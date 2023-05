–

De parte de ANRed May 14, 2023 370 puntos de vista

Varios escritorxs compatriotas viajaron a Espa帽a y pasaron buen tiempo all铆, antes del golpe encabezado por los generales y la guerra. Su estada se desenvolvi贸 desde los d铆as del 鈥渂ienio negro鈥. Y en un par de casos se extendi贸 despu茅s del triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936. Por Daniel Campione*.

Roberto Arlt, Ra煤l Gonz谩lez Tu帽贸n y Mar铆a Luisa Carnelli estuvieron en Espa帽a entre 1935 y 1936. Primero con el gobierno republicano en manos de una coalici贸n del centro y la derecha, la que giraba en un sentido represivo y con pol铆ticas cada vez m谩s conservadoras.

Y luego en los albores del gobierno del Frente Popular, una alianza con apoyo de trabajadores y campesinos con altas expectativas. Quienes esperaban que ahora s铆 hubiera una mejora dr谩stica de las condiciones laborales y una verdadera reforma agraria. Lo que s贸lo hab铆a ocurrido en peque帽a medida en el llamado 鈥渂ienio Aza帽a鈥, regido por una coalici贸n republicano-socialista entre 1931 y 1933.

Arlt lleg贸 a Espa帽a en la peor etapa del llamado 鈥渂ienio negro鈥, cuando la extrema derecha de la Confederaci贸n Espa帽ola de Derechas Aut贸nomas (CEDA) ya estaba integrada al gabinete de gobierno, con influencia creciente. Y con la consecuencia de sometimiento a sus dictados cada vez mayor de las fuerzas consideradas 鈥渃entristas鈥.

En esos mismos meses arribaron a la pen铆nsula Gonz谩lez Tu帽贸n y Carnelli. A los dos, lo mismo que al autor de El juguete rabioso les atra铆a sobremanera la rebeli贸n obrera de Asturias y la represi贸n sanguinaria que hab铆a seguido a la derrota del 鈥淥ctubre Rojo鈥.

Los tres autores llegaron al pa铆s ib茅rico en funci贸n de periodistas, dispuestos a enviar cr贸nicas a diversos peri贸dicos argentinos. Y asimismo a escribir para las publicaciones espa帽olas, que acogieron con generosidad sus escritos.

El bienio negro.

La CEDA era la fuerza pol铆tica del catolicismo integrista, con l铆nea directa con la poderosa Iglesia espa帽ola. La misi贸n que se autoasignaba era revertir los componentes laicistas de la gesti贸n que tuvo a Manuel Aza帽a como jefe de gobierno, as铆 como abandonar el afianzamiento de la educaci贸n estatal, los derechos de las mujeres y las medidas sociales.

Uno de sus principales objetivos era reformar la Constituci贸n republicana, que facilitaba autonom铆as regionales y limitaba el poder eclesi谩stico.

Junto a esas finalidades pol铆ticas y culturales de tinte cat贸lico se hallaba un hecho insoslayable: La fuerza derechista articulaba bien con los sectores con poder econ贸mico. Terratenientes, banqueros e industriales ve铆an con simpat铆a su defensa de la propiedad privada y su expl铆cito alineamiento contrarrevolucionario.

Adem谩s, los cedistas impulsaban una sindicalizaci贸n de ra铆z cat贸lica. Y ten铆an bastante 茅xito, sobre todo en el campo. Los sindicatos que hab铆an surgido de ese proceso eran mucho m谩s gratos para los empresarios que los de direcci贸n libertaria, socialista o comunista.

El l铆der cedista, Jos茅 Mar铆a Gil Robles anunciaba a voz en cuello que si llegaba a la jefatura de gobierno el parlamento deb铆a someterse al ejecutivo, y si no se lo hac铆a lo har铆a 鈥渄esaparecer鈥.

