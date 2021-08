–

A帽o y medio de pandemia. Meses y meses hablando sobre la importancia de la sanidad p煤blica a la hora de atenuar el impacto y meses y meses destacando la importancia de la prevenci贸n para evitar una situaci贸n similar en el futuro. Sin embargo, un a帽o m谩s, la especialidad de Medicina Preventiva y Salud P煤blica no ha sido una de las 谩reas preferidas por los m茅dicos internos residentes (MIR) que este a帽o comienzan a trabajar en los hospitales espa帽oles. Mucho menos entre los que mejor nota sacaron y los que, gracias a ella, pudieron elegir antes su especialidad deseada. Seg煤n los datos del Sindicato M茅dico de Granada, que recopila estas cifras cada a帽o, tan solo ocho de las 1.993 mejores notas en el examen MIR se dedicar谩n a la Medicina Preventiva y Salud P煤blica. Son, en t茅rminos relativos, el 0,4%, la misma cifra que el a帽o pasado, en pleno apogeo de la crisis sanitaria.

Quienes quieren dedicarse a la Medicina tienen que sortear m谩s obst谩culos que aquellos que deciden formar parte de otras profesiones. Ellos, adem谩s de seis a帽os de carrera 鈥攍os grados duran cuatro a帽os y los dobles grados cinco鈥, tienen que enfrentarse a un examen que les da la puerta de entrada a su plaza de especialidad, que escogen con la preferencia que les otorga la nota en esa prueba. Este a帽o, el momento de elegir lleg贸 el 21 de junio. Y ese mismo d铆a las especialidades tradicionalmente favoritas comenzaron a agotarse. As铆, las 2.000 mejores notas optaron en su mayor铆a por dedicarse a la Anestesiolog铆a y Reanimaci贸n (especialidad que agot贸 en los primeros tres d铆as de elecci贸n 232 plazas), a la Pediatr铆a (182 plazas entre los 2.000 mejores expedientes) y a la Cardiolog铆a (escogida por 167 personas con las mejores notas). Medicina Preventiva y Salud P煤blica, en cambio, tan s贸lo fue escogida en esos tres primeros d铆as por ocho personas. Ocho de 1.993, el 0,4%.

No obstante, esta no fue la 煤nica especialidad poco deseada. Por debajo de ella se encontraron Angiolog铆a y Cirug铆a Vascular (que solo agot贸 cuatro plazas en los primeros tres d铆as de elecci贸n MIR), Cirug铆a Cardiovascular y Geriatr铆a (escogida por tres personas cada una), Cirug铆a Tor谩cica, Neurofisiolog铆a Cl铆nica y Farmacolog铆a Cl铆nica (con una plaza adjudicada cada una). Adem谩s, seg煤n los datos del Sindicato M茅dico de Granada, otras como Medicina del Trabajo o Inmunolog铆a ni siquiera tuvieron ninguna plaza adjudicada.

Pero, 驴es esto una excepci贸n u ocurre siempre igual? La serie hist贸rica refleja que Medicina Preventiva y Salud P煤blica nunca ha sido especialmente deseada. En 2020, en pleno apogeo de la pandemia, solo siete de las mejores notas que escogieron especialidad en los tres primeros d铆as de elecci贸n optaron por ella, un n煤mero similar a las ocho de 2018 o a las seis de 2016. En su peor a帽o, en 2014, tan solo la eligieron cuatro personas.

Daniel G. Abi茅tar es residente de tercer a帽o 鈥攅l MIR dura cuatro, exceptuando algunas m茅dicas y las quir煤rgicas, que duran cinco鈥 de esta especialidad en el Hospital del Mar, en Barcelona. En conversaci贸n con infoLibre, admite que pens贸 que este a帽o Medicina Preventiva y Salud P煤blica ser铆a un poco m谩s deseada, aunque tambi茅n ten铆a dudas. “Cre铆 que la pandemia la visibilizar铆a, pero al final no ha sido as铆”, reconoce. Seg煤n cree, aunque es cierto que este 谩rea m茅dica ha tenido m谩s espacio en el 煤ltimo a帽o, el 谩mbito hospitalario ha sido realmente el protagonista. “A pesar de que el covid nos ha interpelado directamente, la imagen de la pandemia ha estado copada por los m茅dicos de hospital, que han estado en primera l铆nea”, dice. Ha ocurrido porque as铆 lo han hecho los medios, aunque tambi茅n opina que los especialistas como 茅l tendr铆an que hacer algo de “autocr铆tica”. “No hemos salido reforzados de todo esto porque el 谩mbito hospitalario tiende a copar la pantalla, pero tambi茅n es verdad que se deber铆a destinar m谩s tiempo y recursos a la comunicaci贸n en salud p煤blica. Tenemos que empezar a pensar qu茅 tenemos que decir, cu谩ndo y qui茅nes tienen que hacerlo”, asegura.

