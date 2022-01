–

La CIA afirma que cualquier historia que la relacionara con la explosi贸n de la coca铆na en los a帽os 80 es una calumnia conspiratoria. Pero las pruebas de su complicidad est谩n todas en los expedientes del Congreso. Esto es lo que sabemos:

La CIA pens贸 que hab铆a enterrado una historia s贸rdida con la muerte del reportero del Mercury News de San Jose, Gary Webb. Webb hab铆a pasado a帽os documentando el tr谩fico de crack en EEUU y la participaci贸n de la agencia de inteligencia en el mismo, y se “quit贸 la vida” en 2004 despu茅s de que su serie de reportajes 芦Dark Alliance禄, de 1996, fuera objeto de un intenso escrutinio por parte de los pesos pesados del periodismo estadounidense, como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times.

Desgraciadamente para los jefes de la inteligencia estadounidense, las acusaciones de Webb y otros periodistas continuaron prendiendo en la cultura popular, donde la oportunidad de combinar dos arquetipos cinematogr谩ficos, el esp铆a y el g谩ngster, parece irresistible. Varias pel铆culas de Hollywood, como el biopic de Webb Kill the Messenger (2014) y American Made (2017), con Tom Cruise como el piloto de la CIA Barry Seal, han ayudado a mantener las acusaciones en la conciencia p煤blica.

La “teor铆a de la conspiraci贸n”

El mismo a帽o en que se estren贸 Kill the Messenger, la Agencia Central de Inteligencia public贸 un art铆culo previamente clasificado de 1997 de su revista interna titulado 芦Managing a Nightmare: CIA Public Affairs and the Drug Conspiracy Story禄 (La gesti贸n de una pesadilla: los asuntos p煤blicos de la CIA y la historia de la conspiraci贸n del narcotr谩fico). Su autor, Nicholas Dujmovic, describi贸 la controversia como un s铆ntoma de la creciente 芦desconfianza p煤blica en el gobierno禄, con la CIA como un espectador inocente atrapado entre fuego cruzado: 芦En estos tiempos, incluso las alegaciones m谩s fant谩sticas sobre la CIA –como el asesinato de JFK, el encubrimiento de OVNIS o la importaci贸n de drogas a las ciudades de EEUU– resonar谩n e incluso atraer谩n, a gran parte de la sociedad estadounidense禄.

Seg煤n Dujmovic, el asunto de la 芦Alianza Oscura禄 (芦Dark Alliance禄) hab铆a 芦seguido en gran medida su curso禄, dejando a los agentes de inteligencia lamentando el 芦escaso aprecio p煤blico de su dedicaci贸n y duro trabajo禄 entre la ciudadan铆a estadounidense:

En 煤ltima instancia, la historia de la CIA y las drogas dice mucho m谩s sobre la sociedad estadounidense en v铆speras del milenio que sobre la CIA o los medios de comunicaci贸n. Dujmovic atribuy贸 a 芦una base de relaciones ya productivas con los periodistas禄 el haber ayudado a 芦evitar que esta historia se convirtiera en un desastre sin paliativos禄 mientras la agencia daba a conocer su versi贸n de los hechos: 芦Durante los primeros d铆as, los portavoces de la CIA recordaban a los periodistas que la serie no representaba ninguna noticia real, ya que en los a帽os ochenta se hicieron acusaciones similares que fueron investigadas por el Congreso y se comprob贸 que no ten铆an fundamento禄.

El informe Kerry

Aunque no lo mencion贸 por su nombre, Dujmovic solo puede haberse referido a un informe publicado en 1989 por el senador de Massachusetts John Kerry y su equipo tras una investigaci贸n del Comit茅 de Relaciones Exteriores del Senado. Si la CIA considera realmente que el informe del Comit茅 Kerry es una exoneraci贸n de su historial, resulta dif铆cil saber qu茅 podr铆a considerar como una acusaci贸n.

