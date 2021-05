–

De parte de SAS Madrid May 10, 2021 71 puntos de vista

Detr谩s de las consecuencias directas provocadas por el Covid-19, se esconden otros efectos indirectos provocados por las medidas tomadas para lograr paliar la pandemia. Uno de ellos es el incremento de los trastornos de salud mental.

Un aumento de la demanda derivado de las medidas restrictivas, la incertidumbre y el miedo, entre otros factores. Con el objetivo de ahondar entre la relaci贸n del coronavirus y la salud mental, Redacci贸n M茅dica, en colaboraci贸n con el grupo ITA, ha reunido a expertos de la sanidad p煤blica como Montserrat Graell, jefa de psiquiatr铆a del Hospital Ni帽o Jes煤s de Madrid, y Lola Moreno, jefa de Servicio de Psiquiatr铆a del Hospital del Sureste en Alianza estrat茅gica con el Hospital General Universitario Gregorio Mara帽贸n, con expertos de la sanidad privada como Jaume Ravent贸s, consejero delegado del grupo ITA, y su director cl铆nico Antoni Grau. Todos ellos coinciden en subrayar que la pandemia del coronavirus Covid-19 agravar谩 los problemas relacionados con la salud mental.

驴En qu茅 grupos de poblaci贸n se ha deteriorado m谩s la salud mental a ra铆z de Covid-19?

Antoni Grau, director cl铆nico del grupo ITA: Situar铆a las afectaciones del Covid en salud mental en un continuum donde al principio hay pacientes que antes hab铆an tenido buenas estrategias de afrontamiento ante los problemas de estr茅s de la vida cotidiana y que ahora est谩n empezando a presentar sintomatolog铆a. Un segundo grupo que ya presentaban alg煤n tipo de sintomatolog铆a, pero sin llegar a un cuadro mayor y que han acabado desarrollando un cuadro completo. Y, por 煤ltimo, los pacientes ya con trastornos mentales en activo que lo que han hecho es empeorar mucho el nivel de funcionalidad. Adem谩s, no debemos de olvidar la afectaci贸n de las personas que han tenido Covid, las cifras nos est谩n diciendo que tienen el doble de posibilidades de desarrollar una depresi贸n, el triple de desarrollar un cuadro de ansiedad y cinco veces m谩s posibilidades de desarrollar un trastorno por estr茅s postraum谩tico.

Montserrat Graell, jefa de psiquiatr铆a del Hospital Ni帽o Jes煤s de Madrid: Los j贸venes son otro grupo vulnerable de poblaci贸n, les ha cambiado m谩s la vida que a nadie. No hay que olvidar que la mayor铆a de las enfermedades mentales empiezan en la adolescencia. Ya ten铆amos un grupo de adolescentes enfermos que con el efecto de la pandemia ha podido agravarse en estas enfermedades.

驴La ansiedad y la depresi贸n han sido uno de los trastornos que m谩s se han incrementado a ra铆z de la pandemia?

Lola Moreno, jefa de Servicio de Psiquiatr铆a del Hospital del Sureste en Alianza estrat茅gica con el Hospital General Universitario Gregorio Mara帽贸n: Son dos trastornos que han aumentado, pero han aumentado todos los trastornos de forma global. Al principio los pacientes en el confinamiento dejaron de acudir por miedo, los enfermos mentales y los que despu茅s han desarrollado la enfermedad han tenido miedo de acudir a los centros con tanto llamamiento a que no fueran, al riesgo. Entonces, eso ha contribuido a la ansiedad y la depresi贸n de personas vulnerables y otros no tan vulnerables. Tambi茅n han aumentado muchos trastornos como los de conducta alimentaria.

驴La conducta alimentaria ser铆a otra patolog铆a que se ha visto claramente afectada por la pandemia?

Montserrat Graell: Sorprendentemente, en esta situaci贸n de incertidumbre los trastornos de conducta alimentaria han aumentado de forma alarmante. Han llegado muchos menores conunos 铆ndices de masa corporal muy bajitos, con alteraciones som谩ticas como bradicardia y llegada a UCI que yo a lo largo de mi avanzado desarrollo profesional no hab铆a visto tanto y de tanta gravedad.

