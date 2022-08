La risa de Jiyan

–

De parte de Kurdistan America Latina August 26, 2022

Cualquier intento de describir a Jiyan con su camino, su vida y su pr谩ctica guerrillera, es insuficiente. Todav铆a no s茅 si puedo explicarlo, hasta cierto punto, pero como creo que deber铆a escribirse un art铆culo as铆, lo intentar茅. Jiyan significa vida y Jiyan conoc铆a la vida. Ella supo vivir bien y vincul贸 su vida al destino de su pueblo. Organiz贸, se帽al贸 el camino y leg贸 una gran vida.

En la realidad actual de Kurdist谩n, no tiene sentido decir: 鈥淪olo estamos viviendo, estamos viviendo por nada鈥. En todo Kurdist谩n, en Rojhilat, Bashur, Rojava y Bakur, los cuerpos j贸venes caen al suelo, dejando un legado de resistencia. Quiero recordar a Jiyan, quien nos dej贸 una vida de resistencia.

La conoci. Estudiamos juntas, crecimos, comimos, caminamos juntas. Me cuesta escribir. Luch贸 hasta su 煤ltimo aliento, y las ganas de luchar junto a ella contra el enemigo pesan m谩s que la vida. Ella deber铆a haber escrito sobre m铆, no yo sobre ella, si hubiera querido. Siento lo mismo por muchos compa帽eros y compa帽eras. Con Jiyan es particularmente dif铆cil. Solo puedo enfrentarlo aceptando el legado de resistencia que dej贸 con los brazos abiertos.

Jiyan Amarg卯 (Esma Av艧ar) naci贸 en Cizre, en una familia que pertenec铆a a la tribu Did锚r卯 y cuyas ra铆ces eran los Ko莽er (n贸madas) en la regi贸n de Botan. Sin embargo, durante los ataques genocidas de las fuerzas de ocupaci贸n turcas, la familia emigr贸 y se estableci贸 en Batman. All铆, Jiyan creci贸 como hija de una tribu n贸mada de Botan. En cierto modo, lleg贸 a conocer la vida en Batman y le encontr贸 significado.

Jiyan creci贸 luchando en Batman, en un ambiente familiar patri贸tico y en un vecindario patri贸tico. Su familia le dio el nombre de Jiyan al nacer, pero en esos a帽os el idioma kurdo estaba prohibido en la Rep煤blica de Turqu铆a. Entonces el nombre Esma fue elegido para el registro de poblaci贸n. Sin embargo, su familia siempre la llam贸 Jiyan. Jiyan solo a veces se convert铆a en Esma: en ocasiones oficiales y cuando los maestros de la escuela la llamaban Esma.

Redada al amanecer

Fuimos detenidas en una redada al amanecer. A煤n no era de d铆a. En la comisar铆a me preguntaron: 鈥溌緿贸nde est谩 Esma?鈥. Nunca antes hab铆a escuchado ese nombre, porque solo la conoc铆a como Jiyan. Los polic铆as gritaban y chillaban. Me pregunt茅 qui茅n era esta Esma, porque el enemigo espec铆ficamente pregunt贸 por ella. En ese moment, Jiyan ya era guerrillera en las monta帽as libres. Result贸 que Esma era realmente Jiyan. As铆 que las palizas que recibimos por no saber el nombre que el enemigo le hab铆a dado a nuestra amiga, fueron en vano. Volv铆 con curiosidad y, despu茅s de leer la transcripci贸n, me di cuenta de que Esma era Jiyan.

Jiyan fue una de las pocas mujeres que conoc铆 en mi vida que cuestion贸 el sistema y lo combati贸 con su lucha. Su capacidad para ver las contradicciones estaba a la vanguardia. Pudo comprender y analizar la situaci贸n en la que se encontraba la gente despu茅s de algunas impresiones. Pod铆a prever su vida y sab铆a de d贸nde ven铆a, d贸nde hab铆a estado y hacia d贸nde iba. Ella simplemente vivi贸. Jiyan amaba mucho a la gente y a sus camaradas.

