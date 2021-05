–

Ahir 10 de maig la secci贸 sindical de la CGT a la multinacional inform脿tica DXC, situada a Sant Cugat, va entregar 79 pernils ib猫rics al Banc dels Aliments per a la seva distribuci贸 entre menjadors socials i albergs de Catalunya. Aquesta donaci贸 prov茅 d鈥檈ntregues que han fet treballadors/es com a resultat de la campanya solid脿ria que va engegar la CGT a l鈥檈mpresa.

DXC va regalar un pernil a cada treballador/a de l鈥檈mpresa per haver assolit r猫cord de facturaci贸 el passat any 2020. Malgrat aquests n煤meros tan positius, DXC no vol pagar ni un euro de despeses pel teletreball en que es troba la plantilla des del 14 de mar莽 de 2020, motiu pel qual est脿 denunciada per la CGT a l鈥橝udi猫ncia Nacional.

No 茅s el primer cop que la plantilla de la consultora tecnol貌gica actua de forma solid脿ria, des de fa 11 anys es realitzen donacions solid脿ries a entitats locals com la PAH de Badia del Vall猫s, com a mostra de suport a la tasca d鈥檃questes organitzacions.

Des de la secci贸 sindical de la CGT a DXC de Sant Cugat es fa una crida a la solidaritat i enfortir les xarxes solid脿ries del territori, a estendre ponts entre el sindicalisme i les lluites socials. M茅s sindicat, m茅s solidaritat