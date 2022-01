–

COMUNICAT PÚBLICReunits en assemblea els membres de la comunitat de residents a la Nau del carrer Progrés i membres de la xarxa d’entitats de suport, davant el procediment de desnonament previst pel proper dia 13 de gener, hem pres els següents acords:

1-En aquests moments és inviable marxar de la Nau. A la manca d’alternativa habitacional, s’hi afegeix l’altíssim nivell de contagi del virus de l’Omicron i la forta baixada de temperatures, que incrementen enormement la ja extrema vulnerabilitat de les persones afectades. Per això, si no hi ha cap alternativa es mantindrà la ocupació i es fa una crida a la solidaritat de la ciutadania per acompanyar-nos a la Nau el proper 13 des d les 6 del matí.

2-Compromís d’abandonar la Nau en un període de 3 mesos, un cop passat l’hivern. Mentre tant cal garantir les condicions sanità ries, de salubritat i els serveis bà sics. Sempre vinculat als punts 3 i 4

3-Creació d’una comissió de treball amb l’objectiu de cercar alternatives socials per quan es produeixi la sortida. Aquesta comissió hauria d’estar formada pels governs de l’Ajuntament i la Generalitat, representants de les persones residents i de les entitats que els hi donen suport.

4-Demanar una reunió urgent amb l’alcalde i el regidor de Serveis Socials, per informar detalladament de la proposta i de la necessitat que sigui la mà xima autoritat municipal qui es dirigeix a la propietat (SAREB) per reclamar l’ajornament del llançament, en base a aquest compromís de les persones afectades.

Entenem que es tracta d’unes propostes plenament assumibles per les administracions i per la SAREB, que no oblidem és una societat creada per l’Estat, i que mostren la bona voluntat de les persones afectades per trobar una sortida el menys lesiva possible.

ASSEMBLEA DE PERSONES RESIDENTS A LA NAU PROGRÉS I ENTITATS DE SUPORT BADALONA 9 DE GENER DE 2022