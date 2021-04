–

El pasado jueves 25 de marzo, nuestro presidente de Correos estuvo en Toledo para anunciar que se albergará en dicha localidad un Museo Postal que abrirá sus puertas en 2022 con una inversión de 2,4 millones de euros.

GGT ante los medios de Comunicación ha plasmado la diferente realidad que vive la plantilla frente a lo que se vive en los despachos.

Nuestra realidad es: la supresión de secciones, la sobrecarga de trabajo ante la no contratación de ausencias de compañeros/as por vacaciones, enfermedad, asuntos propios, días adicionales, etc. El sobredimensionamiento de secciones, el abandono de los rurales, con la escasa dotación de medios en la que los rurales son un saco roto en la que todo vale, con apertura de oficina por el mismo circular en dos pueblos distintos, repartos en dos pueblos distintos, sobrecarga de las circulares que tienen que asumir por la falta de otra circular, la falta de dotación de vehículos, oficinas rurales en condiciones muy mejorables, renovación de la flota de motos y furgonetas, etc.

No entendemos que con las necesidades que tenemos la plantilla, se invierta ésta ingente cantidad de dinero en un museo cuando es palpable que cada vez estamos en unas condiciones laborales peores.

Necesitamos que se piense más en las necesidades reales de la plantilla, por eso ayer hubiera sido una buena ocasión para que el Presidente de Correos viera ésta realidad en los Centros de Trabajo.

REIVINDICAMOS LA CONTRATACIÓN, LA NO SUPRESIÓN DE SECCIONES, LA NO SOBRECARGA, EN DEFINITIVA, LA NO PRECARIZACIÓN DE NUESTRAS CONDICIONES LABORALES

Comunicado Sección sindical CGT Correos Toledo