Antoni Grau: Esto no lo hab铆amos visto en 20 a帽os. Esta explosi贸n de los casos de trastornos de la conducta alimentaria, su caracterizaci贸n, casos muy agudos con una edad de inicio muy temprana, con una cl铆nica propia de adolescente no lo hab铆amos visto nunca realmente. Habl谩bamos de que toleraron relativamente bien, sobre todo en subgrupo, la primera ola, pero despu茅s el desconfinamiento y las olas sucesivas conllevaron realmente un aumento de la incidencia porque eran nuevos casos, muy j贸venes, y nosotros no lo hab铆amos visto nunca esto, es un estallido.

Lola Moreno: Nosotros hemos encontrado un 20 por ciento de incremento de hospitalizaciones por anorexia nerviosa en este periodo de pandemia respecto al a帽o anterior. Est谩 clar铆simo que es un incremento real, no es algo que ha sido transitorio en un momento. Adem谩s, con cuadros m谩s graves y complejos. Probablemente tambi茅n ha tenido que ver la dif铆cil accesibilidad a algunos tratamientos precoces que ya ven铆an siendo habituales.

驴Cu谩les han sido los principales motivos que han llevado al incremento de todos estos casos de salud mental?

Lola Moreno: Es una suma, desde lo psicobiol贸gico y social hay familias que han podido compensar estando juntos, sin embargo, en este periodo de personas que est谩n juntas en casa nadie cae que en esa casa a lo mejor hay 40 m虏, sin una ventana y con familias donde tener m谩s roce no ha sido tan estupendo. Yo he visto como urgenci贸logos, intensivistas, m茅dicos internistas y profesiones que normalmente est谩n muy habituadas a trabajar en incertidumbre y en estr茅s han pedido ayuda porque esto es otra cosa, es la guerra que no hemos vivido muchos de nosotros salvo aquellos mayores.

Montserrat Graell: Me atrever铆a a decir tres factores, al menos en la poblaci贸n joven: factores emocionales relacionados con la pandemia como el miedo al contagio, a lo que va a ocurrir鈥 Luego, la incertidumbre, porque han perdido proyectos, no saben si van a estudiar en ese lugar que hab铆an elegido o no, han perdido sus rutinas y tienen que reformular el proyecto. Y por 煤ltimo, el aislamiento. Creo que es un factor universal tambi茅n de riesgo para la patolog铆a mental.

驴Para la sociedad espa帽ola es un lujo acudir a un profesional en salud mental?

Jaume Ravent贸s, consejero delegado del grupo ITA: Hablar de lujo me parece quiz谩s excesivo y m谩s en un sistema como el nuestro de libre acceso directamente a los profesionales y al sistema, pero s铆 que me parece que hay una infrafinanciaci贸n de lo que son los servicios de salud Mental. No hace falta irnos a la pandemia para verlo, esta solo ha acelerado los problemas que ya ten铆amos anteriormente. En Espa帽a se ha intentado muchas veces hacer planes de salud mental, pero siempre hemos visto un desarrollo m谩s lento de lo normal de estos planes.

Lola Moreno: La salud mental es la hermana pobre de pr谩cticamente todos los sistemas sanitarios. Arrastra el estigma de todo lo que es sanitario y siempre est谩 muy carenciado porque es verdad que en sistemas cada vez m谩s tecnol贸gicos nosotros estamos m谩s en la relaci贸n vincular m茅dico-paciente, psic贸logo-paciente, y eso hace que necesit谩semos tiempo y personas. A los gestores a veces les cuesta mucho entender que nosotros no podemos ver 40 pacientes ni 80 al d铆a, que podemos rentabilizar much铆simo nuestro tiempo de determinadas maneras. La salud mental es un bien escaso y que solamente se reflexiona cuando uno ya tiene un nivel muy alto de estatus sanitario.

驴Las personas no ha podido acudir durante la pandemia a un profesional en salud mental porque hay poca mano de obra o porque los tiempos de espera son demasiado largos?

Lola Moreno: Son las dos cosas, era un sistema escaso donde el acceso al a trav茅s de la Primaria se cerr贸 en banda y eso ha hecho que las derivaciones a especializada de todo tipo haya tenido muchas dificultades. Adem谩s, la especializada hospitalaria estaba en una lucha sin cuartel hacia enfermedades graves de Covid y pasando pr谩cticamente todas las camas de otras especialidades, entre ellas las psiqui谩tricas, a programas Covid.

Jaume Ravent贸s: Se han juntado dos cosas. Por una parte, una escasez de recursos hist贸rica y un una demanda que ha subido una barbaridad. En cambio la oferta es la misma, por lo tanto, la gente se tiene que esperar m谩s. Desde el punto de vista de la sanidad privada, las aseguradoras privadas se han encontrado en situaciones absolutamente iguales que la p煤blica.

