–

De parte de Arrezafe October 7, 2021 198 puntos de vista





LA

HAINE – 07/10/2021

Miguel Ángel Valero

Fragmentos

de la Entrevista al activista anarquista Ruymán Rodríguez

(Federación Anarquista Gran Canaria) (Entrevista

completa aquí)

“No hay una

avalancha migrante, lo que hay es una gran mentira. Recibimos 23.000

inmigrantes en los últimos dos años, […] también recibimos 15

millones de turistas al año y nadie habla de avalancha”

“En Canarias, el 60% de

la población reconoce que no puede llegar a fin de mes y el 40% de

la población está en régimen de exclusión o directamente por

debajo del umbral de la pobreza. Tenemos la infancia más pobre de

Europa, un 35% de los niños canarios son pobres. Entre un tercio y

un cuarto de la población canaria está desempleada. Tenemos los

sueldos más bajos del Estado y casi siete desahucios al día.

Tenemos la cesta de la compra más cara y el cuarto alquiler más

caro del Estado, una media de 997 euros en la provincia de Las

Palmas. Tenemos 150.000 casas abandonadas”.



“El turismo no es un

hecho inocente e inocuo, el turismo en las islas Canarias es el nuevo

colonialismo, un imperialismo que parece incruento porque no tiene

armas, pero que nos está expulsando de nuestros barrios. La gente

sin recursos ya no puede pagar ni los alquileres más económicos

porque se destinan a vivienda vacacional, todo el equipamiento urbano

se destina única y exclusivamente a la población flotante. Ya no

tenemos ambulatorios, ya no tenemos centros de mayores ni guarderías.

Lo que tenemos son terrazas, centros comerciales y peluquerías para

perros. Es en ese contexto es en el que irrumpe la FAGC porque nos

están reventando”.

“Los bancos, los mismos

que hablan de responsabilidad social, de campañas pro infancia, de

ofrecer desayunos para niños y becas, son los que después echan a

esos mismos niños violentamente a la calle. Las instituciones y los

partidos políticos, a izquierda y derecha, que hablan de garantizar

los derechos humanos, de que nadie se va a quedar en la calle, de que

nadie se va ha quedar atrás, permiten desahucios, cuando no los

promueven. Una entidad como la Sareb está ofreciendo viviendas para

los damnificados de la Palma mientras en la isla hermana desahucia a

38 personas, 19 niños, 13 familias, gente que no que no está siendo

expulsada de sus casas por la lava, la está echando la Sareb, la

está echando un juzgado, la está echando la policía”.

â˜