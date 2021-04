–

El 18 de julio de 1964 se inaugur贸 el Hospital Puerta de Hierro en la ciudad de Madrid. Entonces se present贸 como un “establecimiento modelo” y se convirti贸 en un hospital puntero. Pero, casi 45 a帽os despu茅s, el PP decidi贸 abandonar este centro ubicado en la calle San Mart铆n de Porres (distrito de Moncloa-Aravaca). Ahora no es m谩s que un edificio en ruinas que se ha llevado hasta 12 millones y medio de las arcas p煤blicas en gastos de suministros, mantenimiento y seguridad, entre otras partidas.

Las consecuencias de este abandono para el barrio han sido devastadoras: negocios cerrados y otros tantos arruinados. La imagen de la antigua cl铆nica tambi茅n es decadente con una valla que rodea los 51.300 metros cuadrados llena de grafitis. Quienes han visitado el centro por dentro dicen que solo hay escombros, basura y material m茅dico abandonado. Empresas privadas como Ariete Seguridad han sido las 煤nicas que han salido ganando al haberse encargado durante a帽os de la seguridad del edificio.

Fue el 12 de septiembre de 2008 cuando Juan Jos茅 Guemes, entonces titular de la Consejer铆a de Sanidad, anunci贸 que el antiguo hospital ser铆a demolido para construir un hospital de media y larga estancia y de cuidados paliativos. Trece a帽os despu茅s no ha sido ni demolido, ni reconvertido. No es m谩s que una ruina que consume gastos de seguridad, agua, electricidad e impuestos. Y no son pocos. P煤blico ha conseguido en exclusiva a trav茅s del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid todos los gastos desde 2008 por partidas y el total asciende a 12,5 millones.

El mayor gasto ha sido por tributos locales (7.103.951,23 鈧). Le sigue el de seguridad (2.876.251,48 鈧), electricidad (1.325.241,64 鈧), limpieza (518.023,62 鈧), agua (184.484,10 鈧), otros servicios en el exterior (165.766,87 鈧), gas (131.913,32 鈧), reparaciones (109.481,38 鈧), cuota comunidad de propietarios (68.993,68 鈧) y tel茅fono (18.847,42 鈧). El a帽o en el que m谩s se gast贸 en este hospital fue en 2020 (1.583.857,25 鈧 en total), coincidiendo con la pandemia y pese a que ni siquiera se intent贸 reformar y utilizar su estructura para hacer frente a la grave emergencia sanitaria.

Los datos ofrecidos por la Direcci贸n General de Gesti贸n Econ贸mico-Financiera y Farmacia, basados en “los gastos que constan en la contabilidad oficial del Servicio Madrile帽o de Salud”, no indican el dinero de seguridad de los a帽os 2016, 2017 y 2018. Pero los contratos de la Comunidad de Madrid indican que siempre que se ha prestado este servicio ha estado en manos de Ariete Seguridad. Esta empresa tiene como administradora 煤nica a Silvia Cruz Mart铆n, exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorc贸n, y es la misma empresa a la que se le adjudic贸 a dedo la seguridad del hospital Isabel Zendal. El dinero que se lleva por la seguridad es por tan solo un vigilante en la jornada de d铆a y otro en la jornada de noche, seg煤n cuentan a P煤blico los vecinos de la zona.

El pasado mes de marzo volvi贸 a salir el anuncio de licitaci贸n para el servicio y el valor estimado ha incrementado hasta los 366.138,68 euros por un plazo de doce meses. Es decir, se estima un gasto de 30.000 euros al mes durante el pr贸ximo a帽o.

Seg煤n el Portal de la Contrataci贸n P煤blica de la Comunidad de Madrid, m谩s empresas han salido beneficiadas de esta d茅cada, aunque sea en menor medida. Metal煤rgicas ADA S.L. se ha encargado, a trav茅s de cuatro contratos menores, de la reparaci贸n y conservaci贸n de aparatos e instrumental m茅dico. Y Contratas y Servicios SA de la desinfecci贸n, desinsectaci贸n y desratizaci贸n mediante otros tres contratos menores.