Cuando los escritores argentinos mencionados llegaron a Espa帽a, como ya escribimos, estaban frescos los efectos de la represi贸n del llamado 鈥渙ctubre rojo鈥 en Asturias. Hab铆a millares de detenidos, sobrevivientes de las ejecuciones y las torturas que hab铆a prodigado la represi贸n. En la que se hab铆an destacado las feroces tropas coloniales, tanto de la Leg铆贸n como de los llamados 鈥渞egulares moros鈥. Asimismo la guardia civil hab铆a intervenido despu茅s del alzamiento, para ensa帽arse con quienes estaban arrestados.

Los tres escritores y escritoras argentinos se propusieron respectivas investigaciones en torno al reciente conflicto obrero. Y en particular sobre sus protagonistas centrales: Los mineros del carb贸n que hab铆an enfrentado con dinamita y 谩nimo heroico a las tropas represoras.

Los mineros y su consigna 鈥淯n铆os hermanos proletarios鈥 acababan de entrar en la historia grande de los movimientos revolucionarios del siglo XX desde el coraz贸n de la clase obrera espa帽ola. Y nuestros compatriotas no pod铆an permanecer indiferentes,

La sofocaci贸n de la rebeli贸n estuvo coordinada por un militar que hab铆a sido el general m谩s joven del ej茅rcito espa帽ol y se destac贸 mucho en la guerra colonial en Marruecos. Todav铆a era joven y se llamaba Francisco Franco. A modo de recompensa fue designado al poco tiempo como comandante general del ej茅rcito de Marruecos.

En mayo de 1935 las cosas empeoraron a煤n m谩s. La CEDA ampli贸 su representaci贸n en el gabinete y accedi贸 Gil Robles al ministerio de Guerra. Quien enseguida nombr贸 a Franco jefe de Estado Mayor Central del Ej茅rcito de Tierra.

En el mes de diciembre de 1935, el dirigente del partido cat贸lico quiso convertir su influencia predominante en direcci贸n plena del gobierno. Quit贸 su apoyo a la coalici贸n radical-cedista y trat贸 de imponer al presidente de la rep煤blica, Niceto Alcal谩 Zamora, que lo entronizara como jefe de gobierno. El presidente se neg贸, nombr贸 a un gabinete sin Gil Robles y finalmente llam贸 a elecciones.

En esta crisis hubo ruido de sables. En parte no se produjo un alzamiento militar porque Franco no quiso jugarse a fondo en esa direcci贸n.

El Frente Popular

En enero de 1936, se constituy贸 una alianza amplia de izquierda con la finalidad de disputar con 茅xito la confrontaci贸n electoral que se avecinaba. Sus fundadores intentaban asumir la lecci贸n de los comicios de 1933, cuando se presentaron divididos y sufrieron una derrota.

Desde las fracciones de la llamada 鈥渋zquierda burguesa鈥 hasta la fuerza comunista m谩s radicalizada, el Partido Obrero de Unificaci贸n Marxista (POUM), entraron en ese frente. Hubo reticencias a la incorporaci贸n del Partido Comunista, por parte de los componentes m谩s conservadores de la coalici贸n. El l铆der obrero del Partido Socialista, Francisco Largo Caballero presion贸 para que se les permitiera integrarse y lo consigui贸.

Aunque no era la denominaci贸n oficial, la alianza pas贸 a ser llamada Frente Popular en l铆nea con la a煤n reciente orientaci贸n comunista de constituir bajo ese nombre frentes antifascistas muy amplios. Tales que incluyeran a sectores de la burgues铆a considerados m谩s democr谩ticos y progresistas.

El acuerdo program谩tico fue parcial, ya que los partidos republicanos de izquierda, Izquierda Republicana y Uni贸n Republicana , no aceptaron las propuestas socialistas de nacionalizaci贸n de la banca y de la tierra, y el control obrero, entre otras. Lo que puede constituir una manifestaci贸n de que frente al empe帽o reaccionario y golpista no se encontraba un solo proyecto pol铆tico y social sino dos: Uno reformista y otro revolucionario, con divergencias raigales en muchos aspectos.