Aunque Kerry no encontr贸 (o mejor dicho no quiso publicar) pruebas de que los jefes de la CIA hubieran orquestado deliberadamente la venta de drogas en ciudades estadounidenses, sus conclusiones siguen siendo condenatorias:

Est谩 claro que los individuos que proporcionaron apoyo a los Contras estaban implicados en el tr谩fico de drogas, la red de suministro de los Contras fue utilizada por organizaciones de narcotraficantes, y elementos de los propios Contras recibieron a sabiendas ayuda financiera y material de los narcotraficantes. En cada caso, una u otra agencia del gobierno de los EEUU ten铆a informaci贸n sobre la participaci贸n, ya sea mientras se estaba produciendo o inmediatamente despu茅s.

El informe citaba el testimonio del jefe del Grupo de Tareas de la CIA en Am茅rica Central, Alan Fiers, sobre los v铆nculos entre los Contras y el contrabando de drogas: 芦No se trata de un par de personas. Es mucha gente禄. Refiri茅ndose a un destacado l铆der de la Contra, Ed茅n Pastora, Fiers fue igualmente sincero: 芦Sab铆amos que todos los que rodeaban a Pastora estaban involucrados en la coca铆na禄.

El patr贸n de complicidad no empez贸 ni termin贸 en Langley. Los funcionarios del Departamento de Justicia segu铆an negando las acusaciones en 1986, se帽ala el informe, a pesar de que el FBI ya ten铆a en su poder 芦informaci贸n significativa sobre la participaci贸n de narcotraficantes en las operaciones de la Contra禄. Por su parte, el Departamento de Estado hab铆a 芦seleccionado cuatro empresas propiedad de narcotraficantes y operadas por ellos para suministrar asistencia humanitaria a los Contras禄. Todav铆a estaba haciendo negocios con una empresa, Diacsa, seis meses despu茅s de que sus directores fueran acusados de contrabando de coca铆na y lavado de dinero.

Los exiliados cubanos de derecha, con fuertes v铆nculos con el gobierno estadounidense, especialmente con la CIA, hab铆an estado muy involucrados en el apoyo a los Contras: 芦Su ayuda, que inclu铆a suministros y entrenamiento, fue financiada en parte con dinero de la droga禄. El comit茅 de Kerry descubri贸 que el mayor grupo de la Contra, la Fuerza Democr谩tica Nicarag眉ense, 芦s铆 movi贸 fondos de la Contra a trav茅s de una empresa de tr谩fico de drogas y una operaci贸n de lavado de dinero禄. Este tipo de actividad era un secreto a voces en los c铆rculos gubernamentales (pero Kerry se cuida mucho de hacer acusaciones directas, aunque estuvieran comprobadas):

Los funcionarios estadounidenses implicados en la asistencia a los Contras sab铆an que los contrabandistas de drogas estaban explotando la infraestructura clandestina establecida para apoyar la guerra y que los Contras estaban recibiendo ayuda derivada del tr谩fico de drogas. En lugar de denunciar a estas personas a los organismos de seguridad correspondientes, parece que algunos funcionarios pueden haber hecho la vista gorda ante estas actividades.

El diario del funcionario de la administraci贸n Reagan, Oliver North, fue redactado en gran medida antes de las audiencias de Ir谩n-Contra, pero todav铆a conten铆a anotaciones como 芦El DC-6 hondure帽o que se est谩 utilizando para las salidas de Nueva Orleans se est谩 usando para el tr谩fico de drogas en los EEUU禄 de agosto de 1985.

Hacer la vista gorda

Las conclusiones del informe de la Comisi贸n Kerry respaldan ampliamente las acusaciones de que la CIA particip贸 en el tr谩fico de drogas. Incluso el inspector general de la agencia, Frederick Hitz, confirm贸 a rega帽adientes la idea general de la acusaci贸n de 芦hacer la vista gorda禄 (eufemismo para no decir organizar y financiar).

Llegados a este punto, podr铆amos imaginar las citas pertinentes de Hitz o del informe Kerry, pero con las letras 芦KGB禄 en lugar de 芦CIA禄. Si los agentes de inteligencia sovi茅ticos hubieran mostrado un historial similar de connivencia con los narcotraficantes que introduc铆an toneladas de coca铆na en EEUU, no nos habr铆amos preguntado si se propusieron deliberadamente fomentar una cat谩strofe social o simplemente no les importaba lo que ocurriera al otro lado de sus cadenas de suministro cuidadosamente construidas.