La voz de Jiyan

En Mesopotamia se realizaron hechos heroicos sin precedentes. Mientras expresan estos hechos heroicos, algunos Dengb锚j son tan fervientes como si tuvieran el deber de llevar estas epopeyas a los pueblos y a la historia. (El canto de Dengb锚j es la parte m谩s importante de la cultura musical kurda tradicional. Este nombre se le da a los cantantes que interpretan poemas, epopeyas y eventos hist贸ricos de la literatura kurda oral en forma de canciones. La palabra se deriva de deng -voz- y b锚j -decir, hablar-. Para el pueblo kurdo, la literatura oral se considera la autobiograf铆a de la sociedad, por lo que los Dengb锚j tambi茅n son considerados historiadores).

Estos Dengb锚j saben que la continuaci贸n de estos hechos heroicos en el futuro depende de sus palabras efectivas y la memorabilidad de sus voces. Por esta raz贸n, cantan como si pusieran todo su coraz贸n y alma en ello. La voz de Jiyan tambi茅n se ha quedado grabada en mi mente. Le encantaba cantar. Su voz sonaba en un tono que grababa dolor y tristeza en el coraz贸n. Su voz te hac铆a sentir triste, pero m谩s a menudo quer铆as levantarte e seguir.

Una personalidad resistente

Jiyan ten铆a una personalidad resistente. Era consciente de su identidad kurda y femenina, y luch贸 contra la negaci贸n y la opresi贸n dondequiera que estuviera. Ella asumi贸 un papel de liderazgo dentro del trabajo juvenil organizado en nuestra universidad. En 2013 y 2014, muchas de nosotras sufrimos ataques fascistas y los atacantes fueron apoyados por la polic铆a. Jiyan no acept贸 esto y fue quien organiz贸 la resistencia. Por esta raz贸n, fue perseguida por el enemigo y vigilada constantemente. Cientos de polic铆as asaltaron la universidad y comenzaron a arrestar a estudiantes kurdos patriotas. Junto con 50 amigos varones, Jiyan estuvo bajo tortura durante d铆as. En detenci贸n, ella fue quien les dio moral a los dem谩s y dijo que la resistencia deb铆a continuar frente al enemigo. Despu茅s de los interrogatorios, todos fueron liberados, siendo Jiyan la 煤ltima. Ella resisti贸 al enemigo.

脷ltimo abrazo

Era una tarde fresca de marzo de 2014. Las estrellas apenas comenzaban a aparecer en el cielo. El aire se estaba volviendo m谩s fr铆o a medida que ca铆a la oscuridad. Nos encontramos en una casa donde se reun铆an los compa帽eros. Not茅 la tristeza en algunos rostros cuando entr茅. Si hubiera habido una ocasi贸n para la tristeza, Jiyan habr铆a sido la m谩s triste, pero esa noche fue la m谩s alegre. Pronto me di cuenta de que estaba presenciando un momento interesante: Jiyan estaba muy emocionada, de buen humor y constantemente estaba dando fuerza a sus compa帽eros. Ella tambi茅n estaba compartiendo algunos de sus recuerdos. Ella comparti贸 algunos de sus recuerdos con nosotros. Pronto me di cuenta de que est谩bamos viviendo una noche de separaci贸n: Jiyan nos dej贸 y se fue a la libertad. La miramos, tratando de capturar la libertad en su mirada, observando sus ojos sonrientes mientras hablaba. Era hora de irse. Jiyan sal铆a de la ciudad en tren. Nos abrazamos por 煤ltima vez. Una no quer铆a dejarla ir, una quer铆a seguirla.

Cuando Jiyan se dirig铆a a la estaci贸n con una amiga, camin贸 con pasos confiados y agit贸 su cabello con confianza, como si todas las estrellas hubieran decorado el cielo para ella esa noche. Despu茅s de que el tren se fue, asom贸 la cabeza por la ventana, hizo una se帽al de victoria y se dirigi贸 a las monta帽as libres. Cuando ella se fue, yo estaba muy feliz. Ese d铆a, promet铆 seguirla alg煤n d铆a.