Francisco Largo Caballero, el l铆der obrero socialista, afirm贸 por esos d铆as en un mitin:

鈥淣osotros, los trabajadores, entendemos que la Rep煤blica burguesa hay que transformarla en una Rep煤blica socialista, socializando los medios de producci贸n (鈥) Enti茅ndase bien que al ir con los republicanos de izquierda no hipotecamos absolutamente nada de nuestra ideolog铆a y de nuestra acci贸n.鈥

Los anarquistas no se sumaron a la coalici贸n, manteniendo su rechazo a las instituciones burguesas y las elecciones, pero no hicieron campa帽a contra el Frente Popular ni a favor de la abstenci贸n electoral. Muchxs sufragios libertarios fueron al Frente. 脡ste ten铆a en su programa la amnist铆a para los presos del bienio negro. Los 谩cratas decidieron apostar en silencio a la liberaci贸n de sus correligionarios encarcelados.

Al mes siguiente, el 16 de febrero, el llamado Frente Popular gan贸 las elecciones. Dirigentes civiles y militares trataron de convencer a las autoridades salientes para que dictaran el 鈥渆stado de guerra鈥, un virtual golpe de Estado que tendr铆a como derivado la anulaci贸n de las elecciones.

El jefe del Consejo de Gobierno, Manuel Portela Valladares, no quiso tomar esa responsabilidad y entreg贸 el gobierno a la coalici贸n triunfante, antes de lo previsto. La gran movilizaci贸n popular en resguardo del triunfo de la izquierda tuvo mucho influjo en esa decisi贸n.

Las masas obreras y campesinas y los sectores medios m谩s radicalizados estaban activos y ocupaban con frecuencia el espacio p煤blico. La clase dominante y las instituciones conservadoras (La Iglesia, el ej茅rcito) se encaminaron desde el primer momento a una rebeli贸n que sepultara a la Rep煤blica.

Asumido el nuevo gobierno, amnisti贸 a los presos y restituy贸 la suspendida autonom铆a catalana. Asimismo repuso las autoridades de muchos ayuntamientos regidos por la izquierda, que hab铆an sido desplazados despu茅s de la rebeli贸n de Asturias.

El gobierno frentista, con Aza帽a como jefe, corr铆a el riesgo de ser rebasado por las corrientes m谩s radicales, que no auspiciaban un proceso reformista sino la revoluci贸n, como ya expresamos. Los campesinos y jornaleros rurales tomaban tierras, lxs trabajadores urbanos se movilizaban por sus derechos.

Hacia el golpe

Las fuerzas golpistas actuaron desde el primer d铆a. En marzo ya hab铆a reuniones de altos oficiales para preparar el futuro golpe. Eso desmiente la pretensi贸n de que en la sublevaci贸n de julio de ese a帽o se pronunciaron frente a circunstancias de carencia de autoridad y virtual anarqu铆a. Quer铆an a la izquierda fuera del gobierno desde el primer d铆a.

All铆 actuaba tambi茅n Falange Espa帽ola y de las JONS, el fascismo hisp谩nico, que hab铆a crecido en n煤mero de militantes y practicaba la lucha de calles contra los adherentes a los partidos de izquierda y los sindicatos. Era 鈥渓a dial茅ctica de los pu帽os y las pistolas鈥, enarbolada por su fundador y l铆der, Jos茅 Antonio Primo de Rivera, para contraponerse con brutalidad a la dial茅ctica del marxismo.

Una vez instalado el gobierno de izquierda las organizaciones paramilitares de derecha produjeron resonantes atentados, como el que afect贸 al jurista Luis Jim茅nez de As煤a, uno de los autores de la constituci贸n republicana de 1931. Parte de la respuesta del gobierno fue la detenci贸n de Primo de Rivera. Tiempo despu茅s fue asesinado el juez Manuel Pedregal, a cargo precisamente de la investigaci贸n del atentado contra el jurista.

