, a diferencia de los que se vendieron a un partido. Estas marchas sacaron a la luz el racismo velado en Per煤.

Tambi茅n nos preocupan los recursos para el autocuidado y las posibilidades de que regresen a casa cuando todo termine. Un lamentable precedente ya existe desde el a帽o 2000, cuando el pueblo ind铆gena Shipibo-Konibo fue abandonado y marginado tras las masivas protestas de la 鈥Marcha de los 4 Suyos鈥 contra el dictador Fujimori [La 鈥淢archa de los Cuatro Suyos鈥 en julio de 2000 fue una movilizaci贸n masiva organizada por izquierdistas, partidos socialdem贸cratas y movimientos sociales contra las elecciones fraudulentas y la asunci贸n de Fujimori]. Con la ca铆da del dictador y el parlamento repleto de pol铆ticos opuestos al antiguo r茅gimen, toda la izquierda, el centro y los liberales se olvidaron de esta gente, que a煤n sufre la pobreza extrema.

Hemos visto im谩genes de terrorismo de Estado en el Per煤, incluyendo asesinatos en masa, torturas y encarcelamientos, as铆 como otras formas de agresi贸n por parte de la polic铆a peruana. Sabemos que estos no son hechos aislados, la represi贸n es algo com煤n en todos los estados, especialmente cuando una movilizaci贸n ataca el orden y la paz de los ricos. 驴C贸mo est谩 estructurada la polic铆a peruana? 驴Cu谩l es la historia de la represi贸n policial contra las protestas en Per煤?

La polic铆a peruana moderna se fund贸 en 1988, a partir de la unificaci贸n de tres organismos estatales anteriores. Sabemos que la formaci贸n de polic铆as es un fen贸meno transnacional, es decir, en el desarrollo de la instituci贸n policial hubo varios modelos que sirvieron como ideal para otros pa铆ses (en un momento fue el modelo franc茅s, en otro el modelo modelo espa帽ol, y actualmente es una mezcolanza de diversas instituciones represivas en todo el planeta).

Al principio, la polic铆a peruana solo ten铆a porras, silbatos y similares para establecer el orden municipal; luego aument贸 su armamento: pistolas, rifles, pinochos (conocidos en Chile como guanacos , son carros blindados utilizados para atacar manifestaciones), camiones, motos, gases lacrim贸genos, gas pimienta, drones y computadoras.

Siempre han estado del lado del poder. Hicieron huelga una sola vez, durante la dictadura de Velasco Alvarado, quien los reprimi贸 con fuerza militar, dejando un n煤mero indeterminado de muertos.

En las d茅cadas de 1980 y 1990, las autoridades otorgaron a la polic铆a inmunidad legal y moral contra el asesinato para eliminar a Sendero Luminoso (partido mao铆sta). Fue entonces cuando cometieron las peores injusticias: asesinatos, torturas, violaciones, desapariciones, extorsiones en todas las ciudades y pueblos del Per煤.

En el 2000 [cuando el presidente Alberto Fujimori huy贸 a Jap贸n, reemplazado por Alejandro Toledo], tuvieron que adaptarse a la ideolog铆a del nuevo presidente; sin embargo, llevaban en su ADN el autoritarismo y el racismo, junto con el montesinismo . [Vladimiro Lenin Ilich Montesinos Torres, ex oficial de inteligencia del ej茅rcito y esp铆a estadounidense, fue asesor del dictador Fujimori y se desempe帽贸 como jefe del servicio de inteligencia de Per煤 bajo su mando.]

La historia reciente de la polic铆a es un claro ejemplo de la impunidad del sector pol铆tico Fujimontesinista, que nunca fue expulsado del aparato institucional del Estado, solo acomodado en 茅l. Hoy, las pr谩cticas represivas provienen de ex cuadros de Vladimiro Montesinos y tambi茅n de sus aprendices.

Al igual que los llamados Brasil, Argentina, Chile y muchos otros lugares, la regi贸n peruana vivi贸 una dictadura c铆vico-militar. Es un territorio con una larga historia de golpes de estado, como el del presidente peruano Alberto Fujimori en 1992. Habla de resistencia y memoria combativa frente a los legados de la dictadura y la continuidad de la represi贸n y el exterminio en democracia.

Es cierto que en esta regi贸n ha habido reiteradas interrupciones de la democracia representativa (que, obviamente, como anarquistas, no queremos de todos modos) y, en consecuencia, ha habido varios per铆odos de resistencia al autoritarismo ya las dictaduras. Sin embargo, y de manera un tanto contradictoria, tambi茅n hubo dictadores apreciados por sectores populares, por ejemplo, el militar nacionalista Juan Velasco Alvarado, a quien un sector de la izquierda conservadora o kitsch celebra.

