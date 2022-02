–

La Comisi贸n Nacional de Energ铆a At贸mica (CNEA) explic贸 que continuar谩 con los estudios de subsuelo 芦para definir la cantidad de uranio presente en base a una campa帽a de perforaci贸n planificada en la Quebrada Alip谩n, de 4500 metros禄, a 20 kil贸metros de la ciudad de La Rioja. As铆 respondi贸 el organismo a un pedido de acceso a la informaci贸n p煤blica del Movimiento Antinuclear de la Rep煤blica Argentina (MARA). En tanto, mientras pobladores y pobladoras mantienen un corte en la Ruta Provincial N掳 3 para impedir el paso de las maquinarias de la CNEA, un completo informe de las Asambleas Riojanas denuncian que el gobernador Ricardo Quintela sostiene que sin licencia social no habr谩 megaminer铆a pero 芦sus funcionarios al frente de las secretarias de Miner铆a y Ambiente siguen otorgando y manteniendo vigentes permisos de exploraci贸n, cateo y explotaci贸n minera en todo en todo el territorio禄, siendo ya 27 los permisos mineros. 芦Las perforaciones exploratorias pueden alcanzar un acu铆fero, provocando el contacto con el yacimiento de uranio y, como resultado, contaminar谩n el acu铆fero禄, denuncian desde MARA. Por ANRed.

La Comisi贸n Nacional de Energ铆a At贸mica (CNEA) prepara una campa帽a de perforaciones para la miner铆a del uranio en la Quebrada Alip谩n, a unos 20 kil贸metros de la ciudad de La Rioja. As铆 se desprende de la explicaci贸n del organismo nacional en respuesta a un pedido de acceso a la informaci贸n p煤blica realizado por el Movimiento Antinuclear de la Rep煤blica Argentina (MARA), donde detalla que tiene intenci贸n de continuar con los estudios de subsuelo, 芦para definir la cantidad de uranio presente en base a una campa帽a de perforaci贸n planificada en la Quebrada Alip谩n, de 4500 metros禄

En ese sentido, la CNEA tambi茅n detall贸 en su respuesta que se encuentra a la espera de la aprobaci贸n por parte de la Secretar铆a de Ambiente de la Provincia de La Rioja del Informe de Impacto Ambiental correspondiente al Expediente P4-00236-18, caratulado como 芦Manifestaci贸n de descubrimiento 鈥 Actualizaci贸n exploraci贸n de uranio 鈥 Alip谩n I禄.

Adem谩s, el organismo explic贸 que la presencia de camionetas en el paraje Las Ca帽as el d铆a jueves 18 de noviembre de 2021 tuvo como objetivo acompa帽ar a autoridades de la nombrada secretar铆a 芦como parte de los trabajos de elaboraci贸n y actualizaci贸n de informes de impacto ambiental para esa regi贸n禄, en donde los funcionarios de la Secretar铆a de Ambiente de la Provincia de La Rioja labraron el Acta de Inspecci贸n 000409.

La CNEA tambi茅n aclar贸 que no se instalar谩 ning煤n reservorio de agua, porque el agua necesaria para llevar adelante dichos trabajos 芦se almacenar铆a de manera provisoria en piletas de lona tipo Pelopincho ocupando un volumen total de 225 metros c煤bicos禄. Finalmente, explic贸 que del presupuesto de la CNEA de 2021 ten铆a asignada una partida destinada a la 芦Evaluaci贸n de Recursos Uran铆feros en la Provincia de La Rioja禄, de la cual se gast贸 la suma de 9.781.619 pesos.

Sin licencia social para la miner铆a de uranio en La Rioja

En este marco, los y las pobladoras mantienen un corte en la Ruta Provincial N掳 3 para impedir el paso de la maquinaria de la CNEA, aunque dan por descontada la autorizaci贸n de las autoridades provinciales, informaron desde MARA.

Asimismo, un completo informe de las Asambleas Riojanas denuncia que mientras el gobernador Ricardo Quintela advierte a las comunidades que sin licencia social no habr谩 megaminer铆a 芦sus funcionarios al frente de las secretar铆as de Miner铆a y de Ambiente siguen otorgando y manteniendo vigentes permisos de exploraci贸n, cateo y explotaci贸n minera en todo nuestro territorio禄. En ese sentido, detallan que entre enero y junio de 2021, las autoridades otorgaron 27 permisos mineros en toda la provincia que fueron declarados en el Bolet铆n Oficial.

芦Las perforaciones exploratorias pueden alcanzar un acu铆fero, provocando el contacto con el yacimiento de uranio y, como resultado, el uranio y sus productos de decaimiento contaminar谩n el acu铆fero. Adem谩s, las perforaciones pueden cambiar el flujo del agua de un acu铆fero o desecar un manantial. Los productos qu铆micos utilizados o el aceite de la plataforma de perforaci贸n tambi茅n pueden contaminar el recurso. Los da帽os mencionados hasta aqu铆, ya sucedieron en otros lugares del mundo donde se desarrollaron actividades exploratorias para la miner铆a del uranio, y fueron registrados por la ong uranium-network.org (Ver: Uranium mining What are we talking about?, p谩gina 43)禄, remarcaron desde MARA.

Desde el movimiento antinuclear tambi茅n destacan que 芦otra prueba de los peligros que implican las perforaciones la encontramos en la provincia canadiense de Saskatchewan, que cuenta con directrices para el control de la radiaci贸n durante la exploraci贸n del uranio芦, las cuales 芦establecen medidas para el control de los residuos (tales como lodo de perforaci贸n); para la manipulaci贸n de las muestras recuperadas de las perforaciones (ya que pueden contener uranio y sus productos de decaimiento); adem谩s de medidas de respuesta de emergencia en caso de que se produzca un accidente o un vertido; entre otras medidas禄.

En cuanto al uso del agua en la miner铆a de uranio, desde MARA sostienen que 芦para la CNEA solo los t茅cnicos nucleares son capaces de gestionar la informaci贸n sobre el uso del agua en la miner铆a del uranio; por eso para el p煤blico general tiene explicaciones infantiles, como la menci贸n a una conocida marca de piletas de lona禄. En esta l铆nea, recuerdan que 芦ya en 2013, la Asamblea Riojana Capital estim贸 que, en en el paraje Las Ca帽as, la CNEA utilizaba al menos 200 mil litros de agua por d铆a芦.

Finalmente, remarcan: 芦cabe recordar que en casi todos los sitios donde se realiz贸 miner铆a del uranio en nuestro pa铆s quedaron convertidos en un p谩ramo, tal es el caso de Los Gigantes, Pichi帽谩n, Tonco, La Estela, o Los Colorados. Los funcionaros del 谩tomo siguen impulsando la miner铆a del uranio y enarbolando viejas consignas como la 鈥榮ustituci贸n de importaciones鈥 o la 鈥榮eguridad energ茅tica para el pa铆s鈥, aunque la espantosa letan铆a de pasivos ambientales los mire a la cara禄.