Montserrat Graell: En la p煤blica es dif铆cil acceder a una primera evaluaci贸n, pero m谩s dif铆cil es continuar el tratamiento. Por definici贸n, los tratamientos van a ser prolongados con muchas visitas frecuentes y eso ha sido a煤n m谩s dif铆cil durante la pandemia. Tenemos unas ratios de psiquiatras y de psic贸logos muy bajos respecto al resto de pa铆ses de nuestro entorno europeo. Ahora con un nivel de exigencia mayor es evidente que hay un problema.

Antoni Grau: Tambi茅n hay un estigma personal que provoca que haya mucha dilaci贸n desde que empiezan los s铆ntomas hasta que llegan a consulta. Los pacientes est谩n tardando m谩s en acudir y cuando tardan el trastorno se ha enquistado. Esto es un problema porque va a requerir de un abordaje m谩s intensivo que ni la sanidad p煤blica ni seguramente las p贸lizas de seguros privadas est谩n capacitadas para absorber, y lo que queda.

Lola Moreno: No s茅 si ser谩 la quinta o la sexta ola, pero esto es un tsunami, sobre todo en los menores es un tsunami.

A ra铆z de este problema que hay de oferta y demanda, 驴cre茅is que hace falta un plan nacional de salud mental para dotar al sistema de una capacidad que solucione y que d茅 salida a este incremento de la demanda?

Antoni Grau: Ya hay planes de salud mental y se han tenido que revisar las estrategias de estos planes haciendo anexos y planes espec铆ficos post Covid en diferentes comunidades aut贸nomas, que b谩sicamente se trata de ampliar el alcance que tiene la salud mental para que llegue a toda la poblaci贸n. La visibilidad que ha tenido ahora la salud mental ofrece una posibilidad para repensarla. Es una oportunidad que no volveremos a tener.

Lola Moreno: En la estrategia de Covid de la Comunidad de Madrid se ha reforzado a los profesionales de otras especialidades, pero se nos ha puesto al mismo nivel. Siendo pocos se ha valorado de forma importante y se nos ha reforzado, con pocos profesionales porque adem谩s es que no hay, es que los exportamos. Hemos tenido pocas posibilidades de sustituci贸n y de incremento, pero es verdad que en igualdad de condiciones con otras especialidades.

Jaume Ravent贸s: Las consecuencias de no hacer un plan de salud mental y no abordarla de forma correcta tiene consecuencias devastadoras. Nosotros hemos hablado de mortalidad en salud mental porque al final estamos hablando de que muchas de las enfermedades de los trastornos que han salido aqu铆 tienen como consecuencia el suicidio y se est谩 viendo por las estad铆sticas y las publicaciones que el 铆ndice de suicidios est谩 subiendo.

“La visibilidad que tiene ahora la salud mental ofrece una posibilidad para repensarla”

Claramente estamos al principio de la pr贸xima pandemia que ser谩 de salud mental. 驴Qu茅 papel debe o puede jugar la sanidad privada?

Jaume Ravent贸s: La sanidad privada siempre somos colaboradores de la sanidad p煤blica. Por una parte, estamos atendiendo la demanda de la aseguradora privada donde estamos notando un incremento muy importante de demanda por parte de la gente que tiene p贸lizas privadas con un gran problema que son las 20 visitas al a帽o de psic贸logo y los 60 d铆as de internamiento que m谩s o menos es lo que la mayor铆a de p贸lizas cubren, que se ha visto que es absolutamente inapropiado para cualquier tratamiento de salud mental. Y, por otra parte, el papel que puede jugar los proveedores privados como somos nosotros, el grupo ITA, en colaborar con el sistema p煤blico en un momento donde est谩 muy tensionado para ayudar a aliviar esta presi贸n asistencial. Al final el paciente y las familias lo que quieren es que resolvamos el problema, si es en un hospital p煤blico o en un centro privado mientras tengan una calidad contrastada y sepan que van a estar bien atendidos, les da igual.

Antoni Grau: La sanidad privada lo que va a hacer posible y hace posible es garantizar que la cobertura sea universal para todo el mundo porque donde no vaya a llegar la p煤blica, va a llegar la privada. Estas estrategias de salud mental que van a intentar tener un alcance poblacional requieren de unas inversiones que los presupuestos generales del Estado no van a soportar, nos pongamos como nos pongamos.