53 estudiantes se suman a las guerrillas

Poco despu茅s de la partida de Jiyan, los medios de comunicaci贸n difundieron la noticia de que 53 estudiantes se hab铆an unido a la guerrilla. Inmediatamente corrimos a ver qui茅n estaba all铆 y qui茅n no. En ese momento, se hab铆a desarrollado una situaci贸n organizada en la universidad en respuesta al sabotaje de las negociaciones con Abdullah 脰calan por parte del gobierno de Erdogan. En el curso de este desarrollo, Jiyan tambi茅n se uni贸. Se ley贸 un comunicado en las noticias. Jiyan se par贸 al frente con ropa de guerrillera, con la cabeza en alto. Parec铆a decidida, como si quisiera dar fuerza a la gente. En ese momento, ella desencaden贸 en nosotros sentimientos indescriptibles. Los amigos con los que estuvimos hace unas noches ahora se presentaban ante el mundo como guerrilleros.

La risa de Jiyan

La risa a veces se llama una acci贸n revolucionaria, a veces un fen贸meno ideol贸gico, a veces una respuesta pol铆tica. Aunque cada uno lo mire desde su propia perspectiva y mundo emocional, lo cierto es que la risa le sienta mejor al guerrillero. Cuando los guerrilleros r铆en, es como si la naturaleza y la vida se encontraran. Tambi茅n puedes encontrar vida en la sonrisa de Jiyan. Ella se r铆e as铆; sus facciones toman tal forma que pinta vida en su rostro.

Para Jiyan, estaba fuera de discusi贸n vivir como mujer de la forma en que las fuerzas de ocupaci贸n turcas quer铆an que lo hiciera. No quer铆a vivir en una sociedad moldeada por el colonialismo y no pod铆a cerrar los ojos ante el hecho de que su pa铆s estaba ocupado. El anhelo de libertad fue decisivo para ella. Era moderada en la vida y sab铆a lo que quer铆a y ten铆a que decir. Era concisa, sencilla y sincera. Su nivel de conciencia era m谩s alto que el de la mayor铆a a su alrededor. Investig贸, ley贸, filtr贸 la informaci贸n en su propio mundo emocional, lleg贸 a una conclusi贸n sobre esa base y trat贸 de vivirla y defenderla. Al hacerlo, nunca fue grosera ni hiriente, sino que trat贸 de explicar y comprender. Con su actitud intr茅pida, firme y valiente defendi贸 que la libertad est谩 en la monta帽a, en la guerrilla.

De camino a Botan

Creo que conoc铆a un poco a Jiyan. Ten铆a la sensaci贸n de que alg煤n d铆a ir铆a a Bakur y su partida no me sorprendi贸. Con su actitud resuelta, super贸 un obst谩culo tras otro en las filas guerrilleras y lleg贸 a Botan por sus propios medios. Jiyan se dedic贸 a su pa铆s. Esta devoci贸n se debe a un sentido consciente de amor por la tierra.

Despu茅s de a帽os de pr谩ctica en Gar锚, Avas卯n, Zap y, finalmente, Heftan卯n, su partida fue una consecuencia comprensible. Jiyan era de Botan y en alg煤n lugar en lo m谩s profundo de su coraz贸n hab铆a tomado la decisi贸n de ir all铆. En su vida, persigui贸 sus objetivos con determinaci贸n y coraje, y nunca tuvo ganas de darse por vencida un d铆a. Botan era para el principio y para la eternidad.

Jiyan nos ha dejado Jiyan

Todav铆a no me he hecho a la idea de que Jiyan haya ca铆do. Sigo viviendo con ella. Jiyan fue guerrillera y trabajadora de prensa en las monta帽as, en muchos campos. Ella cont贸 sobre los eventos y sus experiencias frente a la c谩mara. A veces se r铆e y sin darte cuenta te r铆es con ella. Luego miras sus fotos; te dan la sensaci贸n de ver un lugar de fuego. As铆 como nos mostr贸 con su vida c贸mo ser valientes, decididos y resistentes, ahora quiere que sigamos sus pasos y estemos a su lado. Jiyan nos ha dejado Jiyan. Llegamos a conocer a Jiyan.

FUENTE: Piran Dozdar / ANF

