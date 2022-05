–

CGT Regi贸n murciana insta al servicio murciano de salud a que deje de mirar hacia otro y tome medidas inmediatas con la concesionaria del servicio de transporte de enfermos y accidentados por carretera.

Tras semanas de negociaci贸n y ante la negativa de la empresa concesionaria a aceptar lo establecido en el Convenio Colectivo de transporte de enfermos y accidentados por carretera, exactamente en su art铆culo 12 cuando establece:

鈥淟as retribuciones salariales y los conceptos extrasalariales para el a帽o 2022 se incrementar谩n con relaci贸n a las tablas vigentes del a帽o anterior, con el IPC real nacional del a帽o 2021 m谩s el 0,25%.鈥

Desde CGT nos vemos en el deber de denunciar, una vez m谩s, como las subcontratas y el empleo de empresas privadas para cubrir y proporcionar derechos b谩sicos a la ciudadan铆a es un fracaso, estas empresas buscan obtener el mayor beneficio posible a consta de los derechos de los y las trabajadoras y tambi茅n de los de las y los usuarios. Mientras el Servicio Murciano de Salud mira para otro lado.

Hace dos a帽os, por estas mismas fechas, la UTE ORTHEM celebraba salir victoriosa de un proceso, cuanto menos turbio, en el que fue elegida como la uni贸n de empresas encargada de prestar, por primera vez, el servicio de traslado de pacientes y accidentados, tanto programados como urgentes, en todo la Regi贸n para los siguientes 8 a帽os. Una oferta irrisoria que gan贸 a todas las empresas concursantes y que en dos a帽os ha demostrado su ineficacia e incapacidad de gesti贸n, as铆 como lo 鈥減oco acertadas鈥 que fueron sus estimaciones pues su gasto ha sido much铆simo mayor del acordado, entendemos que tambi茅n lo han sido los beneficios estimados. El servicio Murciano de Salud mir贸 y lo sigue haciendo para otro lado.

Un contrato de m谩s de 300 millones de euros y que al parecer no le resulta rentable pues alegan perdidas, especialmente en el lote de urgencias, solicitando al SMS y, por tanto, a toda la ciudadan铆a m谩s dinero para seguir mal gestionando y vulnerando los derechos de las personas que all铆 trabajan. A ello debemos sumar que la empresa ha recurrido en los juzgados dicho art铆culo alegando que no form贸 parte de la mesa paritaria que acord贸 la subida. Es cierto, no form贸 parte de dicha mesa, por qu茅 no quiso asistir a pesar de haber sido invitada. Una nueva maniobra de una empresa a la que ya hemos denunciado, no s贸lo p煤blicamente o ante el Servicio Murciano de Salud, sino tambi茅n en Inspecci贸n de Trabajo por los incumplimientos sistem谩ticos del Pliego de prescripciones t茅cnicas: abuso de contratos en pr谩cticas para trabajo ordinario, hacinamiento de pacientes por falta de personal y por no usar todos los veh铆culos disponibles, incumplimientos de los tiempos de respuesta鈥 y el Convenio Colectivo, todo con la connivencia de la administraci贸n que d铆a tras d铆a, a pesar de su deber de fiscalizar el correcto ejercicio y garantizar los derechos de las personas que all铆 trabajan y de los y las usuarias del servicio mira para otro lado, permitiendo que sean ellas quienes paguen los incumplimientos y las vulneraciones que la privatizaci贸n de un servicio p煤blico y el pasotismo de quienes deben encargarse de garantizarlo conllevan.

Exigimos que el Servicio Murciano de Salud tome las medidas necesarias para poner fin a este desprop贸sito de gesti贸n o los culpables de ella dimitan.

Con nuestros derechos no se juega y quienes juegan, antes o despu茅s, pierden.