Una ruina tambi茅n para el barrio

Mientras el tiempo pasa, todo un barrio se est谩 viendo afectado por este abandono y c煤mulo de promesas rotas. Uno de los madrile帽os que m谩s lo ha sufrido ha sido Isidro, quien tiene un kiosko a las puertas del centro: “A los dos a帽os de inaugurar el hospital mi padre puso el kiosko. Desde que se cerr贸 el hospital he tenido un 70% de p茅rdidas de venta. Ahora ya no viene nadie”, cuenta a este medio.

No es el 煤nico comercio destrozado. La calle de enfrente estaba llena de bares. La mitad de ellos tuvieron que cerrar. Los que quedan abiertos sobreviven como pueden. Viky, del bar de La Piscina, lamenta que durante estos a帽os han tenido deudas con la Seguridad Social y Hacienda. El bar es un negocio familiar y viv铆an todos de 茅l. “Pasamos de dar 50 comidas a dar una. Las p茅rdidas han sido del 95%. Cuando cerr贸 el hospital, un s谩bado llegamos a facturar cinco euros”, lamenta.

Los vecinos entrevistados recuerdan con nostalgia c贸mo eran las jornadas cuando el hospital funcionaba. “Se cerraron papeler铆as, ferreter铆as, estancos, bancos. Las consecuencias para el barrio han sido brutales”, a帽ade Viky.

M贸nica Garc铆a es anestesista y la candidata de M谩s Madrid a las pr贸ximas elecciones. Antes de la convocatoria de los comicios, visit贸 el hospital. “Pagar un mill贸n de euros en impuestos o el gasto tan alto de electricidad en los primeros a帽os en un sitio abandonado es surrealista y un esc谩ndalo”, comenta a P煤blico tras valorar los datos que consigui贸 este medio por el Portal de Transparencia.

Garc铆a fue con su partido a visitar el hospital el 17 de febrero, una semana antes de la obtenci贸n de estos datos econ贸micos. “Ese hospital se abandon贸 a pleno rendimiento. Cuando estuve all铆 le cont茅 a mis compa帽eros que estuve trabajando all铆 en el a帽o 2006 por un trasplante pulmonar. El hospital funcionaba a pleno rendimiento. Es como si ahora trasladan el 12 de octubre y no utilizan nada de sus instalaciones. Si al d铆a siguiente hubieran entrado a ocupar las habitaciones con enfermos de media y larga estancia, ese hospital ahora estar铆a funcionando”, valora.

Su partido pidi贸 unos informes para obtener unos c谩lculos sobre lo que costar铆a la reforma del hospital. Seg煤n esto, costar铆a en torno a 40 millones. Casi una tercera parte de ese posible presupuesto ya se ha tirado a la basura porque no se ha hecho ning煤n avance. Adem谩s, los t茅cnicos les han contado que la estructura est谩 “perfecta”. “Lo han dejado morir por inacci贸n”, insiste la facultativa.

Este abandono parece m谩s grave a煤n por la situaci贸n del 煤ltimo a帽o por la covid-19: “Le dije al director general que se recurriera a este hospital para afrontar la pandemia. Me dijo que no se pod铆a por tiempo, pero esto se pod铆a haber hecho por contratos de emergencia igual que se ha hecho con el Zendal. Ese dinero se pod铆a haber invertido aqu铆 y as铆 tener un hospital de futuro. En el Zendal se trabaj贸 ma帽ana, tarde y noche. Aqu铆 se podr铆a haber hecho incluso mejor porque la estructura ya estaba hecha”, a帽ade Garc铆a.