Dicho de otro modo: cuando bancos como Wachovia y HSBC han tenido que pagar multas masiva –1900 millones de d贸lares en el caso del HSBC– por ayudar a los c谩rteles mexicanos a blanquear sus beneficios, nadie ha intentado defenderlos alegando que solo quer铆an ganar dinero y que solo trataban con los c谩rteles porque esos grupos ten铆an mucho.

Entonces, 驴c贸mo es posible que 芦Managing a Nightmare禄 se refiera con tanta seguridad a la 芦historia de la conspiraci贸n de la CIA contra el narcotr谩fico禄 como una f谩bula desacreditada que se parece m谩s a The X-Files que a All The President’s Men? Dujmovic se declar贸 favorablemente sorprendido por la reacci贸n de los grandes medios de comunicaci贸n estadounidenses. Los miembros del personal de Asuntos P煤blicos de la CIA no tardaron en 芦recibir llamadas de diversos reporteros que se mostraban esc茅pticos ante las acusaciones y que planeaban escribir art铆culos que pusieran en duda la serie del Mercury News禄.

Gatekeepers

En un art铆culo de 1997 para Columbia Journalism Review, Peter Kornbluh adopt贸 una visi贸n mucho m谩s 谩spera del historial de sus colegas. Como se帽al贸 Kornbluh, hab铆a una larga historia de control de acceso en este campo, que se remontaba a la publicaci贸n del informe Ir谩n-Contra en noviembre de 1987:

Cuando un reportero de investigaci贸n se levant贸 para preguntar al abogado principal de los comit茅s si los legisladores hab铆an encontrado alguna conexi贸n entre los contras y el contrabando de drogas, un corresponsal del New York Times le grit贸 burlonamente desde el otro lado del pasillo: 芦驴Por qu茅 no haces una pregunta seria?禄

Cuando el equipo de John Kerry public贸 su propio informe dos a帽os despu茅s (a pesar de que evitaba acusar directamente a la CIA), 芦la respuesta de los principales medios de prensa 芦constituy贸 poco m谩s que un bostezo colectivo (…) el Washington Post public贸 un breve art铆culo en la p谩gina 20 que se centraba tanto en las luchas internas del comit茅 como en sus conclusiones; el New York Times public贸 un breve art铆culo en la p谩gina 8; Los Angeles Times public贸 un art铆culo de 589 palabras en la p谩gina 11禄. Los mismos peri贸dicos dedicaron mucho m谩s espacio a desmontar la serie de Gary Webb en el Mercury News siete a帽os despu茅s.

Fueron Webb y sus editores quienes finalmente pusieron el tema en la agenda de las noticias en 1996, ayudados por el auge de Internet y por las emisoras de radio alternativas que amplificaron (y a veces embellecieron) las principales afirmaciones. Los principales peri贸dicos de EEUU se dedicaron entonces a desmontar la historia de Webb, en particular Los Angeles Times, que asign贸 un equipo de diecisiete reporteros a la tarea. Uno de sus miembros lo describi贸 con agudeza como el 芦equipo para atrapar a Gary Webb禄.

Inevitablemente, pudieron encontrar algunos agujeros en los art铆culos del Mercury News. Informar sobre la actividad de las bandas criminales, los grupos paramilitares y las agencias de inteligencia no es como informar sobre el Capitolio: los actores principales se esfuerzan por cubrir sus huellas, dejando importantes lagunas en el registro documental, y las pruebas individuales a menudo estar谩n abiertas a m煤ltiples interpretaciones.

Aun as铆, algunas de las 芦correcciones禄 publicadas por Los Angeles Times eran mucho m谩s dudosas que el informe original de Webb. Uno de los art铆culos acusaba a Webb de inflar groseramente el papel de 芦Freeway禄 Rick Ross, un narcotraficante de Los 脕ngeles que tambi茅n aparece en el documental de 2021 Stanley Nelson Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy. Seg煤n el Times, Ross era realmente una figura menor, sin mayor trascendencia en la historia del crack. Sin embargo, tres a帽os antes hab铆a publicado un art铆culo en el que se afirmaba precisamente lo contrario, con un titular de uno de los mismos reporteros: 芦Si hubo un ojo de la tormenta, si hubo un cerebro criminal detr谩s del reinado del crack durante una d茅cada, si hubo un capitalista fuera de la ley m谩s responsable de inundar las calles de Los 脕ngeles con coca铆na comercializada en masa, su nombre fue Freeway Rick禄.

