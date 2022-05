–

La Red de Comunicadoras La Rioja expres贸 su 芦preocupaci贸n por la revictimizaci贸n de las sobrevivientes de violencia de g茅nero禄, en el marco de la investigaci贸n por el juicio pol铆tico al concejal radical Enrique Balmaceda (Cambiemos), denunciado por abuso sexual. 芦Volvemos a observar en medios discursos revictimizantes que solo refuerzan la impunidad del ejercicio de la violencia machista. Es importante evitar la estigmatizaci贸n, la culpabilizaci贸n, el descreimiento y la sexualizaci贸n de las mujeres que padecen o han padecido violencia禄, remarcan. Y denuncian: 芦hoy la funcionaria p煤blica que acusa a Balmaceda de abusarla sexualmente dej贸 de percibir sus honorarios de la Municipalidad tras la denuncia, mientras que su denunciado desestima p煤blicamente su testimonio calific谩ndolo de 鈥榲il y canallesco鈥 芦. En tanto, este lunes 2 de mayo fracas贸 la sesi贸n por el juicio pol铆tico a Balmaceda, dado que 茅ste deb铆a defenderse pero adelant贸 que no iba a aceptar preguntas. Mientras, la concejal Ximena Marenco, que integra la Comisi贸n Acusadora junto a Viviana D铆az, denunci贸 amenazas por parte del concejal. Por ANRed.

La Red de Comunicadoras La Rioja 鈥 creada en marzo de este a帽o por 120 periodistas y comunicadoras de la provinciala, para denunciar y difundir violencia simb贸lica, la necesidad de la capacitaci贸n en perspectiva de g茅nero en los medios de comunicaci贸n y los derechos laborales junto a las tareas de cuidados 鈥 expres贸 su 芦preocupaci贸n por la revictimizaci贸n de las sobrevivientes de violencia de g茅nero que denunciaron a alg煤n funcionario p煤blico禄.

Puntualmente, se refirieron al contexto en el que se est谩 dando la investigaci贸n por el juicio pol铆tico al concejal radical Enrique Balmaceda, denunciado por abuso sexual: 芦volvemos a observar en medios discursos revictimizantes que solo refuerzan la impunidad del ejercicio de la violencia machista. Es habitual que los acusados por este tipo de delitos desmientan a sus v铆ctimas, por lo que dar aire a los denunciados en un proceso de investigaci贸n s贸lo contribuye a revictimizar a sus denunciantes. Adem谩s, al cubrir un caso de violencia sexual se debe tomar en cuenta los prejuicios sociales que existen alrededor del suceso. Es importante evitar la estigmatizaci贸n, la culpabilizaci贸n, el descreimiento y la sexualizaci贸n de las mujeres que padecen o han padecido violencia, porque construye un sentido negativo respecto de la persona, y propone marcos interpretativos peligrosos que pueden terminar legitimando los actos de violencia禄, sostienen.

Asimismo, destacaron la importancia de 芦analizar los discursos p煤blicos que observamos reproducidos en todos los casos en los que un funcionario es denunciado por violencia de g茅nero. Cuando el cuerpo de concejales por mayor铆a rechaz贸 los cargos imputados al edil Gerardo Herrera G贸mez por hechos de forcejeo, violencia e inducir al aborto, entre otros, los discursos revictimizantes fueron predominantes禄, recuerdan, y agregan: 芦el edil no solo tuvo la oportunidad de tener un voto determinante para desestimar los actos que se le imputaban y archivar el caso, sino que tuvo acceso a los medios para desmentir todo lo que la sobreviviente escribi贸 en una carta destinada a los representantes, que decidieron no juzgar a quien ella denunciaba. Tras ese episodio, ante la denuncia de la concejal Marenco al presidente del cuerpo legislativo al que pertenece, su relato fue desmentido por el mismo en conferencia de prensa禄.

En cuanto al juicio contra el concejal Enrique Balmaceda, denuncian: 芦hoy la funcionaria p煤blica que acusa a Balmaceda de abusarla sexualmente dej贸 de percibir sus honorarios de la Municipalidad tras la denuncia, mientras que su denunciado desestima p煤blicamente su testimonio calific谩ndolo de 鈥榲il y canallesco鈥 芦.

Fracas贸 la sesi贸n por el juicio pol铆tico a Balmaceda

En tanto, este lunes 2 de mayo fracas贸 la sesi贸n por el juicio pol铆tico a Balmaceda, dado que el edil acusado deb铆a defenderse, pero adelant贸 que no iba a aceptar preguntas, por lo que la oposici贸n se retir贸 del recinto alrededor de las 12.45 y se cay贸 el qu贸rum.

Ahora, el tribunal de Juicio Pol铆tico deber谩 pedir una nueva sesi贸n a presidencia del Concejo, seg煤n notific贸 el viceintendente Guillermo Galv谩n.

En este marco, la concejal Ximena Marenco, que integra la Comisi贸n Acusadora junto a Viviana D铆az, denunci贸 amenazas por parte de Enrique Balmaceda, a la vez que se mostr贸 disgustada por la decisi贸n del edil de no aceptar preguntas durante su declaraci贸n: 芦dej贸 expresamente aclarado que no va a aceptar ninguna pregunta y una investigaci贸n correcta no se trata de eso. La persona que no tiene nada que ocultar se puede someter a preguntas sobre todo para limpiar su buen nombre. En el mismo recinto, ustedes son testigos de las gesticulaciones, las caras y las formas de manifestarse. No puede ser que porque nosotros dictaminamos de una manera tengamos que estar recibiendo amenazas de su parte芦, expres贸 Marenco.

Adem谩s de enfrentar el juicio pol铆tico, Balmaceda tambi茅n fue procesado en la Justicia provincial por la jueza de g茅nero Gisela Flamini, luego de que el concejal fuera denunciado por una joven ex militante radical por un abuso ocurrido el 23 de enero del 2020 en el domicilio del concejal, a ra铆z de lo cual la denunciante afirm贸 que adem谩s fue hostigada tanto en 谩mbitos privados como en el laboral.