Lola Moreno: De hecho, tradicionalmente los que hemos tenido desde la p煤blica mucho trabajo en el 谩rea de ni帽os y adolescentes, a trav茅s de seguro escolar tenemos ya una amplia tradici贸n de proporcionar complementando, no quitando, el apoyo a la p煤blica para mejorar la salud mental a trav茅s de determinados conciertos y hemos siempre intentado hacer el谩stico el complemento p煤blico-privado.

Montserrat Graell: Hay que ser realistas y si nosotros estamos empleando un 5 por ciento en salud mental es muy dif铆cil doblar esa cifra. Tenemos que buscar situaciones intermedias que nos ayuden a progresar en la inversi贸n desde los presupuestos del Estado. Ayudados por alguna pol铆tica de conciertos o de colaboraci贸n con grupos que ya tienen estos servicios instaurados podemos beneficiarnos sobre todo en este momento de la pandemia, que no es un momento transitorio.

驴A partir de que cifra dar铆amos un buen servicio en salud mental?

Montserrat Graell: Tenemos que pasar m铆nimo de un 5 por ciento a un 10 por ciento y esto no se hace ni con fondos europeos ni solo con voluntad. Tenemos que tener otro tipo de soluciones reales y creativas, y yo creo que pasan por colaborar todos los agentes que estamos implicados en la salud mental, tanto p煤blicos como privados.

Lola Moreno: Hay mecenas tambi茅n. No tenemos una ley de mecenazgo y ser铆a important铆simo. Hay mecenas que invierten en formar, por ejemplo, en psiquiatr铆a del ni帽o y del adolescente. La formaci贸n es fundamental tambi茅n para que se queden en nuestro pa铆s y hay determinadas fundaciones, como la de Alicia Koplowitz. Hay que pensar en soluciones innovadoras y creativas y que todos nos pongamos a luchar con un frente com煤n porque el dinero, vuelvo a repetir, no es infinito.

驴Habr谩 un incremento de trastornos en salud mental una vez que se acaben las restricciones?

Antoni Grau: Habr谩 trastornos que mejorar谩n y otros trastornos que muy probablemente empeoren. Ya lo vimos en la primera ola y nos lo dicen pacientes. El otro d铆a una paciente con trastornos del espectro autista me dec铆a literalmente que no quer铆a que se levantaran las restricciones porque hay la mitad de la gente en el transporte p煤blico y la necesidad de interacci贸n disminuye.

Jaume Ravent贸s: Otra de las consecuencias son los problemas de la vuelta al trabajo. Cada vez m谩s hay gente que cuando le dicen que hay que volver al trabajo despu茅s de un a帽o de estar en casa teletrabajando no quieren volver. Estamos encontrando casos de directivos de grandes compa帽铆as que tienen p谩nico al regreso a su puesto de trabajo.

Montserrat Graell: La restricci贸n es un factor de riesgo muy importante, pero no es el 煤nico. La incertidumbre va a seguir en cuanto se abran las restricciones, sobre todo econ贸mica por la recesi贸n. Mucho va a depender probablemente de las condiciones socioecon贸micas en las que nos movamos en los pr贸ximos meses. Tambi茅n va a depender de lo que seamos capaces los profesionales de la salud mental de crear, de regenerar los programas y adaptarlos a la nueva realidad.

“Despu茅s de la pandemia tendremos la recesi贸n econ贸mica y con ella podemos volver sufrir otra nueva ola de salud mental”

驴Qu茅 papel va a jugar a partir de ahora la digitalizaci贸n en la salud mental?

Jaume Ravent贸s: Va a jugar un papel de facilitar los servicios de salud mental. Hasta ahora han sido herramientas de ayuda para que el profesional se pueda relacionar de una forma m谩s sencilla con el paciente y nos ha evitado tiempos de desplazamiento y esperas. Ahora dos minutos de espera en una videoconferencia son terribles, cuando antes est谩bamos acostumbrados a esperar 15 minutos.

Lola Moreno: Nos va a complementar otra forma de hacer m谩s y mejor. Las primeras consultas s铆 que pienso que la interacci贸n con el paciente es fundamental porque ah铆 hay matices, determinadas situaciones que hacen que la relaci贸n que se da, y es un arte, sea m谩gica, pero creo que tambi茅n desde la flexibilidad, dependiendo el momento, el c贸mo, el cu谩ndo, c贸mo est茅 el paciente, le permite una v铆a muy intensiva de conocimiento con su profesional.