A los pocos d铆as de instaurado el nuevo gobierno se desenvolvi贸 un gran proceso de toma de tierras. Jornaleros y campesinos hac铆an su propia reforma agraria, sin aguardar decisiones desde arriba.

En un discurso del 3 de abril, Manuel Aza帽a, el jefe de gobierno intent贸 marcar los l铆mites del proceso en curso:

鈥淓l Frente Popular es lo que es y lo que nosotros queramos que sea, no lo que quieran los dem谩s. No es la revoluci贸n social, ni es la labor de entronizamiento del comunismo en Espa帽a, no es eso; es otra cosa m谩s f谩cil, m谩s llana, m谩s inmediata y m谩s hacedera: es la reinstauraci贸n de la Rep煤blica en su Constituci贸n y en los partidos republicanos, en los que la creamos, en los que la defendemos y estamos dispuestos a seguirla defendiendo y a crearla todos los d铆as.鈥

Por esos mismos d铆as se produce la destituci贸n del presidente Alcal谩 Zamora, reemplazado por Aza帽a. Fueron vanos los esfuerzos para que lo sustituyera como jefe de gobierno el experimentado dirigente socialista Indalecio Prieto. Al final el reemplazante result贸 ser Santiago Casares Quiroga, un pol铆tico de dotes mucho menores a Prieto.

Un tiempo despu茅s se desarroll贸 una amplia ola de huelgas, tanto en forma de conflictos por empresa como a nivel de rama. En ellas que el movimiento obrero levantaba las reivindicaciones anuladas o dificultadas por el gobierno derechista. Los trabajadores presos o despedidos durante el 鈥渂ienio negro鈥 eran restituidos a sus puestos de trabajo.

Los obreros estaban acuciados adem谩s por altos 铆ndices de desempleo y p茅rdidas salariales. Se buscaban tambi茅n mejoras de nuevo cu帽o, como la reducci贸n de las jornadas de trabajo. Funcionaron jurados mixtos que resolvieron muchos de los conflictos. En la mayor铆a de estas controversias trabajadoras y trabajadores sal铆an a la calle y hac铆an manifestaciones antipatronales

En el mes de junio comenz贸 un paro de la construcci贸n en Madrid, la rama productiva m谩s importante de la ciudad, que se hizo muy visible y persistente.

Los militares siguieron adelante con sus planes golpistas, con Emilio Mola, comandante militar en Navarra como 鈥渄irector鈥. Franco trat贸 de comprometerse lo menos posible, hasta poco antes del estallido del golpe.

Aquel que sus autores llamar铆an 鈥渆l movimiento salvador de Espa帽a鈥 tuvo lugar el 17 de julio por la tarde, inici谩ndose en el Marruecos espa帽ol. Con pretextos falsos, como el asesinato del dirigente ultraderechista Jos茅 Calvo Sotelo, lo que alentaban era una gigantesca revancha social contra los enemigos de clase: Los obreros, los campesinos y las fuerzas de izquierda. Esas mismas fuerzas se dispusieron desde el comienzo a la resistencia armada contra el pronunciamiento c铆vico militar. 脡ste fracas贸 en las tres principales ciudades de Espa帽a y en la mayor parte de su territorio.

Sin que nadie lo supiera todav铆a, daba comienzo en julio de 1936 una dictadura de cuatro d茅cadas de duraci贸n, signada para millones de espa帽oles por el asesinato, las torturas, la c谩rcel, el hambre y la abolici贸n de las libertades m谩s b谩sicas. Se iniciaba la larga y negra noche del franquismo.

Los tres autorxs argentinxs y su itinerario hisp谩nico

Cronista viajero del popular diario El Mundo, de Buenos Aires, Arlt recorri贸 diversas regiones incluyendo las grandes ciudades, desde abril de 1935 y hasta mayo de 1936. El peri贸dico que lo enviaba public贸 sus notas, algunas bastante despu茅s de su regreso. El escritor mostr贸 sensibilidad y buena escritura en su recorrida. Eludi贸 el pintoresquismo para retratar con precisi贸n la vida cotidiana y la pol铆tica de un pa铆s convulsionado.

