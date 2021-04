–

Indymedia Argentina March 30, 2021

La nueva ola de la pandemia ya est谩 ac谩.

Las medidas sanitarias para enfrentarla son tard铆as e insuficientes: la frontera sigue perforada por la 鈥渞epatriaci贸n鈥. Las aglomeraciones en transporte p煤blico siguen. En los lugares de trabajo no se cumplen las medidas de seguridad. Todo esto provoca m谩s diseminaci贸n del virus. Las vacunas no alcanzan y las producidas en Argentina no vuelven. Ante este panorama, la autodefensa en salud es imperiosa necesidad.隆Que la producci贸n de vacunas en Argentina se envase aqu铆 en laboratorios p煤blicos!

La 鈥渘ueva ola鈥 ya est谩 aqu铆

La epidemia recrudece. La 鈥減rimera鈥 ola iniciada en marzo 2020 nunca desapareci贸. Apenas se atenu贸, permaneciendo una 鈥渕eseta鈥 con alta cantidad de contagios. Al igual que el a帽o pasado, dado el car谩cter de pandemia, los virus se diseminan a partir de las personas que ingresan del exterior. Desde marzo de 2021 ya era p煤blica la situaci贸n en pa铆ses vecinos, pero se demor贸 un mes para adoptar medidas restrictivas que no son suficientes, ya que entre miles de personas que regresan, se hace imposible impedir que se 鈥渃uelen鈥 portadores de nuevas variantes del virus. Los casos de nuevos contagios ya superan los 8 mil por d铆a. Las medidas gubernamentales han sido tard铆as. Nuevas variantes del virus ya est谩n aqu铆. Las presiones empresarias, de sus pol铆ticos derechistas y sus medios de comunicaci贸n para que no se suspendan las actividades es monstruosa. Toda la propaganda se centra en la 鈥渞esponsabilidad individual鈥. Eso no es pol铆tica sanitaria. Eso es facilitar la propagaci贸n de la epidemia, que es un problema social y no individual.

驴C贸mo enfrentar la pandemia en los lugares de trabajo?

Mientras contin煤en las aglomeraciones laborales y los hacinamientos en el transporte p煤blico, no habr谩 forma de detener la circulaci贸n y diseminaci贸n del virus. Ni el gobierno ni las empresas est谩n dispuestos a solventar econ贸micamente lo que epidemiol贸gicamente es la 煤nica herramienta sanitaria capaz de frenar la progresi贸n de los contagios: interrumpir la circulaci贸n comunitaria. Como el per铆odo de incubaci贸n de la Covid es de 14 d铆as, en un mes se interrumpir铆a en gran parte la circulaci贸n comunitaria del virus y la epidemia quedar铆a circunscripta a focos. Dicen que no hay recursos. Con una cuota de pago de la ilegal deuda externa contra铆da por los fugadores de capital y con un impuesto a la riqueza suficiente y a tiempo se podr铆an subsidiar todos los salarios de un mes de ocupados y desocupados. Como esto no ocurrir谩, en lo inmediato, desde la clase trabajadora debemos realizar nuestra autodefensa de la salud y la vida. En los lugares de trabajo, debemos incrementar el control de las medidas de seguridad biol贸gica, porque los famosos 鈥減rotocolos鈥 funcionan poco y nada. Partiendo de muchas experiencias en este a帽o de pandemia, debemos conformar miles y miles de comisiones de control y ser muy estrictos. Persona con s铆ntomas sospechosos de Covid debe ser licenciada inmediatamente. Y lo mismo las personas que son la cadena de contactos, cosa que las gerencias de personal violan constantemente, incluso en hospitales y cl铆nicas privadas. Esta conducta inhumana es adem谩s un delito (art. 205 del C贸digo Penal). Debemos exigir que el famoso 鈥減lan detectar鈥 se cumpla, algo que tampoco se hace. Hay que exigir a empresas y autoridades de salud p煤blica que todas las personas que han tenido contacto laboral con otra persona enferma o sospechosa de Covid, sea testeada y que no regrese al trabajo hasta tanto se confirme que es negativa. Y hay que dejar pasar 72 hs. para realizar ese an谩lisis para que no d茅 un falso negativo. Mientras, deber谩 tener licencia igual que si estuviese enferma. Esto es distanciamiento preventivoy debe hacerse en f谩bricas, comercios, escuelas, oficinas y todos los centros hospitalarios y de salud, p煤blicos y privados. La 煤nica garant铆a de su cumplimiento ser谩n nuestras organizaciones de control.