Otro punto a destacar es que el antifascismo de los a帽os 30 y 40 y sus experiencias de resistencia quedaron en el olvido en el Per煤 鈥 les guste o no, quienes participaron en el enfrentamiento fueron anarquistas, comunistas, apristas [miembros del APRA, American Popular Revolutionary Alliance , un partido socialista fundado en 1924] y progresistas.

La memoria antiautoritaria de la izquierda en las d茅cadas de 1970 y 1980 se perdi贸 con las persecuciones sufridas por el dictador Fujimori y por el genocida Sendero Luminoso, comunistas dogm谩ticos que asesinaron a campesinos, l铆deres de izquierda y cualquier otra persona que se les opusiera. Todo esto contribuy贸 a una despolitizaci贸n en la d茅cada de 1990 ya la aceptaci贸n de la delirante narrativa neoliberal sobre el 鈥渆mprendimiento鈥 en el 2000, que gran parte de la poblaci贸n de esta regi贸n a煤n acepta hoy.

A pesar de todo esto, el 5 de abril, aniversario del golpe genocida de Fujimori, marchan contra todo lo que representa la actual dictadura: neofujimorismo, neoliberalismo, corrupci贸n masiva, narcotr谩fico y genocidio. Hay que reconocer que los partidos de izquierda buscan monopolizar el 鈥渁ntifujimorismo鈥 con fines de lucro pol铆tico y que, tras los avatares de la pol铆tica peruana, algunos 鈥渁ntifujimoristas鈥 han revelado sus verdaderos colores al punto de sumarse a las filas posfascistas ( por ejemplo, el autor conservador Mario Vargas Llosa, [el exministro del Interior] Fernando Rospigliosi, y [la presidenta interina] Dina Boluarte, entre otros).

En todo caso, es el antifujimorismo el que entreg贸 el trono de la presidencia al actual gobierno. Y aunque algunos se enorgullecen de esto (por impedir que Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente peruano Alberto Fujimori, llegara al poder), hay que decir claramente que esto solo ayud贸 a arreglar un abominable sistema pol铆tico que nos explotaba brutalmente, bajo que hay masacres continuas en los Andes, gracias a pol铆ticos, bandoleros y empresarios.

Ahora, vemos resurgir esta memoria combativa; mucha gente ha dejado de autocensurarse y habla de lo que sufri贸 por resistir a la dictadura de Fujimori. Al mismo tiempo, el ataque de la extrema derecha ha indignado a la gente por la forma en que utiliza la acusaci贸n de 鈥渢errorismo鈥 contra quienes se oponen a ellos ya sus 铆dolos. El famoso 鈥terruqueo鈥 es un concepto que naci贸 en la d茅cada de 1980: es el adjetivo utilizado para definir a qui茅n se puede matar con impunidad. Si eres un terruco (presunto terrorista), puedes quemarte en la hoguera o ser ejecutado, como lo hicieron sistem谩ticamente los militares en Ayacucho en las d茅cadas de 1980 y 1990.

Por eso, hoy, lo m谩s parecido a la memoria combativa es el empe帽o por desarmar a los partidarios del dictador genocida Fujimori de su arma sem谩ntica: el 鈥渢erruqueo鈥. Y as铆 se est谩 procediendo en las regiones del sur (donde tanto militares como Sendero Luminoso masacran a campesinos). 隆Sin mencionar enfrentarlos implacablemente en las calles hasta que el fascismo sea destruido!

驴Hay debates sobre defensa personal en las calles? 驴Hay alguna discusi贸n por parte de movimientos y colectivos sobre la abolici贸n de la polic铆a?

En esta regi贸n, escuchamos varios discursos diferentes sobre la polic铆a. El primero es el desprecio de la polic铆a por los asesinatos de manifestantes, lo que es compatible con el repugnante 鈥減rincipio de proporcionalidad鈥 (teor铆a imb茅cil que tiene su origen en el pacifismo del siglo pasado y que justifica guerras, masacres, etc., a base de igualar la uso de armas). La mayor铆a de las personas que promueven esta idea son ciudadanos e izquierdistas moderados (obviamente no van a atacar a la instituci贸n que quieren disciplinar una vez que est茅n en el poder). El segundo es el discurso ultraderechista que pone excusas al detonante (apoyar a tomber矛a ya los militares a matar sin repercusi贸n legal ni moral) e incluso al paramilitarismo fascista.

