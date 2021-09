–

El Servicio Galego de Sa煤de (Sergas) ha citado para diciembre del 2022 a una mujer de noventa a帽os a la que debe retirar la escayola que le pusieron a principios de este mes tras sufrir una fractura de mu帽eca de la que fue tratada en un hospital de Le贸n.

La mujer est谩 adscrita al hospital de O Barco de Valdeorras, (Ourense), donde m茅dicos, pacientes, familias, sindicatos y partidos de la oposici贸n al PP llevan a帽os denunciando la precariedad de los medios humanos y materiales en los que Xunta de Alberto N煤帽ez Feij贸o ha dejado a la sanidad p煤blica de la comarca.

De hecho, el PSOE acaba de presentar una proposici贸n no de ley en el Parlamento de Galicia en la que urge al Gobierno auton贸mico a reforzar urgentemente el servicio de traumatolog铆a del 脕rea Sanitaria de Ourense para eliminar “unas listas de espera insoportables e intolerables”.

La paciente sufri贸 una ca铆da fortuita el pasado 1 de septiembre mientras pasaba sus vacaciones en Le贸n. Acudi贸 al servicio de urgencias del Complejo Asisitencial Universitario de esa ciudad, donde le diagnosticaron una fractura de radio y la enyesaron, y donde una semana despu茅s le hicieron una primera revisi贸n.

Tras esa visita, el m茅dico que firm贸 su informe le recomend贸 que, a la vuelta de las vacaciones, acudiera a su centro de referencia en Galicia para que el d铆a 24, es decir este mismo viernes, procedieran a comprobar que la fractura ya se hab铆a soldado para, en su caso, retirarle la escayola.

Una vez en O Barco, el pasado d铆a 17, el m茅dico de atenci贸n primaria le extendi贸 un volante para el especialista con este texto: “Ruego citaci贸n de paciente que seg煤n informe oficial del hospital de Le贸n debe ser valorada por trauma el 24 de este mes”. Cuando lo llev贸 al servicio de citas, el Sergas la emplaz贸 a volver a los quince meses: el 19 de diciembre de 2022 a las 11.20 de la ma帽ana.

“Ser铆a para re铆rse si no fuera porque se trata de una persona de 90 a帽os”, explican sus familiares, que a帽aden que la situaci贸n no puede atribuirse a un error administrativo, sino a la lamentable situaci贸n en la que los recortes de la Xunta han dejado a la sanidad p煤blica gallega y en particular a los peque帽os hospitales comarcales.

“Hace unos a帽os hab铆a cuatro traumat贸logos, pero ahora s贸lo hay uno, que est谩 desbordado”, apuntan. “Afortunadamente nosotros estamos pendientes de ella y podemos ayudarla, pero no queremos ni pensar lo que podr铆a pasar si se tratara de anciana que viva sola y no tenga quien la apoye”, a帽aden.

P煤blico ha acudido a la Xunta para pedirle que explique las causas de la demora en citar a la paciente. Fuentes del 脕rea Sanitaria de Ourense indicaron que al Servizo Galego de Sa煤de “no le consta” la situaci贸n de la mujer e indicaron que, en cualquier caso, se tratar铆a “de un error”.

La portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento de Galicia, la ex diputada en el Congreso Marina Ortega, ha exigido a la Xunta que ponga el problema “en el centro de su gesti贸n para darle una soluci贸n efectiva cuanto antes”, teniendo en cuenta que Ourense “es una de las provincias m谩s envejecidas del pa铆s y por lo tanto con m谩s poblaci贸n susceptible” de ser usuaria de los servicios de traumatolog铆a.

El pasado d铆a 20, la junta de personal del hospital comarcal de Valdeorras, adscrito al 谩rea sanitaria de Ourense, acord贸 convocar una manifestaci贸n en protesta por las carencias del centro, que se encuentra, a su juicio, en una situaci贸n “cr铆tica” debido a la “dram谩tica falta de profesionales y a la desaparici贸n o mengua de servicios cl铆nicos”.

Esa descapitalizaci贸n provoca, seg煤n denuncian los profesionales, “inaceptables listas de espera con tiempos de catorce meses de demora para consultas” como la que, por ejemplo, precisa la mujer de noventa a帽os para que le retiren la escayola. La Junta de Personal asegura que en el distrito sanitario de Valdeorras se dan numerosas “situaciones de descubierto de profesionales, de centros de salud indignos y de faltas de respecto a los derechos de los pacientes y de los profesionales”.

Tambi茅n denuncian que la falta de facultativos en el hospital comarcal impide en muchas ocasiones trasladar en ambulancias medicalizadas desde O Barco a Ourense a enfermos cr铆ticos que deben ser tratados en ese centro, que cuenta con m谩s medios, ya que tienen que ir acompa帽ados de un m茅dico que, a su vez, debe dejar desatendido el hospital de Valdeorras durante el tiempo de ida y vuelta del traslado.

Eso ha provocado que el Sergas est茅 contratando ad hoc a facultativos por horas para viajar a O Barco en ambulancia cuando surge una urgencia que no se puede atender por falta de medios en el centro de la localidad, con la demora y el riesgo que eso supone cuando se trata de pacientes cr铆ticos. Al menos dos personas habr铆an fallecido en esos traslados, una por un infarto de miocardio y otra por un accidente cerebrovascular.