La vacunaci贸n

Las vacunas son imprescindibles. Evitar谩n enfermedad grave, hospitalizaci贸n y muertes. Pero no interrumpir谩n en forma inmediata la epidemia. Pero la escasez de vacunas y los acomodos escandalosos en todas las jurisdicciones y muchas instituciones han provocadouna lentitud alarmante en la vacunaci贸n. Esta situaci贸n ha desatado otra campa帽a monstruosa para privatizar las vacunas, campa帽a que promueven los mismos que hasta hace poco pon铆an en duda la efectividad de vacunas que no fuesen las producidas en Estados Unidos (Pfizer y Moderna). De hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entreg贸 vacunas a empresas de medicina pre-paga para sus asociados. Esta promovida privatizaci贸n es el intento de privar a millones la posibilidad de vacunarse. Adem谩s de inhumana, esta mercantilizaci贸n es sanitariamente in煤til: no permitir铆a proteger a la mayor铆a de la poblaci贸n y la epidemia seguir谩 su curso. El gobierno ha hecho contratos para traer vacunas. El primero, con el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca, productor de la vacuna Oxford. Esta empresa decidi贸 elaborar la vacuna en Argentina en la empresa mAbxcience del grupo empresario Insud, del magnate Hugo Sigman, y envasarla en M茅xico, en f谩bricas contratadas por el multimillonario Slim. Ya se produjeron m谩s de 24 millones de dosis, pero AstraZeneca incumpli贸 el contrato aduciendo que en M茅xico no tienen los insumos para fabricar los frasquitos de vidrio. 驴Y entonces c贸mo y por qu茅 esas empresas firmaron el contrato? Entre enero y marzo deber铆an haber entregado millones de dosis. No lo hicieron. 隆Hemos perdido tres meses! El gobierno est谩 habilitado para exigirle a la empresa local Insud a que regrese los millones de dosis y realizar el envasamiento ac谩. No es nada f谩cil, porque no se ha previsto un mecanismo adecuado para tener a mano todos los insumos necesarios para fabricar los frasquitos. 隆Pero hay que hacerlo! Existen laboratorios p煤blicos con larga experiencia en fabricar y envasar vacunas y medicamentos: el laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de C贸rdoba y el Instituto Biol贸gico Tom谩s Per贸n de La Plata. Numerosas organizaciones gremiales y profesionales ya se lo han exigido al gobierno (https://prensafesprosa.blogspot.com/2021/03/la-argentina-produce-millones-de.html). No podemos reparar el da帽o hacia atr谩s, pero s铆 podemos empezar a solucionarlo. Adem谩s, el gobierno firm贸 un contrato con Rusia para la provisi贸n de la vacuna Sputnik. Los medios de comunicaci贸n y grupos de 鈥渃ient铆ficos鈥 lanzaron una campa帽a de desprestigio y mentiras, para sembrar miedo y hacer presi贸n para que se compre la vacuna de Pfizer, laboratorio de Estados Unidos. Esta empresa pretend铆a 鈥済arant铆as鈥 contra juicios con bienes del Estado nacional. Pero Rusia demor贸 excesivamente las entregas. Tambi茅n se recurri贸 tard铆amente a contratos con laboratorios de China.

Exigimos m谩s recursos para Salud

A esta altura, ni siquiera todo el personal de salud del pa铆s est谩 vacunado. Nuestra primera l铆nea que ha puesto cientos de v铆ctimas en la tarea asistencial (77.698 contagiados, 456 fallecidos al 01/03/21 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/trabajadores_de_la_salud_01_03_21-se09.pdf) est谩 desprotegida. Y adem谩s, precarizada y miserablemente remunerada. Salarios por debajo de la l铆nea de pobreza que fuerzan a las y los trabajadores y profesionales de salud al pluriempleo. 隆Est谩n extenuados y sus familias angustiadas! 隆Y ya estamos con una nueva ola de contagios que provocar谩 una nueva sobrecarga f铆sica y mental! Hay que impedirlo antes que sea tarde. Los gobiernos y los centros privados deben triplicar el salario (el sueldo promedio de bolsillo de una enfermera es de 35.000$). Lo mismo vale para cient铆ficxs y t茅cnicxs del CONICET que han desarrollado maravillosas investigaciones y tests. A todo esto sigue en pie la discusi贸n acerca de los criterios respecto de qui茅nes son considerados sectores esenciales. Podemos mencionar como ejemplo a lxs trabajadores de transporte p煤blico, alimentaci贸n, servicios b谩sicos que no pararon nunca.El INDEC dice que el salario l铆mite de pobreza deber铆a ser de 58.000$. Pero el gremio de Aceiteros demostr贸 en diciembre que el salario m铆nimo debe ser de 91.000$. Y lo conquist贸 con una gran huelga. Respaldamos la reciente huelga de ATSA (Sanidad). Otra vez, gobiernos y empresarios alegan que no hay recursos. Falso. La plata est谩: 隆t贸mense los fondos destinados a pagar la ilegal deuda y apl铆quese el impuesto al pu帽ado de multimillonarios! 隆Es una cuesti贸n de vida o muerte!

-> Convocamos a organizar Comisiones de Autogesti贸n de Salud

-> Defendamos nuestras condiciones de vida y de trabajo

Corriente Pol铆tico Sindical Rompiendo Cadenas