October 18, 2021

La secci贸n d麓ensenyament de CGT Valencia manifiesta su m谩s absoluto rechazo al secuestro de los m谩s de treinta libros de car谩cter did谩ctico y de fomento del respeto a la diversidad sexual ordenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n煤mero 1 de la ciudad de Castell贸n. La decisi贸n adoptada por la magistrada Carola Soria se hace eco de una denuncia de la asociaci贸n ultra Abogados cristianos que ya tiene en su haber el acoso y derribo de artistas, militantes, colectivos y ciudadanos en general que reivindican una sociedad laica, abierta y antidogm谩tica, preceptos que chocan frontalmente con el esp铆ritu libertario del sindicato.

Ante la gravedad de los hechos consideramos del mismo modo inexplicable la desaparici贸n p煤blica de la alcaldesa de Castell贸n, Amparo Marco, al ser este auto un ataque directo a la libertad de expresi贸n pero, tambi茅n, al derecho a recibir una educaci贸n de calidad por parte de cada uno de los estudiantes de la ciudad.

Queremos mostrar nuestra solidaridad con los autores censurados y el colectivo LGTBI, al que pretend铆an dar visibilidad con las obras. Del mismo modo, el sindicato se adhiere a todo acto p煤blico de denuncia y rechazo organizado por la sociedad civil.

Una jueza ordena retirar los libros de tem谩tica LGTBI donados a institutos por el Ayuntamiento de Castell贸n



El juzgado adopta una medida cautelar铆sima a petici贸n de Abogados Cristianos por vulnerar 鈥渓a libertad religiosa鈥. El Consistorio presentar谩 alegaciones contra la decisi贸n

Una jueza de Castell贸n ha ordenado la retirada de 11 lotes compuestos por 32 libros cada uno sobre tem谩tica LGTBI donados por el Ayuntamiento de Castell贸n a las bibliotecas de 11 institutos y al centro socioeducativo Pi Gros de la ciudad. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n煤mero 1 ha aceptado este viernes la medida cautelar铆sima solicitada por la Asociaci贸n Abogados Cristianos. Esta entidad considera que la iniciativa municipal 鈥渧ulnera varios derechos fundamentales, como el de los padres a decidir la educaci贸n de sus hijos, la libertad ideol贸gica y de culto y la obligaci贸n de la administraci贸n de ser objetiva y neutral鈥.

La concejal铆a de Cultura, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Castell贸n entreg贸 este mi茅rcoles los libros 鈥渃on perspectiva y tem谩tica LGTBI鈥 a los centros educativos dentro de un programa de compra a los comercios locales. Los libros est谩n divididos por grupos de edad de entre 12 y 17 a帽os con el objetivo de 鈥渇omentar la convivencia en igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad鈥, explica a este peri贸dico la concejala de Cultura, Ver貌nica Ruiz, de Comprom铆s.

Este viernes, la edil ha enviado un correo a todos los centros informando del auto de la jueza y solicitando que no se distribuyan en sus bibliotecas. En la mayor铆a de los casos, los libros a煤n no se hab铆an puesto a disposici贸n de los alumnos y permanec铆an a煤n en las cajas, seg煤n fuentes municipales.

El Ayuntamiento, presidido por la socialista Amparo Marco, que gobierna con la coalici贸n valencianista, presentar谩 alegaciones el lunes al auto de la juez. Mientras la magistrada no revoque la medida cautelar铆sima con otro auto, los libros se mantendr谩n en los centros dentro de las cajas, apunta la edil. 鈥淓l Ayuntamiento no se los va a llevar, a la espera de la decisi贸n definitiva de la jueza, que no sabemos cu谩nto puede tardar. En fin, es un atentado contra la libertad y la igualdad鈥, se ha lamentado Ruiz.

