Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru han denunciado ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao que ya son 42 los trabajadores y trabajadoras que han fallecido en 2021, seis de ellos en agosto.

Por LAB Sindikatua

En primer lugar, desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a las familias y allegadas y allegados del trabajador fallecido. Desgraciadamente, lo ocurrido hoy no es nuevo. Este año, son cuatro los trabajadores que han perdido la vida al caer desde una altura. Son accidentes que podían haberse evitado tomando medidas de seguridad, pero la realidad nos demuestra que no se toman medidas para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Da la impresión de que los responsables de las administraciones públicas no saben esto. ¿Dónde están los responsables de la administración y el Gobierno Vasco? ¿Qué cambios y qué pasos están dispuestos a dar para dar la vuelta a esta situación? ¿El Gobierno de Lakua está dispuesto a situar de una vez por todas el grave y estructural problema de los accidentes laborales en la agenda política? ¿O seguirá mirando hacia otro lado?

¿Cuáles son los resultados de la Mesa de Diálogo Social? En 2010 pusieron en marcha el programa “Lotu”, para la prevención de caídas de altura, ¿y éste es el resultado? El año pasado pusieron en marcha un Observatorio, ¿y cuáles han sido los resultados? Sólo repartir dinero y hacer teatro: parece que están haciendo algo, pero en la práctica no hacen nada. Ése no es el camino.

Tenemos claro que los accidentes laborales no son generados por el azar o la casualidad, son el resultado de las relaciones laborales, la precarización, la normativa laboral y la subcontratación. Exigimos a las administraciones públicas que investiguen el accidente, señalen a los responsables y que éstos paguen.

Desde LAB lo tenemos claro. Necesitamos vivir y trabajar dignamente, tenemos derecho a volver del trabajo sanas y salvos. En este sentido, la única vía para acabar con esta lacra que afecta a toda la sociedad es la lucha y la organización. El cambio vendrá del cambio de las relaciones laborales y de las reglas de juego. Tenemos que llevar a cabo un nuevo modelo que priorice la vida y la salud de las y los trabajadores.

Aurten lau langile hil dira jada altueratik erorita, saihestu zitezkeen heriotzak guztiak

Odolusteak ez du etenik. Larunbatean behargin bat hil zen Derion, altueratik erorita. Konpontzen ari zen teilatutik erori zen. Aurten, gutxienez 40 langile langile hil dira lanean Euskal Herrian, horietatik 5, abuztuan.

Lehenik eta behin, LAB sindikatutik gure elkartasuna eta babesa adierazi nahi diegu hildako langilearen familia eta gertukoei. Zoritxarrez, gaur gertatutakoa ez da berria. Aurten lau langile hil dira altueratik erorita. Segurtasun neurriak hartuz ekidin daitezkeen istripuak dira, baina, zoritxarrez, errealitateak erakusten digu ez dituztela segurtasun neurriak hartzen honelako istripuak berriro gerta ez daitezen. Antza, administrazio publikoen arduradunek ez dakite hau. Non daude administrazioko arduradunak eta Jaurlaritza? Zein aldaketa egin eta zein pauso emateko prest daude egoera honi buelta emateko? Lakuako Gobernua prest al dago agenda politikoan lan istripuen arazo larria eta egiturazkoa behingoz kokatzeko? Edo beste aldera begiratzen jarraituko du?

Zeintzuk dira Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren emaitzak? 2010. urtean “Lotu” programa martxan jarri zuten martxan, goitik beherako erorketen prebentziorako, eta hau da emaitza? Pasa den urtean Behatokia jarri zuten martxan, eta zeintzuk dira emaitzak? Bakarrik dirua banatzea eta antzerkia: badirudi zer edo zer egiten dutela, baina praktikan ez dute ezer egiten. Hori ez da bidea.

Argi daukagu lan istripuak ez direla zoriak edo kasualitateak sortuak, ematen diren lan harremanen, prekarizazioaren, lan arautegiaren eta, azpikontratazioaren emaitza dira. Administrazio publikoei exigitzen diegu istripua ikertzea, arduradunak seinalatzea eta ordaindu dezatela.

LAB sindikatutik argi dugu. Bizitza eta lan duinak behar ditugu, lanetik onik eta bizirik bueltatzeko eskubidea dugu. Zentzu honetan, norbanakoena, familiena eta jendarte osoarena den gaitz honekin bukatzeko bide bakarra borroka eta antolakuntza dira, lan harremanen eta joko arauen aldaketatik etorriko da aldaketa. Eredu berri bat gauzatu behar dugu, langileon bizitza eta osasuna lehenetsiko dituena.