Planes de traslado desde 1997

Seg煤n recoge El Independiente en un reportaje sobre la historia del hospital, en la d茅cada de los 90 en el centro hab铆a problemas por falta de espacio, ya que no se llegaba a atender a toda la poblaci贸n asignada entonces. Un incendio provocado en 1993 dej贸 a la cl铆nica en peor situaci贸n. Seg煤n la cr贸nica de El Pa铆s de la fecha, tres plantas del edificio destinadas a almac茅n y consultas m茅dicas quedaron destruidas. El entonces subinspector del Cuerpo Municipal de Bomberos de Madrid declar贸 que los sistemas detectores de fuego del centro no funcionaron porque “no exist铆an”. Pocos a帽os despu茅s empez贸 a plantearse el abandono del hospital.

Un informe de la Asociaci贸n Madrile帽a de Enfermer铆a (AME) recoge que el antiguo Insalud aprob贸 un plan Director de reforma de los hospitales p煤blicos madrile帽os. La reforma integral de este antiguo hospital costar铆a 10.300 millones de pesetas. Pero este plan no cuaj贸. Otro art铆culo de El Pa铆s detalla c贸mo el Insalud ya entonces planeaba trasladar la cl铆nica a Majadahonda en 1998. “El hospital Puerta de Hierro, uno de los m谩s avanzados de Espa帽a en tecnolog铆a y servicios quir煤rgicos, puede tener los d铆as contados tras 34 a帽os de funcionamiento. El Insalud se est谩 planteando seriamente construir otro, con los mismos trabajadores y servicios, en la localidad de Majadahonda. Su alcalde, el secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, ha ofrecido al Insalud 100.000 metros cuadrados de suelo”, desvelaba la cr贸nica.

Los sanitarios se opusieron y, seg煤n la AME, el Director de Insalud se vio forzado a “proponer un proyecto de desdoblamiento del hospital en dos centros, uno en Majadahonda con los servicios de mayor demanda, y mantener en su ubicaci贸n actual los servicios de mayor impacto tecnol贸gico y de investigaci贸n, plante谩ndose un coste de unos 90 millones de euros”.

Misma promesa, mismo abandono (durante 13 a帽os)

Cuando a los a帽os se cerr贸 este hospital en 2008 se traslad贸 toda su actividad al nuevo situado en la localidad de Majadahonda. Desde entonces los distintos Gobiernos del PP han anunciado muchos planes para recuperar el centro pero ninguno ha estado ni siquiera cerca de cumplirse. Desde un inicio se dijo que ser铆a un hospital de media y larga estancia pero Viky cuenta c贸mo una y otra vez el barrio ha visto que ning煤n Gobierno cumpl铆a con lo que promet铆a. En su bar tienen toda una pared con portadas y art铆culos de peri贸dicos sobre las promesas incumplidas.

La 煤ltima promesa sobre este hospital fue de la presidenta y candidata para las pr贸ximas elecciones del 4 de mayo, Isabel D铆az Ayuso. Este plan ya figuraba en su pasado programa electoral: convertirlo en un Hospital de Cuidados y Recuperaci贸n Funcional, un centro de media y larga estancia para enfermos cr贸nicos o que requieren cuidados paliativos. Formar铆a parte de una misma red junto al antiguo Hospital Militar de Chamber铆-Moncloa y un nuevo Hospital de la Sierra Norte, en Lozoyuela-Navas-SieteIglesias. Antes ya hab铆a dado tambi茅n este anuncio su sucesora, Cristina Cifuentes, asegurando que volver铆a a estar en funcionamiento en 2021.

Este 煤ltimo plan lo anunci贸 Ayuso en el Debate del Estado de la Regi贸n el pasado mes de septiembre. La presidenta se comprometi贸 a sacar en unas semanas el procedimiento de licitaci贸n del proyecto por concurso. La Raz贸n public贸 en febrero que 15 expertos decidieran el proyecto concreto que resucitara el centro aunque las elecciones ha dejado en el aire el proceso. Aunque m谩s en el aire sigue el futuro de decenas de familias que llevan sufriendo trece a帽os las consecuencias econ贸micas de una pol铆tica de abandono del PP.