Dentro de la izquierda radical casi no se habla de abolir la polic铆a, aunque la gente odia a la instituci贸n por su corrupci贸n, su inutilidad para responder a los feminicidios, delitos antisociales y otros temas, y en definitiva, el papel que juega la polic铆a en la protecci贸n de las empresas extractivas.

Como anarquistas, creemos que es urgente hacer un llamado a la destrucci贸n de esta instituci贸n asesina. Hace unos d铆as, en el blog, un compa帽ero comparti贸 algunos art铆culos no anarquistas que discut铆an el origen de la polic铆a, para imprimirlos y compartirlos en el frente.

Ele nos convidou a compartilhar o seguinte fragmento:

鈥淒esde que empezaron con la formaci贸n de las primera ciudades, lxs que las gobernaban tuvieron necesariamente que crear fuerzas represivas que vigilen sus dominios ante ataques externos de lxs que reclamaban por lo que estos grupos de Poder les quiataban en el campo donde viv铆an, y contra ataques internos de lxs que estaban disconformes con esos gobiernos o reynados o imperios. Total la historia de la civilizaci贸n y sus ciudades y dem谩s dominios siempre se ha regido entre gobernantes y gobernadxs. El asunto es que la derecha ama a la polic铆a porque para ellxs s铆 se comportan como servidorxs que garantizan el bien de sus dominios y privilegios. Mientras por otro lado, el problema es que su supuesto adversario la izquierda, no va por la abolici贸n de la polic铆a porque es ser铆a ir en contra de la guardian铆a de sus dominios cuando llegue al Poder. La abolici贸n de la polic铆a es un paso necesario para una vida en completa libertad, encontrar otras v铆as de convivencia equilibrada y de respeto es otro gran paso para no depender eternamente de la existencia de la polic铆a. De hecho ya comunidades nativas han vivido ancestralmente sin esa instituci贸n policial ni su l贸gica. Hoy en varias de esas comunidades se van insertando esas l贸gicas y pr谩cticas, como parte del proceso civilizatorio del sistema, y hacen m谩s dificil nuestro camino.

Finalmente, nos interesan las diferentes expresiones del anarquismo en la regi贸n conocida como Am茅rica del Sur. Por favor hable sobre los involucrados en las luchas an谩rquicas en la regi贸n peruana.

El anarquismo es muy humilde en esta regi贸n. Hay diferentes organizaciones e individuos con diferentes enfoques: anarcosindicalistas, insurgentes, plataformistas y anarquistas sin adjetivos. No hay un 鈥渂loque negro鈥 como se ve en otras regiones, o tal vez lo hay, pero solo muy peque帽o. Tampoco hay 鈥済randes organizaciones鈥 鈥 admit谩moslo como una forma de autocr铆tica 鈥 pero s铆 hay individuos que resisten en las diferentes provincias del Per煤.

La represi贸n en Lima que supervis贸 el carnicero Manuel Merino en 2020, que represent贸 para muchos j贸venes anarquistas su primer encuentro con el verdadero rostro del Estado asesino, destac贸 la urgencia del autocuidado y la autodefensa agudos, as铆 como el regreso a la realidad (el resultado de la situaci贸n fue un gobierno de transici贸n, el debilitamiento de las protestas y la injusticia permanente a los ca铆dos).

Actualmente, con un levantamiento en curso, los anarquistas que no viven en la capital (especialmente en el sur del Per煤) han experimentado sus limitaciones considerables para enfrentar las fuerzas represivas y las armas letales de la dictadura c铆vico-militar de Dina Boluarte.

A pesar de esto, no nos desanimamos. La tarea de los anarquistas hoy, desde nuestra humilde posici贸n, es acompa帽ar a los campesinos en todas las acciones directas. Al igual que nuestras familias campesinas, las acompa帽amos en cualquier posici贸n posible, ya sea resistiendo en el frente, desactivando gases lacrim贸genos, brindando asistencia m茅dica, recaudando donaciones para nuestras hermanas, difundiendo medidas de autocuidado, debatiendo todas las problem谩ticas de nuestra regi贸n y, por 煤ltimo, conocer su experiencia de resistencia. Sin intermediarios, pol铆ticos de izquierda e influencers leales, marchamos juntos hacia la destrucci贸n de la dictadura c铆vico-militar y no descansaremos hasta ver la justicia que nos robaron hace siglos.

CrimethInc, 21 de febrero del 2023

Fuente: https://es.crimethinc.com