Carmen Gallego, a punto de terminar su residencia y exvocal de Formaci贸n en la Asociaci贸n de Residentes de Medicina Preventiva y Salud P煤blica (Ares), comparte diagn贸stico con su compa帽ero. Ella, seg煤n confiesa a infoLibre, no esperaba “ning煤n cambio” para este a帽o. “Ya otros a帽os hab铆a pensado que la especialidad pod铆a llamar m谩s la atenci贸n, como cuando explot贸 el 茅bola o cuando hubo un brote de listeriosis en Andaluc铆a, pero realmente en ninguna de estas ocasiones hubo un repunte de la especialidad, as铆 que no esperaba que este a帽o fuese diferente“, explica. Cree, al igual que Abi茅tar, que “siempre son m谩s llamativas las especialidades cl铆nicas”, que son las que “m谩s siguen apareciendo en los medios y las que acaban siendo m谩s valoradas”.

Remontada en los siguientes d铆as sin llegar al 1%

La cosa cambi贸 en los d铆as sucesivos. Sin embargo, mientras algunas especialidades agotaban sus plazas, la de Medicina Preventiva y Salud P煤blica no llegaba a alcanzar el 1% de elecci贸n. Como publica la organizaci贸n m茅dica andaluza, cuando ya hab铆an escogido su plaza 3.984 personas, solo 25 hab铆an decidido enfocar su carrera profesional en este 谩rea de la medicina. Es, en t茅rminos relativos, un 0,6%. Para entonces, especialidades como Oftalmolog铆a y Cardiolog铆a ya hab铆an agotado sus plazas (202 y 181, respectivamente).

Pocos d铆as despu茅s, cuando 5.751 personas ya hab铆an pasado por el tr谩mite de elecci贸n, solo 46 se hab铆an decantado por este 谩rea. Un 0,8%. En ese momento, todav铆a quedaban libres 61 plazas, mientras que otras 25 especialidades ya hab铆an colgado el cartel de “completo”. Entre ellas, Radiodian贸stico (que ofertaba 260 plazas), Anestesiolog铆a (393) o Pediatr铆a (491).

Finalmente, y tal y como recoge el Sindicato M茅dico de Granada, Medicina Preventiva y Salud P煤blica agot贸 sus 107 plazas 鈥攄os m谩s que las ofertadas hace un a帽o鈥, siendo la mayor铆a adjudicadas entre aquellas personas cuya nota en el examen MIR les situ贸 por encima de los 8.000 puestos. El 70,1% fueron mujeres.

Poco visible tambi茅n durante la carrera

Que este 谩rea m茅dica no sea elegida con preferencia por los residentes no es nuevo. Se trata de una situaci贸n que, tal y como reconoce Abi茅tar, viene de lejos. Y buena parte de la explicaci贸n, dice, se encuentra en la propia carrera de Medicina. “La verdad es que se conoce poco y est谩 desterrada de las facultades“, admite, por lo que una persona que entra en la carrera de Medicina “dif铆cilmente puede pensar en elegirla”. No fue su caso, puesto que reconoce que es una persona muy interesada en las Ciencias Sociales y, sobre todo, en la sociolog铆a de la salud. Aun as铆, la escogi贸 “desconociendo mucho lo que se hac铆a”, aunque lo que s铆 ten铆a claro es que se trata de una de las especialidades menos asistenciales y, por tanto, de las que menos se adaptan al imaginario colectivo de la medicina.

“Cuando entras en la carrera lo haces con una imagen de la medicina como profesi贸n asistencial que se basa en la ausencia de enfermedad y eso se refuerza durante los a帽os de estudio”, lamenta. Sin embargo, detr谩s hay mucho m谩s. Los salubristas, dice, tienen trato con el paciente en algunas tareas que les competen como son los cribados para detectar c谩ncer o en las tareas de vacunaci贸n de personas reci茅n operadas. Pero hay mucho m谩s all谩. Los salubristas tambi茅n trabajan en proyectos en los que miden los indicadores de infecci贸n para asegurar que la asistencia hospitalaria es segura, llevan centrales de esterilizaci贸n y, ahora tambi茅n, asesoran a residencias y hacen estudios a los familiares, por ejemplo. Para Abi茅tar, “intelectualmente” es una profesi贸n “muy estimulante”. Pero ni se conoce en la carrera ni antes.

Tambi茅n lo cree Gallego. “Creo que la especialidad sigue siendo muy desconocida y que en la mayor铆a de universidades no se da a conocer bien entre los estudiantes de Medicina. Adem谩s, la mayor铆a de las personas que estudian esta carrera lo hacen con el enfoque de hacer asistencia, as铆 que no me extra帽a que esta especialidad sea de las menos llamativas“, concluye.

