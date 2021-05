May 17, 2021

Entrevista con el ecologista Antonio E. Brailovsky

Sobre el tratado de Escaz煤, la conferencia por el clima convocada por Biden y las vacunas.

M.H.: 驴Se ha retomado la agenda del cambio clim谩tico a partir de la cumbre virtual convocada por Joe Biden?

A.E.B.: Digamos que han hecho reuniones, esto siempre es muy importante para cualquier presidente, reunir gente y sacarse fotos. Nuestro presidente hizo una cantidad de discursos que son muy buenos pero lo que tendr铆a que haber hecho es renunciar a Vaca Muerta, si no lo hace no hay que creerle los buenos prop贸sitos respecto al cambio clim谩tico.

M.H.: Durante estos d铆as he o铆do y le铆do mucho hablar sobre el Tratado de Escaz煤. 驴De qu茅 se trata?

A.E.B.: El tratado de Escaz煤 es un muy buen texto en el que algunos pa铆ses latinoamericanos se comprometen a respetar los movimientos ambientalistas y la participaci贸n ciudadana en cuestiones de medio ambiente. Ahora, es muy buen texto, obviamente siempre que los gobiernos est茅n dispuestos a hacerlos cumplir. En pa铆ses como M茅xico, Guatemala, Honduras y, por supuesto, Colombia, donde los ambientalistas son asesinados sistem谩ticamente, el tratado de Escaz煤 no ayuda demasiado.

M.H.: Se me ocurre pensar en lo que vivimos d铆as atr谩s en nuestra localidad catamarque帽a de Andalgal谩.

A.E.B.: Al lado de esos pa铆ses donde a la gente que discrepa la asesinan, uno puede agradecer que simplemente a la gente le peguen. Pero el hecho es que cuando los ciudadanos reclaman ante intereses internacionales poderosos, cuando a esos intereses se les acaban los argumentos, siempre les queda la represi贸n policial.

M.H.: Me gustar铆a una reflexi贸n suya sobre el tema de la liberaci贸n de las patentes de las vacunas por la pandemia.

A.E.B.: Hay un reclamo de la OMS, 30 pa铆ses y 150 premios Nobel, que han pedido que se liberen las patentes de las vacunas, es decir, que esas vacunas puedan ser fabricadas en cualquier laboratorio id贸neo, esto permitir铆a producir m谩s vacunas y salvar m谩s vidas en medio de una emergencia.

Hasta ahora, hay una respuesta favorable del presidente de EE UU, y yo creo que ser铆a bueno que m谩s pa铆ses se sumaran al reclamo. Argentina no reclam贸 todav铆a formalmente a trav茅s de Canciller铆a y ser铆a bueno que lo hiciera, que se liberaran esas patentes y se pudieran fabricar en cualquier laboratorio id贸neo. Creo que es una asignatura pendiente nuestra y es bueno recordarlo.

No solo hay que comprar vacunas y asociarse con grandes laboratorios, tambi茅n hay que abrir la posibilidad de que esto se fabrique de una manera mucho m谩s libre. Obviamente hay que empezar a discutir el rol de los grandes laboratorios en cuanto a la salud. Yo creo que la salud en la medida que es un bien p煤blico no puede estar sujeta a los intereses de los laboratorios internacionales.

M.H.: 驴Estamos en condiciones de producir y envasar esas vacunas?

A.E.B.: Aparentemente s铆. Si hay un acuerdo con un laboratorio para hacerlo ac谩 no se entiende por qu茅 se cay贸 el acuerdo con otro laboratorio que hace unos meses prometi贸 hacerlo y despu茅s dijo que no pod铆a envasar en Argentina. Pero es cuesti贸n de hacer una auditor铆a no solo guiarnos por las noticias de prensa que pueden ser distorsionadas.

M.H.: 驴Qu茅 opini贸n le merece la Ley de educaci贸n ambiental?

A.E.B.: Yo creo que cuando una ley se aprueba por unanimidad hay que empezar a dudar. Porque siempre hay alg煤n inter茅s al que no le guste, entonces, para que se apruebe as铆 tiene que estar tan pero tan lavada, para ser una serie de principios gen茅ricos.

Cuando uno habla de educaci贸n ambiental 驴est谩 hablando de convencer a los ni帽os de que no tiren papelitos en el suelo o de que hay intereses econ贸micos que est谩n destruyendo el mundo en el que vivimos? Si vamos a decir que la culpa la tenemos todos, estamos desviando la atenci贸n y sobre eso hay mucha bibliograf铆a interesada.

Hay un libro 鈥50 cosas que pueden hacer los ni帽os para salvar el mundo鈥 que dice cosas como 鈥渘o uses el carro, cierra el grifo del agua, apaga la luz鈥 y ese tipo de cosas, pero en ning煤n momento act煤a como ciudadano y reclama lo que hay que reclamar. Entonces si la educaci贸n ambiental es para distraer a la gente y desviar la atenci贸n de los problemas graves va a ser otro fracaso.

La Haine