Jaume Ravent贸s: A煤n tenemos que aprender a prescribir la salud digital. Nos ha ayudado much铆simo pero realmente todav铆a hay un camino por recorrer en cuanto a saber cu谩ndo es beneficioso y cu谩ndo no. Tenemos que aprender mucho m谩s a prescribir herramientas de salud digital, aplicaciones, terapias, terapias digitales, etc.

Lola Moreno: Qui茅n iba a pensar que 铆bamos a ser capaces, yo hoy he tenido consulta, por ejemplo, y ha sido toda telef贸nica y parte telem谩tica a trav茅s de videoconferencia. Tienes un sistema que el m茅dico de cabecera va a ver las dos bajas que yo he prescrito hoy, pongo el tratamiento y el paciente va a la farmacia o a lo mejor la farmacia se lo trae a su casa. Son determinados avances que yo hace cinco a帽os jam谩s pens茅 que estuviera en ese nivel.

Otra cosa que se va a quedar una vez que pase lo m谩s intenso en la pandemia es el Covid persistente y desde el sistema de salud de diferentes consejer铆as est谩n creando gu铆as de tratamiento del Covid persistente, 驴qu茅 papel juega la salud mental en estas gu铆as?

Montserrat Graell: Las gu铆as de Covid persistente tienen que tener, y lo tienen, un enfoque biopsicosocial. La catalana que es la que he le铆do, tienen este enfoque e incluye a la salud mental y otros factores sociales. Eso ya puede ser una ventaja porque los pacientes presentan a veces s铆ntomas como falta de concentraci贸n, de memoria, ansiedad, sentimientos como de neblina, de nebulosa como dicen, la fatiga, ansiedad o depresi贸n y deben ser abordados al igual que otros oftalmol贸gicos o neumol贸gicos.

Antoni Grau: Seguramente en este enfoque van a tener que cruzar disciplinas porque el Covid persistente muchas veces acarrea s铆ntomas neurol贸gicos muy incapacitantes y que van a provocar una reacci贸n en forma de problemas de salud mental de depresi贸n, p茅rdida de esperanza o ansiedad por personas que se sienten discapacitadas, limitadas y con un nivel de funcionamiento psicosocial que ha cambiado en pocas semanas.

Conclusiones

Lola Moreno: Yo quer铆a rese帽ar que esta pandemia ha dado un vuelco a la salud mental con un incremento sobre todo en los menores, que yo creo que est谩 por llegar el tsunami de la salud mental que ya lo estamos empezando a ver. Es fundamental ser creativos e innovadores, retener el talento, intentar ayudar a la poblaci贸n, no s茅 si con m谩s dinero que hay que incrementar en salud mental, pero s铆 con el esfuerzo de todas las administraciones p煤blicas, en sinton铆a con la privada, lo mismo que hemos visto con las vacunas.

Jaume Ravent贸s: Yo creo que el impacto de la pandemia sobre la salud mental est谩 evidenciada, no es una cosa que nosotros solo veamos en nuestro d铆a a d铆a, sino que empieza realmente a aparecer en publicaciones. Sabemos que de cara al futuro esto va a seguir ocurriendo por lo que empieza publicarse. Tenemos que trabajar para conseguir que el impacto de este tsunami de salud mental sea el menor posible sobre la poblaci贸n. Esto significa menos mortalidad y tambi茅n menos efectos secundarios sobre la sociedad. Para logarlo, necesitamos tener una planificaci贸n distinta y sobre todo una implementaci贸n distinta de los planes de salud mental donde se tengan en cuenta todas las capacidades del sector en Espa帽a y ah铆 me refiero no solo al sector p煤blico, sino tambi茅n al sector privado.

Antoni Grau: Est谩 claro que estamos viviendo un momento hist贸rico, se habla de la nueva pandemia de la salud mental y yo creo que es el momento de la saludmMental. Ahora s铆 es el momento para poderla repensar, insisto, no vamos a volver a tener oportunidades como esta para que el problema de salud mental est茅 en primera l铆nea entre las preocupaciones de la ciudadan铆a.

Montserrat Graell: La alteraci贸n de la salud mental ha aparecido cuando ya el momento m谩s agudo de la pandemia hab铆a pasado. Que los sistemas sanitarios que sean d茅biles por falta de recursos, de personal, de dotaciones, etc, va a suponer muchos problemas para afrontar esta ola. Quiero recordar tambi茅n a los profesionales sanitarios que van a necesitar, han necesitado y necesitan apoyo emocional y laboral para gestionar este afrontamiento que tienen que hacer de esta crisis sanitaria.

