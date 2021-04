–

Alemania y Francia han decidido inocular con una vacuna diferente para la segunda dosis a las personas que en un principio fueron inmunizadas con Astrazeneca. Esta decisi贸n ha surgido tras los casos de trombos detectados en individuos a quienes se les administr贸 la inyecci贸n hace unas semanas.

En este contexto, Espa帽a a trav茅s de una investigaci贸n que llevar谩 a cabo el Instituto de Salud Carlos III (Isciii) llamada 鈥楥ombivacS鈥, estudiar谩 la efectividad de la combinaci贸n de vacunas de adenovirus con ARNm, espec铆ficamente con Pfizer, para aplicar a este grupo de individuos previamente inmunizados.

En conversaci贸n con Redacci贸n M茅dica Joan Cayl脿, miembro de la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a (SEE), ha manifestado que una eventual combinaci贸n de vacunas podr铆a traer un escenario 鈥渃omplicado鈥 y ha abogado por mantener el f谩rmaco inicial y administrar una segunda dosis.

鈥淎hora se puede hacer un ensayo cl铆nico que podr铆a demostrar que no hay problemas y que se siguen produciendo anticuerpos. Sin embargo, cuando se hayan aplicado millones de estas combinaciones puede aparecer un problema mayor por un hipot茅tico nuevo efecto secundario, y volvemos a lo mismo. Lo indicado es seguir con la misma vacuna porque ya se han hecho ensayos cl铆nicos鈥, ha argumentado el epidemiol贸gico.

En esta l铆nea, 脕ngel Hern谩ndez Merino, vocal del Comit茅 Asesor de Vacunas de la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a, ha afirmado que prefiere esperar datos del estudio antes de seguir los pasos de Alemania y Francia.

鈥淢e parece precipitado tomar esa decisi贸n, no hay pruebas ni evidencias a煤n del resultado de la combinaci贸n de vacunas. Aunque se puede presumir que no ser谩 peor la inmunizaci贸n, yo prefiero evitar estas medidas hasta no obtener datos de las investigaciones que se hagan鈥, ha sugerido Hern谩ndez Merino.

Inmunidsd heter贸loga

Marcos L贸pez Hoyos, presidente de la Sociedad Espa帽ola de Inmunolog铆a (SEI), ha coincidido con Vacunolog铆a y ha manifestado que todo es muy precipitado ya que la inmunidad heter贸loga en Covid a煤n no est谩 demostrada.

鈥淣o hay ensayos cl铆nicos que demuestren inmunidad heter贸loga en Covid. Esta combinaci贸n, sin embargo, s铆 que se ha probado, por ejemplo con el 茅bola con una vacuna de adenovirus combinada despu茅s con una vacuna de Mvabea, pero en este virus todav铆a faltan hacer muchos estudios para que se valide鈥, ha sentenciado el inmun贸logo.