La mayor铆a de las refutaciones en los medios de comunicaci贸n estadounidenses se refer铆an en realidad a una acusaci贸n que Webb no hab铆a formulado, pero que no tard贸 en generalizarse en las comunidades afroamericanas: la CIA no solo hab铆a hecho la vista gorda ante el tr谩fico de drogas, sino que en realidad hab铆a fomentado la proliferaci贸n del crack como parte de una estrategia deliberada para hacer retroceder los logros pol铆ticos de los a帽os sesenta y setenta. Era perfectamente comprensible, despu茅s de las experiencias de COINTELPRO, Reaganomics y el encarcelamiento masivo, que muchos negros estuvieran dispuestos a creer tales acusaciones. Incluso si las pruebas no apoyan la versi贸n fuerte de esta tesis, la verdad bien documentada es apenas menos condenatoria.

En noviembre de 1996, el director de la CIA, John Deutch, acept贸 dar la cara en una reuni贸n comunitaria en el barrio de Watts, en Los 脕ngeles. En la v铆spera de su comparecencia, Kornbluh resumi贸 el dilema de la agencia:

Para contrarrestar las acusaciones de que la CIA eligi贸 comunidades de color para la distribuci贸n de crack con el fin de financiar la guerra de la Contra, Deutch debe admitir una verdad diferente, pero igualmente escandalosa: la disposici贸n de los funcionarios de seguridad nacional a conspirar con los traficantes de droga simplemente porque ten铆an una contribuci贸n que hacer a la guerra encubierta contra la Nicaragua sandinista. Depender谩 de Deutch convencer a los que han sufrido este escalofriante conjunto de prioridades de la Guerra Fr铆a de que la CIA est谩 ahora comprometida con la prevenci贸n de la criminalizaci贸n de la doctrina de seguridad nacional.

Perspectivas positivas

La historia de la 芦Alianza Oscura禄 capt贸 la imaginaci贸n del p煤blico por su relevancia para un problema social catastr贸fico en los propios EEUU. Pero el v铆nculo entre los pol铆ticos y la pol铆tica exterior estadounidense y el narcotr谩fico no empez贸 ni termin贸 con Centroam茅rica en los a帽os ochenta. Las operaciones clandestinas fomentan este tipo de empresas del mismo modo que los pantanos fomentan la malaria. En la d茅cada de 1950, la CIA envi贸 armas a los anticomunistas se帽ores de la guerra chinos que hab铆an cruzado al norte de Birmania, lo que les permiti贸 hacerse con su propia porci贸n de territorio. Los se帽ores de la guerra empezaron a cultivar opio para financiar sus actividades, y as铆 naci贸 el Tri谩ngulo de Oro.

Robert Oakley, embajador de EEUU en Pakist谩n entre 1988 y 1991, se quej贸 de que la estaci贸n local de la CIA trabajaba mano a mano con los l铆deres muyahidines afganos que estaban muy involucrados en el comercio de narc贸ticos despu茅s de la retirada de las tropas sovi茅ticas:

Ped铆 constantemente a la estaci贸n que obtuviera informaci贸n sobre este tr谩fico de sus fuentes dentro de Afganist谩n. Negaron que tuvieran fuentes capaces de hacerlo. No pod铆an negar que tuvieran fuentes, ya que est谩bamos obteniendo informaci贸n sobre armas y otros asuntos. Incluso plante茅 el asunto a [el jefe de la CIA] Bill Webster. Nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Nunca pas贸 nada.

Entre los socios elegidos por Langley se encontraba el futuro aliado de los talibanes, Gulbuddin Hekmatyar.

El informe Kerry relacionaba las pr谩cticas que documentaba en Am茅rica Latina con el entorno m谩s amplio de la Guerra Fr铆a: 芦las operaciones de los c谩rteles se han visto con demasiada frecuencia como un complemento de lo que se ha percibido como la cuesti贸n m谩s importante del conflicto Este-Oeste en la regi贸n禄. Poco despu茅s de la aparici贸n del informe, cay贸 el Muro de Berl铆n, pero la 芦criminalizaci贸n de la doctrina de la seguridad nacional禄 ha seguido estando muy presente en las 煤ltimas tres d茅cadas.