Sus art铆culos espa帽oles han sido revalorizados y objeto de reediciones recientes, que superan a las m谩s a帽ejas.

Hay dos compilaciones destacadas. Una es Aguafuertes de viaje: Espa帽a y 脕frica, de Ediciones Hern谩ndez, que re煤ne casi toda la publicaci贸n period铆stica de Arlt en la pen铆nsula. Y la otra, m谩s circunscripta, Aguafuertes madrile帽as: Presagios de una guerra civil, de Editorial Losada, que recoge las notas enviadas desde la capital de Espa帽a, las m谩s ligadas al quehacer pol铆tico y a los fuertes debates que sacud铆an al pa铆s.

Cautivado por la ciudad a la vera del r铆o Manzanares escribe: 鈥淣o vayas a Madrid, que cuando tengas que marcharte los ojos se te llenar谩n de l谩grimas鈥︹ Y tambi茅n: 鈥淣o acudas a la villa de Madrid, viajero inexperto. Madrid es la tentaci贸n. Te llenar谩 de ensue帽os. Terminar谩s enamor谩ndote como un cr铆o.鈥

A trav茅s de ese a帽o en Espa帽a, el considerado por muchos el mejor novelista argentino del siglo XX dej贸 el sello de su pericia period铆stica y su escritura vivaz en ese a帽o convulso, prefacio del golpe c铆vico militar y la guerra.

Gonz谩lez Tu帽贸n har谩 en 1935 su segundo y trascendente viaje a Espa帽a. Acude all铆 despu茅s de su boda con la tambi茅n escritora Amparo Mom y permanece all铆 varios meses, hasta enero de 1936

Se emociona con los sucesos asturianos, que lo remiten a sus ra铆ces en migrantes de ese origen. Y lo llevan a conocer de primera mano los escenarios y las gentes protagonistas de los sucesos. Adem谩s de producci贸n period铆stica sobre el tema, el resultado m谩s auspicioso son los poemas de La rosa blindada, dedicados a los trabajadores revolucionarios, que se publicar谩n en Buenos Aires en mayo de 1936.

Ra煤l se relacionar谩 en Madrid con parte de los principales poetas residentes en la pen铆nsula: Rafael Alberti, Pablo Neruda, Federico Garc铆a Lorca. A las inquietudes est茅ticas compartidas se une la cercan铆a de las ideas pol铆ticas. A煤n con mayor intimidad se vincula con Miguel Hern谩ndez, en una ligaz贸n productiva para ambos. Tu帽贸n recordar谩 ese viaje como 鈥溾emorable en mi vida de poeta, de periodista, de hombre de mi tiempo, el que me dej贸 marcadas m谩s vivencias鈥.

Mar铆a Luisa Carnelli viaj贸 asimismo en 1935. Uno de sus primeros empe帽os fue tambi茅n la investigaci贸n sobre los mineros y su insurrecci贸n. Sufri贸 que la siguiera la polic铆a, que los pobladores se resistieran por desconfianza a hablarles de la rebeli贸n, que las autoridades le dificultaran el acceso a los yacimientos. Con mucho en contra, logr贸 plasmar su libro, UHP Mineros de Asturias, una investigaci贸n period铆stica que a煤n se puede leer con placer. Y todav铆a espera una reedici贸n en nuestras tierras.

De ese modo esos tres compatriotas dedicados a las letras tejieron uno m谩s entre los innumerables v铆nculos que se estrecharon, a ambos lados del oc茅ano, a prop贸sito de la segunda rep煤blica espa帽ola y su objetivo de albergar a los 鈥渢rabajadores de todas clases鈥 y dar lugar a una sociedad igualitaria y justa.

*Publicado en Tramas