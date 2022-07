–

Os lo cre谩is o no, El Universo es muy grande.

Yo por mi parte acierto en que en El Universo hay muchos planetas.

Mis ideas: s贸lo hay un principio que me conmueve ahora mismo; 鈥渟olo dos鈥.

A mi de canciones, dejadme. A m铆 de art铆culos impropios en p谩ginas internacionales, en serio, prefiero hackear esas p谩ginas.

鈥淎narquistas Siempre鈥濃 Yo os digo que paso de vosotros. Anarquista soy鈥 Pero a m铆 forma鈥 Y es que es m谩s: tambi茅n soy antifascista.

Yo entiendo que tu entiendes que el anarquismo es La Libertad. Pero, 驴qu茅 es La Libertad? La Libertad desde luego no son burocracias, La Libertad desde luego no son falsos idealismos, La Libertad no justifica los medios.

驴Estoy de acuerdo con vosotros?: no.

Si hubierais le铆do aunque sea alg煤n libro鈥

驴Qu茅 os hab茅is le铆do?: 驴鈥淟a Traici贸n de La Hoz y El Martillo鈥?鈥

De acuerdo que ese libro tiene su miguilla pero no lo voy a dar por cierto hasta que no expliqu茅is bien lo que es el socialismo libertario. Es m谩s: hasta que no expliqu茅is tambi茅n lo que es el anarco- individualismo correctamente.

Para m铆 Las Ideas鈥 Solo dos. 隆En serio!: para un t铆o de m谩s de metro ochenta y que hace ejercicio todos los d铆as, no es muy dif铆cil resolver como van a ir las cosas en cuanto se ataque al d茅bil y se deje en paz al fuerte.

No voy a decir m谩s. Y lo 煤ltimo que voy a decir es que 鈥淚ndymedia Barcelona鈥 a estas horas debe estar pasando sus horas bajas, porque, ya no es leer, es que os est谩is metiendo en la boca de los nazis con esos art铆culos.

Yo, por mi parte: solo dos: t煤 vales, t煤 no. Vosotros parece que hartos de calumniar ya os met茅is con los pensadores m谩s punteros de este pa铆s. Qu茅 por cierto: no los conozco. Pero s茅 de su obra.

Los ind铆genas: 隆exterminados por los romanos! 隆Por supuesto!

隆Pero, a m铆!: 隆dejadme en paz! 隆Qu茅 no pinto nada! 隆Qu茅 os hablo alg煤n idioma 鈥渞aro鈥 y os pens谩is que es lat铆n!

No lo sab茅is pero en Este Mundo hay m谩s personas de las que parecen y, si hay unas ideas muy atacadas, 隆qu茅 ser谩 de La Revoluci贸n Social!

Yo鈥 C贸mo veis no pinto nada aqu铆 pero, si me veis hablando con un pajarito, sorprendeos del gato. Os puedo decir que me paso m谩s tiempo hablando con plantas y animales casi que con seres humanos鈥

鈥 Lo 煤ltimo que aprend铆: que es mejor una hoz para segar almas que una magnum con balas.

Eso son cosas que yo aprendo pero, 隆qu茅 le voy a decir a personas que siguen sacando el AK-47 a la calle y sembrando el terror entre civiles!

隆Qu茅 s铆!: qu茅 me pod茅is decir que lo de quemar contenedores tiene su miguilla pero lo que nunca me vais a poder explicar es porqu茅 vuestras ideas tienen sentido y porqu茅 parece que est谩is extasiados con las nuevas tecnolog铆as, ah铆: publicando art铆culos en Indymedia para que otros art铆culos con mucho m谩s sentido que los vuestros sean tirados a la basura porque no han sido comprendidos.

Yo: me voy con los duendes. Qu茅, pese a ser fe茅ricos, me cuentan historias de porqu茅 la lluvia cuenta historias o de porqu茅 El Sol va montado a caballo y lleva una falcata con la que llena de calor los trigales para que puedan ser cosechados.

Me vais a criticar. Casi seguro que me vais a criticar. Pero el fuego os espera y las llamas arden hasta el coraz贸n.

-Richie punk鈥