–

De parte de SAS Madrid February 17, 2022 57 puntos de vista

El futuro de la sanidad espa帽ola pasa por la jornada de 32 horas o cuatro d铆as. Es una propuesta que en los 煤ltimos a帽os ha ido ganando cada vez m谩s fuerza, hasta el punto de que ya existen comunidades aut贸nomas que barajan esta opci贸n como escenario factible en un espacio de tiempo no demasiado prolongado. En este sentido, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana no se cierra a estudiarla despu茅s de la 煤ltima propuesta realizada por CCOO en esta regi贸n.

Sin embargo, esta iniciativa sigue suscitando dudas y generando incertidumbre a lo largo y ancho de la geograf铆a nacional, tal y como ha podido comprobar Redacci贸n M茅dica. En nuestro pa铆s, el partido que ha abanderado la reducci贸n de jornada ha sido el de 脥帽igo Errej贸n, M谩s Pa铆s, si bien desde su marca madrile帽a alertan que de 鈥渆n el 谩mbito sanitario hay pasos previos antes de llegar a las 32 horas鈥. 鈥淗abr铆a que empezar por las 35 horas鈥, sostienen fuentes de la formaci贸n. Siguiendo esta premisa, un total de ocho comunidades aut贸nomas -Andaluc铆a, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Pa铆s Vasco, La Rioja y Navarra- estar铆an 鈥榩reparadas鈥 para acogerse al nuevo modelo laboral, pues en ellas ya se aplica la jornada de 35 horas.

Este diario ha consultado a los principales sindicatos con presencia en la sanidad sobre la posibilidad de trasladar una propuesta por la jornada de 32 horas en sus territorios. Las respuestas son un谩nimes, y es que si no existen actualmente plantillas lo suficientemente dotadas ni adecuaci贸n presupuestaria dif铆cilmente ser谩 hacer realidad la jornada de 4 d铆as y realizar el mismo trabajo con m谩s personal.

驴Esta la sanidad espa帽ola preparada para las 32 horas?

En Andaluc铆a, el secretario general de la Federaci贸n de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Jos茅-Pelayo Galindo, sostiene que una reducci贸n en las horas de trabajo ser铆a 鈥渧ista con buenos ojos鈥, aunque 鈥渄udamos de que esta Administraci贸n sanitaria, que mantiene a sus trabajadores de los peores retribuidos de todo el Estado y que no cumple con los acuerdos firmados de carrera profesional, acepte esta reducci贸n de jornada laboral鈥.

Mientras, desde las Islas Canarias la acci贸n sindical reconoce que la aplicaci贸n de la jornada de 32 horas es una posibilidad que todav铆a no se ha puesto sobre la mesa. Reconocen que primero se debe estudiar su viabilidad, sobre todo en el 谩mbito econ贸mico, con la finalidad de ver hasta qu茅 punto el Servicio Canario de Salud (SCS) 鈥減odr铆a no rebajar servicios con esa jornada laboral鈥. Como propuesta inicial, 鈥渆stamos de acuerdo鈥, sostienen las mismas fuentes. Sin embargo, alertan de que son favorables siempre y cuando implique rebajar sueldos o no mantener ciertas retribuciones.

Desde Castilla-La Mancha, CCOO sostienen que es una medida que est谩 en su hoja de ruta, pero no es lo m谩s inmediato. Recuerdan que recuperar la jornada de 35 horas 鈥渃ost贸 mucho鈥. 鈥淎hora estamos trabajando en la pr贸rroga de los contratos relacionados con el covid hasta agosto y previo a esa propuesta tendr铆amos que tener un mapa real del n煤mero de trabajadores que tenemos鈥, seg煤n el sindicato. 鈥淎hora estamos en otro momento, m谩s que nada porque estamos con la aplicaci贸n del RD de temporalidad y todav铆a no tenemos un mapa claro de la situaci贸n, con el n煤mero de personas que pueden estar en la situaci贸n de consolidaci贸n de su puesto de trabajo como se帽ala la normativa鈥, insisten. 鈥Primero tenemos que dar los pasos para consolidar los puestos de trabajo que son necesarios en la Comunidad, que todav铆a no lo hemos hecho y partiendo de esa base ya entrar en la reivindicaci贸n de las 32 horas semanales鈥.

Una apuesta de las administraciones por el empleo

Esta es la postura que mantiene la delegaci贸n sindical de CCOO en el Pa铆s Vasco. 鈥淓s necesario una apuesta firme de las administraciones en dotar de personal suficiente a los Servicios de Salud, cosa que hoy por hoy no vemos que Osakidetza quiera hacer鈥, aseguran. Respecto a la contrataci贸n, 鈥渆l modelo de Osakidetza ha sido apostar por la temporalidad de la plantilla y 鈥渄eslizar鈥 tareas de unas categor铆as a otras, como asignar ciertas tareas que entendemos que son m谩s sanitarias a personal administrativo en la Atenci贸n Primaria鈥, lamentan. 鈥淒e implantar aqu铆 una jornada as铆, deber铆a ir acompa帽ada de un empuj贸n claro a la plantilla鈥.

En La Rioja y Asturias, la acci贸n sindical mantiene posturas similares a las del resto de territorios: es un proyecto de futuro pero antes hay otras prioridades que pasan, principalmente, por la adecuaci贸n de las plantillas.

En Navarra, el Sindicato M茅dica considera que reducir el trabajo a 4 d铆as por semana 鈥渘o parece ser una propuesta realista, vista la inconmensurable demanda que tenemos los m茅dicos (no hay horas suficientes en la jornada actual para atender con una m铆nima calidad a todos los enfermos) y el tipo de horario que nos imponen y ahora hablamos de las guardias鈥. Antes creen m谩s pertinente suprimir las guardias de 24 horas y sustituirlas por turnos de trabajo como el resto del personal, aunque esto suponga multiplicar la plantilla m茅dica. Mantener las guardias obligatorias, 鈥渋nsalubres, que no cotizan para jubilaci贸n y pagadas a precio de saldo, muy por debajo de la hora ordinaria, es de tiempos de la dictadura鈥.

Enlace relacionado RedaccionMedica.com (17/02/2022).