La relaci贸n de EEUU con el narcopresidente colombiano 脕lvaro Uribe ofrece un ejemplo sorprendente. Durante su primer mandato, Uribe promulg贸 la llamada 芦Ley de Justicia y Paz禄, que conced铆a una amnist铆a a los l铆deres paramilitares de derecha que hab铆an matado a muchos miles de civiles colombianos. Los tribunales colombianos dictaminaron posteriormente que los t茅rminos de la ley eran inconstitucionales. Los jefes paramilitares, que ahora se enfrentaban a la posibilidad de ser encarcelados, sintieron que Uribe les hab铆a traicionado, y estaban a punto de empezar a hablar libremente sobre su largo historial de connivencia con sus actividades.

Afortunadamente para Uribe, ten铆a amigos en Washington dispuestos a ayudarle a salir de una situaci贸n complicada. Los paramilitares eran buscados por delitos de narcotr谩fico en EEUU, pero Uribe se hab铆a negado hasta entonces a extraditarlos. De repente, cambi贸 esa pol铆tica y los sac贸 del pa铆s de la noche a la ma帽ana para que ning煤n juez colombiano pudiera intervenir. Unos pocos personajes infames como Salvatore Mancuso pasaron a manos de las autoridades estadounidenses.

Una investigaci贸n del New York Times de 2016 encontr贸 algunas irregularidades extraordinarias en el manejo de sus casos:

Los l铆deres extraditados habr谩n cumplido una media de 10 a帽os como m谩ximo por conspiraciones de drogas que implicaban toneladas de coca铆na. En comparaci贸n, los presos federales condenados por tr谩fico de crack –en su mayor铆a traficantes callejeros que vendieron menos de una onza– cumplen una media de poco m谩s de 12 a帽os de prisi贸n (…) Se les trat贸 como si fueran delincuentes por primera vez a pesar de sus amplios antecedentes penales en Colombia, y se les acredit贸 el tiempo que hab铆an cumplido all铆 a pesar de que la justificaci贸n oficial de su extradici贸n era que estaban cometiendo delitos en las c谩rceles colombianas.

Los funcionarios jur铆dicos estadounidenses que se ocuparon de los casos de estos hombres, ninguno de los cuales lleg贸 a juicio, no tuvieron reparos en expresar su admiraci贸n y respeto por los narcos. Uno de los jueces describi贸 al hombre al que estaba sentenciando como 芦sustancialmente diferente禄 de los se帽ores del crimen comunes y corrientes, ya que utilizaba el dinero del narcotr谩fico para ayudar a financiar una guerra contra la izquierda colombiana: 芦se dedicaba a una actividad que ten铆a algunas perspectivas positivas禄. Un fiscal federal de narc贸ticos fue igualmente generoso en su valoraci贸n: 芦Claramente, hicieron algunas cosas desagradables. Pero, ya sabes, era una guerra civil all铆. Siempre he querido creer que si me pusieran en la misma situaci贸n, habr铆a hecho las cosas de otra manera. Pero no lo s茅禄.

Desde cualquier punto de vista racional, el hecho de que los l铆deres paramilitares utilizaran sus beneficios del narcotr谩fico para pagar una campa帽a de asesinatos en masa deber铆a haber sido un factor agravante, que diera lugar a sentencias m谩s duras.

Las oscuras alianzas que contribuyeron a fomentar una calamidad social durante los a帽os 80 y 90 encajan en un patr贸n mucho m谩s amplio. Existe un abismo entre la 芦seguridad nacional禄, tal como la interpretan agencias gubernamentales como la CIA, y la seguridad real de los ciudadanos estadounidenses. En nombre de la protecci贸n de la patria y de la seguridad de su poblaci贸n, estos organismos han aplicado sistem谩ticamente pol铆ticas que aumentaron los peligros que se supon铆a deb铆an combatir.

El trabajo de reporteros como Gary Webb puso de manifiesto esa realidad para todos los que sufrieron directa o indirectamente la explosi贸n de la adicci贸n al crack y la criminalidad violenta que la acompa帽aba. La pesadilla de las relaciones p煤blicas de la agencia de inteligencia era la sombra que proyectaba una pesadilla real en los barrios humildes de todo EEUU.

