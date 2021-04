–

El 26 de octubre de 2018, desde la Secci贸n de Prensa y Medios de Comunicaci贸n de CNT Madrid nos hicimos eco de las denuncias de algunos becarios procedentes del Sistema P煤blico de Empleo en relaci贸n al maltrato y la explotaci贸n que sufr铆an por parte del medio de extremaderecha Distrito TV. La empresa llev贸 a los tribunales a este sindicato por dar a conocer a la opini贸n p煤blica estos graves hechos. Tras su denuncia por injurias, el proceso contra el que no cabe recurso ha sido archivado desestimando su demanda. Ahora, m谩s alto que nunca, podemos decir que desde Distrito TV se ha maltratado y explotado a sus becarios.

Esta mano de obra gratuita, en ocasiones, se ve铆a obligada a trabajar de pie o, directamente, sentada en el suelo y desde sus propios ordenadores port谩tiles, pues la empresa no dispon铆a de terminales para todos. Denunciaron que su aprendizaje, el de un estudiantado convertido en masa laboral sin derechos, era nulo durante sus pr谩cticas y que algunas veces el n煤mero total de alumnos sobrepasaba al de redactores contratados, por lo que sin ellos ser铆a imposible llevar a cabo toda la producci贸n televisiva emitida por Distrito TV.

A esta denuncia se sumaban las constantes faltas de respeto y menosprecio por parte de Jes煤s 脕ngel Rojo, presidente de la empresa. Los dos becarios que se pusieron en contacto con CNT Madrid para dar a conocer los hechos, adem谩s, incid铆an en 鈥渓o inadecuado de financiar desde las arcas p煤blicas medios de extrema derecha como el que nos ocupa, un lugar de trabajo t贸xico en el que se han visto obligado a escuchar comentarios inapropiados, adem谩s de insultantes y denigrantes para ciertos sectores de la poblaci贸n鈥.

Finalmente, los becarios interesados pudieron terminar sus pr谩cticas en otra empresa adscrita al centro de estudios en el que se estaban formando por parte del SEPE y Distrito TV fue penalizado por parte de la Consejer铆a de Econom铆a, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid: dej贸 de recibir mano de obra gratuita por parte de la Administraci贸n P煤blica, tal y como reclam贸 este sindicato desde un principio.

Dada nuestra actividad sindical, Distrito TV decidi贸 emprender un proceso judicial contra la CNT por un supuesto delito de injurias. El proceso penal, contra el que no cabe recurso, ha sido archivado por parte de la Justicia. En el primer escrito desestimatorio, el Juzgado de Instrucci贸n que ha tratado el caso explicitaba que 鈥渟obre el contenido de las noticias difundidas en los medios digitales podr谩 estar o no de acuerdo la querellante, la informaci贸n proporcionada por esos becarios ser谩 o no cierta o correcta desde un plano laboral, empresarial o sindical, pero debe descartarse un prop贸sito de menospreciar o desprestigiar a los querellantes con la entidad suficiente como para llenar las exigencias del tipo penal por el que se siguen estas diligencias. En cambio, parece m谩s l贸gico pensar que el verdadero prop贸sito perseguido con la publicaci贸n de las noticias fue la de poner en conocimiento de los destinatarios de las mismas algo que se crey贸 de su inter茅s y que la persona que decidi贸 subir la informaci贸n a los medios digitales obr贸 con la mera intenci贸n de informar, que es lo m谩s conforme con el propio contenido de su profesi贸n (periodista), y a partir de la informaci贸n que a 茅l le fue suministrada鈥.

Y contin煤an: 鈥淭ambi茅n es cierto que en dichas noticias se alude a cuestiones ideol贸gicas o de afinidad pol铆tica que pueden resultar de m谩s dif铆cil encaje en el contexto en que se desenvuelve el resto de la informaci贸n publicada, pero aun as铆 guardan relaci贸n con la actividad sindical desplegada y se encuentran igualmente 铆nsitas en la labor de comunicaci贸n llevada a cabo por esa vertiente de la CNT dentro del 谩mbito de potenciales destinatarios al que esa informaci贸n fue dirigida鈥.

Es en el escrito final de sobreseimiento del proceso judicial cuando los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid aluden, adem谩s, a nuestra f茅rrea defensa de las personas m谩s indefensas en el mundo laboral: 鈥淣os encontramos adem谩s ante un reportaje period铆stico relativo a un problema de indudable inter茅s social, como es el respeto de los derechos laborales de los trabajadores m谩s expuestos a abuso como son los que inician su carrera profesional. Esta situaci贸n es especialmente sensible si consideramos que quien divulga la informaci贸n es un sindicato, cuya funci贸n es precisamente la de velar por los derechos profesionales de los trabajadores en general鈥.

Tambi茅n agregan: 鈥淟a trascendencia social y relevancia de lo publicado en orden a proteger los intereses de los trabajadores afectados es evidente, como lo es tambi茅n el inter茅s del sindicato querellado en denunciar los hechos. Finalmente no se utilizan respecto del querellante t茅rminos o calificaciones insultantes o expresamente desconsideradas, si no en todo caso descriptivas de los hechos denunciados鈥.

De esta forma, desde la Secci贸n de Prensa y Medios de Comunicaci贸n de CNT Madrid reiteramos la importancia de la organizaci贸n en sindicatos de clase, entre iguales y horizontales, y la importancia de la denuncia p煤blica de los abusos laborales que constantemente se cometen en nuestra profesi贸n. Adem谩s, hacemos un llamamiento al becariado en concreto, tan diverso y com煤n en el sector de la comunicaci贸n, para que se unan y luchen por sus derechos junto a nosotras y nosotros.