La concejala ha mostrado su sorpresa y perplejidad por la decisi贸n y se ha reafirmado en la 鈥減lena convicci贸n鈥 de que regalar estos libros a los centros educativos 鈥渃ontribuye a la inclusi贸n y el respeto a la diversidad, fomenta la tolerancia y da herramientas al profesorado para trabajar con las diferentes sensibilidades鈥. 鈥淣os reafirmamos en la adquisici贸n y distribuci贸n de estos lotes de libros, comprados bajo criterio t茅cnico, porque estamos en una sociedad democr谩tica y libre, donde tienen que prevalecer la tolerancia y los derechos fundamentales, porque los j贸venes de hoy ser谩n los adultos de ma帽ana鈥, ha a帽adido.

Entre los libros hay conocidos t铆tulos como El fin del armario, de Bruno Bimbi; Un a帽o sin nombre, de Cyrus Dunham; Transeducar. Arte, docencia y derechos, de Ricardo Huerta; Yo soy as铆 y eso no es un problema, de Fani Grande; La cultura de la homofobia y c贸mo acabar con ella, de Ram贸n Mart铆nez; A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Miss茅 S谩nchez, o C贸mo superar un bollodrama, de Paula Alcaide. Se incluyen distintos g茅neros como la narrativa, el ensayo, la ficci贸n, la novela gr谩fica o la poes铆a. Los t铆tulos tambi茅n se pueden consultar en la biblioteca municipal de Castell贸n.

Seg煤n los Abogados Cristianos, 鈥渁lguno de esos libros no solo incluye contenido sexualmente expl铆cito, sino que recurre al constante escarnio de las religiones, no solo la cat贸lica, tambi茅n el islam, el juda铆smo y la religi贸n evang茅lica鈥. En palabras de la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, 鈥渆l contenido hace una estereotipaci贸n negativa del hecho religioso, incitando al odio contra la religi贸n y sus fieles鈥.

En un auto datado este viernes, el juzgado argumenta que, 鈥渟i bien es cierto que los libros ya han sido entregados en los referidos centros educativos, la urgencia radica en que, en caso de optarse por la tramitaci贸n ordinaria de la medida cautelar (鈥), en dicho lapso de tiempo podr铆an ya ponerse los mismos a disposici贸n de los alumnos menores de edad a quienes van dirigidos, lo que har铆a perder la finalidad leg铆tima al recurso y producir los alegados perjuicios irreparables que con la interposici贸n del recurso contencioso administrativo a trav茅s del procedimiento de derechos fundamentales, por presunta vulneraci贸n de los derechos se pretende evitar鈥. Se帽ala que la decisi贸n se adopta de forma cautelar铆sima 鈥渟in que ello suponga en modo alguno una anticipaci贸n del fallo que en su d铆a pudiera recaer鈥.

Finalmente, la magistrada Carola Soria dispone en el auto 鈥渟uspender la ejecutividad de la actuaci贸n realizada por el Ayuntamiento de Castell贸n de la Plana, consistente en 鈥榣a entrega de 32 libros de ideolog铆a LGBTI en 11 institutos p煤blicos de Castell贸n y en el Centro de Pi Gros鈥, acordando la retirada de los referidos ejemplares de los centros educativos IES Bovalar, Camin谩s, Francesc Ribalta, Juan Bautista Porcar, La Plana, Matilde Salvador, Miquel Peris i Segarra, Penyagolosa, Polit猫cnic, Sos Baynat, Vicent Castell Dom茅nech, y el Centro de Pi Gros鈥. Y a帽ade: 鈥淣otif铆quese la presente resoluci贸n a las partes, haci茅ndoles saber que contra la misma no cabe la interposici贸n de recurso alguno, teniendo la Administraci贸n demandada tres d铆as para alegar lo que estime procedente y con su resultado se resolver谩 lo procedente sobre el levantamiento, mantenimiento o modificaci贸n de la medida cautelar adoptada鈥.

La misma magistrada dict贸 el pasado verano otra medida cautelar铆sima para permitir que un enfermo de covid ingresado en la UCI del hospital p煤blico La Plana de Vila-real fuera sometido a tratamiento con ozonoterapia, en contra del criterio de los m茅dicos del centro, de la Consejer铆a de Sanidad y de varias asociaciones m茅dicas. Otro juez levant贸 la medida cautelar铆sima dos semanas despu茅s.

