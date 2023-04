–

De parte de Indymedia Argentina April 11, 2023 83 puntos de vista

As铆 defini贸 Lila Pastoriza, sobreviviente de ESMA, al mecanismo que realizaban all铆 con las mujeres que parieron en cautiverio y cuyos beb茅s eran robados. Esta declaraci贸n se dio en el marco de la audiencia 13 del juicio donde se investiga la participaci贸n del exmarino Adolfo Donda Tigel en la apropiaci贸n de su sobrina Victoria Donda P茅rez.

Redacci贸n: Camila Cataneo/Fernando Tebele. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero. Fotos: Capturas de la transmisi贸n en vivo de La Retaguardia.

鈥淧rimero se llevaron a la hija y despu茅s la trasladaron a ella. Era la ruta de las embarazadas鈥. As铆 se refiri贸 la periodista Lila Patoriza al destino que tuvieron Victoria Donda P茅rez y su mam谩, Hilda Cori P茅rez. La sobreviviente asegur贸 lo que ya se sabe: esto suced铆a cada vez que una mujer par铆a en la ESMA.

Lila cont贸 que antes de ser secuestrada conoci贸 a Hilda de la militancia en la Juventud Peronista de Mor贸n. Mientras estuvo secuestrada en la ESMA, Lila vi贸 a Cori y lograron tener una breve charla. En ella, Hilda le coment贸 que a su esposo, Jos茅 Mar铆a Donda, lo hab铆an capturado, y que era hermano de un marino que se encontraba trabajando ah铆 mismo como parte de la patota. Adem谩s, Lila record贸 que Cori le cont贸 que estaba embarazada y que ya se le notaba la panza.

Victoria Anal铆a Donda P茅rez naci贸 en la maternidad clandestina de la ESMA durante el cautiverio de su mam谩, Mar铆a Hilda P茅rez de Donda, m谩s conocida como 鈥淐ori鈥, quien contin煤a desaparecida. La beba fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic, quien ya fuera condenado por el hecho en 2012, en el marco del juicio por el Plan sistem谩tico de apropiaci贸n de ni帽os y ni帽as durante la 煤ltima dictadura c铆vico-militar-eclesi谩stica. En 2004 Victoria recuper贸 su identidad.

Su encuentro con Donda Tigel

En ese tiempo, Lila fue obligada a trabajar para los represores de la ESMA. Ese lugar es conocido por los sobrevivientes como la 鈥淧ecera鈥 鈥減orque era todo vidriado y pod铆an vernos鈥. La sobreviviente record贸 el d铆a apareci贸 Donda Tigel y les pregunt贸 si sab铆an donde estaba su nieta. 鈥淎 nosotros nos parec铆a un poco extra帽o, no cre铆amos que ignoraba lo que estaba pasando, era para confundir la situaci贸n. Imposible que no lo supiera鈥. Quienes estaban en cautiverio pensaron que hab铆a llevado a la nena con su familia. El defensor de Donda Tigel, Jes煤s Fanego, presion贸 con sus preguntas, pero el presidente del Tribunal, Ricardo Bas铆lico, lo fren贸 y reorden贸 las preguntas. Cuando fue consultada por la jueza Gabriela L贸pez I帽iguez, Pastoriza ratific贸 que todas las personas secuestradas en la ESMA cre铆an que era imposible que Donda Tigel no supiera qu茅 hab铆a pasado con su cu帽ada y su sobrina.

En esta jornada tambi茅n se esperaba el testimonio del sobreviviente Carlos Sueco Lordkipanidse, pero fue programado para pr贸ximas audiencias. El tribunal aprovech贸 la audiencia para rechazar el pedido de la defensa que pretend铆a un careo entre la sobreviviente Ana Mar铆a Mart铆 y el imputado 鈥減orque la testigo estar铆a bajo juramento de decir verdad, y el imputado no鈥.

La pr贸xima audiencia ser谩 el lunes 17 de abril de manera presencial como vienen desarroll谩ndose desde el primer d铆a. Pod茅s seguir la transmisi贸n en el canal de YouTube de La Retaguardia.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/04/la-ruta-de-la-embarazadas-en-la-esma.html