De parte de SAS Madrid March 7, 2022 91 puntos de vista

La España Vaciada ha experimentado un notable protagonismo en las últimas elecciones de Castilla y León, aunque solamente han triunfado en la provincia de Soria. No obstante, en todo el territorio de la comunidad hay importantes problemas relacionados con la sanidad rural y, básicamente, con los servicios en las zonas rurales. Esta comunidad es la que más población ha perdido, un 10% menos en los últimos 50 años. Palencia es uno de los muchos territorios donde se puede ver la falta de sanitarios en el medio rural.

Tal como ha denunciado la Plataforma Pro Hospital Zona Norte, en esta zona palentina hay seis médicos de los doce que debería haber para atender a cerca de 10.000 vecinos. Concretamente, en Guardo solo hay dos profesionales de los siete que debería haber. Esto hace que algunos de los pueblos dentro de esta zona básica de salud se hayan quedado sin consultas médicas en sus consultorios.

Han sido más de 1.000 los vecinos que han salido a las calles esta semana para clamar contra la falta de médicos, denunciando la lamentable situación sanitaria bajo el grito de “la sanidad no se vende, se defiende”.

Nieves Trigueros, la que fue la candidata de la España Vaciada Palencia a la Junta, explica en declaraciones a ElPlural.com la situación sanitaria que se vive en la provincia. Además de hacer referencia a los dos médicos encargados de atender a la población de 7.000 habitantes de Guardo, cuando debería haber siete profesionales, Trigueros recuerda que todavía hay consultorios cerrados, los mismos que se cerraron con la pandemia y todavía no han reabierto sus puertas, pese a la insistencia de Mañueco asegurando que en su mandato no se ha cerrado ninguno.

“En los pueblos donde eran tres días de consulta más dos de enfermería se redujo a cero y ahora viene el enfermero un día, una hora con cita. Los consultorios que se cerraron siguen sin abrirse”, explica. Además, lamenta la actitud de su plataforma en la campaña electoral, donde optaron por no enfrentarse al presidente por esta afirmación: “Nosotros en campaña manteníamos el respeto hacia nuestros adversarios, que podían ser nuestros compañeros. Entonces nunca atacamos, nunca dijimos que no era cierto, que nos estaban engañando, y claro, lo hemos pagado en las urnas. Él decía eso y nosotros veíamos en la España vaciada que era falso, y a día de hoy seguimos igual”.

Falta de especialistas

Para agravar más la situación, donde la falta de consultas médicas en los consultorios ha afectado al control de las enfermedades crónicas, como la diabetes o la tensión, hay que sumar el déficit de especialistas o la falta de unidades, como la de radioterapia. “Existe un plan de vaciamiento. Cuando me jubile, entre elegir Palencia, donde no tengo nada y cada vez menos, o elegir Valladolid, donde tendré que ir para cualquier cosa que me pase, la elección es clara”, comenta Nieves Trigueros, mencionando que vive en el límite entre Palencia y Valladolid.

Al ser preguntada por los argumentos de la Junta de Castilla y León para sustentar esta merma de servicios, la candidata de España Vaciada Palencia afirma: “Nos dicen que hay falta de personal, que es una respuesta que no entendemos cuando nuestra facultad de medicina está sacando cada año muchos especialistas. Se está gastando muchísimo dinero en formar a médicos y luego no se quedan en la comunidad porque no hay sueldos justos. La Junta te dice que están en ello, y he llegado a escuchar que en el medio rural sale muy caro tener esos servicios, pero claro, nosotros pagamos los mismos impuestos”. Y para finalizar, sentencia: “Cómo vamos a fomentar el nacimiento de niños en los pueblos si no hay pediatras. Te obligan a irte de los pueblos”.

